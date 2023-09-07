Tam boşanma davası açmıştı ki hamile kaldığını öğrendi... Mecburen kocasına geri döndü

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Elbette uzun yıllar yürüyen ilişkilerin örnekleri de vardır. Ama Hollywood'da çoğu zaman ilişkiler bir noktada tıkanır ve çiftler yollarını ayırır.

Bu bir yere kadar normal karşılanır elbette. Bazen bazen çiftler ayrılığa giden yolda bazı işaretler verirler. Bazen isteyerek bazen de bilmeden. Yani hayranları onların yakında ayrılacağını önceden fark eder.

Ama bazıları aile içinde yaşadıklarını öylesine saklar ki ayrılık kararı duyurulduğunda hayranları "nasıl?" diye sorar.

İşte biz birazdan böyle ayrılıklara bir göz atacağız. Bunların hepsi de duyulduğu anda herkesi şaşırtan ünlü ayrılıkları... Öyle ki bazılarına hala bile inanmak zor görünüyor.

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TAM BOŞANMA DAVASI AÇTI Kİ HAMİLE KALDIĞINI ÖĞRENDİ

Hollywood'da son dönemin en çok konuşulan ve en çok şaşırtan ayrılıklarından birinin kahramanları Megan Fox ile Brian Austin Green.Çünkü onların ayrılığında bir de "bebek" var.



Hawai'de romantik bir kumsal düğünüyle evlenen Fox ile Green, 2015 yılında yani beş yıllık bir evliliğin ardından boşanma kararı verdi. "Şiddetli geçimsizlik" sebebiyle davayı açan kişi de Fox oldu. Fakat tam herkes onların ayrılacağına kendini alıştırmışken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fox, bir ödül törenine katıldı. Ve hamileydi! Üstelik şüphe götürmez şekilde karnı belirgin hale gelmişti. Herkes bebeğin babasının kim olduğunu merak ederken kısa süre sonra işin aslı duyuldu. Megan Fox, boşanmak üzere olduğu eşinden hamileydi.

Bu nedenle çift boşanma kararını erteledi. Üçüncü bebekleriyle birlikte evliliklerine bir şans daha verdi.

Ama bu kez birkaç yıl sonra başka bir gelişme oldu. 2020 yılının mayıs ayında sözcüleri, Megan Fox ile Brian Austin Green'in 2019 yılının son aylarında sessiz sedasız boşandıklarını açıkladı.

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Megan Fox bir süredir müzisyen Machine Gun Kelly ile nişanlı. Artık koyu renk saçlarının yerinde de yeller esiyor.

'O GÜN BU İLİŞKİNİN YÜRÜMEYECEĞİNİ ANLADIM'

Evliliğe uzanan set aşklarından birinin kahramanları da Miley Cyrus ile Liam Hemsworth. Genç çift başrol paylaştıkları Last Song filminin setinde birbirlerine gerçekten aşık oldu.

2009 yılında nişanlandılar, 2013 yılında ayrıldılar. Üç yıl sonra tekrar bir araya geldiler ve 2018 yılında sürpriz bir evlilik yaptılar.

Ama sekiz aydan daha az süren bir evliliğin ardından boşanma kararını açıkladılar. Kısacası flört dönemleri evliliklerinden daha uzun sürdü.

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Miley Cyrus, daha birkaç gün önce sosyal medyada yaptığı bir açıklamada kocasından boşanmaya nasıl karar verdiğini anlattı.

O zamana kadar zaten bir dargın bir barışık ilişkileri nedeniyle travma yaşamışlardı. Üstüne bir de 2018'deki oman yangınında evleri büyük hasar aldı. Hayatlarını ve evlerini yeniden kurmaya çalışıyorlardı. Ama bu durum iki gence ağır geldi.

Cyrus, o sosyal medya yayınında 2018 yılının o kasım ayında bu ilişkiyi ve evliliği sürdüremeyeceğine karar verdiğini söyledi.

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AYRILIK ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ

Gösteri dünyasının şaşırtan ayrılıklarından birinin kahramanları da Channing Tatum ile Jenna Dewan oldu. 2009 yılında evlenen çiftin Everly adında bir de kızları dünyaya geldi.

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Bu arada onların da rol aldıkları Step Up adlı filmin setinde tanıştığını hatırlatalım. Fakat 2018'de boşanma kararını açıkladılar.

Ayrılacaklarını duyurduktan sonra yaptıkları açıklama da çok ilginçti: " Aslında değişen bir şey olmadı. Birbirimizi hala çok seviyoruz. Ama aşk bizi bambaşka bir yola götüren güzel bir macera haline geldi" diyerek aralarındaki ilişkinin şekil değiştirdiğini söylediler.

Aralarında herhangi bir kavga ya da sorun yaşanmadan boşandı çift. Zaten ayrılırken de birbirlerinin iyi arkadaşı olmaya ve birbirlerinin hayatlarını güzelleştirmeye söz vermişlerdi.

