Senaryoya öpüşme sahnesi eklettiğini söylemişti: İşin gerçeği burada... Kazandığı paranın bir kısmını böyle harcıyor

HAYAL KIRIKLIĞINDAN SONRA GELEN BAŞARININ KEYFİNİ ÇIKARDI

Çünkü "Bir daha ne zaman böyle bir şansım olur" diyerek hiç değilse senaryo gereği öpüşmek istediği oyuncu da dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biriydi. Tabii bütün bunlar bir yere kadar. Söz konusu film beklendiği kadar büyük bir gişe başarısı sağlayamadı.

Ama güzel oyuncunun hem başrolünü üstlendiği hem de ortak yapımcılarından biri olduğu bir başka filmle bunun acısını çıkardı.

Bu ikinci filmden de milyon dolarlar kazandı ünlü oyuncu. Şimdi de bütün o yorgunluğun, koşuşturmanın acısını kocasıyla birlikte gittiği ada tatilinde çıkarıyor.

Yukarıda anlattığımız "senaryoya öpüşme sahnesi ekletme" olayından büyük olasılıkla anladınız Margot Robbie'den söz ettiğimizi.

33 yaşındaki Robbie, bazı kişilere göre gerçekten rol aldığı Babylon adlı filme yönetmen Damien Chazelle'i de ikna ederek Brad Pitt'le bir öpüşme sahnesi ekletmişti. Bazılarına göre bu sadece reklamdı. Öyle yada böyle filmin tanıtımı konusunda elinden geleni yapmış oldu Robbie.

Robbie ve Babylon ekibi bu filmden gişe geliri açısından istediğini elde edemedi. Ama sonra Robbie'in Ryan Gosling ile başrolünü üstlendiği Barbie filmi geldi. Öyle ki bu film kelimenin tam anlamıyla tüm dünyada bir çılgınlık yarattı.

Bu ikonik oyuncak doğumundan bu yana en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Ünlüler dünyasında bile Barbie çılgınlığı aldı başını gitti. Kadın erkek herkes pembelere büründü.

Filmde Barbie'yi canlandıran Margot Robbie de bu projeden tatmin edici bir sonuç aldı. Film gişede en yakın rakibi Oppenheimer'ı geride bıraktı. Sadece Margot Robbie'nin filmden kazandığı paranın 50 milyon dolar olduğu bir süredir konuşuluyor.

Margot Robbie'nin başrol üstlendiği Barbie filmi hem büyük sükse yaptı hem de gişede rekor sahibi oldu.

BARBIE FİLMİNDEN ÇOK PARA KAZANDI

Barbie filmi yapımcı Warner Bross şirketinin bugüne kadan en çok kazanan filmi olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Harry Potter'ın rekorunu da kırdı. Barbie'nin gişe geliri şu ana kadar 1.34 milyar dolar olarak açıklandı. Tabii ki bu durum filme 2023'ün en çok kazanan film unvanının da getirdi.

Yeri gelmişken hatırlatalım Harry Potter serisinden 2011 yapımı Deathly Hallows: Part 2 adlı film 1.31 milyar dolarla WarneR Bross'un en çok kazanan filmi unvanını taşıyordu. Böylece Barbie filmi bu reoru kendi eline geçirmiş oldu.

Bu kısaca özetlediğimiz durumun ardından Margot Robbie de bütün emeklerinin karşılığını almış olmanın derin iç huzuruyla tatile çıktı. Elbette yanında kocası Tom Ackerley ile birlikte.

Çift, denizin ve güneşin nimetlerinden yararlanıp bir yandan da dinlenmek için Yunanistan'ın küçük adalarından biri olan Sifnos'u tercih etti.

EVLİLİK SETTE BAŞLAYANAŞKLARINI ÖLDÜRMEDİ

Margot Robbie ile kendisi gibi 33 yaşında olan kocası Tom Ackerley önceki gün adanın plajında deniz keyif yaparKen görüntülendi. Kocası rengarenk bir mayo giymeyi tercih ederken Robbie de krem rengi tek parça bir mayo giydi.

Birlikte denize giren çift, neşeli bir sohbete daldı. Yıllardır evli olmalarına rağmen Robbie ve Ackerley'in denizde de romantizm yaşadıkları dikkatlerden kaçmadı. Ackerley bir ara karısının yüzünü ellerinin arasına alarak onun dudaklarına sıcacık öpücükler kondurdu.

Robbie, daha sonra denizden çıktı. Mayosuyla aynı renkte havlusuna sarındı ve güneş gözlüğünü taktı.

