Ünlü şef itiraf etti: Karım altıncı çocuğu istiyor... Ama okulda çocuğuma 'Bu adam büyük baban mı?" diye soracaklar!

Haberin Devamı

'DÜNYADA KALICI İZLER BIRAKMAK İSTİYORLAR'

Bir zamanlar bu konuda bilim insanları da bazı açıklamalar yapmıştı. Ünlülerin bu kadar çok sayıda çocuk sahibi olma isteğinin altında yatan nedenin "dünyada kalıcı izler bırakma" isteği olduğunu ileri sürmüştü bu kişiler.

Elbette ünlülerin sahip olduğu imkanların çok sayıda çocuğu iyi bir şekilde yetiştirmelerine olanak sağladığını da unutmamak gerek.

Bunun çarpıcı örnekleri bile yaşandı son aylarda. Bu arada 80 yaşında yeniden baba olacak kadar cesaret sahibi Al Pacino da bunun çarpıcı örneklerinden. Dört yetişkin çocuğu olan Al Pacino, kendisinin torunu olacak yaştaki sevgilisi Nour Alfallah'dan da bir bebek sahibi oldu. Tabii bu nedenle de uzun süre gündemin ilk sıralarında kaldı.

Haberin Devamı

'BİR ÇOCUK DAHA MI? HAYIR!'

Ama bazı ünlüler de ilerleyen yaşlarında tekrar çocuk sahibi olma konusunda epey bir oturup düşünüyorlar. İşte bunlardan biri de ekranın ünlü şeflerinden Gordon Ramsey.

56 yaşındaki ünlü İngiliz şef Ramsey ile 49 yaşındaki karısı Tana şu ana kadar beş çocuk sahibi oldu. En büyük çocukları Megan 24 yaşında,ikizleri Holly ile Jack 23, Tilly 21 ve Oscar da dört yaşında. Yani en büyük çocuklarıyla en küçüğü arasında tam 20 yıl fark var.

Ramsey'in söylediğine göre karısı Tana, altıncı çocuk için Ramsay'e baskı yapıyor. Ama onun gönlü bir çocuk daha dünyaya getirmekten yana değil.

Gordon Ramsay bu konuda düşündüklerini konuk olduğu Nick Grimshaw ile Angela Hartnett'in sunduğu podcast yayınında anlattı.

Gözden Kaçmasın Evlenmeseydi bu hayatı belki rüyasında bile göremeyecekti: Ama şimdi havuzlu evi bile beğenmiyor Haberi görüntüle

KARISI ALTINCI ÇOCUK İÇİN BASKI YAPIYORMUŞ

Ramsay sözlerine "Küçük bir sırrım var... Tana bir çocuk daha istiyor" diyerek başladı sözlerine. Ama söylediğine göre Ramsay altıncı çocuk konusunda gayet isteksiz. Çünkü bu konuda çekinceleri var.

Haberin Devamı

Ramsay, şu anda bile ailesinin bir yere giderken iki otobüse ihtiyaç duyduğunu anlattı. Ayrıca bu yeni çocuk konusundaki isteksizliğinin en önemli nedenini de ifade etti: "Okuldaki en yaşlı baba olmak istemiyorum."

Gordon Ramsay, bir çocuk daha dünyaya getirdiklerinde onu okula götürdüğü sırada herkesin çocuğuna "Bu yanındaki büyükbaban mı?" diye soracağını da sözlerine ekledi. "Aslında ben de isterdim yeni bir çocuk... Ama hayır" diyerek sözlerini tamamladı Gordon Ramsay.

Ramsay çiftinin en küçük çocuğu 4 yaşında. En büyük çocuk ise 24 yaşında. Yani aralarında tam 20 yıllık bir fark var.

Haberin Devamı

'HER ÇOCUKTA DAHA İYİ BİR BABA OLDU'

Her ne kadar altıncı çocuğu istemediğini söylese de Ramsay'in anlattığına göre şu ana kadar dünyaya gelen her yeni çocukta babalık yetenekleri biraz daha gelişti.

"Başlarda ya da bir önceki çocukta yanlış yaptığınız her şeyi bir sonraki çocukta daha iyi hale getiriyorsunuz" sözleriyle ifade etti durum.

Ramsay bu konuda da şu anda 4 yaşında olan en küçük oğlu Oscar'ı da örnek gösterdi. "Çok hızlı büyüyor, Sanki küçük bir yetişkin gibi.Çünkü onun kendisinden yaşça epey büyük dört tane kardeşi var" dedi.

Gordon Ramsay, karısı Tana'nın aileyi biraz daha genişletme konusundaki isteğinin özellikle de üç yıl önce zirveye çıktığını anlattı.

Haberin Devamı

'70 YAŞINDA DA BİR ÇOCUK DAHA İSTEYECEĞİM'

Ramsay'in karısı Tana daha fazla çocuk istediğini 2021 yılında Hello dergisine verdiği bir röportajda anlatmıştı. "Ne biliyor musunuz? Problem benim çocukları çok seviyor olmam. Ama sanırım 70 yaşına geldiğimde de yine bunları söylüyor olacağım. "

Tana Ramsay, sahip olduğu beş çocuğuna baktığında kendini inanılmayacak kadar şanslı hissettiğini sözlerine ekledi. Çocuklarıyla geçirdiği her bir dakikadan nasıl büyük bir zevk aldığını anlattı o röportajda.

Gordon Ramsey ile Tana Ramsay, 1996 yılından bu yana evli.