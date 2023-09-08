Ünlü şarkıcıya ağır eleştiri geldi: Sanki eşi değil süs eşyası

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SOKAKLARDA NEREDEYSE ÇIPLAK GEZİYOR

Özellikle kırmızı halıda bunun örneklerini sergileyenler çok görüldü. Eğer biraz da meslekleri gereği dikkat çekmek zorunda olan ünlülerden söz ediyorsak bu durum bir noktaya kadar normal sayılır.

Zaten aksini düşünen fazla kişi de yok. Ama dediğimiz gibi bir noktaya kadar. Bazen o nokta aşılınca dünya çapında tartışmalar da kaçınılmaz oluyor.

Bunun son örneklerinden birini de Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West sergiliyor. Ama bu konuda yalnız da değil.

Çünkü bu yılın başından beri birlikte olduğu ve hatta gizlice evlendikleri ileri sürülen Bianca Censori de yanında.

Hatta 28 yaşındaki genç kadın, bir ülke halkını kızdırıp ailesini ve arkadaşlarını da endişelendirecek kadar uç noktada giyiniyor. Daha doğrusu yarı çıplak geziyor. Hem de sokaklarda.

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Konuyla ilginiz varsa eğer Kanye West ve eşi Bianca Censori'nin İtalyaz tatilinde ortalığı ayağa kaldırdığını okumuşsunuzdur zaten.

'GİYSİ' DEMEYE ÇOK SAYIDA ŞAHİT GEREK

Kanye West "tuhaf" diye tanımlamanın bile yetmediği, Bianca Censori de "giysi" demeye çok sayıda şahit isteyen görüntüler sergiledi sokaklarda. Bu durum da İtalyan halkını isyan ettirdi.

Bazı İtalyanlar "Burası muhafazakar bir ülke. Burada böyle gezemezsin" diyerek Censori'ye tepki gösterdi. Hatta bu konuda İtalya'da geçerli olan ve yetişkin olmayanların yanında bu türden teşhirci kıyafetlerle gezenlerin para cezası ödemeye mahkum edildiği de hatırlatıldı. Ama görünüşe göre West ile Censori bu konuda değşimiş değil

Kanye West ile Bianca Censori'nin yaz ayları boyunca bütün dünyanın ilgisini çeken bu görünümlerini vücut dili uzmanları da masaya yatırdı.

Genellikle İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinin sergilediği tavırları değerlendiren Judi James, bu kez gösteri dünyasının bu sıra dışı çiftinin giyim kuşamını ve vücut dillerini yorumladı.

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'BOŞ BAKIŞLARI BU TUHAFLIKTAN KURTULMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Judi James'e bakılırsa her ne kadar aşırı dikkat çekici giyinse de Bianca Censori'nin boş bakışları, Kanye West ile birlikte sergiledikleri bu tuhaflıktan kurtulmayı istediğini gösteriyor.

James'in değerlendirmesine göre 28 yaşındaki Censori ile 46 yaşındaki West arasında aslında belirgin bir bağlantı eksikliği var.

"Evli" oldukları ileri sürülse de James'e göre, kendilerini görüntüleyen kameralar kapandığında hiç de öyle "bütün dünyaya karşı ikisi" tarzı bir ilişki yok West ile Censori arasında. Var olan ilişki de kısa sürede kopacak gibi görünüyor.

James'in Kanye West konusundaki sözleri de ilginç: " Böyle yan yana geldiklerinde tuhaf bir tür performans sanatı sergiliyorlar. Kanye West ise daha önce birçok kez suçlandığı gibi partnerine, kıyafet seçimi konusunda hükmediyor."

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Judi James, çiftin ilişkilerinin başlangıcında birlikte sürekli gülümsediklerini özellikle de Bianca'nın yüzündeki kocaman gülümsemeyi ve gözlerindeki heyecanlı bakışı hatırlattı.

Bu durumun özellikle bu yılın haziran ayında Tokyo'da bulunduğu sırada dikkat çektiğini söyledi Judi James. "O dönemde Kanye'ye yakın duruyordu.Ama son zamanlarda onu sürekli Kanye'nin bir adım gerisinde yürürken görüyoruz. Bu da bu ilişkide kontrolü elinde tutan hakim kişinin Kanye olduğunu gösteriyor" diye durumu değerlendirdi.

'BEDEN DİLLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU'

Judi James, değerlendirmesinde Bianca'nın hatlarını gözler önüne seren ten rengi bir pantolonla ve üstsüz bedenini bir yastıkla kapatmaya çalışarak sokaklarda gezdiği görüntüleri de masaya yatırdı.

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Ona göre söz konusu görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntı Bianca'nın boş bakışlarının önüne ve uzaklara dikilmiş olması.

