Eski eşinin bebek haberini kendisi kutladı, hayranları çıldırdı: Çocuk doğursun diye genç kadınla evlendi

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Bir zamanlar büyük bir aşkla sevdiğiniz eski eşinizin yeni evlendiği kişiden bir bebek beklediğini duyduğunuzda nasıl tepki verirsiniz? Ya da daha doğrusu neler hissedersiniz?

Hafif bir burukluk geçer mi kalbinizden? Artık evliliğiniz bitmiş olsa da biraz kıskançlık belki... Günlük hayatınızdan birkaç saatibu konuda düşünmeye bile ayırabilirsiniz belki. Ama herkesin böyle durumlarda vereceği tepkiler aynı olmuyor elbette.

Ünlü şarkıcı, bir zamanlar evli olduğu eski eşinin yeni karısından bebek beklediğini öğrenince birçok kişinin göstermekte zorlanabileceği bir olgunlukla davrandı. Sosyal medya üzerinden onları tebrik etti. Hatta eski eşinden dünyaya gelen çocuğunu da işin içine kattı.

Eski eşinin mutluluğunu gerçek anlamda dilediği belli olan bu ünlü, şarkıcı Fergie. Bir zamanlar gösteri dünyasında fırtınalar estiren Fergie, oyuncu Josh Duhamel ile bir evlilik yaşamıştı. Ama şu anda 10 yaşında olan oğulları da evliliklerini ayakta tutmaya yetmedi ve çift ayrıldı.

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GEÇEN YIL EVLENDİLER

Duhamel ise kendisinden epey genç Audra Mari ile ikinci evliliğini yaptı. 29 yaşındaki Audra, Josh Duhamel ile evliliğinden anne olmaya hazırlandığını Instagram sayfasından herkese ilan etti.

Duhamel'in eski eşi 48 yaşındaki Fergie de bu habere tepkisiz kalmadı. Çiftin mutluluğunu paylaşan bir yorum yaptı Audra Mari'nin duyurusuna.

"Axl, büyük ağabey olmak için sabırsızlanıyor" diye yazdı. Sonra da şu satırları ekledi: "Sizin için gerçekten mutluyum çocuklar." Bir de kamp emojisi ekleyerek eski eşinin bir kez daha baba olmasından duyduğu mutluluğu gözler önüne serdi.

TEBRİK ETTİ: Eski eşi Josh Duhamel ile onun yeni karısının bir bebek beklediği haberine yorum yazan Fergie hayranlarından tam not aldı.

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Fergie'nin eski eşi Josh Duhamel ile Audra Mari, geçen yılın eylül ayında hayatlarını birleştirdiler. Aslında düğün konusunda bu kadar hızlı davranmaları da herkesi şaşırtmıştı. Çünkü çift, aynı yılın ocak ayında nişanlarını duyurmuştu.

Duhamel'in genç sevgilisine yaptığı evlilik teklifi de büyük olay olmuştu. Duhamel, bir şişenin içine kendi el yazısıyla yazdığı küçük bir mektubu koymuştu.

O mektupta ne mi yazıyordu? Tabii ki "Benimle evlenir misin Audra Diane Mari. " Genç kadın da yakışıklı sevgilisinin bu teklifine kayıtsız kalamadı ve çift nişanlandı.

50 yaşındaki Josh Duhamel ile Audra, 2019 yılında flört etmeye başlamıştı. Bu aynı zamanda Fergie ile Josh Duhamel'in boşanma işlemlerinin de resme tamamlandığı yıldı.

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ŞİŞE İÇİNE MEKTUP YAZIP EVLENME TEKLİF ETTİ: Josh Duhamel, bir şişenin içine el yazısıyla "Benimle evlenir misin?" yazıp sevgilisine, hayatının geri kalanını onunla birlikte geçirme teklifinde bulundu.

ALDATMA İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Black Eyed Peas adlı müzik grubunun solisti olarak ünlenen Fergie ile Josh Duhamel'in evliliği ise 2009 yılında başladı. Fakat 2017 yılında yollarını ayırdılar. Çiftin Axl adında şu anda 10 yaşında olan bir oğılu bulunuyor.

Fergie'nin kendisiyle boşanma davası biter bitmez Audra ile evlenen kocasının yeni bebeğine gösterdiği bu mutlu tepki hayranlarından tam not aldı.

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Ama bazı yorumlarda da eski eşi Josh Duhamel suçlandı. Başarılı ve güzelbir karısı olduğu halde ondan boşanıp daha genç biriyle evlenen Duhamel eleştirildi. Hatta Audra'nın Duhamel'in parası için onunla evlendiğini savunanlar bile oldu.

Josh Duhamel hakkında "Kendisine çocuk doğuracak biriyle evlendi" diyerek görüş bildirenler bile çıktı.

Fergie ve Josh Duhamel'in evliliğinden 10 yaşında Axl adında bir oğulları var.

Aslında Fergie'nin hayranlarının bu kadar kızmasının altında yatan bir neden var. Josh Duhamel ile Fergie'nin evliliğinin sona erdiği sırada ortada ihanet iddiaları dolaşıyordu. Başka söylentiler de vardı ama ileri sürülenlere göre çift arasındaki güven artık sona ermişti. Bu da onları boşanmaya götürdü.

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Bu arada Fergie ile Josh Duhamel evliliğinin bitmesinde konuşulan başka iddialar da vardı. Bunlara göre Josh Duhamel, tek çocuklu değil daha kalabalık bir aile istiyordu. Ama Fergie buna yanaşmadı. Bu durum da çiftin arasının açtı.