Bu arada Robbie'nin denize girerken bile boynundaki kalın zincirli kolye ile sağ kolundaki bilekliği eksik etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Margot Robbie ile Tom Ackerley, 2016 yılında evlendiler. O zamandan bu yana da gözlerden uzak bir şekilde mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

Çift, 2014 yılında Robbie'nin oyuncu, Ackerley'in de yapımcı olarak görev aldığı Suite Française filminin setinde tanıştı. Aralarında bir aşk doğmakta gecikmedi. Çift, bu tanışmanın üzerinden iki yıl geçtikten sonra 2016'da Robbie'nin memleketi Avustralya'da evlendi.

Margot Robbie'nin sol dirseğindeki bandaj onun diyabet hastası olup olmadığı tartışmalarına neden oldu. Ünlü model Kate Moss'un kızı Lila diyabet hastası olduğu için bu türden bir aparat kullandığını annesiyle katıldığı bir galada gözler önüne sermişti.

BAŞLANGIÇTA İLİŞKİYİ CİDDİYE ALMADILAR AMA...

Bu arada her ne kadar filmin setinde birbirlerine aşık olsalar da Robbie ile Ackerley bunu filmdeki ekip arkadaşlarından bile sakladılar. Aynı yıl Robbie The Wolf of Wall Street filmiyle de büyük bir çıkış yakaladı.

Bu filmin galasında kendisine eşlik eden Akerley'a birlikte yaşamalarını teklif etti. Çift Londra'da bir ev satın aldı ve artık aşkları da bir şekilde resmiyete dökülmüş oldu.

Margot Robbie ilişkilerinin başında bunu gizli tuttuklarını söyleyip nedenini de şöyle anlatmıştı: "Çünkü o zaman ilişkiyi çok da ciddiye almıyorduk. Ama sonra herkes duydu."

Biraz da Margot Robbie'nin, başrollerini Brad Pitt ile paylaştığı Babylon filmiyle ilgili olarak olay yaratan sözlerini hatırlayalım. Çünkü bunlar kolay unutulacak türden değildi.

'BÖYLE BİR FIRSAT BAŞKA NE ZAMAN ELİME GEÇERDİ!'

1920'lerin Hollywood'una yani sessiz sinema dönemine dair bir öyküyü anlatan Babylon filminin yönetmen koltuğunda Damien Chazelle oturuyordu.

Filmin tanıtın toplantılarından birinde söylediğine göre Robbie, bir şekilde rol arkadaşı Brad Pitt ile öpüşme sahnesi ekletmek istedi. Margot Robbie E!News'a konuk oldu ve filmin perdeye yansımayacak olan bazı ayrıntılarını anlattı.

Bunlardan biri Brad Pitt'in oynadığı karakterle kendi canlandırdığı karakterin öpüşme sahnesinin aslında senaryoda olmadığı; bunu yönetmen Chazelle'i ikna edip kendisinin eklettiğiydi.

Margot Robbie, filmin senaryosunu da kaleme alan Damian Chazel'i, kendisinin yazmadığı bu sahne için ikna ettiğini onun da "neden olmasın!" diyerek onay verdiğini söyledi.

"Brad Pitt'i öpme şansı insanın eline her zaman ele geçmez" diye düşünüp böyle bir öneride bulundu Robbie, anlattığına göre. Chazel çok fazla direnmeden kabul etti.

Güzel oyuncu o anları şöyle anlattı: "Dedim ki 'Damien, bence Nellie (Margot'nun canlandırdığı karakter) gidip Jack'i (Brad Pitt'in oynadığı karakter) gidip öylece öpmeli.' Sonra Damien bana şöyle yanıt verdi: 'Tamam, bunu yapabilir. Bekle, Dur! Sen Brad Pitt'i öpmek istiyorsun."

'O SAHNE ÇOK İŞE YARADI'

Bunun üzerine Margot Robbie, yönetmen Chazel'e "İstersen beni dava et" dediğini belirtip, senaryoda olmayan bu sahnenin filmde çok işe yaradığını söyledi.

Robbie'nin anlattığına göre yönetmen Damien Chazelle, aslında bu öpücüğü bir şaka gibi görse de ilk çekimden sonra aslında doğru hareket olduğuna inandı. Sonra da elde ettiği sahneyi çok da beğenmeyip Robbie'nin karakterinin Brad Pitt'in oynadığı karakteri öptüğü sahnenin tekrar çekilmesini istedi.

Margot Robbie'nin filmdeki rol arkadaşı Brad Pitt Entertainment Tonight'a verdiği röportajda bu konu hakkındaki görüşlerini anlattı.

Yılların oyuncusu 58 yaşındaki Pitt, senaryoda olmayan o sahnenin filme eklenmesiyle ilgili olarak "Sinemada karakter yorumuna her zaman yer vardır" diye konuştu. O sahnede Margot Robbie'nin iyi bir performans çıkardığını söyleyen Brad Pitt öpücüğün de gayet "terbiyeli" olduğunu sözlerine ekledi. Margot Robbie'nin performansı hakkında da "alev alevdi" diye konuştu.