Bazıları sonradan bazıları doğuştan 'mavi kanlı': Kim kime 'tepeden bakıyor?

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İLGİ ODAĞI OLMAYI SÜRDÜRÜYORLAR

Tüm dünya onların saraylarında, kapalı kapılar ardında sürdürdüğü hayatlarını merak ediyor. Toplum karşısına çıktıklarında da meraklı bakışları üzerlerinde topluyorlar. Giyim kuşamları, özel hayatları, kavgaları, ihanetleri kısacası onlarla ilgili bütün ayrıntılar merak ediliyor ve ilgi uyandırıyor. Özellikle de çok göz önünde olan bu aile üyeleriyle ilgili birçok ayrıntı da milyonlar tarafından biliniyor.

İŞTE EN UZUN VE EN KISA BOYLULAR

Peki dünyanın gözü önündeki bu kraliyet ailesi üyelerinden hangilerinin diğerlerine "tepeden baktığını" biliyor musunuz? Elbette burada sözünü ettiğimiz hangi kraliyet ailesi üyelerinin diğerlerinden uzun boylu olduğu, hangilerinin biraz daha kısa boylu kaldığı. Gelin bir bakalım dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri arasında en uzun boylu prensler ve prensesler kimler...

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Konuya bakmaya dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi olan İngiliz kraliyet ailesinden başlayalım. Ailenin başı olan ve tam 70 yıldır tahtta oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in boyu bilindiği gibi çok uzun değil. Kraliçe 1. 63 cm boyunda. 96 yaşındaki Kraliçe, geçip giden yılların tıpkı diğer yaşıtları üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle biraz daha kısa görünüyor.

FİZİĞİNİ YILLARDIR KORUYOR

Gelelim Kraliçe'nin kızına... 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in boyu 1.67 cm. 71 yaşındaki Anne, geçen zamana direnip iyi koruduğu fiziksel görünümüyle de konuşuluyor.

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ESKİ EŞİ DIANA UZUN BOYLUYDU

Kardeşlerine bakarsak... Tahtın Kraliçe'den sonra ilk sıradaki veliahtı Prens Charles, 1.78 santim boyunda. Eski eşi Prenses Diana 1.78 cm'ydi. Şimdi evli olduğu Camilla Parker Bowles ise 1.73 cm boyunda.

KATE UZUN BOYLU ÜYELERDEN BİRİ

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra tahtın varisi olan Prens William ailenin uzun boylu üyelerinden. William'ın boyu 1.91 cm. Eşi Kate Middleton da ailenin uzun boylu kadınları arasında. Üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen incecik fiziğiyle dikkat çeken Kate Middleton 1.75 santimetre. Çiftin çocuklarının da ileride uzun boylu olacağı tahmin ediliyor.

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İKİSİ DE BİRAZ DAHA KISA BOYLU

Ailesini alıp ABD'ye yerleşen Prens Harry de uzun boy konusunda ağabeyinden birkaç santim geride. Onun boyu 1.86 cm. Eşi Meghan Markle 1.68 santimetre.

PRENS DE UZUN BOYLUYDU

Bu arada yeri gelmişken, Kraliçe'nin geçen yıl hayata veda eden eşi Prens Philip'in boyunun da 1.83 cm olduğunu hatırlatalım.

ONLAR BİRAZ DAHA KISA BOYLU

İngiliz kraliyet ailesinin en kısa boylu üyeleri kimler derseniz... Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın küçük kızı Prenses Eugenie (sağda) 1.65 cm boyunda. Ablası Beatrice ise ondan birkaç santim daha kısa. Onun boyu 1.62 santim.

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İSPANYA KRALI EN UZUN BOYLULARDAN BİRİ

Şimdi İngiltere'den İspanya'ya gidelim ve belki de Avrupa'nın en uzun boylu kralına bir bakalım. Adının karıştığı skandallardan sonra babasının tahtı bıraktığı İspanya Kralı Felipe tam 1.97 santim boyunda. Eski bir TV haber spikeri ve muhabir olan eşi Letizia ise ondan epey kısa. Avrupa kraliyet aileleri arasında en güzel giyinen kraliçe olarak bilinen Letizia'nın boyu 1.70 santim.





