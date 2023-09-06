Lüks hayat bitti... Başladığı yere geri döndü: 'Konuklarla aynı banyoyu paylaşmak zorundayım'

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EVLİLİK ÖNCESİ HAYATINI HİÇ YAŞAMAMIŞ GİBİYDİ

Gösterişli malikaneler, lüks otomobiller, oluk oluk akan para... İstediği zaman görüntüsündeki beğenmediği noktaları değiştirebileceği imkanları bile vardı üstelik.

Sahip olduğu her şeyin keyfini de sonuna kadar çıkardı genç kadın. Öyle ki sanki evlenmeden önceki hayatını hiç yaşamamış gibiydi.

Ama işler değişti... Evlilik yıkıldı ve artık gençlik yıllarını geride bırakmış olan kadın da kelimenin tam anlamıyla hayattaki başladığı noktaya geri döndü.

Söylediğine göre bu yaşından sonra eğitim görmek ve sonra da kendine bir iş bulmak zorunda. Çünkü evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu için istediği nafakayı eski eşinden alamadı. Çok azıyla yetinmek zorunda kaldı.

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ARTIK İŞ BULUP ÇALIŞMAK ZORUNDA

"Nafaka" ipucundan Kevin Costner ile karısı Christine Baumgartner'dan söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla. Çiftin boşanması gayet olaylı geçiyor çünkü.

Geçen hafta görülen duruşmalar sonucunda Baumgartner, Costner'dan çocukları için istediği nafakayı alamadı. Üstelik ünlü yıldızla birlikte yaşadığı malikaneden taşınıp aylığı 40 bin dolara başka bir eve yerleşti.

Söylediğine göre de bu durum onun alıştığı yaşam standartlarının tamamen dışında. Bunlara yine değineceğiz ama Baumgartner'ın mücadele etmek zorunda oldğu başka bir durum daha var. Artık çalışmak ve ailesinin geçimine katkıda bulunmak zorunda.

Christine Baumgartner ile Kevin Costner'ın boşanma davasının duruşmalarından biri geçtiğimiz hafa yapıldı. İşte orada da Baumgarther kendi açısından geleceğini değerlendirdi.

Geçmişte tasarımcı olarak çalışan Baumgartner " Artık adımlarıma dikkat etmeliyim: Eğitim almalı ve bir işe girmeliyim" dedi.

People dergisine göre aslında karısının bu durumu., üç çocukları açısından Costner'ı da düşündürüyor. Çünkü sonuç olarak annelerinde kalmış olsalar bile çocuklarının babası ve bazı sorumlulukları var.

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Eski çiftin duruşmasından konu başlıkları geçen hafta da basına yansımıştı. Bunlar arasında en ilginci de çocuklarının bakımı için aylık 161 bin dolar nafaka isteyen Baumgartner'ın bunun yarısından daha az bir miktarda yetinmek zorunda kalması.

MÜCADELESİ BİTMEDİ

Hakimin kararına göre Baumgartner, ilk yollarını ayırdıkları dönem aldığı 129 bin dolar nafakayı da kaybetti.Sadece 63 bin dolar aylık nafaka alacak bundan böyle.

Fakat çiftin mahkeme süreci bitmedi. Baumgartner'ın kendi nafakası için aktörle yasal bir hesaplaşmaya gireceği konuşuluyor.

Baumgartner, aslında eski hayatının çok uzağında bir hayat sürdüğünü ileri sürse de mahkemeye sunulan dokümanlar pek de onu göstermiyor.

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Baumgartner''ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı aylık kirası 40 bin dolar olan evin bahçesinde yüzme havuzu bile var.Ayrıca mülkün bir de konuk evi bulunuyor.

Fakat Baumgartner bundan da şikayetçi. Konuk evinde ayrı bir banyo olmadığını ve konuklarıyla aynı banyoyu, tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını söyledi bu kez de.

Christine Baumgartner ile Kevin Costner'ın boşanma sürecinde geçen haftaki duruşmada yaşananlara da bir hatırlayalım isterseniz.

BU İŞTE KAZANAN YOKTUR

Önce çocuk nafakası ile başlayalım... Baumgartner, 161 bin dolar nafaka isterken 63 bin dolar ile yetinmek zorunda kaldı. O zamana kadar aldığı 129 bin doları da kaybetti.