Uzman sonra da değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Beden dillerinde ve ruh hallerinde bir değişiklik oldu. Gülümsemeler, kahkahalar ve hatta sevgili olduklarını gösteren işaretler repertuarlarından çıkmış gibi görünüyor. Dışarıdan bakanlar için Çok sert bir mesaj bu."

James'e göre yüzündeki gülümseme silinmiş olsa da bu ilişkide Bianca'yı hala mutlu eden ayrıntılar var. Bunu gösteren de genç kadının dudaklarının hafifçe gülümser gibi yukarı kıvrılması.

BOŞANMA SÜRECİNDE TUHAFLIKLARI GİDEREK ARTTI:Kim Kardashian ile evliliğinin son dönemlerinde tuhaf tavırlar sergilemeye başlayan, eşinin boşanma isteğine rağmen "Onun yeri benim yanım. Kim bana geri dönecek" tarzı konuşmalar yapan West'in giderek değişen tavırları özellikle de hayatındaki kadınlara yaklaşımı daha önce de masaya yatırılmıştı. İsterseniz şimdi onları da bir hatırlayalım...

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KIM' E BENZEMEK DIŞINDA BAŞKA BİR ÖZELLİĞİ YOKTU

Kardashian ile evliliğinden dört çocuk babası olan Kanye West de hayatına giren kadınların dış görünüşlerini ve giyim tarzlarını değiştirmekte etkili olan bir ünlü. Hatta belki de bu konuda onun gibi bir örnek daha yok.

Öyle ki Bianca Censori ile ilk çıkmaya başladığında genç kadın, West'in eski eşi Kim Kardashian'a ikizi kadar benziyordu. Hatta Kanye West'in onunla bu kadar ilgilenmesinin nedeninin; çok da gönüllü olarak boşanmadığı Kardashian'a benzerliği olduğu da ileri sürüldü.

Ama görünen o ki ortada başka bir durum var. Çünkü Bianca Censori, Kanye West ile ilişkisi ilerledikçe eskisine kıyasla tanınmayacak hale geldi.

Giyimi kuşamı; saç modeli, saç rengi ve hatta duruşu bile bambaşka bir hale geldi. İşte uzmanlara göre bunun nedeni "Kanye etkisi... "

Çünkü West, daha önce hayatına giren Julia Fox'un hatta eski eşi Kim Kardashian'ın görüntüsünü bile değiştirmesine neden olmuştu.

Şu anda Bianca Censori'nin dış görünüşü ve giyim kuşamına bakıldığında genç kadının Kanye West'in sevgilisi olduktan sonra ne kadar değiştiği ortada.

Değişim o kadar dikkat çekici ki Kanye West'in hayatına girdiği bütün kadınların bir değişim geçirmesine neden olması uzmanlar tarafından değerlendirildi.

'SAĞLIKSIZ BİR DURUM'

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan ilişki koçlarına göre bunun altında yatan neden Kanye West'in "sağlıksız" tavırları.

Bir uzmana göre West kendisinin mükemmel bir bakış açısına sahip olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda son birkaç yıldır moda tasarımcılığına el atan ve kendi markasını da yaratan West için sevgilileri de kendisine ait bir aksesuar bu uzmanlara göre.

Uzmanlar Kanye West'in, sevgililerini "kendi arzu edilebilir imajını destekleyen bir tür aksesuar" olarak gördüğünü ileri sürdü.

Fakat yine ilişki uzmanlarına göre Kanye West'in yörüngesine böylesine girmeleri onun hayatındaki kadınlar içi tehlikeli bir durum.

Kanadalı ilişki terapisti Betsy Chung; "kendi kişisel kimliklerinin bir parçasından aşk uğruna vazgeçmenin" genç kadınlar için tehlikeli bir durum olduğunu vurguladı.

Chung bu konudaki görüşlerini şöyle ifade eti: "Çiftler; birlikte çok fazla zaman geçirirler. Birbirlerini etkilememeleri çok rastlanan bir durum değil. Çiftler benzer şekilde giyinir, benzer yiyecekleri tüketir, aynı etkinlilerden hoşlanır. Bütün bunlar çiftleri bir arada tutan sağlıklı davranışlar."

Betsy Chung'un buraya kadar anlattıkları her çift için normal sayılacak ayrıntılar. FakatKanye West ve sevgilileri ile ilgili değerlendirmesi ise biraz daha farklı. "Ama eğer bu etkileşim ve ilham verme tek taraflı olursa bu bir kırmızı çizgidir. Bunun sonucunda partnerlerden biri kendi kimliğinden tamamen vazgeçer. "

Yine Chung'a göre eğer bir kişi birden çok ilişkisinde bu tür bir tavır sergilerse yani sevgililerinin dış görünüş ve giyim kuşamını bu kadar etkisi altına alırsa, bu sorunlu bir durum ortaya çıkarır.

