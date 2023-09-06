Bir elbise başına ne işler açtı... Madem taşıyamıyorsun bunu neden giydin!

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Öyle ki aylar öncesinden kıyafetler belirlenir, takılar, ayakkabılar, saç, makyaj bütün ayrıntılar.. Stil danışmanlarıyla tartışmalar yapılır, ünlü modaevleriyle görüşülür, seçenekler değerlendirilir ve en iyisinde karar kılınır.

Ama tabii her şey bununla da bitmez. Kırmızı halıya çıkıp kameralara poz verene kadar da kimi zaman zorlu bir mücadele yaşar o ünlüler.

Elbisenin yırtmacının nasıl göründüğü, uzun kuyruğun nasıl duracağı, ayakkabıların o elbiseyle iyi görünüp görünmediği, yüksek topuklar üzerinde nasıl yürüneceği...

İşte onun için de ünlüler kamera karşısına geçmeden önce onlara bu konularda mutlaka bir hatta bazen birkaç kişi yardım eder.

Sonunda da ünlü kamera karşısına geçtiğinde derin bir soluk alır. Çünkü işin geri kalan kısmı artık kolaydır.

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ELBİSEYLE MÜCADELE ETTİ

İşte böylesine bir durumu ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez yaşadı. 80'inci Venedik Film Festivali'nin konuğu olan Rodriguez, Enea adlı filmin galasında kırmızı halıya çıktı.

29 yaşındaki üç çocuk annesi genç kadın o gala için kırmızı ve gayet gösterişli bir kıyafet seçmişti. Düşük omuzlu ve ön kısımları büzgülü kıyafetin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise katlı ve uzun kuyruklu eteğiydi.

İşte Rodriguez, o gösterişli eteğin kusursuz görünmesi için kameralar karşısına geçmeden önce çok büyük bir mücadele verdi.

GÖREVLİLER YARDIM ETTİ

Önce kırmızı halıya adım atarken eteğin taşınması ve sonra da düzgün şekilde yerleştirilmesi konusunda kendisine bir görevli yardımcı oldu.

Ama genç kadın uzun etekli elbisenin altına siyah yüksek topuklu botlar giymişti. Bir yandan onların üzerinde düşmeden yürümek bir yandan da elbisenin eteğine hakim olmak epey zor oldu.

O anlarda da kıyafetin göğüs dekoltesini daha abartılı hale getiren görüntüler ortaya çıktı. Hatta Rodriguez bir ara eteğe hakim olabilmek için yere eğilip düzeltmek zorunda kaldı.

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YALNIZ BAŞINA KALINCA YİNE ZORLANDI

Bütün bu mücadeleden galip çıkan kişi de yine Rodriguez oldu. Genç kadın, kameraların karşısına geçti ve uzun uzun poz verdi. Bu arada Rodriguez'inç elbisesini uzun beyaz eldivenlerle tamamladığını söylemeden geçmeyelim.

Elbette boynundaki gösterişli kolyenin de en az elbisesi kadar göz alıcı olduğunu da atlamayalım.

Özetle, siz basında Georgina Rodriguez'in kırmızı elbisesiyle verdiği kendinden emin pozlara baktınız belki uzun uzun. Hatta belki de o elbise sizin için ilham kaynağı oldu.

Ama genç kadın o pozları verene kadar hatırı sayılır bir zahmet çekti.

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SONUNDA BAŞARDI!

Aslında Rodriguez genel olarak moda eleştirmenlerinden tam puan aldı. Ama yine de bu görüntüsünü beğenmeyenler de oldu.

Bazı kişiler o kırmızı elbise ile uzun opera eldivenlerinin aslında hiç birbirine uymadığını savundu. Bir de Rodriguez'in giydiği siyah topuklu botların, bu genel görünümle ilgisiz olduğunu söyleyenler.

"Bahse girerim ki bu kıyafet binlerce dolara hazırlanmıştır. Belki elbise güzelce dikildi ama Georgina'nın üzerine çok da iyi oturmadı" diye görüş bildirenler bile çıktı.

Rodriguez'in elbisenin altına gildiği topuklu botları da en az boynundaki kolye kadar dikkat çekti.

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Rodriguez, Venedik'e de özel uçakta ulaştı. Havalimanında çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.





Rodriguez, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.