DoÄŸum yaptÄ±ktan sonra sevgilimin yÃ¼zÃ¼ne bakamaz oldum

Ama bu durum her zaman böyle olmuyor. Bazen ebeveynler, özellikle de anneler doğum sonrası depresyona girebiliyor ya da farklı duygusal sorunlarla karşılaşabiliyor.

Bazıları bebeklerini kucaklarına almak şöyle dursun onu görmek bile istemiyor.Hatta bu durum, yeni annenin eşiyle ilişkisini bile olumsuz etkileyebiliyor.

DOĞUMDAN SONRA NİŞANLISIYLA ARASINA 'BUZDAĞLARI' GİRDİ

İşte bunun örneklerinden birini de İngiliz yıldız Louise Thompson sergiledi. Oğlunun travmatik doğumundan sonra bebeğinin babası olan nişanlısının yüzüne bile bakamadığını, birbirleriyle konuşamadıklarını söyledi genç yıldız.

Rol aldığı Made In Chelsea adlı yapımla tanınan 33 yaşındaki Louise Thompson, 2021 yılının kasım ayında oğlunu dünyaya getirmesinin ardından Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşadığını açıkladı.

Anlattığına göre Thompson'daki bu durum o zamandan bu yana hala tamamen sona ermiş değil. Hastalığın fiziksel ve psikolojik belirtileriyle mücadelesini sürdürüyor genç yıldız.

Bu yaşadıkları yüzünden oğlu Leo'nun babası Ryan Libbey ile aylarca konuşamadıklarını söyledi. Hatta "Onun yüzüne bile bakamıyorum" dedi.

Sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda Louise Thompson Libbey ile bir şeyler paylaştıkları ve iki kelime konuştukları tek anın karşılıklı tenis oynadıkları anlar olduğunu anlattı.

'AYLARCA BİRBİRİMİZLE KONUŞAMADIK, ONUN YÜZÜNE BİLE BAKAMADIM'

Louise paylaşımında "Merak ediyorum, aranızdan kaç kişi duyguları hakkında konuşma konusunda iyi olduğunu düşünüyor diye yazdı.

Aslında her konu hakkında, hatta bir eşeğin arka ayakları hakkında konuşmayı seven biri olduğunu ekleyen Thompson "Konuşma yeteneğim konusunda şanslı olduğumu var sayıyorum. Bazen tamamen yabancı biriyle konuşmayı, evde size daha yakın biriyle konuşmaktan daha kolay buluyorum. Böylece inan karşısındakinin kendisini daha az yargıladığını düşünüyor" diye sürdürdü satırlarını.

Louise Thompson "Bir taksi şoförü, bir kurye ya da yan kapı komşum. Bunların hepsi bir noktada benim terapistim oluyorlar. Aşırı paylaşımcıyım ve dayanılmaz şekilde dürüstüm. Sanırım bu, yaklaşık 15 yıldır içinde bulunduğum mesleğin getirdiği bir özellik. "

Bütün bunları anlattıktan sonra oğlu Leo'nun babasıyla iletişimine değindi genç yıldız. "Ryan ve ben oğlumuzun travmatik doğumundan sonra aylarca uygun şekilde bir konuşma yapmadık. Tam altı ay boyunca çok kısıtlı konuşmalar geçti aramızda" diyerek sürdürdü takipçileriyle dertleşmesini.

Nişanlısıyla iletişimini daha doğrusu iletişimsizliğini anlatmayı şu sözlerle sürdürdü: " Her gece mutfak masasının çevresinde sessizce oturuyoruz. Onun yüzüne bile bakamıyorum. "

Oğlu Leo dört aylık olana kadar nişanlısına tek bir soru bile sormadığını belirten Thompson 'Onu evimde yaşayan biri olarak bile tanımıyordum. " diye yazdı.

Ama sonra da şunu ekledi. Siz benim tam bir canavar olduğumu düşünmeden ben de şunu söyleyeyim. Ryan da bana nasıl olduğumu bile sormadı.

Thompson'ın anlattığına göre bu nişanlısıyla yaşadıkları karşılıklı felç gibi bir durumdu. Olup bitenler öylesine vahimdi ki o sırada bunun ne kadar tuhaf olduğunu bile fark edemediler.

Genç yıldız "Bunun aslında ne kadar tuhaf olduğunu derinlemesine düşününce fark ediyorum" diye sürdürdü satırlarını.

Thompson'ın anlattığına göre doğum sırasında yaşanan travmatik olaylar hakkında nişanlısıyla ilk kez bu yıl konuşabildiler.

HER ŞEY HER ŞEY YOLUNA GİRİYOR

"Ben herhangi bir konu hakkında konuşamayacak bir insan olduğumu hiç düşünmezdim. Her şey nasıl bu kadar zor olabilir? Sonuçta sadece birkaç kelime söyleyecektik. "

Thompson bu derin depresyon sürecinden çıkmadan önce annesiyle konuştuğunu ve ona, ne yapabileceğini, ne yapması gerektiğini sormuş anlattığına göre. Onun da desteğiyle artık aile hayatı daha düzenli bir hale geldi paylaşımına göre.

Her ne kadar hala nişanlısıyla yüz yüze birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşamasalar da yine de konuşabildiklerini belirtti yıldız.

