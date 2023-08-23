Mutlu aileye ayrıcalık yok: Özel günlerde birlikte yemek yemeleri yasak!

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Çiftin, kapalı kapılar ardındaki yaşamıyla ilgili olarak her şeyi bilmeseler hayranlarının da onlarla ilgili bazı hayalleri var kuşkusuz.

Bu mutlu ailenin, Kate ve William'ın görev gereği uzaklarda olmadıklarında her anlarını neşe içinde birlikte geçirdiği de bunlardan biri. Birçok kişinin kafasındaki mutlu aile imajı bu görüntülerle tamamlanıyor.

Elbette Kate ile William, üç çocuklarıyla vakit geçirip özellikle tatillerde birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar.Ama durum her zaman tam olarak öyle değil. Özellikle de geniş ailenin toplandığı önemli günlerde.

İngiliz kraliyet ailesi için Noel günlerinin ayrı bir önemi var. En büyüğünden en küçüğüne, ailenin önde gelen üyeleri bir araya geliyor.

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AYNI MASAYA OTURAMIYORLAR

Genellikle de Sandringham'da oluyorlar o dönemlerde. Zaman zaman aile dışından konuklarını da ağırlıyorlar. İşte öyle zamanlarda Kate ile William'ın kesinlikle uyması gereken ve hiç esnetilmeyen bir kural var.

Öğle ve akşam yemeklerinde üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile aynı sofraya oturamıyorlar.Nedenine gelirsek...

İngiliz Mirror gazetesine konuşan eski kraliyet çalışanı, Kate ile William'ın özellikle de Noel gibi önemli günlerde çocuklarıyla ayrı yerlerde yemek yemek zorunda olduğunu söyledi.

Geçmişte kraliyet ailesiyle birlikte çalışan şef Darren McGrady'nin söylediğine göre çocuklar her zaman kendileri için ayrılan çocuk odasında yemek zorundalar. Ta ki belli bir yaşa gelip belli özellikleri kazanıncaya kadar.

Bu konuda şunları söyledi McGradyl; " Çocuklar, yemek masasında kendilerini kontrol edecek hale gelinceye kadar bu kurala uymak zorundalar" dedi.

Onun söylediğine göre tahtın en yakın varisleri olan William ile Harry de bu kurala uydular çocukluk yıllarında. Kendilerini tamamen kontrol edecek hale gelinceye kadar aile toplantılarında asla büyükleriyle birlikte aynı masaya oturmalarına izin verilmedi.

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'KİBAR KONUŞMA SANATINI ÖĞRENİNCEYE KADAR'

Darren McGrady'nin söylediğine göre çocukların, aile toplantılarında büyükleriyle aynı masaya oturabilmeleri için öğrenmeleri gereken çok önemli bir ayrıntı var: "Kibar konuşma sanatı".

Bu yüzden de ailenin çocukları "kibar konuşma sanatı" konusunda iyice eğitilene kadar büyükleriyle birlikte aynı yemek masasında yer almalarına izin verilmiyor.

McGrady'nin söylediğine göre George, Charlotte ve Louis'e yemek sırasında dadıları eşlik ediyor. "Çocuklar kendilerini kontrol edebilecek yaşa gelinceye kadar dadılarıyla birlikte yemek yemek zorundalar" dedi.

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Eski kraliyet şefi bu noktada kraliyet ailesinin çocuklarını eğiten dadıların önemine de değindi. Çünkü onların tek görevi sadece çocukların beslenmesini, uyku saatlerini düzenlemek değil. Aynı zamanda gelecekteki görevleri için eğitmek.

Mc Grady bu konuda "Kraliyet çocuklarının odası sadece genç üyelerin zihinlerini eğitmek için değil aynı zamanda onların damak zevklerini de eğitmek için. "

ANNELERİNDEN ÇOK ONUN SÖZÜ GEÇİYOR

İşte tam da bu noktada Kate ile William'ın çocukları George, Charlotte ile Louis'nin dadısı Maria Teresa Borrallo'yu da bir hatırlamak gerek. Çünkü bazı yorumlara göre üç kardeş üzerinde yeri geliyor annelerinden çok onun sözü geçiyor.

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İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde olan üç çocuğu, kelimenin tam anlamıyla "kameralar karşısında büyüdü."