"Sağlıklı bir ilişkide birbirine saygı ve beğeninin karşılıklı olması gerektiğine "değinen Chung partnerlerden birinin diğeri üzerindeki kontrolü ele geçirmesinin birçok nedeni olabileceğini belirtti.

Bu tür kontrolü elde tutan tarafın kendi bakış açısının mükemmel olduğuna inandığını ve hayatındaki kişiyi de o yönde değiştirmeye çalıştığını söyledi Chung.

Bir başka ilişki terapisti Sabrina Zohar da bazen çiftlerden birinin diğerinin giyim kuşamını etkilemesinin, onu daha önce yapmaya cesaret edemediği değişiklikler konusunda desteklemesinin bir noktaya kadar sağlıklı olduğunu ifade etti.

Fakat Kanye West'in durumuda ona göre de sağlıksız bir nokta var. Çünkü West bu konuda çok fazla ileriye gitmiş durumda.

Ona göre gerçek aşk, tarafların birbirlerini olduğu gibi kabul etmesiyle ilgili bir durum, Birini değiştirmeye çalışmakla ilgili değil.

AŞK UĞRUNA DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Zohar'a göre Kanye West, hayatına giren kadınları birbirinin karbon kopyası haline getiriyor. Onların dış görünüşleriyle ilgili bütün ayrıntıları kendi kontrolü altına alıyor.

Bianca Censori hayatına Kanye West girdikten sonra görüntüsü kelimenin tam anlamıyla 360 derece değişti,

Aslında West'in moda şirketinde tasarımcı olarak çalışan Censori başlarda Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Yani o dönemde genç kadın Kardashian'ın kopyası gibiydi.

Fakat sonra Kanye West ile ilişkisi ilerledikçe Censori de bambaşka biri oldu. Koyu renk saçlarını kestirdi ve sarıya boyattı. Ama sadece bu kadar değil. Tıpkı Kanye West gibi tuhaf giysiler içinde gezmeye başladı.

ADINI DUYURDU AMA ESKİ HAYATI DA ELİNDEN GİTTİ

Daha önce Kanye West'in hayatına giren Julia Fox da bu "değişimden" nasibini aldı. Genç kadın da Kanye West ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştirdi. Neredeyse West'in giydiği kıyafetlerin kadın versiyonuyla kameralara takılmaya başladı.

Fox Interview dergisine verdiği röportajda West'in, kendisinin sahip olduğu gardırobu tamamen değiştirdiğini söylemişti. Hatta Fox'un anlattığına göre daha ikinci buluşmalarında West ona bir lüks otel odasını dolduracak kadar çok elbise hediye etti.

Her ne kadar bu ilişki sayesinde tanınırlığını artırsa da Julia Fox, Kanye West ile ilişkisi sırasında sadece eski giyim tarzının değil eski hayatının da elinden kayıp gittiğini anlattı

ONA BİLE MÜDAHALE ETTİ

Kanye West şöhret konusunda kendisini geride bırakan eski eşi Kim Kardashian'ın kıyafetlerine de müdahale etti.

ilişkilerinin ilk zamanlarında Kim Kardashia'ın giyinme odasına dalıp orada kendisinin beğenmediği ne varsa attı.

2021 yılında ayrılmalarından sora Kim Kardashian, Kanye West ile birlikteyken onun müdahalesi olmadan giyinmenin kendisi için büyük bir mücadele haline geldiğini söylemişti.

Kardashia'ın anlattığına göre Kanye onu saçını nasıl taraması gerektiğinden makyajını nasıl yapacağına kadar birçok konuda fikir veriyordu. Ona göre bu bir tür aşk diliydi ve Kardashian o dönemde West'e güvendiğini söylemişti.

Bu arada Kanye West'in bazı ruhsal sorunları olduğunu ileri süren ilişki koçu Megan Weks'e göre ünlü şarkıcı narsistik davranışlar sergiliyor.

Gelin uzmanın sözlerine kulam verelim: "Bir narsisist sizinle ilgili her şeye dikkat eder, Eğer yüzünüzde ya da kıyafetinizde hoşuna gitmeyen bir şey varsa bununla ilgiliyorumu yapacak ilk kişi odur. Onların partneri olarak sizin de kendi imajlarını destekleyip yüceltecek şekilde görünmenizi isterler."

Belki Kanye West'in hayatındaki Bianca Censori de eski eşi Kim Kardashian gibi onun görünüşünü kontrol altında tutmasını aşkın bir göstergesi onun olarak yorumluyor: Ama uzmanlara göre bu durum kesinlikle bir aşk göstergesi değil.

"Hayatındaki kadının bu tür değişiklikler yapmasını istemek aşkın bir işareti değil. Bu kendi güç dinamiklerini öne çıkarmak için bir tür beklenti."