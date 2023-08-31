Dokunuşlar, samimi tavırlar, gülümsemeler çok konuşulmuştu: Tipik erkek işte... Kıymetini ayrılınca anladı

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Ama bu anlattığımız ilişkilerinin ilk dönemini yaşayan bir çiftin davranışları değil. Tam tersine dört yıllık bir ilişkiden sonra yollarını ayıran bir "eski" çiftin sergilediği tabloydu.

Üstelik yanlarında da küçük kızları vardı. İlk anda belki de küçük kızı memnun etmek için birbirlerine yakın davrandıkları düşünülebilir. Ama doğusu bu görüntülerle ilgili yorumlar o kadar basit olmadı.

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ÜNLÜ OYUNCU, ESKİ SEVGİLİSİNE HEP YAKIN DURDU

Söz ettiğimiz ünlü "eski" çift Rus model Irina Shayk ile Amerikalı oyuncu Bradley Cooper. İkili, geçtiğimiz günlerde yanlarına altı yaşındaki kızları Lea'yı da alarak İtalya'nın gözde Venedik kentinde bir tatil yaptı. O sırada aralarında Cooper'ın annesinin de bulunduğu bir grup vardı.

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İşte o tatil sırasında ortaya çıkan görüntüler de ilgi çekti. Özellikle Bradley Cooper'ın eski sevgilisine karşı sergilediği tavırlar sanki tekrar onun kalbini kazanmak istermiş gibiydi.

48 yaşındaki oyuncu durmadan eski sevgilisine küçük küçük dokunuşlar yöneltiyordu. Otururken saçını hafifçe okşuyor, tekneye binerken aslında bir görevliden yardım almasına rağmen onu belinden sarılarak destekliyordu. Yüzündeki hiç silinmeyen kibar gülümseme de cabası.

Ama Shayk'ın, meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile yeni bir ilişkiye başlamasından sonra bu görüntülerin gelmesi iyice kafaları karıştırdı.

Herkesin aklından "Acaba Brady ilişkisi kısa sürdü ve Irina eski sevgilisi Bradley'e geri mi döndü?" sorusu geçti.

Oysa vücut dili uzmanına bakılırsa durum hiç öyle değil.

'TIPKI BİR ŞÖVALYE GİBİ'

Daha önce İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin en küçük davranışını bile derin derin değerlendiren vücut dili uzmanı Judi James bu kez Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın tatil görüntülerine analiz yaptı.

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Ona bakılırsa Irina Shayk o görüntülerde sanki başka bir zaman ve mekanda gibi görünüyordu. Ailenin diğer üyeleri yani Bradley Cooper, kızı Lea ve diğerleri yazlık giyiler içindeyken Irina'nın siyahlara bürünmesi ilgi çekici ona göre.

İlk bakışta küçücük bir botta birbirlerine çok yakın olmaları ve temas haline geçmeleri sanki romantik bir davranış gibi görünse de Judi James'e göre.

Ama o kadar dar bir alanda birbirlerinden uzak durma şansı olmadığı için öyle davranıyorlar yine James'in değerlendirmesine bakılırsa.

AMA ESKİ SEVGİLİDEN AYNI KARŞILIĞI ALAMADI

James, özellikle Bradley Cooper'ın tavırlarına dikkat çekti. Otururken elini Irina'nın sandalyesinin arkasına atması, bazen Irina'nın saçına dokunması onun eski sevgilisiyle ilgilendiğinin bir götergesi. Ama James'e göre Irina'dan ayn karşılığı alamıyor Cooper.

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Ona göre Bradley Cooper eski sevgilisi ve kızının annesi Irina Shayk'a tıpkı bir şövalye gibi koruyucu davranıyor. Ayrıca ikisinin de tavırlarına bakılırsa birbirlerinin arkadaşlığından ve birlikte vakit geçirmekten memnunlar.

Vücut dili uzmanı Judi James'in eski çiftle ilgili görüşleri böyle. Ama bir de sosyal medyada bu konuda konuşulanlar var. Gelin biraz da onlara bakalım.

'TİPİK ERKEK İŞTE... '

Bunlar arasında çok çarpıcı bir tanesi var ki aslında ilişkilerle ilgili bir gerçeği ifade ediyor. Bir kullanıcıya göre Bradley Cooper da tipik bir erkek. Irina Shayk'ı kaybettikten yani artık yollarını ayrdaktan sonra onun değerini anladı. Büyük ihtimalle tekrar bir araya gelmeleri için çaba harcıyor.

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Bazı kullanıcılar da yine bu yoruma "Çok geç Bradley" diyerek yant erdi.

Bir görüşe göre Irina Shayk bu geziye kızını hatırı için yani babası ve babaannesiyle birlikte vakit geçirmesi için çıktı. Onun görünüşü ancak böyle yorumlanabilir.

Bu arada Cooper'ın aslında romantik bir tatil planlamadığını savunanlar da çıktı. Onlara göre eğer Cooper eski sevgilisiyle barışmak için romantik bir tatil planlasaydı oraya annesini götürmezdi.

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Cooper'ı bu konuda acımasızca eleştirenlerden biri de onun Irina Shayk'ya geçmişte oyun oynadığını söyledi. Şimdi de Irina'nın ona aynısını yaptığını ileri sürdü.

Birçok kişinin ortak görüşü Bradley Cooper'ın Irina Shayk'ı geri istediği yönündeydi.

Bradley Cooper kendisiyle ilgilenip bu kadar yakın davranırken Irina Shayk'ın sık sık telefonuna bakmasını da "Yeni sevgilisi Tom Brady'den gelen mesajları okuyor" şeklinde yorumlayanlar oldu.

Tabii öte yandan Tom Brady'nnin soğuk ve sevgisiz bir adam olduğunu savunup Irina'nın Bradley Cooper' dönmesi gerektiğini savunan bazı kullanıcılar da çıktı.

Vücut dili uzmanına göre Shayk'ın tepeden tırnağa kapalı bir kıyafet giymesi bile eski çiftin ilişkisine yeni bir şans için umut vermiyor.