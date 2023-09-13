Herkes saçlarına bakıyordu ama... Kate fena düşmüş!

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NEREYE GİTSE GÖZLER ONU TAKİP EDİYOR

41 yaşındaki üç çocuk annesi Catherine, nereye gitse bütün gözler onu takip ediyor... Ne giyse, ne taksa ya o markalar ya da taklitleri ve benzerleri yok satıyor. Görünümündeki en ufak bir değişiklik bile gözlerden kaçmıyor.

Kate Middleton, son birkaç gündür yeni saç modeliyle gündemin ilk sıralarını işgal ediyor. Evliliğinin ilk dönemi hariç modelini değiştirmeden düz kullandığı saçlarını katlı kestiren Kate Middleton, işte bu nedenle birkaç gündür moda ve magazin sayfalarının manşetlerinde.

Middleton önceki gün de Surrey'de erkek mahkumların kaldığı bir cezaevini ziyaret etti. Tabii ki yine bütün gözler onun üzerindeydi. Ve yine yeni saç modeli bütün bakışları üzerinde topladı.

O gün için daha önce giydiği kıyafetlerinden bir kombin yaptı Middleton. Lacivert pantolon ve ceketin içine beyaz bir bluz giydi. Kıyafetiyle ayrı renkteki nişan yüzüğü de bu görünümde daha fazla dikkat çekti.

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PARMAKLARINDAKİ BANDAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ama Kate Middleton'la ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı o ziyaret sırasında. Sağ elinin iki parmağı bandajla sarılmıştı. Tabii ki herkes bunun nedenini merak etti. Zaten Kate'in parmaklarındaki o bandajların nedeni de sonradan ortaya çıktı.

Her ne kadar konumu gereği ciddi etkinliklere katılması, o sırada da giyinip kuşanması gerekse de Kate çocukları Geoorge Charlotte ve Louis ile çok ilgili bir anne. Üç kardeşin eğitimleri ve bakımları İspanyol asıllı dadı Maria Teresa Borrallo'ya emanet olsa da Kate ile William da sık sık çocuklarıyla vakit geçiriyorlar.

Birlikte uzun tatillere çıkıp su sporlarıyla ilgileniyorlar. Evlerinde kaldıklarında da yine her fırsatta çocuklarıyla oynuyorlar. Peki biz bunları niye anlattık? Çünkü Kate'in sağ elinin iki parmağındaki bandajların nedeni de çocuklarla oynanan bu oyunlar.

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ÇOCUKLARIYLA ZIPLARKEN DÜŞMÜŞ

Herkesin büyük ilgisini çene o paralanmanın Kate, üç çocuğuyla birlikte trombolinde zıplarken düştüğü için meydana geldiği ortaya çıktı. Yani Kate, çocuklarıyla oynarken bir kaza geçirdi ve bunun sonucunda "sakatlandı."

Middleton daha önceleri de parmaklarında yara bantlarıyla görüntülenmiş ve bunun nedeni de merak uyandırmıştı.

Bazı iddialara göre Kate bahçeyle uğraşmayı çok seviyor. Toprakla vakit geçirirken de böyle ufak tefek yaralanmalar yaşıyordu. Bir başka iddia da o yaraların Kate'in kedi sevgisinden kaynaklandığıydı.

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DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ YAŞAMIYORLAR

Aslında Kate ile William'ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis dışarıdan bakıldığında rüya gibi bir hayat sürdürüyorlar. Anne ve babalarıyla keyifli saatler de geçiriyorlar.

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Ama sanmayın ki bu üç kardeş istedikleri kadar şımarabiliyor. Çünkü gerçek öyle değil. Üç kardeş çok katı kurallar içinde büyüyorlar. Gelin bunlara bir bakalım.

US Weekly dergisinin iddiasına göre Kate Middleton ve Prens William, her ne kadar çocuklarına büyük değer verseler de onların gözyaşlarına bile aldırmadan bazı şeyleri yasaklıyor. Hem de katı bir biçimde.

Bunlardan biri de Prens George ve Prenses Charlotte'a getirilen "elektronik yasaklar". Yani bir başka deyişle, her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki yaşıtları zararlı olduğunu bile bile saatlerini tabletler, cep telefonları karşısında geçirse de iki küçük kraliyet ailesi üyesinin bu teknolojik aletlere el sürmesi bile yasak.

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Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre Middleton ve Prens William, çocuklarının odalarında teknolojik aletlerin esiri olarak değil de bahçede kendilerine daha uygun oyunlar oynayarak büyümesini istiyor.

İşte bu yüzden de Prens George ve Prenses Charlotte'un teknolojik aletleri ellemesine bile izin vermiyorlar. Çift, özellikle de gelecekte kral olması beklenen George'un şımarık yetişmemesi için asla taviz vermiyor. İşte kraliyet çiftinin çocuklarına uyguladığı o kurallardan bazıları.

