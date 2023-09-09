'Eve gidip kendimi sevgilimin kollarına atmayı ben de isterim... Ama bu benim için çok zor!'

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NE İLİŞKİLERİ YÜRÜYOR NE EVLİLİKLERİ

Bu ünlü yıldız için başka bir sayfa açıldı hayatında... Artık "dünyanın aldatılan en güzel kadınıydı" o... Öyle ki artık kendisi bile her aldatılma olayında örnek gösterilmekten bıktı.

Ardından yaşı ilerledikçe neden çocuk doğurmadığı sorgulanır oldu. Hemen hemen her hafta hamile olduğu yolunda söylentiler çıktı. Yine gündemin ilk sırasındaydı.

Aniston, ilk evliliğini Brad Pitt ile ikincisini de Justin Theroux ile yaptı. İkisi de başarısız oldu.

Şimdi ise hayatının bambaşka bir döneminde. Yeri geldiğinde geçmişiyle ilgili sorulara gayet aklı başında cevaplar verecek, yaptıklarıyla ilgili öz eleştiride bulunacak olgunluğa erişti.

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Öyle ki iş hayatında elde ettiği onca başarıya rağmen neden evliliklerinde ve aşk ilişkilerinde başarısız olduğu konusunda samimi açıklamalar yapacak duruma bile geldi.

'BENİM İÇİN İLİŞKİ YAŞAMAK ÇOK ZOR'

Zaten "aldatılan en ünlü kadın" deyince kimden söz edildiğini anladınız: Jennifer Aniston. Friends dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yapan sonra da Brad Pitt ile evlenerek bir dönem dünyanın en çok konuşulan kişisi olan Aniston, evliliklerinin neden kısa sürdüğünü ve başarısızlıkla sonuçlandığını anlattı. Hem de büyük bir samimiyetle.

Brad Pitt ile 2000 yılında yaptığı evliliği beş yıl süren Aniston, 2015'te de Justin Theroux ile ikinci evliliğini yaptı. Ama o da üç yıl sürdü.

Elbette Jennifer Aniston'ın bu konuda bir bildiği vardır. Hayatını paylaşacağı kişi henüz karşısına çıkmamıştır. Aradığı özelliklere tam olarak sahip birini bulamamıştır... Bunun gibi nedenler sayabiliriz.

Ama bir gerçek var ki hayranları onun kariyerindeki başarısını özel hayatına da taşımasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Jennifer Aniston; işte bu konuda samimi sözler sarf etti. Wall Street Journal'e verdiği röportajda "Benim için bir ilişki yaşamak her zaman zor oldu. Sanırım ben biraz yalnız biriyim galiba. Bilemiyorum" dedi.

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ANNE VE BABASININ EVLİLİĞİ ONU OLUMSUZ ETKİLEDİ

Söylediğine göre bunun nedeni de kısa süre önce ölen oyuncu babası John Aniston ile annesi Nancy Dow'un evliliği.

Bakın bu konuda neler söyledi Jennifer Aniston: "Benim annem ve babamın evliliği, onlara bakıp da 'Aman Tanrım... Ben de bunu yaşamak için sabırsızlanıyorum" dediğim türden değildi."

Zaten bilenler bilir, Aniston'ın annesi ve babası gerçekten sorunlu bir evlilik yürüttü. Yıldız 11 yaşındayken de boşandılar.

Aniston babasıyla hep yakındı. Ama annesiyle yıllarca görüşmedi , onun hayatının son döneminde annesini affedip yanında oldu.

Söylediğine göre evinde gördüğü bu sorunlu evlilik Jennifer Aniston'ın da ileride bir ilişki ya da evlilikte tutunmasını zorlaştırdı.

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FEDAKAR KADIN İMAJINA UYMUYOR

Jennifer Aniston'ın anlattıkları, onun bizim kafamızdaki "fedakar kadın" imajına pek uymadığını da gösteriyor.

Bu konuda: " Kendi kimliğiniz ya da ihtiyaçlarınız konusunda bazı fedakarlıklarda bulunma fikri hoşuma gitmiyor. Bu yüzden bunun nasıl yapılacağını da bilmiyorum" diyerek anlattı bu durumu.

Jennifer Aniston sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu türden karşılıklı alış veriş konusunda bir eğitim almadım. Belki de bu yüzden yalnız olma fikri benim için daha kolaydı."

Her ne kadar Aniston'ın hayranları onun yeniden aşık olduğunu görmek istese de onun önceliği farklı.

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Hayatta hak ettiği ihtiyaçlarını yerine getirmek istiyor Aniston. "Bu sadece bir ilişkideyken neye ihtiyacınız olrduğunu ve ne istediğinizi söylemekten korkmamanızla ilgili. Benim için bir ilişkideki zorluklardan biri."

Sonra da şöyle bir özeleştiri geldi Aniston'dan " Yaptığı diğer işlerin hepsinde çok iyiyim. İlişkiler kısmı ise biraz boş kalan bir alan."

'BEN DE EVE GELİP KENDİMİ BİRİNİN KOLLARINA ATMAK İSTERİM': Aniston bazı zamanlarda bir desteğe ihtiyaç duyduğunu da gizlemedi. Bunu da şu sözlerle ifade etti: "Eve gelip kendimi birinin kollarına atmak ve 'Bugün zor bir gündü' demek harika bir duygu.

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'O EVDEN GİTMEK İSTİYORDUM'

Genel olarak özel yaşamıyla ilgili konuşmayı pek sevmeyen Jennifer Aniston birkaç ay önce verdiği bir röportajda büyüdüğü evi, anne ve babasının boşanmasını ve bunun kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Kendisi yetişme çağındayken oyuncu olan babası John Aniston ile annesi Nancy Dow'un boşandığını söyledi.

Bu durumun annesi için yıkıcı olduğunu söyleyen Aniston, o kuşak için boşanmanın kolay bir durum olmadığını ekledi: "O dönemde terapiye gitmek, birisiyle konuşmak yoktu. Gözünüzde yaşlarla çocuklarınızı alır ve hayata devam ederdiniz. Herhangi bir yardım almazdınız."

Aslında anne ve babasının anlaşmazlığının ve sonunda boşanmasının kendisine "evden ayrılmak için güç verdiğini" saklamadı Aniston. "Evimiz, içinde yaşanacak neşeli bir ev değildi. Gitmek için can atıyordum." Bu boşanmadan etkilendiğini ama artık hem annesini hem babasını affettiğini saklamadı Aniston.

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ANNESİYLE YILLARCA GÖRÜŞMEDİ, BABASI İLE ARASI HEP İYİYDİ

Yeri gelmişken Jennifer Aniston'ın eski bir model olan annesi Nancy Dow ile arasının kötü olduğunu ve yıllarca konuşmadığını hatırlatalım.

Hatta Aniston annesiyle 5 yıl boyunca hiç görüşmemiş, 2016 yılında ölümünden kısa bir süre önce ziyaret etmişti, Anne ile kız arasındaki iplerin kopmasına neden olan ise Dow'un kaleme aldığı "Anne ve Kızından Arkadaşlarına" adlı kitap olmuştu.

Fakat Aniston, felç geçirip sağlığı iyice bozulan annesinin artık ölmek üzere olduğunu öğrenince beş yıl ayrılığın ardından onu ziyaret etmişti. Kendisi gibi oyuncu olan babası John Aniston imle arası her zaman iyi olmuştu.

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