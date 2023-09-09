Eski gÃ¼zellik kraliÃ§esinin oÄŸlu ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Gururdan gÃ¶ÄŸsÃ¼ kabardÄ±

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Ama bu sÃ¶ylediÄŸimiz hepsi iÃ§in geÃ§erli deÄŸil elbette. BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bile kimseye gÃ¶stermiyor.

SÃ¶z gelimi Ã¼nlÃ¼ model Gigi Hadid gibi... Zayn Malik ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Khai'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kimselere gÃ¶stermedi Hadid. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼yÃ¼p bu konuda kendisi karar verene kadar da kimse Khai'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶remeyecek.

Bir de Ã¼nlÃ¼ ebeveynlerin Ã§ocuÄŸu olmalarÄ±na raÄŸmen kendi arzularÄ±yla gÃ¶zlerden uzak yaÅŸayanlar hatta bambaÅŸka meslekler seÃ§enler var. Efsane mÃ¼zisyen Bruce Springsteen'Ä±n itfaiyeci oÄŸlu Sam Springsteen gibi.

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Ä°ÅŸte bÃ¶yle annesi de babasÄ± da Ã¼nlÃ¼ olduÄŸu halde Ã§ok fazla insanÄ±n tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir Ã§ocuk, daha doÄŸrusu genÃ§ adam mutlu bir gÃ¼nde kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Hatta o gÃ¼n ona tÄ±pkÄ± kendisi gibi fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamayan kardeÅŸi de eÅŸlik etti.

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Ama o gÃ¼n iki kardeÅŸ iÃ§in de Ã§ok Ã¶zeldi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llarÄ±nÄ± mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na veren babalarÄ±nÄ±n gurur gÃ¼nÃ¼ydÃ¼. Elbette bÃ¶yle bir anda onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±lar. Tabii ki o tÃ¶rende de en az babalarÄ± kadar ilgi Ã§ekti iki kardeÅŸ.

Bu fotoÄŸraftaki genÃ§ adamÄ±n babasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n bol Ã¶dÃ¼llÃ¼ ve Ã§ok kazanan mÃ¼zisyenlerinden biri. Annesi de bir zamanlarÄ±n gÃ¼zellik kraliÃ§esi. Yani ikisi de magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± isimler.

Annesini daha dar bir Ã§evre tanÄ±sa da dÃ¼nyada babasÄ±nÄ± tanÄ±mayan en azÄ±ndan adÄ±nÄ± duymayan yok. Ama bu kadar da deÄŸil. Eski Ã¼vey annesi dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncularÄ±ndan biri. Åžimdiki Ã¼vey annesi de bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi.

OlayÄ± fazla karmaÅŸÄ±k hale getirmeden bu genÃ§ adamÄ±n kim olduÄŸunu sÃ¶yleyelim. Bu genÃ§ adam Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony ile eski eÅŸlerinden Kainat GÃ¼zeli unvanlÄ± Dayanara Torres'in bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Christian Muniz. Yeri gelmiÅŸken Marc Anthony'nin gerÃ§ek adÄ±nÄ±n da Marco Antonio Muniz olduÄŸunu buraya not dÃ¼ÅŸelim.

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YÄ±llarÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Marc Anthony, 7 EylÃ¼l'de hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±. Grammy Ã–dÃ¼llÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n artÄ±k Los Angeles'Ä±n Ã¼nlÃ¼ ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±'ndabir yÄ±ldÄ±zÄ± var.

Ä°ÅŸte o gÃ¼n dÃ¼zenlenen tÃ¶rende onu eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ± Christian ile Ryan da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Marc Anthony'nin mutluluÄŸuna, bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda evlendiÄŸi Nadia Ferreira da ortak oldu.

TÃ¶renin yÄ±ldÄ±zÄ± Marc Anthony kadar bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Christian ve kardeÅŸi de ilgi Ã§ekti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyenin iki oÄŸlu hayatlarÄ±nÄ± kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±yorlar.

Bu arada tÃ¶rende Marc Anthony'ye bir de sÃ¼rpriz vardÄ±. YakÄ±n arkadaÅŸÄ± David Beckham'Ä± da tÃ¶rene davet etmiÅŸti mÃ¼zisyen.

