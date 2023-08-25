DoÄŸum yaptÄ±ktan sonra sevgilimin yÃ¼zÃ¼ne bakamaz oldum

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Ama bu durum her zaman bÃ¶yle olmuyor. Bazen ebeveynler, Ã¶zellikle de anneler doÄŸum sonrasÄ± depresyona girebiliyor ya da farklÄ± duygusal sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliyor.

BazÄ±larÄ± bebeklerini kucaklarÄ±na almak ÅŸÃ¶yle dursun onu gÃ¶rmek bile istemiyor.Hatta bu durum, yeni annenin eÅŸiyle iliÅŸkisini bile olumsuz etkileyebiliyor.

DOÄžUMDAN SONRA NÄ°ÅžANLISIYLA ARASINA 'BUZDAÄžLARI' GÄ°RDÄ°

Ä°ÅŸte bunun Ã¶rneklerinden birini de Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Louise Thompson sergiledi. OÄŸlunun travmatik doÄŸumundan sonra bebeÄŸinin babasÄ± olan niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ne bile bakamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birbirleriyle konuÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi genÃ§ yÄ±ldÄ±z.

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Made In Chelsea adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan 33 yaÅŸÄ±ndaki Louise Thompson, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirmesinin ardÄ±ndan Travma SonrasÄ± Stres BozukluÄŸu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Thompson'daki bu durum o zamandan bu yana hala tamamen sona ermiÅŸ deÄŸil. HastalÄ±ÄŸÄ±n fiziksel ve psikolojik belirtileriyle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor genÃ§ yÄ±ldÄ±z.

Bu yaÅŸadÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden oÄŸlu Leo'nun babasÄ± Ryan Libbey ile aylarca konuÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta "Onun yÃ¼zÃ¼ne bile bakamÄ±yorum" dedi.

Sosyal medya sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Louise Thompson Libbey ile bir ÅŸeyler paylaÅŸtÄ±klarÄ± ve iki kelime konuÅŸtuklarÄ± tek anÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tenis oynadÄ±klarÄ± anlar olduÄŸunu anlattÄ±.

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'AYLARCA BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZLE KONUÅžAMADIK, ONUN YÃœZÃœNE BÄ°LE BAKAMADIM'

Louise paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Merak ediyorum, aranÄ±zdan kaÃ§ kiÅŸi duygularÄ± hakkÄ±nda konuÅŸma konusunda iyi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor diye yazdÄ±.

AslÄ±nda her konu hakkÄ±nda, hatta bir eÅŸeÄŸin arka ayaklarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmayÄ± seven biri olduÄŸunu ekleyen Thompson "KonuÅŸma yeteneÄŸim konusunda ÅŸanslÄ± olduÄŸumu var sayÄ±yorum. Bazen tamamen yabancÄ± biriyle konuÅŸmayÄ±, evde size daha yakÄ±n biriyle konuÅŸmaktan daha kolay buluyorum. BÃ¶ylece inan karÅŸÄ±sÄ±ndakinin kendisini daha az yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±.

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Louise Thompson "Bir taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼, bir kurye ya da yan kapÄ± komÅŸum. BunlarÄ±n hepsi bir noktada benim terapistim oluyorlar. AÅŸÄ±rÄ± paylaÅŸÄ±mcÄ±yÄ±m ve dayanÄ±lmaz ÅŸekilde dÃ¼rÃ¼stÃ¼m. SanÄ±rÄ±m bu, yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±ldÄ±r iÃ§inde bulunduÄŸum mesleÄŸin getirdiÄŸi bir Ã¶zellik. "

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± anlattÄ±ktan sonra oÄŸlu Leo'nun babasÄ±yla iletiÅŸimine deÄŸindi genÃ§ yÄ±ldÄ±z. "Ryan ve ben oÄŸlumuzun travmatik doÄŸumundan sonra aylarca uygun ÅŸekilde bir konuÅŸma yapmadÄ±k. Tam altÄ± ay boyunca Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ± konuÅŸmalar geÃ§ti aramÄ±zda" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ takipÃ§ileriyle dertleÅŸmesini.

