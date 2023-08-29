Eski nişanlısıyla tatile çıktı... Yeni sevgiliden şaşırtan tepki: Olabilir, hiç kıskanmıyorum!

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ESKİ SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKMASI ÇOK KONUŞULUYOR

Büyük olasılıkla birçok kişi bu türden bir kıskançlığa kapılır. Her ne kadar ayrılmış da olsalar bu eski çiftin bir ortak geçmişi var. Belki aralarında yeniden bir kıvılcım çakabilir. Böyle olmasa bile dümdüz söyleyelim, kıskançlıktan insanın içi içini yer.

Ama bu durum herkes için geçerli değil görünüşe göre. Çünkü gösteri dünyasının ünlülerinden biri, yeni sevgilisiyle tam da böyle bir olayın ortasında kaldı.

Kısa süre önce ilişkiye başladığı sevgilisi, eski aşkıyla tatile çıktı. Yanlarında çocukları da var üstelik. Ama bu ünlü, sevgilisini hiç kıskanmadığını ifade etti.

Bu olayın kahramanları, bir süredir birlikte olan model Irina Shayk ile onun meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady. Bilindiği gibi Shayk ile Brady yeni bir aşka başladı. Önceleri ilişkilerini gizli tuttular ama sonra peşlerine düşen paparazziler onları birlikte görüntülemeyi bile başardı.

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Özetle kendileri bu konuda pek konuşmasalar da Irina Shayk ile Tom Brady'nin bir ilişki yaşadığını artık bütün dünya biliyor.

ESKİ NİŞANLISI VE KIZIYLA TATİLE ÇIKTI

Ama bu arada bazılarını şaşırtan başka bir gelişme de oldu. Shayk, eski nişanlısı oyuncu Bradley Cooper ile bir tatile çıktı. Yanlarında eski çiftin kızı Lea da var.

İşte bu gelişme birçok kişinin kaşlarını kaldırmasına neden oldu. Nasıl olur da Irina Shayk tam da yeni bir aşka başlamışken, üstelik iddialara göre uzun süre Brady'nin peşinde koşmuşken böyle bir adım atadır?

Ama yaşanan gerçekti. 37 yaşındaki Shayk eski sevgilisi 48 yaşındaki Cooper ile tatile çıkmıştı. Büyük olasılıkla ikisi de kızları Lea'nın mutluluğu için böyle bir karar aldı. Ama bu durum yine de bazı tartışmalara ve kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Bu gelişme üzerine bütün gözler Tom Brady'ye çevrildi. Fakat kendisine yakın kaynakların sözlerine bakılırsa Shayk'ın, eski sevgilisi Cooper ile tatile çıkması onun açısından rahatsızlık yaratan bir durum değil.

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Hatta kaynakların ifadesine göre Irina Shayk'ın eski nişanlısı Bradley Cooper ile kızlarını da alıp tatile çıkması konusunda onu destekliyor. Çünkü Brady de Gisele Bündchen uğruna hamileyken terk ettiği eski nişanlısı Bridget Moynahan ile oğulları Jack'in hatırına sık sık görüşüyor.

ESKİ NİŞANLISIYLA TATİLE GİTMESİNİ KISKANMIYOR

Tom Brady'ye yakın kaynakların anlattığına göre Shayk'ın eski nişanlısı Cooper ile tatile gitmiş olmasını Brady kesinlikle kıskanmıyor.

Ayrıca Irina'nın, geçmişte hayatını paylaştığı ve hatta bir çocuk sahibi olduğu Cooper ile böylesine yakın bir ilişki içinde olması onun açısından memnuniyet verici bir durum. Çünkü kızlarına iyi birer anne ve baba olmaya çalışıyorlar.

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Irina Shayk ve Bradley Cooper 2015 yılında birlikte olmaya başladılar. İki yıl sonra da kızları Lea De Seine dünyaya geldi. Nişanlanan çift, herkes onlardan evlilik haberi beklerken yollarını ayırdı.

Fakat Shayk ve Cooper önceki yıl da kafaları karıştıran bazı adımlar attı. Eski çift yine kızlarıyla birlikte tropikal bir bölgede tatile çıktı.

Yakınlıkları da dikkat çekecek kadar uzun bir süre devam etti. ABD'ye evlerine döndüklerinde sokaklarda samimi görüntüler sergiledi eski çift. Bu durum da Shayk ile Cooper'ın tekrar bir araya geldiği yorumlarına yol açtı.

Hatta o dönemde ileri sürülenlere göre Shayk ve Cooper kızlarına bir kardeş getirmeyi planlıyordu.

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Tam herkes onların tekrar barıştığını düşünürken de yollarını kesin olarak ayırdılar. Ama görünüşe göre kızları Lea'yı sağlıklı bir şekilde büyütebilmek için aralarındaki dostluğu bitirmediler. Bir başka deyişle aşk bitti ama dostluk yadigar kaldı.

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İKİNCİ ÇOCUĞU İSTEDİKLERİ SÖYLENİYORDU

Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın kapalı kapılar ardında ne yaşadığını onlardan iyi kimse bilemez. Fakat eski çift iddiaların odağında olmayı ayrıldıktan sonra da hep sürdürdü.

2921 yılının eylül ayıda birlikte çıktıkları tatilin ardından geçen yıl eylül ayında İrina Shayk ile Bradley Cooper'ın yeniden bir araya geldiği iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. Bu söylentileri körükleyen ise Shayk'ın birlikte çıktıkları tatilden pozları sosyal medya hesabından paylaşması oldu.

