Onunla evli olduğuna hala inanamıyor: Tekrar bir araya gelmek için ayrılmışız!

Haberin Devamı

Tabii ki bildiniz! Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ediyoruz. Ünlü çift geçen yıl önce bir Las Vegas nikahı ardından da Affleck'in Georgia'daki malikanesinde düzenlenen üç gün üç gecelik bir düğünle evlendi. Çok konuşulan bu düğünün üzerinden de bir yıl geçti bile.

Jennifer Lopez de Ben Affleck ile evli bir çift olarak ilk yıl dönümünü bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Üstelik de paylaşımında düğün gecesi çekilen ve daha önce görülmemiş fotoğraflara yer verdi. Lopez kutlama mesajında yakında piyasaya çıkacak olan Dear Ben (Sevgili Ben) adlı şarkısının sözlerinden alıntı da yaptı.

İki tane romantik poz paylaşan Lopez "Sevgili Ben... Burada yalnız başıma oturuyorum. Kendimi sıkılmış hissediyorum. Bu benim şarkı söylemek istememe yol açıyor,. Nasıl da buralara kadar geldik. Geri sarmadan... Aman Tanrım bu benim hayatım" sözlerine yer verdi.

Haberin Devamı

Lopez'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayda yorum ve beğeni geldi.

Daha önce nişanlanıp ayrılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck ya da basının taktığı adlarıyla Bennifer ikinci kez nişanlandıktan sonra muratlarına erdiler. Ama onların aşk öyküsü, benzerine filmlerde rastlanabilecek türden: Gelin isterseniz ünlü çiftin geçmişini bir hatırlayalım.

Geçen yılın temmuz ayında Las Vegas'ta sürpriz ve sade bir törenle nikahlanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, birkaç ay sonra da mutluluklarını dostlarıyla paylaştı. Lopez ile Affleck, aktörün Georgia da bulunan yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki malikanesinde ailelerinin yanı sıra ünlü konukların da katıldığı bir düğün yaptı.

Gözden Kaçmasın Büyük kızını askere gönderdi, küçük kızıyla futbol maçına gitti Haberi görüntüle

SADECE GELİN DEĞİL HERKES VE HER YER BEMBEYAZDI

Jennifer Lopez, Ralp Lauren imzalı bembeyaz bir gelinlik giydi. Saçlarını toplayan Lopez'in duvağının metrelerce uzanması da dikkat çekti. Ben Affleck ise siyah pantolon ve beyaz ceket ile aynı renk gömlekten oluşan bir takım elbise giydi. Aktör, görünümünü siyah bir papyon ile tamamladı.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARI DA MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Jennifer Lopez ile Ben Affleck düğün alanına, yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde gitti. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen beyaz giysiler içindeki çocukları da eşlik etti. O anlarda çiftin mutluluğu ve durmadan birbirlerine sarılıp öpmeleri de dikkat çekti.

Jennifer Lopez'in düğünde, Ralph Lauren tasarımı gelinlik giyeceği önceden belliydi. Gösteri dünyasında JLo olarak anılan yıldızın gelinliği İtalya'da hazırlandı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz ay İtalya'da bir tatile çıkmıştı. Gelinliğin de bu sırada sipariş edildiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Bennifer çiftinin düğün töreni için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Düğünün yayın hakları satıldığı için konuklara sosyal medya kısıtlaması getirildi. Ayrıca törenin yapıldığı Georgia'daki çiftlik evi bölgesi de uçuşa yasak bölge ilan edildi.

Lopez, hayranlarına kendisiyle ilgili gelişmeleri duyurduğu On The JLo adlı siteden gönderdiği elektronik postada Ben Affleck ile evlendiklerini belirtti. Mesajını da tam resmi adını yani Jennifer Lynn Affleck'i yazarak imzasını attı.

HOLLYWOOD'DA ASLA OLMAYACAK BİR MUTLU SON

Lopez geçen yıl Lopez, Apple Music 1 için verdiği röportajda o günleri bir kez daha hatırladı. Zane Lowe'un konuğu olan Lopez, Ben Afleck ile nişanı bozdukları 2004 yılında yaşadığı aşk acısı yüzünden kendisini "ölecek gibi" hissettiğini bir kez daha söyledi.

Haberin Devamı

Lopez "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.

Bunca yılın ardından Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaştılar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanımladı röportajında.

