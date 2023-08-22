DoÄŸar doÄŸmaz servet sahibi oldu ama... Annesinden bir kez bile sÃ¼t emmedi: YazÄ±k bu bebeÄŸe

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Daha evlenmeden Ã§ok Ã¶nce hemen hemen her gÃ¼n "Paris anne olmak istiyor" baÅŸlÄ±klÄ± haberler magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden eksik olmuyordu.

Sonradan sosyete gÃ¼zeli Paris'in bu konudaki gerÃ§ek fikirleri - en azÄ±ndan kendisinin sÃ¶ylediÄŸi- ortaya Ã§Ä±ktÄ± tabii ki. Ama kocasÄ± Carter Reum'la mutlu bir hayatÄ± olan Hilton, annesinin bu sÃ¶zlerine hemen tepki gÃ¶sterdi.

KÄ°MSE ONU HAMÄ°LE GÃ–RMEMÄ°ÅžTÄ°, ANNE OLDUÄžUNU DUYURDU

"Ä°stediÄŸi zaman doÄŸurabileceÄŸini, annesinin bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± neye dayanarak sÃ¶ylediÄŸi hakkÄ±nda bir fikri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu. Sonra aradan birkaÃ§ ay geÃ§miÅŸti ki bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla anne olduÄŸunu mÃ¼jdeledi.

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Tabii ki yine herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kimse o habere kadar Paris'in hamile olduÄŸunu gÃ¶rmemiÅŸti bile. Bunu da hemen netleÅŸtirdi Paris Hilton.

TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir bebek sahibi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Hayallerini gerÃ§ekleÅŸtiren oÄŸluna da Phoenix Barron Hilton Reum adÄ±nÄ±n verildiÄŸini duyurmakta gecikmedi.

SonuÃ§ olarak Paris Hilton, 42 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti. Her ne kadar kendisi dÃ¼nyaya getirmese de artÄ±k bebeÄŸi kucaÄŸÄ±ndaydÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n en zengin ailelerinden birine mensup olarak doÄŸan sonra da bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iren Hilton'un oÄŸlu da bÃ¼yÃ¼k merak konusu oldu elbette.

HAYRANLARINI FAZLA BEKLETMEDÄ°: O da hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok fazla bekletmedi. Hemen kocasÄ± Carter Reum ve minik oÄŸlu Phoenix ile birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. BÃ¶ylece bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya, Hilton ailesinin ÅŸimdilik en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼yesi olan Phoenix'i tanÄ±mÄ±ÅŸ oldu.





'KENDÄ°SÄ° DOÄžURMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N ARALARINDA BAÄž YOK'

Belki bazÄ±larÄ± tam tersini bekliyordu ama Paris Hilton, her geÃ§en gÃ¼n biraz daha bÃ¼yÃ¼yen oÄŸlunun geliÅŸimini Instagram sayfasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±yor.

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Ä°ÅŸte yine Phoenix'i kucaÄŸÄ±na alÄ±p verdiÄŸi pozlardan oluÅŸan son paylaÅŸÄ±mÄ± da benzer iÃ§erik taÅŸÄ±yordu. Fakat Hilton'un bebekli pozlarÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Belki de sosyete gÃ¼zeli ParishiÃ§ beklemediÄŸi kadar hedef tahtasÄ±nÄ±n tam ortasÄ±nda yer aldÄ±.

Gelen eleÅŸtirilerin temelinde Paris Hilton'da aslÄ±nda "annelik kumaÅŸÄ±" olmadÄ±ÄŸÄ± konusu vardÄ±. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bu yorumu yapmasÄ±nÄ±n nedeni ise sosyete Hilton'un bebeÄŸini kucaÄŸÄ±ndatutma biÃ§imiydi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Hilton, bebeÄŸini kendisi dÃ¼nyaya getirmediÄŸi iÃ§in aslÄ±nda onunla aralarÄ±nda klasik bir anne- Ã§ocuk baÄŸlantÄ±sÄ± yoktu. Ãœstelik Paris, o pozlarÄ±nda bebeÄŸine deÄŸil baÅŸka bir noktaya bakÄ±yordu.

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OÄŸlu Phoenix'i kucaÄŸÄ±nda tutma biÃ§imine gelen yorumlardan biri ÅŸÃ¶yleydi: "KucaÄŸÄ±nda bebekle Ã§ok rahatsÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor."