Daha birkaç günlük bebekken basının karşısına çıktılar, etraflarındaki "yüksek duvarlara" rağmen ilk adımları, ilk gülücükleri anne ve babalarıyla çıktıkları uluslararası geziler hep kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti.

KİTABA BİLE KONU OLDU

Bunca zaman içinde de birkaç küçük an dışında yaşıtlarının zaman zaman sergilediği "çocukça yaramazlıklara" onlarda pek rastlanmadı.

Bunun ardında ise anne ve babaları değil, çocukların eğitimi konusunda onlardan önce söz sahibi olan bir kadın var. İşte o kadın yeni piyasaya çıkan bir kitaba bile konu oldu.

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George başta olmak üzere üç çocuğun da ana dilleri İngilizcenin yanı sıra küçük yaşta İspanyolca öğrenmesini de sağlayan dadı, bir kitaba da konu oldu.

ÜÇ ÇOCUĞU BÖYLE YETİŞTİRİYOR

Louise Heren'ın Susan McMillan ile birlikte kaleme aldığı, 10 yıl önce yayınlanan ve zaman içinde güncellenerek yeniden raflarda yerini alan Nanny in a Book adlı kitapta, kraliyet çocuklarının dadısı Borrallo ve onun yetiştiği okulla ilgili özel bir bölüm de yer alıyor.

Özellikle de onun George, Charlotte ve Louis'yi yetiştirme biçimi masaya yatırıldı. Yazarlardan Louise Heren da Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bu üç çocuğun yetiştiriliş biçimiyle ilgili bazı ayrıntıları The Sun gazetesine anlattı.

Heren'ın ileri sürdüğüne göre, üç çocuğun geleceğe hazırlanmasında ve kamuoyu karşısındaki davranışlarında Borrallo'nun ilk sırada söz hakkı var.

Kraliyet dadısının bu konuda hiçbir kargaşaya izin vermediğini de sözlerine ekledi yazar. Çocukların aileleriyle herhangi bir yere gittiklerinde, uçaktan inerken, annelerinin elini tutarken, etrafta toplanan kalabalıklara el sallarken, herhangi bir ağlama, öfke nöbetine izin vermediğini ve vermeyeceğini de söyledi.

YEMEK SEÇMELERİNE İZİN YOK

Kitapta anlatılanlara göre üç çocuğun yemekle ilgili alışkanlıkları konusunda da dadı Borrallo'nun etkisi büyük.

Her üç çocuğun da Yemek seçmesine müsamaha gösterilmiyor. George, Charlotte ve Louis'den önlerine çıkarılan her tür yiyeceği en azından denemeleri isteniyor. Bu şekilde üç kardeş, büyüdükleri zaman katılacakları davet ve etkinliklere hazırlanıyor.

NASIL GÜLÜMSEYİP EL SALLAYACAKLARINI BİLE O ÖĞRETİYOR

Sadece yemek konusunda değil, kamuoyu karşısına çıktıkları diğer etkinlikler için de sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor üç kardeş.

Hatta bu konuda şimdiden hazır oldukları bile söylenebilir. Anne ve babalarıyla birlikte halkın karşısına çıktıkları etkinliklerde, insanlarla nasıl konuşacaklarını, onlara nasıl gülümseyip el sallamaları gerektiğini küçük yaşlarından itibaren öğreniyorlar.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEZİLERE DE GİDİYOR

Kraliyet çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo, 2014 yılında, George henüz 8 aylıkken Kate ve William tarafından işe alındı.

O günden bu yana da aileyle birlikte yaşıyor ve çocukları bakımından, eğitiminden sorumlu. Hatta çocukların katıldığı yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılıyor.

İŞİYLE EVLİ

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

AİLENİN 'GİZLİ SİLAHI'

İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun. Aileyle birlikte yaşayan ve çocuklarıyla çıktıkları bütün gezilere de katılan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarına İspanyolca da öğretiyor.

Prens George ve Prenses Charlotte'un daha şimdiden temel düzeyde İspanyolca konuşabildiği söyleniyor. Prens William ve Kate Middleton, iç ve dış gezilere giderken üç çocuklarına Borrallo bakıyor.

Çiftin bazı yoğun dönemlerinde üç kardeşi anne-babalarından daha çok Maria Borrallo görüyor. Hatta yazar Heren'a göre Kraliyet Dadısı, ailenin fazla göz önünde olmayan "gizli silahı".