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NiÅŸanlÄ±sÄ±yla iletiÅŸimini daha doÄŸrusu iletiÅŸimsizliÄŸini anlatmayÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Her gece mutfak masasÄ±nÄ±n Ã§evresinde sessizce oturuyoruz. Onun yÃ¼zÃ¼ne bile bakamÄ±yorum. "

OÄŸlu Leo dÃ¶rt aylÄ±k olana kadar niÅŸanlÄ±sÄ±na tek bir soru bile sormadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Thompson 'Onu evimde yaÅŸayan biri olarak bile tanÄ±mÄ±yordum. " diye yazdÄ±.

Ama sonra da ÅŸunu ekledi. Siz benim tam bir canavar olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden ben de ÅŸunu sÃ¶yleyeyim. Ryan da bana nasÄ±l olduÄŸumu bile sormadÄ±.

Thompson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu niÅŸanlÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± felÃ§ gibi bir durumdu. Olup bitenler Ã¶ylesine vahimdi ki o sÄ±rada bunun ne kadar tuhaf olduÄŸunu bile fark edemediler.

GenÃ§ yÄ±ldÄ±z "Bunun aslÄ±nda ne kadar tuhaf olduÄŸunu derinlemesine dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce fark ediyorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±.Â

Thompson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re doÄŸum sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan travmatik olaylar hakkÄ±nda niÅŸanlÄ±sÄ±yla ilk kez bu yÄ±l konuÅŸabildiler.

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HER ÅžEY HER ÅžEY YOLUNA GÄ°RÄ°YOR

"Ben herhangi bir konu hakkÄ±nda konuÅŸamayacak bir insan olduÄŸumu hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmezdim. Her ÅŸey nasÄ±l bu kadar zor olabilir? SonuÃ§ta sadece birkaÃ§ kelime sÃ¶yleyecektik. "

Thompson bu derin depresyon sÃ¼recinden Ã§Ä±kmadan Ã¶nce annesiyle konuÅŸtuÄŸunu ve ona, ne yapabileceÄŸini, ne yapmasÄ± gerektiÄŸini sormuÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Onun da desteÄŸiyle artÄ±k aile hayatÄ± daha dÃ¼zenli bir hale geldi paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re.

Her ne kadar hala niÅŸanlÄ±sÄ±yla yÃ¼z yÃ¼ze birbirlerinin gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakarak konuÅŸamasalar da yine de konuÅŸabildiklerini belirtti yÄ±ldÄ±z.

Bunun iÃ§in de internet Ã¼zerinden yazÄ±ÅŸmanÄ±n daha kolay olduÄŸunu fark etmiÅŸler. Bazen de mutfak masasÄ±nda tenis oynayarak aralarÄ±ndaki iletiÅŸimi korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

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BEBEÄžÄ°NÄ° DOÄžURDU, YOÄžUN BAKIMA KALDIRILDI

Bu arada Louise Thompson'Ä± bu kadar etkileyen olayÄ±n ne olduÄŸunu da bir hatÄ±rlayalÄ±m... Thompson oÄŸlu Leo'yu dÃ¼nyaya getirirken Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼.

DoÄŸumun ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±lan genÃ§ yÄ±ldÄ±z, beÅŸ hafta hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼. BÃ¼tÃ¼n bunlar genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n doÄŸumda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± komplikasyonlar sonucu meydana geldi.

Bu yaÅŸadÄ±klarÄ± da onun doÄŸum sonrasÄ± hem yeni dÃ¼nyaya gelen oÄŸluna alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± hem de hayatÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etmesini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°lk kez anne olduktan sonra Louise Thompson gibi olmasa da farklÄ± bir ÅŸekilde depresyona girdiÄŸini sÃ¶yleyen Brooke Shields'in itiraflarÄ± da bir dÃ¶nem Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu. Bu arada Shields ile Thompson'Ä±n bu konudaki baÅŸka bir ortak noktasÄ± ikisinin de doÄŸum sÄ±rasÄ±nda komplikasyon yaÅŸamÄ±ÅŸ olmasÄ±.

2005 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlÄ± kitapta hayatÄ±nÄ±n bu kÄ±smÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla anlattÄ±.

Ä°lk kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya gelmesinden sonra, kendini yaÅŸadÄ±klarÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kattaki apartman dairesinden atmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ Shields. KÄ±zÄ±nÄ±n, yanÄ±nda kendisi olmadan daha mutlu yaÅŸayabileceÄŸine inanÄ±yormuÅŸ Ã§Ã¼nkÃ¼.

