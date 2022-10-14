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Sonuçta o da bir anne: Aman kızlarım görümcelere benzemesin!

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#Kraliçe Letizia#Prenses Sofia#Prenses Leonor
Sonuçta o da bir anne: Aman kızlarım görümcelere benzemesin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 14:31

Bir zamanların TV muhabiri ve spikeri, şimdinin İspanya kraliçesi Letizia'nın en büyük korkusunu biliyor musunuz? İlk anda akla gelebileceği gibi tacını ve tahtını kaybetmek değil. Elbette Kraliçe Letizia bunların elinden alınması olasılığından korkabilir.

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TAKINTI HALİNE GELDİ
Ama ilk sıradaki endişesi, iki kızının halalarına benzemesi. Hatta İspanyol basınında yer alan iddialara göre, bu durum, 15 ve 16 yaşında iki kız annesi olan Letizia'da bir takıntı haline geldi.

Sonuçta o da bir anne: Aman kızlarım görümcelere benzemesin

KÜLTÜREL AÇIDAN GELİŞMELERİNİ İSTİYOR
Letizia, 16 yaşındaki Veliaht Prenses Leonor ile 15 yaşındaki Prenses Sofia'nın kafalarını meşgul etmek, entelektüel ve kültürel olarak üst düzeye çıkmalarını sağlamak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bunun için özel gezi programları bile ayarlıyor.

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KUZEN KORKUSU
Diğer yandan Kraliçe Letizia, kızlarını, kraliyet çevrelerinde hiç hoş karşılanmayan bir hayat tarzı seçen kuzenleri yani küçük halalarının kızı olan Victoria Federica'dan da olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor. İspanya'ınn eski Kralı Juan Carlos ile Kraliçe Sofia'nın torunu olan 22 yaşındaki Victoria Federica, iş yönetimi alanında eğitim gördüğü halde moda dünyasına yöneldi ve bu konudaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Ama en çok konuşulan özelliği hızlı hayatı. Letizia'nın en büyük korkularından biri iki kızının, yaşça kendilerine yakın olan kuzenleri Victoria'yı örnek alabileceği ya da ondan etkilenebileceği.

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KÜLTÜREL AKTİVİTELERE YÖNLENDİRİYOR
İspanyol basınına göre Letizia, iki kızını, gençlere özgü "boş işlerle uğraşmak yerine" kültürel aktivitelerden keyif almaya yönlendiriyor. Onun tercihi iki kızının kültür merkezlerini, tarihi yerleri, müzeleri ziyaret etmesi. Bu şekilde gelecekte babasının yerine tahta çıkacak olan Leonor ile kardeşi Sofia'nın kendilerini olabildiğince donanımlı bir şekilde yetiştirmelerini arzu ediyor.

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ESKİ KRAL YOLSUZLUK NEDENİYLE TAHTINI BIRAKTI: Gelelim Letizia'nın, "kızlarım, iki görümceme benzemesin" çabalarının nedenine. Adının karıştığı yolsuzluklar ve skandallar nedeniyle, tahtı oğlu Felipe'ye bırakan eski Kral Juan Carlos 1'in iki kızı Infanta Cristina ve Infanta Elena, bu konuda babalarından hiç de geri kalmıyor. Çünkü onların adları da ülkeyi sarsan birçok skandala karıştı.

Sonuçta o da bir anne: Aman kızlarım görümcelere benzemesin

SKANDALIN TAM ORTASINDA
Eski kralın 58 yaşındaki küçük kızı Infanta Cristina, 2000'lerin ilk yarısında kendini bir skandalın tam ortasında bulmuştu. Üstelik kocası, eski sporcu Inaki Urdangarin ile birlikte. Infanta Cristina, kocasının sahip olduğu şirket aracılığıyla bir yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı skandalına karıştı. Her ne kadar duruşmada beraat etse de ağabeyi Kral Felipe, Cristina'nın sahip olduğu Palma de Mallorca Düşesi unvanını elinden aldı.