KIZLAR BABALARINA BENZİYOR

Çiftin iki tane kızı bulunuyor. Görünüşe göre kızlar uzun boy açısından babalarına benziyorlar. Babasından sonra tahtı devralacak olan büyük prenses Leonor (solda) henüz 16 yaşında ama boyu 1.75 santim. Ondan sadece bir yaş küçük olan Prenses Sofia ise ablasından birkaç santim daha uzun. Hatta veliaht prenses olan ablasının yanında ondan uzun boylu görünmemek için düz topuklu ayakkabı giyiyor.

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UZUN BOYLU KRALİÇE

Güzel ve iddialı giyinme konusunda İspanya Kraliçesi Letizia'nın en büyük rakibi olan Hollanda Kraliçesi Maxima'nın boyu 1.78 santim. Eşi Willem Alexander ise 1.83 santim boyunda. Çiftin üç tane kızı bulunuyor. Genç prensesler de görünüşe göre anne ve babaları gibi uzun boylu olacaklar.

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VELİAHT PRENSES DE KISA BOYLU DEĞİL

Şimdi Hollanda'dan uzaklara İsveç'e uzanalım. Bu sakin Kuzey ülkesinin kraliyet ailesi de sık sık dünya basınında yer alıyor. Tahtın ilk sıradaki veliahtı Prenses Victoria, 1.75 santim boyunda. Eşi Daniel 1.80 cm boyunda.

ABLASINA YAKIN

Victoria'nın kız kardeşi Madeleine 1.70 santim boyunda.

KRAL VE KRALİÇENİN TEK OĞLU

İsveç kralı ile kraliçesinin tek oğlu olan Prens Carl Philip de 1.80 boyunda. Onun eski bir TV yıldızı olan eşi Prenses Sofia ondan 10 santim daha kısa boylu, 1.70 cm boyunda.

BOY FARIKINI TOPUKLU AYAKKABILARLA KAPATIYOR

İsveç'in komşusu olan Danimarka'ya da bir göz atalım. Ülkenin veliaht prensi Frederik, uzun boylu kraliyet ailesi üyeleri arasında. Onun boyu 1.83 cm. Eşi Mary de kısa boylu değil. Giyim tarzı ve fiziksel görünümü nedeniyle Kate Middleton'a kız kardeşi kadar benzetilen Mary'nin boyu 1.72 santim.

OĞLU BOYUNU GEÇTİ

Çiftin dört çocuğundan en büyüğü olan Christian henüz 16 yaşında ama boyu çoktan babasını geçti bile. Genç prensin boyu 1.90 santimetre.

GENETİK MİRAS

Baba oğul iki prensin bu uzun boylarının kimden miras olduğuna gelirsek... Anneleri Kraliçe Margarethe, Avrupa'nın en uzun boylu kadın kraliyet ailesi üyelerinden biri. Kraliçe tam 1.82 santim boyunda.

UZUN BOY VE GENİŞ OMUZLAR

Monako prenslik ailesi son bir yıldır yaşanan çalkantılar nedeniyle hiç gündemden düşmedi. Bütün bu olayların kahramanları da Prens 2. Albert ile eşi Prenses Charlene. Ülkesini bırakıp uzun süre uzaklarda kalan hatta eşinden boşanacağı da ileri sürülen Charlene artık hem sağlığına hem de eski günlerine döndü. Düğününde döktüğü gözyaşları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "hüzünlü prenses" olarak anılan Prenses Charlene'in bir başka önemli özelliği de var. Dünyadaki kraliyet ailesi üyeleri arasında en uzun boylu kadınlardan biri Prenses Charlene. Eski bir olimpik yüzücü olan Charlene'in boyu 1. 77 santim. Eşi Prens 2. Albert ise 1.82 cm. Fakat eşiyle birlikte katıldığı etkinliklerde onun topuklu ayakkabı giymesi nedeniyle ondan daha kısa görünüyor. Bu arada Charlene'in çocukluk ve gençlik yıllarında ilgilendiği yüzme sporu nedeniyle geniş omuzlarıyla dikkat çektiğini de hatırlatalım.

TOPUKLU GİYİNCE EŞİNDEN DAHA UZUN GÖRÜNÜYOR

Şimdi biraz da doğuya uzanalım ve yine dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailelerinden birine Ürdün kraliyet ailesine bakalım. Aileye sonradan katılmasına rağmen bütün üyelerden daha çok dikkat çeken Kraliçe Rania 1.67 santim boyunda. Eşi Kral Abdullah da onunla aynı boyda. Fakat Rania topuklu giyindiğinde eşinden daha kısa boylu görünüyor.