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Bu kararın ardından her ne kadar rahatlasa da Kevin Costner yaptığı açıklamada iki tarafı da yaralayan bu davanın bir kazananı olmadığını söyledi.

Ünlü yıldız, eski eşi hakkında "Harika bir anne. Bunun üstesinden geleceğiz" sözlerini sarf etti. Sonra da "Sadece zaman içinde ikisinin de biraz iyileşmeye ihtiyacı olduğunu" söyledi,

Kevin Costner, Fox Digital'e yaptığı özel açıklamada "Bilirsiniz, biriyle uzun yıllar birlikte yaşadığınızda bu tür savaşların kazananı olmaz. Bu adına 'yaşam' denilen büyük, çılgın bir şey. Ve nasıl da hızlıca çözülüp gidiyor. Bir dakikalığına kendinizi bütün dünyanın zirvesinde hissedersiniz. Sonra da aslında ne kadar kırılgan olduğunuzu fark edersiniz" diye konuştu.

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'SORUMLULUKLARIMDAN KAÇMAM'

Costner bu boşanmayla birlikte dünyasının nasıl da sarsıldığını söyledi. Sonra da bütün bu sarsıntı içinde yapması gereken birkaç şey olduğunu anlattı.

Ünlü yıldız "Kaçmamın mümkün olmadığı bazı sorumluluklarım var. En çok da çocuklarımla nasıl daha çok vakit geçireceğimi ve onların nasıl hayatlarına devam etmesini sağlayacağımı bulmalıyım. Biraz da kendimle vakit geçirmeliyim."

Kevin Costner duruşmada eşi Christine Baumgartner ile yaptığı evlilik anlaşmasının neden ön planda olduğunu da anlattı.

İlk evliliğinde olduğu gibi "yıkılmak" istemedğini belirtti. "İstediğim en son şey, içinde çocuklarımın olduğu eve gidememekti. Bu yüzden bir evlilik anlaşması yaptık" diye konuştu.

Bu arada küçük bir not. Costner ilk evliliğini yaptığı Cindy Costner'dan boşanırken evini kaybetmişti.

'YAPAMAYACAĞIM ŞEYLERİN İSTENMESİ EN BÜYÜK ENDİŞEM'

Duruşmalar sırasında Costner nafaka konusunda endişeleri olduğunu da saklamadı. "En büyük endişem mahkemenin beni çok yüksek bir nafaka ödemek zorunda bırakması.

Böylece nakit paramın bitmesi" diyerek bu durumu ifade etti. Böyle bir zorunluluk içinde kaldığında istemediği işleri yapmaya mecbur olacağının altını çizdi.

Kevin Costner duruşmadaki konuşması sırasında 18 yıllık eşinden özer dileyerek şunları söyledi: "Yardım emek istiyorum ama" sözleriyle başladı ve bazı ayrıntıların "şişirilmesinden, yapamayacağı şeylerin kendisinden istendiğini" savundu.

Karısına hitaben de "Bir şekilde... Bu alışılmadık dünyada bunu başaramadım. Bunun için özür dilerim" dedi.

Bu arada Costner ile Baumgartner arasındaki boşanma savaşı tam olarak bitmedi. Önümüzdeki kasım ayında da Costner'ın eşine ödeyeceği nafaka için bir dava başlayacak.

129 BİN DOLARLA YETİNMEDİ... 161 BİN İSTEDİ... KAZANDIĞI 63 BİN DOLAR OLDU

Şöyle kısa bir değerlendirme yaparsak... Aslında belki de Baumgartner, Costner'ın çocukları için ödediği 129 bin doları kabullenmiş olsaydı belki de böyle bir kayıp yaşamayacaktı.

Çünkü geçtiğimiz haziran ayında çocuk nafakasının miktarı bu şekilde belirlenmişti. Fakat Baumgartner daha fazlasını yani 161 bin dolar talep etti. Bu yüzden de bu ikinci dava açıldı.

Fakat yargıç Thomas Anderle, Baumgartner'ın, aylık 161 bin dolarlık nafaka talebinin aşırı olduğuna karar verdi. Sonunda da Costner'ın üç çocuğunun ihtiyaçları için aylık 63 bin doların makul olduğuna hükmetti.

'ÇOCUKLARIM EVDEN OKYANUS MANZARASI GÖREMİYOR'

Bu arada Christine Baumgarner, kendisinin yaşadığı 40 bin dolarlık mülkün Costner'ın 73 milyon dolarlık mülküyle kıyas bile kabul edemeyeceğini savunuyordu.