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Ama Beckham dakikalar kala bir mesaj atarak tÃ¶rene yetiÅŸemeyeceÄŸini belirtti. Tabiii ki bu ÅŸakaydÄ±. Tam tÃ¶ren baÅŸlamadan Ã¶nce arkadaÅŸÄ± Marc'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p onu ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±'nda artÄ±k adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir yÄ±ldÄ±zÄ± bulunan Marc Anthony teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± konuÅŸmasÄ±nda "Aileme bakÄ±yorum... ArkadaÅŸlarÄ±ma, sevdiklerime.. Ä°ÅŸte bunlar beni ÅŸekillendiren insanlar. Beni ben yapan insanlar" dedi.

GenÃ§ eÅŸi Nadia Ferreira da Marc Antony'yi mutlu gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.Â





KAÄ°NAT GÃœZELÄ°YLE EVLENDÄ°

Yeri gelmiÅŸken Marc Anthony'nin gÃ¶nÃ¼l defterinin sayfalarÄ±nÄ± da bir karÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ en Ã§ok Jennifer Lopez ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle bilinse de onun hayatÄ±na giren kadÄ±nlar ve yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikler de Ã§ok konuÅŸuldu.

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Ãœstelik Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n eski eÅŸlerinin Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶zelliÄŸi var. EÅŸ ya da sevgililerinden Ã§oÄŸu gÃ¼zellik kraliÃ§e unvanÄ± taÅŸÄ±yor.

Ã–nce kendisini mutlu gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmayan iki oÄŸlu Christian ve Ryan'Ä±nannesi eski Kainat GÃ¼zeli Dayanara Torres ile baÅŸlayalÄ±m.

Ama ona gelmeden hatÄ±rlatalÄ±m ki Marc Anthony, Ã§ocuk sahibi olduÄŸu ilk iliÅŸkisini, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok uzak bir kadÄ±nla, bir polis memuru olanÂ Porto Rikolu Debbie Rosado ile yaÅŸadÄ±. Ã‡iftin bu iliÅŸkiden Debbie adÄ±nda bir kÄ±zÄ± oldu.

1993 yÄ±lÄ±nda, Anthony kÄ±zÄ± Arianna'nÄ±n doÄŸumuyla ve hemen ardÄ±ndan annesiyle ayrÄ±lmakla uÄŸraÅŸÄ±rken Dayanara Torres adlÄ± bir genÃ§ kadÄ±n Ã¶nce Porto Riko GÃ¼zeli unvanÄ±nÄ± aldÄ± ardÄ±ndan da Kainat GÃ¼zeli seÃ§ildi.

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Dayanara Torres, Marc Anthony'nin gÃ¼zellik kraliÃ§esi unvanÄ± taÅŸÄ±yan ilk eÅŸiydi. Sonra devamÄ± da geldi.Â



BirkaÃ§ yÄ±l sonra da Marc Anthony ile yollarÄ± kesiÅŸti. YaÅŸadÄ±klarÄ± romantik iliÅŸki 2000 yÄ±lÄ±nda bir nikahla taÃ§landÄ±. Ama bu bir Las Vegas nikahÄ±ydÄ±. Yani henÃ¼z resmi olarak evlenmemiÅŸlerdi.

2001 yÄ±lÄ±nda oÄŸullarÄ± Christian dÃ¼nyaya geldi. Bunun Ã¼zerine uzun tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Marc Anthony ile Dayanara Torres, 2002 ylÄ±nda Porto Riko'da gerÃ§ek bir nikahla evlendi.

2004 yÄ±lÄ±nda da ikinci Ã§ocuklarÄ± Ryan doÄŸdu. Ama iki Ã§ocuk onlarÄ± bir arada tutmaya yetmedi. Anthony ve Torres yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Marc Anthony Ã§ok geÃ§meden yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±.

O YENÄ° AÅžK YILLAR Ã–NCE GÃ–RÃœP ETKÄ°LENDÄ°ÄžÄ° JENNIFER LOPEZ OLDU

O yeni aÅŸkÄ± Jennifer Lopez'den baÅŸkasÄ± deÄŸildi. Yani her ne kadar bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi olmasa da Hollywood'un en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

AslÄ±nda JLo ile Anthony'nin tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± 1990'lÄ± yÄ±llara kadar uzanÄ±yor. Her ikisinin de kariyerlerinin ilk dÃ¶nemlerine yani. SÃ¶ylenenlere bakÄ±lÄ±rsa da daha o zamanlarda birbirlerinden etkilendiler. Ama hayatlarÄ±nda baÅŸkalarÄ± olduÄŸu iÃ§in romantik bir iletiÅŸim kurulmadÄ± aralarÄ±nda.