O dÃ¶nemi kitabÄ±nda ÅŸu satÄ±rlarla anlatÄ±yor: "GerÃ§ekten de artÄ±k yaÅŸamak istemiyordum. Sonunda gÃ¼zel bir kÄ±z bebeÄŸim olmuÅŸtu ama ben ona bakamÄ±yordum bile. Onu kucaÄŸÄ±ma alamÄ±yordum, ona ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyemiyordum, ona gÃ¼lÃ¼mseyemiyordum. BÃ¼tÃ¼n istediÄŸim yok olmak ve Ã¶lmekti."

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Brooke Shields, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce konuk olduÄŸu bir pod cast yayÄ±nÄ±nda kÄ±zÄ± Rowan'Ä±n dÃ¼nyaya gelmesi Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± bir kez daha anlattÄ±. Hamile kalmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu, doÄŸum sÄ±rasÄ±nda bazÄ± komplikasyonlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "BÃ¼tÃ¼n bunlar beni bitkin dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼, tÃ¼kenmiÅŸ hissettirdi" dedi. Bu durumun bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan'Ä±n dÃ¼nyaya gelmesinden sonraki birkaÃ§ ayda devam ettiÄŸini ekledi.

Ä°lk bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirmeden Ã¶nce tam yedi kez baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan tÃ¼p bebek tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti Shields. DoÄŸum yaparken Ã§ok fazla kan kaybettiÄŸini bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n da kendisi iÃ§in bir tÃ¼r travma etkisi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi: "Ã‡ok fazla travma vardÄ±. BebeÄŸimle birlikte eve gittiÄŸimde onunla ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum."

O zor sÃ¼reci ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ± Shields "TÃ¼kenmiÅŸtim ve hormonlarÄ±m tamamen dengesiz bir hale gelmiÅŸti. Bunu kimse bilmiyordu. Kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi bile anlayamÄ±yordum. En kÃ¶tÃ¼sÃ¼ de buydu."

'DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÄ°R BEBEÄžÄ° KUCAÄžINA ALMAMIÅžTI'

Shields'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re sonunda kocasÄ± Henchy bebeÄŸin bakÄ±mÄ± konusunda ona destek olmaya baÅŸladÄ±. O sÃ¼reci de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ± Shields "Chris hemen baba konumuna geÃ§ti. Daha Ã¶nce bir bebeÄŸi kucaÄŸÄ±na bile almamÄ±ÅŸtÄ± ama ÅŸimdi kÄ±zÄ±mÄ±za bakÄ±yordu. "

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Brooke Shields, doktorunun Ã¶nerisiyle bir sÃ¼re Ã¶nce bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± antidepresanlarÄ± tekrar kullanarak yavaÅŸ yavaÅŸ hayata dÃ¶ndÃ¼. Bir sÃ¼re sonra da kÄ±zÄ±nÄ±n ve kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmak istediÄŸini hissetti. Bu zor sÃ¼reci atlattÄ±ktan sadece Ã¼Ã§ yÄ±l sonra bu kez kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Grier'i dÃ¼nyaya getirdi.

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KIZLARININ EN BÃœYÃœK DESTEÄžÄ°

Brooke Shields, kendisi kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir bebekken annesi tarafÄ±ndan kameralar Ã¶nÃ¼ne kelimenin tam anlamÄ±yla itilmiÅŸti. Onun bu gayretleriyle modern Ã§aÄŸlarÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±. Ama tabii ki bunun bedeli kolay Ã¶denmedi. Belki de bu yÃ¼zden iki kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ekiciliÄŸinden hep korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Zaten sonuÃ§ olarak bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan bu dÃ¼nyanÄ±n uzaÄŸÄ±nda bambaÅŸka bir yol Ã§izmeye karar verdi kendisi iÃ§in. 2021 yÄ±lÄ±nda liseden mezun olduktan sonra Kuzey Carolina'da Wake Forest Ãœniversitesine baÅŸladÄ±.

KardeÅŸi Grier ise gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bir kariyer yapmakta karar kÄ±ldÄ±. Modellik konusunda ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± annesinin desteÄŸiyle Ã§oktan atmaya baÅŸladÄ± bile.

Shields, her ne kadar iki yÄ±l Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ã¼niversiteye gitmek iÃ§in evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kse de iki kÄ±zÄ±yla "arkadaÅŸ gibi" bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kendi annesi Teri ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok farklÄ± hem de. KÄ±zlarÄ±nÄ± herhangi bir konuda zorlamÄ±yor, kendi yarÄ±m kalan hayallerini onlarÄ±n Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor.