O doğmadan evlerine ultrason cihazı bile alınmıştı: Baba yüzü görmeden büyüdü, makyaj yapacak yaşa geldi!  

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DOĞMADAN ONU İZLEMEK İÇİN ULTRASON CİHAZI ALMIŞTI

Sonra aradan çok zaman geçmeden bu ünlü çiftin cephesinden bir haber daha geldi: Bebekleri olacaktı! Habere onlar kadar hayranları da mutlu oldu.

İşte o dönemde Hollywood'un en ilginç kişiliğe sahip baba adayı ile ilgili çarpıcı bir haber daha yayıldı: Sevgilisinin karnında taşıdığı bebeğin gelişimini yakından gözlemek için bir ultrason cihazı almıştı. Hem de evine!

Tabii bu karar, kadın doğum uzmanları tarafından uzun uzun masaya yatırıldı, riskli bulundu. Ama ünlü baba adayı için bu uyarıların anlamı yoktu, o bildiğini okudu.

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Aradan zaman geçti, bebek doğdu. Anne ve babası evlendi. Küçük kız da onların düğününde yer aldı. Fakat altı yıl sonra bu ünlü çift boşandı. Çok fazla konuşmadılar, iddialara da yanıt vermediler.

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Gel zaman git zaman o ünlü çiftin kızının hayatında sadece annesi varmış gibi bir durum oluştu. Yani bir zamanlar, o daha annesinin karnındayken onun gelişimini izlemek için evine ultrason cihazı alan ünlü babası düpedüz onu terk etmişti. Babası hayattaydı ama onu kendi hayatından çıkarmıştı! Kısacası küçük kız bu boşanmanın ardından baba yüzü görmeden büyüdü.

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HAYATININ MERKEZİNDE İŞİ VAR

Bu öyküyü böyle kısaca anlattığımızda hangi ünlü çiftten söz ettiğimizi anlamışsınızdır. Tom Cruise ile eski eşi Katie Holmes elbette!

60 yaşındaki Tom Cruise, son dönemde neredeyse "ruhunu katarak" oynadığı Mission Impossible (Görevimiz Tehlik) serisinin son halkasıyla gündemde. Galadan galaya koşuyor, röportajdan röportaja geçiyor. Üçüncü eşi Katie Holmes'tan boşandıktan sonra da görünüşe göre kendini tamamen işine verdi.

Nicole Kidman ile evllikleri sırasında evlat edindiklerikızı Isabella ve oğlu Connor ile de görüşüyor. Hatta kızını evlendirdi, oğlu da onun hayatının bir parçası. Ama Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen; kendi canından, kendi kanından öz kızı Suri'nin ise Tom Cruise'un hayatında bir yeri yok!

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Bu arada... Cruise sık sık sözcüsü aracılığıyla kızıyla kameralar karşısına çıkmamasının onu terk ettiği anlamına gelmediğini açıklasa da bu kimse için inandırıcı olmuyor.

Ailesi 2012 yılında ayrılan Suri Cruise, annesi Katie Holmes ve onun ailesiyle birlikte New York'da yaşıyor. Babası ise film çekimleri ve galalar için sık sık ülke dışına çıkıyor ve hayatına ne kimseyi alıyor ne de görünüşe göre kızıyla ilgileniyor.

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ARTIK TAM BİR GENÇ KIZ GİBİ GİYİNİYOR... MAKYAJI DA EKSİK DEĞİL

Bugüne kadar babasız bir şekilde annesi Katie Holmes ve onun ailesi tarafından büyütülen Suri ise artık 17 yaşında bir genç kız. Çok küçük yaşlarında yetişkinlere özgü giysiler giyen, bu yüzden hem eleştirilen hem de daha 10 yaşına bile gelmemişken stil ikonu ilan edilen Suri Cruise, artık kendi yaşındaki genç kızlardan farksız bir görünüm sergiliyor.

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Çok kısa bir süre öncesine kadar sokaklarda hep annesi Katie Holmes ile birlikte görüntülenen Suri, artık kendi başına ya da arkadaşlarıyla birlikte objektiflere takılıyor. Genç kız, geçtiğimiz ay da yanında bir yakınıyla New York sokaklarında görüntülendi.

Suri'nin annesinin gençlik yıllarını çok anımsatan görüntüsü ise görenlerin ilgisini çekti. O gün Suri, bir kot etek ile üzerine siyah askılı bir bluz giymişti. Beyaz kısa çorapları ve siyah spor ayakkabılarıyla da görümünü tamamlamıştı genç kız.

O gün Suri ile ilgili olarak en çok dikkat çeken ayrıntı ise yüzündeydi. Suri, bol bol makyaj yapmıştı. Tabii bu arada tırnaklarındaki koyu renk ojeler de dikkatlerden kaçmadı.

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Suri Cruise'un o halini görenler, annesi Katie Holmes'un, yıllar önce, genç bir oyuncuyken rol aldığı Dawson's Creek dizisindeki halini hatırlamadan edemedi.





DAHA DÜNYAYA GELMEDEN İLGİ ODAĞI OLDU

Tom Cruise ile 44 yaşındaki eski eşi Katie Holmes'un tek çocuğu Suri'nin hayatı daha dünyaya gelmeden merak konusu oldu. Tabii bu durumda anne ve babasının şöhretinin etkisi büyüktü. Ama başka ayrıntılar da vardı Suri ile ilgili. Bunlar da büyüdükçe ortaya çıktı.