Bunun için de internet üzerinden yazışmanın daha kolay olduğunu fark etmişler. Bazen de mutfak masasında tenis oynayarak aralarındaki iletişimi korumaya çalışıyorlar.

BEBEĞİNİ DOĞURDU, YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bu arada Louise Thompson'ı bu kadar etkileyen olayın ne olduğunu da bir hatırlayalım... Thompson oğlu Leo'yu dünyaya getirirken ölümün kıyısından döndü.

Doğumun ardından yoğun bakıma kaldırılan genç yıldız, beş hafta hastanede tedavi gördü. Bütün bunlar genç yıldızın doğumda yaşadığı komplikasyonlar sonucu meydana geldi.

Bu yaşadıkları da onun doğum sonrası hem yeni dünyaya gelen oğluna alışmasını hem de hayatına kaldığı yerden devam etmesini zorlaştırdı.

İlk kez anne olduktan sonra Louise Thompson gibi olmasa da farklı bir şekilde depresyona girdiğini söyleyen Brooke Shields'in itirafları da bir dönem çok konuşulmuştu. Bu arada Shields ile Thompson'ın bu konudaki başka bir ortak noktası ikisinin de doğum sırasında komplikasyon yaşamış olması.

2005 yılında yayınlanan Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlı kitapta hayatının bu kısmını ayrıntısıyla anlattı.

İlk kızının dünyaya gelmesinden sonra, kendini yaşadıkları dördüncü kattaki apartman dairesinden atmayı düşünmüş Shields. Kızının, yanında kendisi olmadan daha mutlu yaşayabileceğine inanıyormuş çünkü.

O dönemi kitabında şu satırlarla anlatıyor: "Gerçekten de artık yaşamak istemiyordum. Sonunda güzel bir kız bebeğim olmuştu ama ben ona bakamıyordum bile. Onu kucağıma alamıyordum, ona şarkı söyleyemiyordum, ona gülümseyemiyordum. Bütün istediğim yok olmak ve ölmekti."

Brooke Shields, kısa bir süre önce konuk olduğu bir pod cast yayınında kızı Rowan'ın dünyaya gelmesi öncesinde ve sonrasında yaşadığı zorlukları bir kez daha anlattı. Hamile kalmasının zor olduğunu, doğum sırasında bazı komplikasyonlarla karşılaştığını belirtip "Bütün bunlar beni bitkin düşürdü, tükenmiş hissettirdi" dedi. Bu durumun büyük kızı Rowan'ın dünyaya gelmesinden sonraki birkaç ayda devam ettiğini ekledi.

İlk bebeğini dünyaya getirmeden önce tam yedi kez başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek tedavisi gördüğünü belirtti Shields. Doğum yaparken çok fazla kan kaybettiğini bütün bunların da kendisi için bir tür travma etkisi yarattığını gizlemedi: "Çok fazla travma vardı. Bebeğimle birlikte eve gittiğimde onunla ne yapacağımı bilmiyordum."

O zor süreci şu sözlerle anlattı Shields "Tükenmiştim ve hormonlarım tamamen dengesiz bir hale gelmişti. Bunu kimse bilmiyordu. Kendi düşüncelerimi bile anlayamıyordum. En kötüsü de buydu."

'DAHA ÖNCE HİÇ BİR BEBEĞİ KUCAĞINA ALMAMIŞTI'

Shields'ın anlattığına göre sonunda kocası Henchy bebeğin bakımı konusunda ona destek olmaya başladı. O süreci de şu sözlerle anlattı Shields "Chris hemen baba konumuna geçti. Daha önce bir bebeği kucağına bile almamıştı ama şimdi kızımıza bakıyordu. "

Anlattığına göre Brooke Shields, doktorunun önerisiyle bir süre önce bıraktığı antidepresanları tekrar kullanarak yavaş yavaş hayata döndü. Bir süre sonra da kızının ve kocasının yanında olmak istediğini hissetti. Bu zor süreci atlattıktan sadece üç yıl sonra bu kez küçük kızı Grier'i dünyaya getirdi.

KIZLARININ EN BÜYÜK DESTEĞİ

Brooke Shields, kendisi küçücük bir bebekken annesi tarafından kameralar önüne kelimenin tam anlamıyla itilmişti. Onun bu gayretleriyle modern çağların en başarılı çocuk yıldızları arasında yerini aldı. Ama tabii ki bunun bedeli kolay ödenmedi. Belki de bu yüzden iki kızını gösteri dünyasının çekiciliğinden hep korumaya çalıştı.

Zaten sonuç olarak büyük kızı Rowan bu dünyanın uzağında bambaşka bir yol çizmeye karar verdi kendisi için. 2021 yılında liseden mezun olduktan sonra Kuzey Carolina'da Wake Forest Üniversitesine başladı.

Kardeşi Grier ise görünüşe göre gösteri dünyasında bir kariyer yapmakta karar kıldı. Modellik konusunda ilk adımlarını annesinin desteğiyle çoktan atmaya başladı bile.

Shields, her ne kadar iki yıl önce büyük kızı üniversiteye gitmek için evden ayrıldığında ardından gözyaşı dökse de iki kızıyla "arkadaş gibi" bir ilişki sürdürüyor. Kendi annesi Teri ile yaşadığından çok farklı hem de. Kızlarını herhangi bir konuda zorlamıyor, kendi yarım kalan hayallerini onların üzerinden gerçekleştirmeye çalışmıyor.