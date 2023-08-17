Yüzüğün yerinde yeller esiyor: Beğenmeyip kaçtıkları yere kiracı olarak dönmeye razılar!

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HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNİ BİLE KISKANDIRDILAR

Dünyanın gözü önündeki çift o dönemde "finansal açıdan bağımsız, basın ve kamuoyunun meraklı gözlerinden uzakta" bir hayat istediklerini söylemişti. Ama böyle olmadı.

Eskisinden daha fazla ilgi çekmeye başladılar. Biraz da kendilerinin tetiklemesiyle giderek yükselen iddialar, olaylar ardı ardına geldi. Öyle ki çift, kelimenin tam anlamıyla işlerinin bir parçası kendilerini öyle ya da böyle gündemde tutmak olan Hollywoord ünlülerini bile kıskandırır hale geldi!



Tabii ki bildiniz... Zaten yıllardır İngiliz kraliyet ailesinin en haşarı üyelerinden biri olarak bilinen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan söz ediyoruz.

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Artık ABD'nin California kentindeki Montecito'da iki çocukları Archie ve Lilibet ile yaşayan Harry ve Meghan yine gündemin ilk sıralarında. Bunun da bir sürü nedeni var.Ama en çok öne çıkanı da 2018 yılında gösterişli bir törenle evlenen çiftin ilişkilerinde bazı sorunlar olduğu iddiası. Buna gerekçe olarak yaşadıkları finansal kriz gösteriliyor.

Artık herkesin ezberlediği gibi Harry ile Meghan, Oprah Winfrey'e verdikleri olay yaratan röportajın ardından bir dizi başka olaya imza attı.Harry, Yedek (Spare) adlı bir kitap yazdı ve ailesi, geride bıraktığı hayatı hakkında ne kadar eleştirisi varsa hepsini kelimenin tam anlamıyla ortaya boca etti.

Sonra çiftin bir dijital yayın platformu için hazırladığı program geldi. Orada da İngiliz kraliyet ailesi yerden yere vuruldu.

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Bunun hep böyle gideceğini düşünen Harry ile Meghan için durum bir anda tersine döndü. Birçoklarına göre ellerindeki malzeme çabuk tükendi ve artık konu bulamaz hale geldiler.



Yine bir dijital yayın platformuna program hazırlamak için yaptıkları sözleşmenin süresi bitti ve çift "işten çıkarıldı." Yani sözleşmeleri yenilenmedi. Buna gerekçe olarak da özetle "tembellikleri" gösterildi.



Kısacası iddialara göre İngiltere'den finansal açıdan bağımsız bir hayat sürmek için ayrılma kararı aldıklarını açıklayan Harry ve Meghan kendilerini tam da bu konuda bir kriz içinde buldu. Yine iddialara göre bu durum çiftin evliliğinde sorunlara yol açtı.



Bütün bu iddialar ne kadar doğru bilinmez ama Harry ile Meghan'ın evliliğinde sorunlar olduğu birkaç aydır konuşuluyor. Zaten Markle'ın son görüntüsü de bu iddiaları bir kez daha alevlendirdi.

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Meraklıları hatırlar... Meghan Markle, ağustos ayının 10'unda California'da objektiflere takıldı. O gün seçtiği kıyafet nedeniyle çok fazla konuşuldu.Çünkü tepeden tırnağa beyazlar giyen Markle, arkası açık yazlık ayakkabılar seçmişti. Ama hepsinin üzerine giydiği kışlık kalın palto ve boğazına doladığı kalın atkı tezat bir görüntü oluşturuyordu.Çünkü bu tercihi hiç de yaz mevsimine göre değil kara kış ortasına uygundu.Meghan'ın bu kocaman paltoyu neden yaz günü giydiği konuşuldu konuşulmasına ama o günle ilgili daha 'küçük' aslında daha önemli bir ayrıntı da vardı.

ÜNLÜ YÜZÜĞÜN YERİNDE YELLER ESİYOR

Markle, sol elinin yüzük parmağına o ünlü ve tabii ki pahalı nişan yüzüğünü takmamıştı. Yani Harry'nin , annesi Diana'nın mücevher koleksiyonundan seçtiği parçalarla hazırlattığı, tasarımına kendisinin de katkıda bulunduğu 180 bin dolar değerindeki elmas yüzüğün yerinde yeller esiyordu.

Yine de Markle'ın yüzük parmağı tamamen de boş değildi. Basit bir altın alyans taşıyordu yüzük parmağında Markle.



Her ne kadar Harry ve Meghan, haklarında çıkan "evlilikleri sallantıda" iddialarını yalanlasa da bu durum yine bu konudaki iddiaların dolaşıma girmesine neden oldu. O değerli yüzüğün Meghan'ın parmağında olmaması çift arasında ciddi bir kriz yaşandığının işareti olarak görüldü.

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Meghan Markle'ın nişan yüzüğündeki taşları Harry, annesi Prenses Diana'dan kendisine miras kalan parçalar arasından seçti.