US Weekly'ye yaptıkları ortak açıklamada ayrılmalarına rağmen kızlarıyla birlikte hala bir aile olduklarını belirtti Tatum ve Dewan. Ve tabii ki kızları için iyi birer ebeveyn olma kararının da bir kez daha altını çizdiler.

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Bu arada Jenna Dewan 2020 yılında oyuncu Steve Kazee ile nişanlandı. Ondan bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Tatum da Jessie J ile 2018 ile 2019 arasında bir ilişki yaşadı.

Jenna Dewan, nişanlısından da bir erkek çocuk sahibi oldu.

Gelelim Hollywood'un özel hayatı en çok merak edilen yıldızına yani Jennifer Aniston'a. Ama Brad Pitt ile evliliğine değil. Onun neden bittiği herkesin malumu. İkinci eşi Justin Theroux'dan neden ayrıldığına değineceğiz.

Çift, 2016 yılında evlendi. Ama iki yıl sonra da ayrılacaklarını duyurdu. Böylece beş yılı flört olmak üzere yedi yıllık ilişkilerinin sonuna gelmişlerdi.

Aniston ile Theroux, ayrılık kararını ortak olarak verdiklerini ve bundan böyle iki arkadaş olarak kalmak istediklerini söyledi.

Bu arada Theroux daha birkaç gün önce neden eski eşi Aniston hakkında hiç konuşmadığını anlattı. Ona göre insanlar sürekli olarak dedikodu peşinde ve o da bunlara fırsat vermemek için eski eşiyle ilgili tek kelime etmiyor. İyi ya da kötü!

DADIYLA ALDATMA İDDİASI

Hollywood'un en göz önünde çiftlerinden biriydi Jennifer Garner ile Ben Affleck. 10 yıl süren üç çocuklu bir evlilikleri vardı. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünüyordu.

Ama durumun hiç de öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bir ara evliliklerini toparlamak için bazı çabalar da sergilediler sonuç alamadılar.

Uzun süre gündemde kalan bu ayrılıkla ilgili çok şey konuşuldu. Bunlardan biri de Affleck'in karısını çocuklarının dadısıyla aldattığıydı. Her ikisi de bu konuda tek kelime etmedi.

Boşanmaları konusunda da ılımlı bir açıklama yaptılar. Buna göre çocukları için dost kalacaklardı. ki Affleck, Jennifer Lopez ile bir evlilik yapmasına rağmen eski eşiyle gayet iyi geçiniyor. Eski çift çocukları için bir araya gelip dostça vakit geçiriyorlar.

Affleck, şu anda 20 yıl sonra bir araya geldiği eski aşkı JenniferLopez ile evli.

Hollywood'un çok şaşırtan ayrılıklarından birine de Gwyneth Paltrow ile Chris Martin ohldu. 2014'te tam 10 yıllık evliliklerini bitireceklerini açıkladılar.

Ortak açıklamada bu karardan dolayı ikisinin de büyük üzüntü duyduğunu belirtip 'Çok uğraştık ama yine başaramadık' diyerek durumu özetlediler. İki çocukları olan çift, boşandıktan sonra birlikte aile tatillerine bile çıktı.

Bu arada Paltrow'un Brad Falchuk ile evlendiğini Martin'in de Dakota Johnson ile ilişki yaşadığını buraya not düşelim.

EN ESRARENGİZ BOŞANMA

Gelelim en esrarengiz boşanmaya: Tom Cruise ve Katie Holmes... Beş yıllık evlilikten sonra 2012 yılında boşanma kararını açıkladılar. Bir kızları olmasına rağmen o da anne ve babasını bir arada tutamadı.

Cruise ile Holmes boşandı. Ayrıntılar ise ünlü çiftlerin boşanmalarında olduğu gibi medyaya yansımadı. Sadece bir söylenti denizi oluştu.

Elbette herkes bunun ardında olup bitenleri merak etti. Ama ikisi de tek kelime konuşmadı. Suri annesinde kaldı. İddialara göre de babası Tom Cruise boşanmadan sonra kızı Suri'yi hiç arayıp sormadı.

BOŞANDIKTAN SONRA DAHA İYİ GEÇİNİYORLAR

Birçok kişi Demi Moore ile Bruce Willis'in bunca iyi anlaşmalarına hala ailece görüşmelerine rağmen neden boşandıklarını merak eder durur.11 yıl evli kalan çift 1998 yılında ayrılık duyurusu yaptı.

Yolları ayrılsa da aradan geçen yıllar içinde dostlukları pekişti. Birbirlerinin zor günlerinde hep yan yana olmayı sürdürdüler.

Belli ki onların aşkı da tıpkı Channing Tatum ve Jenna Dewan'da olduğu gibi şekil değiştirmişti. Öyle olmalı ki bunca yıldır birbirlerinin hayatından eksik kalmadılar. Üstelik Willis tekrar evlenmesine rağmen! Sağlık sorunlarıyla boğuşan yıldızın eski ve yeni eşleri iki kız kardeş gibi geçiniyorlar.

Bu arada Bruce Willis ile Demi Moore'un ilk kez torun sahibi olduklarını da hatırlatalım.