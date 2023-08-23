GenÃ§ yÄ±ldÄ±z sonunda isyan etti: Madem ÅŸiÅŸmanÄ±m hepinizi yiyeceÄŸim Bir sorun, neden bu hale geldim

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Ä°nsanÄ±n kendisinin bu kadar tanÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± zamanla bir tÃ¼r "zÄ±rh" geliÅŸtirmesini saÄŸlar. Ama bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n Ã§ocuÄŸu olduÄŸunuzda durum deÄŸiÅŸir. Her ne kadar herkes sizin artÄ±k bÃ¼tÃ¼n bunlara alÄ±ÅŸÄ±k olmanÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nse de yine de bazÄ± ÅŸeyleri kabullenmek kolay olmaz.

TÄ±pkÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve her daim gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde isimlerinden biriyle evlenen mÃ¼zisyenin kÄ±zÄ±na olduÄŸu gibi.

AslÄ±nda bu genÃ§ kÄ±z tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir ailede doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ama daha Ã¶nce hiÃ§ bu kadar Ã§ok dikkat Ã§ekmiyordu.

ZatenÂ bilindik bir isim olan babasÄ±, renkli dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ailelerinden birinin mensubuyla evlenince onun iÃ§in de iÅŸler deÄŸiÅŸti.Â

BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi Kourtney Kardashian'Ä±n eÅŸi Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Travir Barker'Ä±n eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nda biri olan kÄ±zÄ± Alabama Barker.

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Travis Barker ile eski eÅŸi Shanna Moakler'Ä±n iki Ã§ocuÄŸundan biri olan 17 yaÅŸÄ±ndaki Alabama, Ã¶nceki gÃ¼n babasÄ± Travis ve Ã¼vey annesi Kourtney Kardashian ile gittiÄŸi bir yemekten Ã§Ä±kÄ±ÅŸta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Uzun boyu ve Ã§ok uzun sarÄ± saÃ§larÄ±yla dikkat Ã§eken Alabama'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de sosyal medyada viral oldu. Ama kÃ¶tÃ¼ yÃ¶nde. BirÃ§ok kiÅŸi Alabama'nÄ±n kilosuna aÄŸÄ±r ve aslÄ±nda nezaket sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan eleÅŸtirilerde budu.

GenÃ§ kÄ±z da bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilere sosyal medya hesabÄ±ndan yanÄ±t verdi. Belli ki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik sÃ¶ylenenler onun hem kalbini kÄ±rmÄ±ÅŸ hem de kÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

DudaklarÄ±nÄ±n kenarÄ±na kalem Ã§eken genÃ§ kÄ±z paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda ÅŸÃ¶yle seslendi: " Paparazzi fotoÄŸraflarÄ±ndan sonra kilom hakkÄ±nda yorum yapan, benim yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ±na benzediÄŸimi ve ÅŸiÅŸman olduÄŸumu sÃ¶yleyen tÃ¼m sahte hesaplarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde bu benim yÃ¼zÃ¼m" dedi.

'SÄ°ZÄ° YEMEME Ä°ZÄ°N VERÄ°N, Ã‡ÃœNKÃœ ÅžÄ°ÅžMANIM'

Sonra da eleÅŸtirilere yanÄ±t vermeyi ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.:" Ã–ncelikle sizi yememe izin verin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben Ã§ok ÅŸiÅŸmanÄ±m.:"

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Alabama Barker, paparazzinin Ã¶zellikle konuÅŸurken ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼z tuhaf bir ÅŸekil almÄ±ÅŸken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Ama Ã¶fkesini bu ÅŸekilde alamamÄ±ÅŸ olacak ki kendisini eleÅŸtirenlere "Sizin Ã§ocuklar, tam marketten Ã§Ä±karken ve yanÄ±nÄ±zdakiyle konuÅŸurken aÄŸzÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k olduÄŸu sÄ±rada Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶rmeyi Ã§ok isterim."

Alabama Barker kilo sorununun nedenlerini de anlattÄ±. GenÃ§ kÄ±z tiroid sorunu olduÄŸunu vebaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemiyle ilgili bazÄ± hastalÄ±klarla mÃ¼cadele ettiÄŸini sÃ¶yleyerek kilo almasÄ±nÄ±n nedenini bu olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kendisini eleÅŸtirenlere de fikirlerini kendilerine saklamalarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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KÄ°LO DALGALANMASINI SAÄžLIK SORUNUNA BAÄžLADI

Kilosu hakkÄ±nda acÄ±masÄ±z eleÅŸtiriler yapanlara sÃ¶yleyecek birkaÃ§ sÃ¶zÃ¼ daha vardÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n: "Sanki ben bin kilo almÄ±ÅŸÄ±m gibi davranÄ±yorsunuz. Oysa bir genÃ§ kÄ±zÄ±n 3 ya da 5 kilo almasÄ± gayet doÄŸal. Kilo dalgalanabilir. Ben genÃ§ kÄ±zlarÄ±n bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± duyup kendilerinde bir sorun olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini istemiyorum."



Alabama Barker kendisini kilosu yÃ¼zÃ¼nden eleÅŸtiren herkesi kendi yerine geÃ§ip o ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nmelerini istedi.Â

GenÃ§ kÄ±z "Belli bir noktada saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± etkileyen bir durum var ve sizin deÄŸiÅŸmeniz gerekiyorsa... Ama hayÄ±r... Benim iÃ§in durum bÃ¶yle deÄŸil. Kendinizi benim yerime koyarsanÄ±z sevinirim."

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Alabama sadece kilosuyla deÄŸil rap' mÃ¼ziÄŸe olan yÃ¶nelimi ve bu konudaki faaliyetleriyle de eleÅŸtirilmiÅŸti.

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BÄ°R Ã–Z ÃœÃ‡ ÃœVEY KARDEÅžÄ° VAR

O zaman da yine sosyal medyadan yanÄ±t vermiÅŸti. "YÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼nden beri mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§indeyim BabamÄ± mÃ¼zik grubuyla sahnede izledim, O yÃ¼zdeh benim rap mÃ¼zik hakkÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey bilmediÄŸimi sÃ¶yleyenlere babamdan etkilendiÄŸimi ve alt yapÄ±mda pun krock olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. "Alabama daha sonra paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu videoyu silmiÅŸti.

Alabama Barker, Kourtney Kardahia'Ä±n kocasÄ± Travis Barker'Ä±n 2004 ile 2008 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± Shanna Mokaler'den dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri. Eski Ã§iftin Landon adÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.

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Annesinin Oscar De La Hoya ile evliliÄŸinden ise Jacob, Devon ve Oscar adÄ±nda kardeÅŸi daha var.Â Â

Travis Barker'Ä±n kÄ±zÄ± tÄ±pkÄ± babasÄ± gibi mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Ama onun sectiÄŸi alan babasÄ±ndan farklÄ±. Alabama rap mÃ¼ziÄŸe gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ durumda. Bu alandaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla da kendinden sÃ¶z ettiriyor.