Şu anda yaşadıkları evin okyanus manzarası olmadığını belirten Baumgartner, bunun da çocuklarının şu ana kadar alıştıkları yaşam standartlarına uymadığını savunuyordu.

Bu eski yaşam tarzı konusunu Baumgartner'ın avukatı da gündeme getirmişti. Lüks hayatın çocukların DNA'sında yazılı olduğunu belirten avukat bu yüzden de çocuk nafakası olarak 161 bin dolar talebinde bulunmuştu.

Bu arada bu konuyla ilgili şimdilik son bir not... Costner'ın üç çocuğu için belirlenen aylık 63 bin dolar nafaka üzerinde değişiklik yapılması mümkün görünmüyor.

COSTNER KAYINVALİDESİNE AYDA 5 BİN DOLAR VERİYORMUŞ

Kevin Costner ile Christine Baumgartner arasındaki para işlerine dair birkaç ayrıntıyı daha hatırlayalım. Konunun meraklılarının bildiği gibi Baumgartner, iki kez kocasının yıllardır arkadaşı olan Josh Connor ile Hawai'ye tatile gitti.

Bu durum da ikili arasında bir aşk olduğu söylentilerine yol açtı. Fakat Baumgartner bunu inkar etti.

Ama duruşmalar sırasında Connor'dan 20 bin dolar aldığını da itiraf etti. Söylediğine göre bu paranın yarısını annesini verdi. Geri kalanı da Connor'a iade etti.

Baumgartner'ın anlattığına göre evlilikleri sırasında Costner, eşinin annesine her ay 5 bin dolar veriyordu.

Boşanma nedeniyle bu para kesilince Baumgartner'ın annesi de maddi olarak zorda kaldı. İşte Connor'dan aldığı 10 bin doları annesini rahatlatmak için ona verdiğini söyledi Baumgartner.

İKİ EVLİLİK VE BİR İLİŞKİDEN YEDİ ÇOCUĞU VAR: 2004 yılında evlenen Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın üç tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Cayden 16 yaşında. Çiftin 14 yaşında Hayes ve 13 yaşında Grace adında iki çocuğu daha var. Bu arada Costner ilk eşi Cindy Silva'dan da 39 yaşında Annie, 37 yaşında Lily ve 35 yaşında Joe adında üç çocuğu var. 68 yaşındaki Costner, Bridget Rooney ile ilişkisinden de 26 yaşında Liam adında bir erkek çocuk babası.





TANIŞTIKLARINDA KEVIN 37, CHRISTINA 18 YAŞINDAYDI

Peki bugün böyle kavgalı bir şekilde boşanan Kevin Costner ile Christine Baumgartner nasıl tanıştı hatırlıyor musunuz?

Bugün birbirlerinin yüzüne bile bakmayan çift 1990'ların başında ilk kez karşılaştı. O dönemde Costner 37, Baumgartner ise 18 yaşındaydı. Ünlü yıldız Tin Cup adlı filmdeki rolü için golf sahasında çalışma yapıyordu.

O sırada Costner ilk karısı Cindy ile evliydi. O sırada tanıştılar ama 1999 yılına kadar aralarında romantik bir ilişki yaşanmadı.

1999'da tekrar karşılaştılar ve bu kez sevgili oldular. İlişkiler 2003 yılına kadar sürdü. Fakat çocuk sahibi olma konusunda farklı fikirleri olduğu için kısa bir ayrılık yaşadılar.

ÇOCUK YÜZÜNDEN AYRILIP YİNE BARIŞTILAR

Buna göre Christine çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istiyordu. Ama o sırada zaten 4 çocuğu olan Costner, bu konuda çok emin değildi.

Fakat ayrılık sadece iki ay sürdü. Sonunda barıştılar. Costner, daha sonra verdiği bir röportajda başka çocukları olmasından korktuğunu itiraf etti. Çünkü söylediğine göre iyi bir baba olup olmadığını bilmiyordu.

Ama sonra bir sabah uyandı ve "Güzel bir kadını elimden mi kaçıracağım? Üstelik benimle bir çocuk istemesinden korktuğum için" diye düşündü ve çift yeniden bir araya geldi.

Takvimler 2004 yılını gösterirken de Kevin Costner ile Christine Baumgartner evlendi. Düğünleri Aspen, Colorado'da yapıldı.