Fakat sonra 2004 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± duyurdular. KÄ±sa sÃ¼re sonra haziran ayÄ±nda da evlendiler. Lopez ile Anthony'nin biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri Max ve Emme 2008 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

Birliktelikleri sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§eken Jennifer Lopez ve Marc Anthony'nin evliliÄŸi de sanÄ±landan daha kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. Ã‡iftin boÅŸanmasÄ± resmi olarak 2014 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±. Ã‡ift, kavgasÄ±z gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼z dostÃ§a yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

BOÅžANMA TAMAMLANDI ANTHONY TEKRAR EVLENDÄ°

Anthony, Lopez'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da yalnÄ±z kalmadÄ±. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Shannon de Lima ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AslÄ±nda baÅŸlarda bunu gizleseler de 'paparazzi dikkati' gerÃ§ekleri ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Ã–nce bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci yaÅŸadÄ±lar ama sonra tekrar bir araya gelip soluÄŸu nikah dairesinde aldÄ±lar.

Anthony, Jennifer Lopez ile evliliÄŸinin resmen sona erdiÄŸi 2014 yÄ±lÄ±nda artÄ±k Shannon de Lima'nÄ±n kocasÄ±ydÄ±.

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki Shannon de Lima, Ã¼lkesi Venezuela'da Ã¼nlÃ¼ bir model, TV ve sosyal medya yÃ¼zÃ¼ydÃ¼. Her ne kadar herhangi birini kazanmÄ±ÅŸ olmasa da birÃ§ok gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n podyumunda yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.

ÃœNLÃœ Ä°Åž Ä°NSANININ KIZIYLA FLÃ–R ETTÄ°: Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Marc Anthony, bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ± ve tacÄ± olmayan bir gÃ¼zelle flÃ¶rt etti. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa o da dÃ¼nyanÄ±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir isimdi: Chloe Green. Yani dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Sir Philip Green'in kÄ±zÄ±. Anthony, her ne kadar o sÄ±rada Chloe'nin ailesi tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rse ve birlikte tatillere gitseler de iliÅŸkileri sadece bir yÄ±l kadar sÃ¼rdÃ¼.





DOMÄ°NÄ°KLÄ° MODELE GÃ–NLÃœNÃœ KAPTIRDI: Green'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Marc Anthony, bu kez Dominikli model Mariana Downing ile bir romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Miami'de tanÄ±ÅŸan ikili haklarÄ±nda ortaya atÄ±lan sÃ¶ylentileri bir gala gecesinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya birlikte Ã§Ä±karak doÄŸruladÄ±. Ama bu iliÅŸki uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.





ONUN Ä°Ã‡Ä°N ÅžARKI BÄ°LE YAZDI: Anthony, ardÄ±ndan Ä°talyan model Raffaelle Modugno ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve kelimenin tam anlamÄ±yla ayaklarÄ± yerden kesildi. Her ikisi de bu iliÅŸkiyi Ã§ok fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamamayÄ± tercih etti. Ama Marc Anthony, Hasta Ayer adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± bu gÃ¼zel kadÄ±na adadÄ±.





KISA BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° DAHA: Bunun ardÄ±ndan Anthony, bir baÅŸka kÄ±sa sÃ¼reli iliÅŸkiye yelken aÃ§tÄ±. Model Jessica Lynne ile 2019 yÄ±lÄ±nda kendisine onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilen Latin Amerikan MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri'ne katÄ±ldÄ±. Ama bu da uzun sÃ¼rmedi.





31 YAÅž GENÃ‡ EÅžÄ° DE GÃœZELLÄ°K KRALÄ°Ã‡ESÄ°

Sonunda Marc Anthony, bir baÅŸka gÃ¼zellik kraliÃ§esi yani Nadia Ferreira ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Anthony'den tam 31 yaÅŸ genÃ§ olan Ferreira, eski eÅŸlerinin Ã§oÄŸu gibi bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi.

GenÃ§ kadÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'de dÃ¼zenlenen Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼lkesi Paraguay'Ä± temsil etmiÅŸ ve ikinci olmuÅŸtu.

Ã–nceleri iliÅŸkilerini Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karmayan Ã§ift, Ã¶nceki yÄ±l Latin Grammy gecesine birlikte katÄ±ldÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Marc Anthony'nin Nadia Ferreira ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± haberi, eski eÅŸi Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan dÃ¶nemde geldi.

Daha onlar bu konuda aÃ§Ä±klama yapmadan Ã¶nce zaten sÃ¶ylentiler ortada dolanÄ±yordu. Sonunda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±lar. Nihayetinde de bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler. KÄ±sa sÃ¼re sonra da bir bebekleri dÃ¼nyaya geldi.Â

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