Bir baÅŸkasÄ± da bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle ifade etti: " Ã‡ekimden hemen Ã¶nce birisi Paris'e bebeÄŸini nasÄ±l tutmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ sanki."

'SANKÄ° DADI KAMERA ARKASINDA BEKLÄ°YOR'

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da minik Phoenix'in dadÄ±sÄ±nÄ±n kamera arkasÄ±nda Ã§ekim bitince bebeÄŸi hemen almak iÃ§in hazÄ±r beklediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Hatta bu konuda biraz daha ileri gidip minik Phoenix'in aklÄ±ndan geÃ§enler konusunda yorum yapanlar bile oldu. "Ã‡ocuk, dadÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ek annesi sanÄ±yor. Ve aklÄ±ndan 'Bu kadÄ±n beni ne zaman anneme geri verecek diye geÃ§iriyor."

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BazÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± ise bebeÄŸe, dadÄ±sÄ±nÄ±n Paris Hilton'dan Ã§ok daha iyi baktÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduklarÄ±nÄ± yazdÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Paris Hilton'un bebekli pozunu Ã§ok acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirenler de oldu. Bunlardan biri Hilton ve eÅŸinin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bebek sahibi olabilmek iÃ§in Ã§ok para harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirtip "Bu bebek iÃ§in para verdi, Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapabiliyor" cÃ¼mlesiyle belki de eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± biraz aÅŸtÄ± bu kullanÄ±cÄ±.Â

'ANNE SÃœTÃœYLE BESLENEMÄ°YOR'

Onca zenginliÄŸin iÃ§ine doÄŸmasÄ±na raÄŸmen, annesiyle yeteri kadar duygusal baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in minik Phoenix'i "zavallÄ± bebek" diye nitelendirenler bile oldu.

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BunlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak deÄŸindiÄŸi nokta ise Paris'in kendisi dÃ¼nyaya getirmediÄŸi iÃ§in bebeÄŸini emzirememiÅŸ olmasÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸtekiler "ZavallÄ±Phoenix bir kere bile anne sÃ¼tÃ¼ ile beslenemedi" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.

Bu arada elbette bÃ¼tÃ¼n yorumlar Paris Hilton'u yerden yere vurmuyordu. Her ne kadar olumsuzlar Ã§oÄŸunlukta olsa da birÃ§ok kiÅŸi Paris Hilton'un Ã§ocuÄŸuyla Ã§ok ilgili bir anne olduÄŸunu savundu.

Bu arada minik Phoenix'in doktora gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p kontrol ettirilmesi gerektiÄŸini savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±. Bunlara gÃ¶re bebeÄŸin kafasÄ± normalden bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Bu da bir saÄŸlÄ±k sorununun habercisi olabilirdi.

Ama bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe karÅŸÄ± olanlar da minik bebeÄŸin henÃ¼z saÃ§larÄ± bÃ¼yÃ¼mediÄŸi iÃ§in bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu. Hatta "UmarÄ±m Paris bu yoruMlarÄ± hiÃ§bir zaman gÃ¶rmez" diyenler bile Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–zetle, Paris Hilton hayatÄ±nÄ±n her dÃ¶neminde olduÄŸu gibi anneliÄŸiyle de bÃ¼tÃ¼n ilgiyi Ã¼zerine Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±.

ANNESÄ° 'KIZIM DOÄžURAMIYOR' DEMÄ°ÅžTÄ°

Bu arada gelelim Paris Hilton'un annelik macerasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±na... Yani annesinin onun hakkÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼klerine... Sonra da Paris'in hayatÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda hamilelik ve doÄŸum konusunda anlattÄ±klarÄ±na.Â

Phoenix'in taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldiÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ±ndan sonra birÃ§ok kiÅŸi artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu iÃ§in hamile kalmasÄ±nÄ±n giderek zorlaÅŸmasÄ± nedeniyle kocasÄ± Reum ile bÃ¶yle bir yÃ¶ntem tercih ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Hatta Hilton'Ä±n ince fiziÄŸinin bozulmamasÄ± iÃ§in kendisi doÄŸurmak yerine taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bebek sahibi olduÄŸunu savunanlar bile oldu. Ama Hilton'a bakÄ±lÄ±rsa iÅŸin aslÄ± hiÃ§ Ã¶yle deÄŸildi.

