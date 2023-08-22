Öz babası ona soyadını bile vermemişti.. Şimdi sevgilisiyle birlikte lüks yatında ağırlıyor

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Bundan sonra da farklı öyküler ortaya çıkıyor. Babasının soyadı yerine annelerinin bir sonraki eşinin soyadınıtaşıyan çocuklar gibi... Ya da üvey babalarını öz babaları sanan ama gerçeği yetişkinlik çağlarında öğrenenler de buna bir örnek.

İşte böyle bir genç, son dönemde gündemin ilk sıralarından hiç inmiyor. Tabii ki bunun ilk nedeni öz babasının ona soyadını bile vermemesi, onun yerine annesinin eşi tarafından evlat edinilmesi değil. Tıpkı ünlü annesi gibi aynı alanda kariyer yapmaya başlaması ve onun soyadıyla tanınması...

GENÇLİK AŞKI BAŞKA

Heidi Klum'un yıllar önce iş insanı Flavio Briatore ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen en büyük çocuğu Leni Klum'dan söz ediyoruz.

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19 yaşındaki Leni, moda dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan annesi Heidi'nin de desteğiyle model olarak kariyer yapıyor. Hatta anne ile kızı geçen yıldan bu yana bir iç giyim firması için birlikte verdikleri pozlarla gündeme oturdular.

Heidi Klum ile Flavio Briatore'nin kızı Leni, biyolojik babasının soyadını taşımıyor. Çünkü onun doğumundan kısa süre sonra annesi ile babası yollarını ayırdı.

Leni'ye asıl babalık yapan kişi Heidi Klum'un eski eşi Seal oldu. Ünlü şarkıcı Leni'yi de kendi çocuklarından ayırmadı ve ona soyadını verdi. Yani genç kızın tam adı aslında Helene Boshoven Samuel. Soyadı, annesinin eski kocası Seal'dan geliyor. Ama Leni moda dünyasındaki kariyerinde birçok kapı açan annesinin soyadını yani Klum'u kullanıyor.

ÖZ BABASI LÜKS YATINDA AĞIRLADI

Bunu bir hatırlattıktan sonra geçelim Leni Klum'un neden şimdi gündeme geldiğine. Genç kız yoğun geçen bir sezonun ardından soluğu uzun bir tatilde aldı. Bir süredir de sevgilisi Aris Rachevsky ile birlikte Fransa ve İtalya'da tatil yapıyor.

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Sadece Heidi Klum'un kızı değil aynı zamanda moda dünyasının genç yüzlerinden biri olduğu için de Leni ile sevgilisinin peşinden paparazzi ordusu eksik olmuyor.

19 yaşındaki Leni Klum, geçtiğimiz gün sevgilisi Aris ile birlikte İtalya'da deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. Genç çiftin, neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Leni ile Aris zaman zaman romantik anlar da yaşadı.

Gençler, geçen hafta da Fransa'da tatilin keyfini çıkarıyordu. Ama o defasında Leni'nin babası ünlü iş insanı Flavio Briatore'nin lüks yatında objektiflere takıldılar. O yat gezisinde Leni ve Aris'in yanında hem kendi arkadaşları hem de Briatore'nin dostları vardı.

Bir başka deyişle biyolojik babası Flavio Briatore, Leni Klum'a soyadını vermedi ama onu tamamen hayatından da çıkarmış değil.

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ÜÇ YILDIR BİRLİKTELER

Annesi Heidi Klum, son yıllarda kendisinden 16 yaş genç eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Leni'nin yanı sıra Seal ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu da Klum'un yanında.

Bir başka deyişle Heidi Klum, kocasıyla sergilediği romantik pozlar ve bir yarışmada üstlendiği jüri üyeliği dışında magazin basını için eskisi kadar renkli bir malzeme değil artık.

Ama Heidi Klum'un kariyer anlamında ayak izlerini takip eden kızı Leni, artık onun yerini aldı. Leni, üç yıldır, bir yetenek ajansının sahibinin oğlu olan Aris Lachevsky ile aşk yaşıyor. Annesinin tersine sosyal medya sayfasından da özel hayatına dair çok fazla paylaşım yapmıyor. Ama yine de ilgi odağı.

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ANNESİNDEN YARDIM ALDIĞIMI SAKLAMADI

Leni Klum,gösteri dünyasında giderek yükselen nepotizm (akraba kayırmacılığı) konusuyla da gündeme gelmişti. Annesi Heidi Klum gibi moda dünyasında kariyer yapan, hatta onun soyadını kullanan genç kız, bu sayede şöhret basamaklarını hızla tırmanmasıyla eleştirilmişti.