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BAŞKA KADINLA EL ELE GÖRÜNTÜLENİNCE BOŞANDI
Fakat kocası Urdangarin, altı yıl, üç ay hapis cezası aldı. Sonradan Yüksek Mahkeme bu cezayı beş yıl 10 aya indirdi. Aliesinden gelen kocasından boşanması isteğine direnen Infanta Cristina, aldatıldığını kanıtlayan fotoğraflar basına yansıyınca evliliğini bitirdi. Kocası Urdangarin, hapis cezası almış olsa da sonradan bu durum, özel bir program sayesinde yarı serbestliğe dönüştü. Urdangarin7in yarı zamanlı olarak hapisten çıkıp annesini ziyaret etmesine izin verildi. O sırada da başka bir kadınla el ele görüntülendi. Bu durum, evliliğin de sonunu getirdi.

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SANIK OLARAK YARGILANAN İLK KRALİYET AİLESİ ÜYESİ: Bütün bunların üstüne Cristina'nın, sanık olarak yargı karşısına çıkan ilk kraliyet ailesi üyesi olarak hafızalara kazındığını da hatırlatalım. Bu durum da aile için, ardı ardına gelen skandalların bir halkası oldu.

Sonuçta o da bir anne: Aman kızlarım görümcelere benzemesin

BİR DE AŞI SKANDALI
Eski kralın büyük kızı 58 yaşındaki Infanta Elena ise, Letizia'nın kızlarının benzemesinden korktuğu kuzenleri Victoria Federica'nın annesi. Elena da geçen sene koronavirüs aşılamaları sırasında kardeşiyle birlikte sıra beklemeden aşı olduğu için ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Pandemi aşılamalarının ilk döneminde İspanya'da 80 yaş üstüne öncelik verildi. Fakat ikisi de daha 50'li yaşlarında olan Cristina ve Elena sıralarını beklemeden gidip aşı oldular. Bu durum İspanya'da büyük tartışma yarattı.

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Sonuçta o da bir anne: Aman kızlarım görümcelere benzemesin

AİLE İTİBARINI SARSAN BİR GELİŞME
Ülkenin Eşitlik Bakanı İrene Montero iki kardeşin bu şekilde ayrıcalık elde etmesinin aile itibarını sarsan bir gelişme olduğunu söyledi. Cristina ve Elena ise Abu Dabi'de yaşayan babalarını ziyaret etmek istediklerini, bu yüzden aşı olmaları gerektiğini söyleyerek kendilerini savundu.

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HAREKETLİ BİR HAYATI VAR
Infanta Elena ve kocası Jamie Marichalar'ın kızı olan Victoria Federica ise son yıllarda moda haftalarının değişmez yüzlerinden biri. Son olarak Paris Moda Haftası'nda dikkat çekmişti genç kız. Victoria Federica sürdürdüğü hızlı hayatıyla da dikkat çekiyor. Bir süre boğa güreşçisi Gonzalo Caballero ile yaşadığı ilişki ile magazin basınının manşetlerinden inmemişti.

ELİNDEN GELENİ YAPIYOR: Letizia'nın, kızlarının benzemesinden çok korktuğu halaları ve kuzenlerinin öyküsü kısaca böyle. Bunu önlemek için de elinden geleni yapıyor Kraliçe.

Sonuçta o da bir anne: Aman kızlarım görümcelere benzemesin

BÜYÜK PRENSES GALLER'DE OKUYOR
Kral Felipe ile 2004 yılında evlenen eski TV spikeri Kraliçe Letizia kızlarının bu türden skandallarla dolu bir hayat sürdürmesini istemiyor. Küçük kızı Sofia şu anda öğrenimini İspanya'da sürdürüyor. Büyük kızı Veliaht Prenses ise öğrenim için bu yıl Galler'de bir okula gönderildi. United World Colleges'a bağlı Atlantic College'de öğrenimini sürdürüyor büyük prenses. Zaman zaman da bazı etkinliklere katılmak için ülkesine gidiyor. Babasından sonra tahtı devralacak olan Prenses Leonor, okulda öğrenciler için ayrılan bir yurtta kalıyor.

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ŞİMDİLİK İSPANYA'DA OKULA GİDİYOR
Felipe ile Letizia'nın küçük kızı Sofia ise şimdilik İspanya'da okuyor. Büyük olasılıkla o da zamanı geldiğinde ablası gibi yurt dışında eğitim görecek.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH 

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#Kraliçe Letizia#Prenses Sofia#Prenses Leonor

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