Ama Paris Hilton, bu konuda Ã§ok uzun sÃ¼re sessiz kalmadÄ±. HayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hayali olmasÄ±na raÄŸmen neden hamile kalÄ±p da bebeÄŸini kendisi dÃ¼nyaya getirmediÄŸini anlattÄ±.

Bu konuya girmeden Ã¶nce hemen sÃ¶yleyelim ki bunun nedeni annesi Kathy'nin iddia ettiÄŸi gibi hamile kalamamasÄ± ya da yaÅŸÄ±nÄ±n ilerlemesi deÄŸil. Bunun nedeni tamamen Paris Hilton'Ä±n geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve "travma" olarak nitelendirdiÄŸi bir olayla ilgili.

'Ã‡OCUK DOÄžURMAK VE Ã–LÃœM... BENÄ° EN Ã‡OK KORKUTAN Ä°KÄ° ÅžEY...'

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda Glamour dergisinin Ä°ngiltere edisyonuna geÃ§en ay bir rÃ¶portaj veren Paris Hilton, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bebek sahibi olmaya Ã§ok Ã¶nceden yani daha 20 yaÅŸÄ±ndayken karar verdiÄŸini anlattÄ±.

Bunun altÄ±nda da iki neden var sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. Biri, Utah'ta kendisi gibi zengin aile Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Canyon School'da yatÄ±lÄ± olarak kalÄ±p eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada uÄŸradÄ±ÄŸÄ± taciz. DiÄŸer bir neden de 2000'li yÄ±llarÄ±n ilk dÃ¶neminde bir kadÄ±nÄ±n doÄŸum yapmasÄ±na tanÄ±k olduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travma.

Paris Hilton buna raÄŸmen bir aileye ve bir bebeÄŸe sahip olmayÄ± Ã§ok istediÄŸini hatta bunun hayatÄ±nda en Ã§ok arzu ettiÄŸi ÅŸey olduÄŸunu gizlemedi.

"Sadece Ã§ok korkuyordum. Bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmek ve Ã¶lÃ¼m bu dÃ¼nyada beni her ÅŸeyden Ã§ok korkutan iki ÅŸey" diye ifade etti bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼.

Carter Reum ile birlikte bir erkek bebek sahibi olan Hilton bir de kÄ±z Ã§ocuklarÄ± olmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi. Bu yÃ¼zden de embriyo dondurduklarÄ±nÄ± ve yine aynÄ± yÃ¶ntemle yani taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bebek sahibi olmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± gizlemedi.

'20'LÄ° YAÅžLARIMDA HAMÄ°LE KALIP BEBEK ALDIRDIM'

Bu arada Paris Hilton, yine aynÄ± rÃ¶portajda 20'li yaÅŸlarÄ±ndayken hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÃ¼rtaj yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu konuyu da o rÃ¶portajda ilk kez gÃ¼ndeme getirdi yÄ±ldÄ±z.

Hilton, 20'li yaÅŸlarÄ±ndayken hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bebeÄŸini aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez o rÃ¶portajda itiraf etti. Bunun nedenini de "O sÄ±rada henÃ¼z anne olmaya hazÄ±r deÄŸildim" diyerek aÃ§Ä±kladÄ±.

Ama ardÄ±ndan aslÄ±nda bu konuyu Ã§ok konuÅŸmak istemediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ bu olup bitenlerden utanÃ§ duyduÄŸunu ekledi.

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Paris Hilton, geÃ§tiÄŸimiz hafta babasÄ± Richard'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bir dizi eski fotoÄŸrafla kutlamÄ±ÅŸtÄ±. Onlar iÃ§inde en Ã§ok dikkat Ã§ekeni de Hilton'u kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken iÃ§i balonlarla dolu bir Limuzin'in iÃ§inde babasÄ± tarafÄ±ndan kameraya Ã§ekilirken gÃ¶steren bu kare oldu. Ã–zetle Ã§ok zengin bir ailenin kÄ±zÄ± olan Hlton'un oÄŸlu da tÄ±pkÄ± kendisi gibi bÃ¼yÃ¼k bir servetin iÃ§inde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.Â Â





Bu arada biraz trajik bir hatÄ±rlatma... Minik Phonix hem anne hem baba sevgisiyle bÃ¼yÃ¼yor . Ama Hilton'un kocasÄ± Carter Reum'un eski iliÅŸkisinden sadece doÄŸum odasÄ±nda bir kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir daha da hiÃ§ ilgilenmediÄŸi, 10'lu yaÅŸlarÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyor.Â Â

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