Leni Klum, kendisine yöneltilen bu eleştirilere "Bu sadece bir gerçek. Annem ve babam ünlü" diye yanıt verip bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını belirtmişti.

Leni Klum, People dergisine verdiği röportajda "işini yaptığını ve kendisine bir kariyer oluşturmak için çaba harcadığını belirtmişti.

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Genç kız "Kariyerime başlamak için yardım aldım. Birçok insanın, hayata ve kariyerlerine benim sahip olduklarımla başlamayı hayal edeceklerini biliyorum" diye konuştu.

Leni Klum, yine People dergisine konuştuğunda annesinin, kariyeri konusundaki yardımını yadsımadı ama "Artık kendi başıma çalışıyorum, yalnız seyahat ediyorum, okula gidiyorum. Annem ve ben, ikimiz de aynı mesleğe sevgi besliyoruz" dedi.

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ÜNLÜ DERGİYE KAPAK POZU VERDİ

Leni Klum, modellik kariyerine henüz 16 yaşındayken başladı. Vogue dergisinin, annesi Heidi Klum'un memleketi Almanya baskısı için iki yıl önce verdiği kapak pozu genç kızın kariyeri için önemli bir dönemeç oldu.

Ondan sonra da modellik konusunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Kısa bir süre önce Heidi Klum ve Leni Klum, bir iç çamaşırı firmasının tanıtımı için birlikte kamera karşısına geçtiler. Fakat Heidi Klum, genç yaştaki kızının böyle bir çekimde görev almasına izin verdiği için eleştirildi.

ANNESİ ÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Bu çekimin görüntüleri ilk ortaya çıktığında Heidi Klum, olumlu puan topladı. Dört çocuk dünyaya getiren modelin, 50 yaşına merdiven dayayıp hala formunu koruyor olması hayranlarından "alkış" aldı.

Ama eleştiri konusu olan başka bir ayrıntı daha vardı: Klum'un kızını da bu çekime ortak etmesi. Bu durum, kimine göre son derece normal. Aynı sektörde çalışan anne ile kızı işbirliği yapabilir. Diğer yandan Klum, gencecik kızını iç çamaşırlarıyla poz vermeye cesaretlendirdiği için eleştiri de aldı.

Firmanın sosyal medya sayfasında yer verdiği pozlara birbirinden farklı yorumlar geldi. Heidi Klum ile Leni'nin pozlarını değerlendiren bir kullanıcı "Kızını 18 yaşına girer girmez bir cinsel objeye dönüştürmek tuhaf" diye yorum yaptı. Bir başka kullanıcı, Leni'nin yer aldığı pozları "Rahatsız edici" diye nitelendirdi.

'KIZLARINI TEŞHİR EDİYORLAR'

Heidi Klum ile kızı Leni'nin bu pozlarını masaya yatıranlardan biri de İngiliz TV ünlüsü ve köşe yazarı Ulrika Jonnson oldu.

Anne ile kızın pozları yayınlandıktan sonra bir makale kaleme aldı. "Heidi Klum, en az kendisi kadar güzel görünen kızıyla bu tür pozlar veren ilk ünlü değil. Son kişi de olmayacak" diye yazdı. Sonra da Cindy Crawford ile model kızı Kaia''yı, Kate Moss ile yine modellik yapan kızı Lila'yı örnek verdi. Ünlü annelerin bu yaptığını da "kızlarını teşhir etmek" olarak nitelendirdi.

Sonra da bu durumu Jane Austen romanlarında olup bitenlerin modern versiyonu olarak değerlendirdi.

Austen'ın romanlarını kaleme aldığı yüzyılda, aileler evlilik çağına gelen kızlarını topluma tanıştırmak için onları güzel giysilerle giydirip süsleyerek toplumla tanıştırırlardı.

İşte Jonnson'ın ifadesine göre Heidi Klum'un yaptığı da bunun çağımıza uygun bir versiyonu. Ulrika Jonsson Klum'un "Bakın ben ne yaptım" diyerek kızını gözler önüne serdiğini ileri sürdü. Makalesinde "ünlülerin özellikle de kız çocuklarını sergilediklerini ve tüm dünyaya onların ne kadar güzel olduklarını ispatlamaya çalıştıklarını savundu.

Heidi Klum, bu yıl da bir kez daha kızıyla aynı firmanın tanıtımı için kamera karşısına geçti. Yine iç çamaşırıyla çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı. Fakat bu kez eleştirileri saf dışı etmek için paylaşımlarını yoruma kapattı.

Leni'nin biyolojik babası iş insanı Flavio Briatore. Fakat onu, annesinin eski eşi Seal nüfusuna geçirdi ve babalık yaptı.





Leni'nin biyolojik babası ünlü iş insanı Flavio Briatore.