BABA WILLIAM, ÇOCUKLARININ ŞIMARMASINI İSTEMİYOR

İnternetteki radar online sitesi, Middleton ve Prens William'ın oğulları George'u nasıl terbiye ettiğini Saray içinden kaynaklara dayanarak anlattı.

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Kate Middleton'ın çocuk gelişimi konusunda modern yöntemler öneren kitapları elinden düşürmediği de anlatılanlar arasında. Prens George'un babası Prens William'ın birkaç yıl önceki doğum günü kutlamalarının ardından oğlunun çok fazla şeye sahip olduğunu ve bu yüzden şımardığını" söylediği iddia ediliyor.

İddialara göre daha küçük yaşlardayken Prens George bazen Yemek yemeyi reddediyordu. Kendisine verilen yemeği yere fırlatıp etrafı da kirletiyordu.

İşte böyle zamanlarda eğer çevre onun yemeyi reddedip saçtığı yemekler yüzünden kirlenmişse temizlenmesine de yardım etmek zorunda kalıyordu. Prens George'un yemek yemediği öğünlerde kimse ona başka bir yiyecek vermiyor ve o gece yatağa aç giriyordu.

Her ne kadar sonsuz imkânları olsa da ailesi şımarık birer çocuk olarak yetişmemeleri için üç kardeşe her istediklerini almıyor.

EN KÜÇÜK KARDEŞ DAHA FARKLI

William ve Kate'in çocuk yetiştirme tarzı konusunda bütün bunlar konuşuluyor ama başka bir ayrıntı daha var. Daha doğrusu kafalarda soru işaretleri yaratan bir durum.

Görünüşe göre çiftin büyük çocukları George ve Charlotte küçük yaşlarından beri olgun davranışlarıyla dikkat çekiyor. Kurallara uyuyorlar, toplum içinde abartılı hatta çocukça davranışlar sergilediklerini birkaç kez dışında gören olmadı.

Oysa en küçük kardeşleri Louis, onların tam tersi. Kişiliği gereği daha hareketli olan Louis, halk arasında bile yerinde duramayan hatta kimi zaman şımarıklık sınırlarını zorlayan tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bu durum da William ile Kate'in ün küçük oğullarını diğer iki büyük çocuğa kıyasla daha özgür ve rahat büyüttüğü iddialarını gündeme getiriyor.

Bu arkada üç kardeş, ailenin bir araya geldiği toplantılarda da onlarla aynı masada yemek yiyemiyorlar henüz. Bunun da nedeni var elbette.

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İngiliz Mirror gazetesine konuşan eski kraliyet çalışanı, Kate ile William'ın özellikle de Noel gibi önemli günlerde çocuklarıyla ayrı yerlerde Yemek yemek zorunda olduğunu söyledi.

Geçmişte kraliyet ailesiyle birlikte çalışan şef Darren McGrady'nin söylediğine göre çocuklar her zaman kendileri için ayrılan çocuk odasında yemek zorundalar. Ta ki belli bir yaşa gelip belli özellikleri kazanıncaya kadar.

Bu konuda şunları söyledi McGradyl; " Çocuklar, yemek masasında kendilerini kontrol edecek hale gelinceye kadar bu kurala uymak zorundalar" dedi.

Onun söylediğine göre tahtın en yakın varisleri olan William ile Harry de bu kurala uydular çocukluk yıllarında. Kendilerini tamamen kontrol edecek hale gelinceye kadar aile toplantılarında asla büyükleriyle birlikte aynı masaya oturmalarına izin verilmedi.

'KİBAR KONUŞMA SANATINI ÖĞRENİNCEYE KADAR'

Darren McGrady'nin söylediğine göre çocukların, aile toplantılarında büyükleriyle aynı masaya oturabilmeleri için öğrenmeleri gereken çok önemli bir ayrıntı var: "Kibar konuşma sanatı".

Bu yüzden de ailenin çocukları "kibar konuşma sanatı" konusunda iyice eğitilene kadar büyükleriyle birlikte aynı yemek masasında yer almalarına izin verilmiyor.

McGrady'nin söylediğine göre George, Charlotte ve Louis'e yemek sırasında dadıları eşlik ediyor. "Çocuklar kendilerini kontrol edebilecek yaşa gelinceye kadar dadılarıyla birlikte yemek yemek zorundalar" dedi.

Eski kraliyet şefi bu noktada kraliyet ailesinin çocuklarını eğiten dadıların önemine de değindi. Çünkü onların tek görevi sadece çocukların beslenmesini, uyku saatlerini düzenlemek değil. Aynı zamanda gelecekteki görevleri için eğitmek.

Mc Grady bu konuda "Kraliyet çocuklarının odası sadece genç üyelerin zihinlerini eğitmek için değil aynı zamanda onların damak zevklerini de eğitmek için. "