Ayrılıklarından 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardından evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sözleriyle anlattı. Kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan This Is Me... Now adlı albümünde, bu geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak bir aşk mesajı verdiğini söyledi ünlü yıldız: " Aşk var... Bu gerçek aşktır..."

Haberin Devamı

AYRILDIKLARI YERDE EVLENDİLER

Jennifer Lopez "ruh eşim" dediği Ben Affleck'le birbirlerine nasıl aşık olduklarını da anlattı röportajda. Hemen sözün burasında, gişede ve eleştiriler konusunda tam anlamıyla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanışıp romantik ilişkiye başlayan çiftin geçmişini bir hatırlayalım.

O dönemde de Bennifer olarak anılan çift, 2002 yılında Georgia'da nişanlandı. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Lopez ve Affleck'in ilişkilerinin ilk döneminde nişan yüzüklerini, aktörün Georgia'daki malikanesinde taktıklarını hatırlatalım. İlk dönem hüsranla sonuçlansa da çift yıllar sonra yine o yüzüklerin takıldığı mülkte birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi.

BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK'

Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi: " Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık." Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

İKİNCİ EVLİLİĞİ BİTİYORDU: Yeri gelmişken hatırlatalım Jennifer Lopez o dönemde ikinci eşi Cris Judd ile ayrılmak üzereydi. Tam o sırada Ben Affleck ile Gigli filminin setinde tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.





'BU, BENİM BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİM İNSAN'

Jennifer Lopez her ne kadar bir ilişkisi henüz biterken başka bir ilişkiye başlamak istemiyor gibi görünse de başka bir nokta vardı anlattığına göre.

Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediğim insandı" diyerek anlattı. Lopez, Affleck'e olan aşkının aniden ortaya çıkmadığını belli bir süreçte geliştiğini sözlerine ekledi.

ÇALIŞTIM, ÇALIŞTIM, ÇALIŞTIM'

Lopez, ilişkilerinin ilk döneminde hüsranla sonuçlanmasından medyayı sorumlu tutmaya devam etti. Bunca yoğun ilginin Affleck ile ilişkilerini etkilediğini ve hatta yerle bir ettiğini söyledi. Dışarıdan gelen bu enerjinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade edip "yine de birbirlerini sevdiklerini" söyledi.

O dönemde yaşadıklarını da "Zordu" diye tanımladı. Bu konuda yaşadıkları bir tuhaflığı da söylemeden geçmedi Lopez. Her ikisinin de bütün zaman ve enerjilerini işlerine verdiklerini hatırlattı. Çünkü söylediğine göre bu yaşadıkları olumsuzluklar bir yandan da iş anlamında onları motive ediyordu.

Ben Affleck yönetmenlik işine yoğunlaştı, kendisi de albümlerine yöneldi. Ama kariyerleriyle ilgili bütün bu adımları ayrı ayrı atmak zorunda olduklarını hatırlattı. Lopez, o dönemde kendisi hakkında ortaya atılan dedikodulardan da söz etti röportajda " İnsanlar benim müzik kariyerimin bittiğini söylüyordu. Şöyle ya da böyle olduğumu söylüyorlardı. Biliyor musunuz o dönemde ne yaptım? Çalışmak zorundaydım... Çalıştım, çalıştım, çalıştım."

HAYATLARINA BAŞKALARI GİRDİ: Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in nişanları bittikten sonra ikisi de farklı hayatlar kurdular. Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptı. İkisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama anlattığına göre Lopez ne yaparsa yapsın, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadı.





'TEKRAR BİR ARAYA GELMEK İÇİN AYRILMIŞIZ'

Röportajda Ben Affleck ile nasıl yeniden bir araya geldiklerini anlatırken de ilginç tanımlamalar yaptı. Yollarını, yeniden bir araya gelmek için ayırdıklarını söyledi.

Şu anda yani ilişkilerini, nihayet evlilikle taçlandırdıkları bu ikinci diliminde daha fazla yaş almış, daha olgun, aşklarından eskisinden daha emin olduklarını ekledi. " Sanırım şimdi daha fazla yaş aldık, şimdi daha açık ve net olduğumuzun farkındayız. Çünkü artık kafamızda ilişkinin bundan sonrasında neler olacağı konusunda sorular yok. 'Bakalım nasıl olacak göreceğiz' diye düşünmüyoruz. Şimdi 'Sen ve ben' durumundayız. Bütün yol boyunca, sonuna kadar."

Lopez, birinci evlilik yıl dönümünü kutlamak için Instagram sayfasında daha önce yayınlanmamış düğün fotoğraflarını paylaştı.