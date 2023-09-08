Bu lüks hayat kolay bırakılır mı hiç? Kocam bahçeye 40 ton kar getirtiyordu... Ne istiyorsak yapabileceğimiz bir cennet yaratmıştık

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GÖZ KAMAŞTIRAN BİR HAYAT SÜRMÜŞLER

Ama öte yandan Costner ile Baumgartner'ın hayatıyla ilgili bugüne kadar çok bilinmeyen bazı ayrıntılar da bu duruşmalarda ortaya çıkıyor. Elbette dava dosyasında yer alan kendi ifadeleri aracılığıyla.

Bunlardan biri Costner'ın evli oldukları sürece Baumgartner'ın annesine her ay beş bin dolar para gönderdiğiydi.

Çift yollarını ayırma kararı alınca bu para kesildi. Baumgartner da annesine destek olmak için Costner'ın arkadaşı ve evinin kapı komşusu olan Josh Connor'dan 20 bin dolar para aldı. Bunun yarısını annesine gönderdi. Geri kalanı da kendi ifadesine göre Connor'a geri gönderdi.

Bu arada Christine Baumgartner'ın, Josh Connor ile sevgili olduğu iddialarının da ortada dolaştığını ekleyelim. Tabii ki Baumgartner tüm bunları yalanladı.

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Eski çiftin evlerindeki mutfak eşyaları için bile kavga ettiği de daha önce ortaya çıkmıştı. Bunlar işin tartışmalı tarafları ve uzun süre de bitmeyecek gibi görünüşe göre.

40 TON KAR, ÖZEL IŞIKLANDIRMALI KAYAK PİSTİ.. HEPSİ KENDİ MÜLKLERİNDE

Ama bir de dava dosyasında Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın evli oldukları sırada sürdürdükleri lüks hayatla ilgili ayrıntılar var ki bunlar gerçekten dudak uçuklatacak türden.

Bunları da bizzat Baumgartner, duruşmalar sırasında anlattı. Gelin onun söylediklerine bir bakalım ve ünlü çift mutlu günlerinde nasıl yaşıyormuş bir öğrenelim.

Baumgartner'ın anlattığına göre çift, malikanelerinin bulunduğu 10 dönümlük arazide gösterişli Noel partileri veriyordu. Bu partiler için de hiçbir masraftan kaçınılmıyordu.

Hatta California'nın sıcak havasında kar yağmadığı için atmosfer yaratmak amacıyla 40 ton kar getirtiliyordu. Ama bu kadar değil...

Çeşitli hayvanlar da getiriliyordu. Sırf çocuklar bu binek hayvanlarıyla iyi vakit geçirsin diye.. Arazinin, köknar ağaçlarından oluşan ormanına kızar parkurları inşa ediliyordu.

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Costner geçen hafta Baumgartner'deno olan üç çocuğundan Hayes ile birlikte görüntülendi.





OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN KAMP ALANI OLUŞTURULUYORDU

Baumgartner'ın anlattığına göre malikanenin bu geniş arazisi 15 yaşındaki oğulları Cayden'ın doğum günleri için bir doğa kampına dönüştürülüyordu.

Cayden ve arkadaşları için onlarca çadır kuruluyor ve yemek servisi için de yine çok sayıda kamyon kiralanıyordu.

Bu arada Baumgartner'ın ifadesine göre Cayden'in kendine ait bir teknesi bile vardı. Üç çocuğunun sık sık balık tutmaya gittiğini belirten Baumgartner, dalgıç kıyafetleri, sörf tahtaları ve su sporları ekipmanlarının saklandığı ayrı bir odaları olduğunu da ekledi.

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Ama Christine Baumgartner'ın anlattığına göre gösterişli haya tarzı bunlarla sınırlı değildi. Çiftin Aspen'de bulunan evlerinin çevresindeki ormanda da müzik yayını için ağaçlara hoparlörler asılmıştı. Özel ışıklandırılmış kızak parkurları, balık utulabilen yapay göller ve kanolar bulunuyordu.

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HOLLYWOOD TARZI LÜKS HAYAT:HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİMİZ BİR CENNET

Christine Baumgartner'ın anlattığına göre aile gerçekten de büyük bir lüks içinde yaşıyordu . Hatta bu durumu mahkeme dokümanlarında "İstediğimiz her şeyi yapabileceğimiz bir cennet yaratmıştık" diye tanımladı.

Sonsuzluk havuzları, voleybol sahaları ve tenis kortları, kendilerini ziyarete gelen konukların kalabileceği ayrı evler... Bütün bunların hepsi Costner ile Baumgartner'ın lüks hayatının sıradan parçalarıydı.

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Yani Christine Baumgartner'ın geçen hafta ki duruşmada "Lüks hayat benim çocuklarımın DNA'sında var demesi " ya da yine aynı duruşmada "çocuklarım okyanus manzarası olmayan evde yaşayamaz" hatta "çocuklarım özel jetlerle lüks tatillere gidecek" demesiboşuna değil.

İşte böyle lüks koşullar içinde dünyaya gözlerini açıp büyüdükleri için de Beumgartner çocuklarının standartlarının düşmesini istemiyor.

Belli ki çocukları kendisiyle yaşadıkları için bütün bu lüks alışkanlıklarından mahrum kalmalarına gönlü el vermemişti Baumgartner'ın.

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Şöyle kısa bir değerlendirme yaparsak... Aslında belki de Baumgartner, Costner'ın çocukları için ödediği 129 bin doları kabullenmiş olsaydı belki de böyle bir kayıp yaşamayacaktı.

Çünkü geçtiğimiz haziran ayında çocuk nafakasının miktarı bu şekilde belirlenmişti. Fakat Baumgartner daha fazlasını yani 161 bin dolar talep etti. Bu yüzden de bu ikinci dava açıldı.

Fakat yargıç Thomas Anderle, Baumgartner'ın, aylık 161 bin dolarlık nafaka talebinin aşırı olduğuna karar verdi. Sonunda da Costner'ın üç çocuğunun ihtiyaçları için aylık 63 bin doların makul olduğuna hükmetti.