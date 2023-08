Beni cinsel obje olarak görmelerinden hiç rahatsız olmadım... Hatırlarsanız, ben de bazı filmlerde bedenimi kullandım

Haberin Devamı

Hatta bazıları "Yönetmen benim olabildiğince arzulanır bir kadın gibi görünmemi istedi" diyerek bir tür cinsel objeye dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

Özetlemek gerekirse bu kadın yıldızların çoğu, özellikle de kariyerlerinin başında böyle görülmekten hatta buna zorlanmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Ama bu konuda bir istisna ortaya çıktı ve "Cinsel bir objeye dönüştürülmek beri rahatsız etmedi" diye konuştu. Kariyerini bunun üzerine inşa ettiğini üstü kapalı bir biçimde de olsa itiraf etti.

Peki kim mi bu ünlü oyuncu? Sinemanın, modern çağlardaki gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Monica Bellucci...

' BÖYLE GÖRÜLMEKTEN RAHATSIZ OLMADIM... BEN DE BEDENİMİ KULLANDIM'

Son dönemde, usta yönetmen Tim Burton le ilişkisiyle gündemde olan 58 yaşındaki Bellucci, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda "Nesneleştirilmek beni rahatsız etmedi. Bu konuda bana yöneltilen eleştirilerle karşılaştığımda ben de sesimi çıkarmadım. Bazen güzellik maskeler yaratır" diye konuştu.

Bellucci, bazı filmlerinde tamamen çıplak şekilde kamera karşısına geçtiğini de hatırlattı. Bu konuda şunları söyledi güzel oyuncu: "Ayrıca belirli rollerde vücudumdan en iyi şekilde yararlandım, değil mi? Tıpkı Malena ve Irreversible'da olduğu gibi. "

Monica Bellucci, sinemaya adım atmadan önce model olarak kariyer yapmıştı. Bu şekilde dikkat çeken Bellucci, sonra da sinemada kendine isim yaptı.

Söylediğine göre modellik geçmişi onun cinsel çekiciliğini sinemada kullanması konusunda da kolaylık sağladı.

'MODELLİK GEÇMİŞİMİN FAYDASI OLDU'

Bellucci, kamera karşısında fiziksel güzelliğini ön plana çıkardığı için de "cinsellik sembolü olarak görüldüğünü söyledi: "Elbette beni bu şekilde etiketlediler. Moda kökenli geçmişim, film yapmaya başlamadan önce birçok fotoğrafçıyla çalışmış olmam bu imajın ortaya çıkmasında etkili oldu."

Monica Bellucci, 14 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı. Hatta bu uğurda hukuk öğrenimini bile elinin tersiyle bir kenara itti.Ama aslına bakılırsa aklının bir köşesinde her zaman oyuncu olmak vardı söylediğine göre.

Sanat dünyasından bir ailede dünyaya gelmediğini söyleyen Bellucci "Ama yine de çok sayıda usta yönetmenle çalışabildiğim için çok şanslıyım. Giuseppe Tornatore'en Emir Kusturica'ya, Sam Mendes'ten Wachowski kardeşlere kadar" dedi.

'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM'

Sinemadaki ilk uluslararası çıkışını yaptığı Malena adlı filmle bir anda bütün dikkatleri üzerine ekti Bellucci.Tabii özellikle de eşine az rastlanır güzelliğiyle. Sonra da kendisi hep bu özelliğiyle nitelendirildi.

Sinemada bir "cinsellik sembolüne" dönüşmekten dolayı asla pişman olmadığını da sözlerine ekledi güzel oyuncu.

Bellucci, röportajda hayatıyla ilgili açıklamalar da yaptı. Şöhreti, iki ucu keskin bir kılıca benzetti. Sahip olduğu tanınırlığa ve uyandırdığı meraka rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.

'Çalışmadığım zamanlarda normal bir hayat sürüyorum. Alışverişe gidiyorum, çocukarımı okuldan alıyorum" diye konuştu.