Anne ve babasının düğününe tanıklık etmesi, bir Hollywood çifti için çok şaşılacak bir durum değil. Çünkü birçok ünlü çift, bebekleri dünyaya geldikten sonra evleniyor. Fakat o düğünde henüz 7 aylık olan Suri'nin yaşadıkları ile ilgili iddialar bir dönem çok konuşuldu.

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Tıpkı Cruise gibi Scientology tarikatının üyelerinden olan oyuncu Leah Remini de İtalya'da bir şatoda gerçekleşen o düğüne davetliydi. Sonradan ayrıldığı Scientology'nin perde arkasını anlattığı Surviving Hollywood and Scientology adlı kitabında Cruise ile Holmes'un düğün törenine dair çarpıcı iddialarda bulundu Remini.

YEDİ AYLIKTI, BANYODA AĞLAYIP DURDU AMA KİMSE İLGİLENMEDİ

Buna göre anne ve babası evlenirken, beyaz giysileri içindeki Suri, banyoda dakikalarca ağladı. Ama onun gözyaşlarına ne Katie Holmes ne de Tom Cruise ilgi gösterdi. İkisi de gidip onunla ilgilenmedi, neden ağladığını anlamaya çalışmadı.

Remini o sırada olanları şöyle anlattı kitabında: "Cruise ve Holmes'un düğün yemeği sırasında kızları Suri banyoda yere yatmış ağlıyordu. Önce onunla kimse ilgilenmedi. Birkaç dakika sonra çocuğu kontrol etmeye gittiğimde aralarında Tom Cruise'un kız kardeşi, asistanı ve bir başka kadın öylece durmuş ona bakıyordu. Bebeği kucaklarına alıp ona biraz süt vermeleri için kadınları ikna ettim."

ULTRASON CİHAZI ALMIŞTI AMA BOŞANMADAN SONRA YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Kızı daha dünyaya gelmeden onu annesinin karnında izlemek için ultrason cihazı aldığı öne sürülen Tom Cruise ise 2012 yılından sonra yani Holmes'tan boşandıktan sonra bir daha kızıyla birlikte görüntülenmedi.

Kendisi, tersini iddia etse de yani işlerinden arta kalan zamanlarında Suri ile görüştüğünü ileri sürse de bunu kanıtlayacak hiç bir görüntü ortaya çıkmadı bugüne kadar.

İşte bundan iki yıl önce de bu konuya dair başka bir iddia gündeme geldi. Bazı magazin sitelerinin iddiasına göre Suri babasının soyadını kullanmak istemiyordu. Bunun yerine annesinin Holmes soyadını almak istiylordu. Hatta yine ileri sürülenlere göre Tom Cruise da bunu kabul etti. Ama kızının 21 yaşına gelince bu kararı uygulaması şartını getirdi.

Hatta 2020 yılında bu iddialara yer veren basın organlarına konuşan kaynak, Tom Cruise'un, kızının kendi soyadını taşıyıp taşımamasını umursamadığını da söyledi.

Suri Cruise , annesi ve özellikle de babasından dolayı basının gündeminde ilk sıralardan hiç düşmedi. 2006 yılında dünyaya gelen Suri, bebeklik yıllarında, giydiği pahalı ve iddialı kıyafetlerin yanı sıra hayatıyla ilgili ortaya atılan ayrıntılarla gündeme geliyordu.

Scientoolgy tarikatının önde gelenlerinden biri olan babası Tom Cruise'un inanışları gereği hiç arkadaşı olmadan büyüdüğü görüldü. O dönemde annesiyle birlikte parklarda yalnız başına oynarken sık sık objektiflere takıldı minik Suri.

Tom Cruise ile Katie Holmes'un 2006'da başlayan evliliği 2012'de bittikten sonra da babasının ona karşı ilgisizliğiyle gündeme geldi hep. Bunun nedeni olarak da Suri'nin, Scientology tarikatına üye olmaması gösteriliyordu.

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'BEYNİNİ ŞEYTANLAR YIKADI'

Birkaç yıl önce bir internet sitesi, Tom Cruise'un, kızı Suri'yi görmeyi bu nedenle istemediği hatta onun "beyninin şeytanlar tarafından yıkandığını" düşündüğünü ileri sürdü. Kendisi de geçmişte aynı tarikata üye olan ünlü oyuncu Leah Remini de bu görüşü destekleyip "biraz daha büyüdüğünde, Tom kızını da tarikata üye yapıp annesinden koparmayı planlıyor" iddiasında bulunmuştu.

Hatta bu işi "Tom Cruise, kızının yeteri kadar arındığından emin oluncaya kadar onu görmeyecek" yorumunda bulunacak kadar ileri götürenler de oldu. Yine bu iddialara göre eğer Suri kendi istediği gibi tarikata üye olup onun kurallarına göre yaşamazsa Tom Cruise'un onu hayatı boyunca görmeyeceği de ileri sürülüyor.

SADECE BİR VARLIK OLARAK GÖRÜYOR İDDİASI

Baba- kız bir başka iddia ile de gündeme gelmişti. Buna göre Tom Cruise, sırf kendisiyle aynı inanışları paylaşmadığı için Suri'yi kendi kızı olarak görmüyor. Eski bir Scientolog olan Sam Domingo'nun anlattığına göre Cruise kızı Suri'yi sadece bir "varlık" olarak görüyor. İnancına göre de onunla bir başka hayatta yeniden karşılaşacak.