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O dönemde Page Six'e konuşan bir kaynak Shayk ile Cooper'ın, bu tatili hakkında "Bu gerçek bir aile tatili. Tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorlar. Irina, kızı Lea'nın bir kardeşi olmasını istiyor" dedi.

İleri sürülenlere göre 47 yaşındaki Bradley Cooper da bu konuda Shayk ile aynı fikirde. Yine aynı kaynağın belirttiğine göre Cooper da ailesini genişletmek istiyor. Onun ileri sürdüğüne göre 36 yaşındaki Shayk ile Cooper, ikinci bir çocuk sahibi olmak için hazırlıklara çoktan başladı. Page Six'te yer alan habere göre bu ikinci çocuk isteğine rağmen Shayk ile Cooper için "evlilik, gündemde olan bir konu değil."

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'AŞK YENİDEN' POZU: Irina Shayk geçen yıl eylül ayında Bradley Cooper ile birlikte çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum da birçok kişi tarafından "aşk yeniden" şeklinde yorumlandı. Shayk ile Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi.





BU PAYLAŞIM DA KAFA KARIŞTIRDI

Sonra Shayk'ın Cadılar Bayramı paylaşımı geldi. Shayk; ayı kılığına girmiş biriyle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. O karede ayının kim olduğu açıkça belli değildi. Ama ellerine bakan dikkatli takipçiler onun Bradley Cooper olduğu konusunda fikir yürütmeye başladı.

Sonunda New York'ta çekilen fotoğrafların ardından o maskeli kişinin Bradley Cooper olduğu ortaya çıktı. Bütün bu ipuçlarına göre de Shayk ve Cooper, her ne kadar yeni yeni toplum içinde ilişkiye yeniden başladıklarını doğrulamış olsalar da aşkları aylar önce yeniden "alev almıştı."

Fakat aradan geçen zaman böyle bir gelişme olduysa bile onun da artık geçmişte kaldığını gözler önüne serdi.

'BABA OLMAK ÇOK DEĞİŞTİRDİ'

Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın, şu anda altı yaşında olan Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızları var. İkili, ayrı oldukları dönemde de minik Lea'nın hatırına sık sık görüşüyorlardı.

Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Cooper'ın babalığı ise çok konuşulan konulardan biri.

Dışarıdan bakıldığında kendini kızına adamış bir baba gibi görünen Cooper'ın gerçekten öyle olduğunu Irina Shayk da doğrulamıştı. Shayk, Cooper'ın kızı için çok iyi bir baba olduğunu anlatmıştı.

İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor.

Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.

Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

İLİŞKİLERİ 2015 YILINDA BAŞLADI

İrina Shayk ile Bradley Cooper'ın birlikteliği 2015 yılında başladı. Söylentiler epeydir ortalarda dolaşsa da onlar bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti. Fakat birlikte çıktıkları İtalya tatilinde tek bir sözcük bile etmeden aşklarını dünyaya duyurmuş oldular.

Ardından gelen ABD'nin ulusal tatillerinden birinde Cooper ile Shayk, aktörün annesi Gloria Campano ile birlikte vakit geçirdi. Üçünün birlikte çıktığı bir yemekte Shayk ile Cooper'ın birbirlerini öpücüklere boğması objektiflere de yakalandı.

Irina Shayk ile Bradley Cooper hakkında ilk ayrılık söylentisi 2016 yılında çıktı. Fakat bunu da New York sokaklarında sergiledikleri samimi görüntülerle yalanladılar.

Zaten bu söylentilerden bir ay sonra da Paris'te el ele kırmızı halıya çıkıp ilişkilerinin sağlam olduğunu kanıtladılar. Sonra da zaman zaman kendilerine Cooper'ın annesi Gloria Campano'nun eşlik ettiği etkinliklerde görüldüler.

SONRA HAMİLELİK HABERİ GELDİ

2016 yılında bir bebek bekledikleri duyuldu. Hatta sonradan Shayk'ın, o yılki Victoria's Secret defilesinde podyuma adım attığında hamileliğinin ilk dönemlerinde olduğu ortaya çıktı.

Bir ay sonra Shayk'ın parmağındaki iri taşlı yüzük nişanlandıkları iddialarına yol açtı. İkisi de bu konuda sessiz kaldı.

2017 Mart ayında çiftin Lea De Seine adını verdikleri kızları dünyaya geldi. O dönemde Cooper "Baba olmanın, her zaman hayal ettiği bir mucize olduğunu" söylemişti.

OSCAR TÖRENİNDEN AYLAR SONRA AYRILIK GELDİ: Irina Shayk ile Bradley Cooper, 2019 yılında birlikte Oscar töreninde kırmızı halıya çıktı. Ancak birkaç ay sonra, o yılın haziranında ayrıldıkları duyuldu. Sonuç olarak Irina Shayk ile Bradley Cooper, bu sürecin ardından tekrar bir araya geldiler.





Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın annesi Gloria Campano'nun arasında büyük bir samimiyet vardı. Bu durum da herkese Irina ile Bradley'in evleneceğini düşündürmüştü. Fakat onlar yollarını ayırmayı tercih ettiler.





Tom Brady ile Shayk'ın meslektaşı Gisele Bündchen bir zamanlar iki çocuklu ve mutlu bir çiftti. Fakat geçen yıl beklenmedik bir şekilde yollarını ayırdılar.