'ONU SEVİYORUM'

Monica Bellucci röportajda usta yönetmen Tim Burton ile ilişkisi hakkında da konuştu. Gözlerden uzak bir şekilde Burton ile aylarca flört ettikten sonra ilişkisini açık eden Bellucci mutlu olduğunu gizlemedi.

"Ne diyebilirim ki. Öylesine harika bir adamla tanışmış olduğum için mutluyum. Bu, hayatta nadiren olabilecek karşılaşmalardan biri" diyerek durumu özetledi Bellucci.

'Tim'i sevivorum' diyen Bellucci sözlerini öyle sürdürdü. " Ve ona büyük saygı duyuyorum. Onun, bazı karanlık ayrıntıları pırıltıya dönüştüren hayal dünyasını seviyorum."

İKİ KIZ ÇOCUĞU ANNESİ

Monica Belluccci, ünlü Fransız oyuncu Vincent Cassel ile ilk evliliğini yaptı. Çiftin bu evlilikten şu anda 18 yaşında olan Deva ve 13 yaşında Leoni adında iki tane kızı bulunuyor. Bellucci ile Cassel evliliği 1999 ile 2013 yılları arasında sürdü.

Çift, boşanmış olsa da annesi gibi moda alanında kariyer yapan büyük kızları Deva'ya destek olmak için çekimlerde onun yanında birlikte yer alıyorlar.

Bellucci, Cassel ile evlenmeden önce, 1989 ile 1995 arasında İtalyan yönetmen Nicola Farronile nişanlıydı.

Bellucci, eski kocası Cassel ile Dobermann ve Dönüş Yok (Irreversible) filmlerinde birlikte oynadı.

'AVUKATLIK BANA GÖRE DEĞİLMİŞ'

Monica Bellucci, İtalya'da Umbria'da, nakliye şirketi sahibi olan bir babayla ev hanımı ve amatörressam olan bir annenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Henüz 13 yaşındayken babasının bir kuaför arkadaşı onun hayatının değişmesine neden oldu. Piero Montanucci, Monica'yı bir model olarak kariyer yapması konusunda cesaretlendirdi.

O sırada öğrenci olan Monica aslında fiziksel görünümü sayesinde gittiği her yerde dikkat çekiyordu. Hukuk öğrenimi görmek isteyen Monica, okul masraflarını karşılamak için modellik yapmaya başladı.

Ama sonra bu alanda kazandığı başarı ve sinemaya geçişi onu bu yoldan çevirdi. Bellucci sonradan bu kararından dolayı memnun olduğunu itiraf etti. Avukatlığın kendisine uygun bir meslek olmadığını söyledi.

BİR NESLİN AKLINDA BU FİLMLE YER ETTİ

1989’da oyunculuğa geçmek için dersler almaya başlayan Bellucci, 1990’ların başında birkaç televizyon filminde küçük roller aldı. 1992 yılında ilk büyük sinema denemesi olan ve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu Francis Ford Coppola filmi Bram Stoker’s Dracula'da rol aldı.

2000'li yıllara kadar çok sayıda filmde irili ufaklı roller üstlendi. 2000 yılında ise Giuseppe Tornatore'nin imzasını taşıyan Malena ile ilk uluslararası başarısını kazandı.

İngilizce konuşulan çevrelerde de büyük alkış toplayan Malena’nın ardından 2002 yapımı Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre’da ‘Kleopatra’yı oynadı. Nihayet aynı yıl Gaspar Noé’nin büyük yankı yapan filmi Dönüş Yok’ta oynadığı başrolle dünya çapında üne kavuştu.

2003 yılında Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions’ta ‘Persephone’ karakterini canlandıran Bellucci, 2004'te Mel Gibson’ın, senaryosunu yazdığı ve yönettiği The Passion of the Christ’ta Mary Magdelene karakterini oynadı.

Bellucci'nin zengin sinema kariyerinde İranlı yönetmen Bahman Goubadi'nin imzasını taşıyan Gergedan Mevsimi de bulunuyor. Bu filmde Beren Saat ve Yılmaz Erdoğan da rol almıştı.

Bellucci'nin kızı Deva Cassel de son birkaç yıldır moda dünyasında kariyer yapıyor.