ARKADAŞLARINI DA KAYBETTİLER

İddialara göre Harry, aslında ABD'deki yeni hayatından çok da memnun değil. Alışkın olduğu kraliyet hayatının tamamen dışında, ABD'de Hollywood ünlülerinin hayatını yaşamak zorunda kaldı.

Bu yüzden de kendini bulması artık onun için çok kolay değil. Bu, Harry ile Meghan'ın ilişkisini etkileyen bir olumsuzluk.



Ayrıca kendilerine gelir getirecek işleri istedikleri gibi gitmeyen çift, bazı kaynaklara göreciddi bir mali kriz içinde. Elbette bunu daha önce yaşadıkları hayat standartlarına göre değerlendirmek gerek.

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Harry ile Meghan'ın sosyal ilişkileri de son dönemde pek eskisi gibi değli bu iddialara göre. 42 yaşındaki Meghan ile38 yaşındaki Harry, ABD'deki arkadaş çevrelerinden bazı kişileri de çoktan kaybetti bile.

Bunun nedenlerinden biri de Meghan ve Harry'nin iş hayatında yaşadıkları başarısızlıklar ve hayal kırıklıklarından başkalarını sorumlu tutması.

Son günlerde Harry ve Meghan ile ilgili olarak ortada dolaşan başka bir iddia daha var. Buna göre çift, aralarının iyice gergin olduğu İngiliz kraliyet ailesine zeytin dalı uzatmayı planlıyor. Bunun için seçikleri yol da ilginç.Bir zamanlar Harry'nin bekarlık evinin bulunduğu, sonra da Meghan ile evlenip daha geniş bir yer için terk ettiği Kensington Saray'nda bir daire kiralamayı düşünüyor çift. Daire için aylık kira ödemeyi kabullendiler ve içinin dekorasyonunu da kendi ceplerinden yaptıracaklar. İddia bu yönde.

OK Magazin'e konuşan bir kaynağı göre Harry bu şekilde ağabeyi William'ı mutlu etmeyi umuyor.

Aynı kaynağın iddiasına bir kulak verelim: " Harry ve Meghan İngiltere'ye dönüp Kensington Sarayı'nda bir daire kiralama konusunda gayet ciddi. Harry, sarayda bir tutuklu gibi yaşamak istemiyor. "

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ONARIM PARASINI GERİ ÖDEDİLER

Hatta iddialara göre Harry geçtiğimiz aylarda ağabeyi William ile iletişim kurup Londra'ya dönme konusunu konuştu. Bunu da babasının mayıs ayındaki taç giyme törenine kısa süreliğine gidip döndükten sonra yaptı.

Harry ve Meghan, bebekleri Archie'nin doğumundan kısa süre önce Kensington'da Harry'nin yaşadığı bekar evinin küçük gelmesini gerekçe göstererek Frogmore Cottage'a taşındı.

Öncesinde de yüksek miktarda bir para harcayıp burayı yeniletti. Fakat orada oturmadan ABD'ye gittiler: Sonradan onarım için harcanan ve vergi mükelleflerinden, kraliyet fonlarından karşılanan masrafı kendi ceplerinden geri ödediler.

AİLENİN BAZI ÜYELERİ KİRA ÖDEMEK ZORUNDA

Bu arada şunu hatırlatalım. İngiliz kraliyet ailesinin bası üyeleri yaşadıkları yerler için kira ödemek zorunda. Ama bazı çalışan üyeler buna dahil değil.

Örneğin Prens William ile Kate Middleton, yaşadıkları konutlar için kira ödemiyorlar. Bunun nedeni William ile Kate'in üst düzey çalışan kraliyet ailesi üyesi olması.

Ama çalışmayan, yani resmi görevleri olmayan üyeler yaşadıkları kraliyet konutları için bir yıl içinde belli bir miktarda kira ödemek zorunda. Buna bir örnek, Prens Andrew'nun iki kızı Beatrice ve Eugenie ile eşleri.

Onlar arada sırada aileyle ilgili bazı etkinliklere katılsalar da resmi olarak çalışan üye değiller. Bu yüzden kira ödemeleri gerekiyor.



Charles, tahta geçtikten sonra bu yılın mart ayında bu konuda önemli bir değişiklik yaptı. Aile üyelerine kendi geçimlerini sağlamaları ve kira ödemeleri gerektiği konusunda bir bildirimde bulundu.

Böylece Charles'ın, kraliyet ailesinin giderlerini azaltmayı ve halktan monarşiye yönelen tepkiyi azaltmay planladığı belirtiliyor.

Bu yeni karar uyarınca da Harry ile Meghan'ın, İngiltere'den ayrılmadan önce yaşadıkları Frogmora Cottage'ı boşaltmalarını istedi.

Eğer Harry ile Meghan iddia edildiği gibi İngiltere'ye dönerlerse artık çalışan aile üyesi olmadıkları için kira ödemek zorunda kalacaklar.