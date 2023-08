Önce yuvayı dağıttı, sonra mutlu yıllar diledi: Sevgilisini, karnında bebeğiyle yüz üstü bırakmıştı

Haberin Devamı

Bir de olayın başka bir boyutu var:İhanet üçgenlerine adı karışıp sonradan her şeyi yoluna koyanlar.

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de uzun süre gündemde kaldı. Yakışıklı ve ünlü sporcu, güzel oyuncuyla aşk yaşıyordu. Hatta yakında bir bebekleri olacaktı. Çünkü ünlü oyuncu hamileydi.

Ama sonra yakışıklı sporcu gönlünü ünlü bir modele kaptırdı. Hamile sevgilisini yüz üstü bıraktı ve ünlü modelle evlendi.

Aradan yıllar geçti; o hamile oyuncunun gözyaşları üstüne kurulan yuva da dağıldı. Ama ilginç bir de gelişme oldu.

Bu aşk ve ihanet üçgeninin kahramanları geçen yıllar içinde birbirleriyle dost kalmayı başardılar. Öyle ki hala özel günlerinde sosyal medyadan da olsa kutlama mesajları gönderiyorlar.

KAFA KARIŞTIRAN AŞK ÜÇGENİ

Belki de kafanız karıştı...O zaman olayı önce yüzeysel olarak anlatıp sonra ayrıntısına girelim.

Birçok kişinin bildiği gibi model Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin evliliği sessiz sedasız ve hızlıca bitti. İki çocukları olan çift boşandı. Ama görünüşe göre aralarında öyle büyük bir düşmanlık da yok.

Biraz daha geriye gidelim... Brady, Bündchen'e aşık olduğu sırada oyuncu Bridget Moynahan ile birlikteydi. Hatta Moynahan hamileydi.

Ama Brady'nin gözünü aşk kör etmişti ve hamile sevgilisini bırakıp Bündchen ile aşk yaşamaya başladı. Çift sonra da evlendi ve iki çocukları oldu. .

Bu arada... Tom Brady her ne kadar Moynahan'ı hamileyken terk etmiş olsa da ondan dünyaya gelen oğlu Jack'i neredeyse hiç yanından ayırmadı.

YıIlar icinde Gisele Bündchen de Jack için iyi bir üvey anne oldu. Kendi dünyaya getirdiği iki çocuğuyla bir tuttu onu.

İLK GÖZ AĞRISI ARTIK DELİKANLI OLUYOR

İşte Tom Brady ile Bridget Moynahan'ın ilişkisinden dünyaya gelen Jack ya da tam adıyla John Edward Thomas Moynahan önceki gün 16 yaşına girdi.

Artık delikanlıolma yolunda emin adımlarla ilerleyen Jack'i babası Tom annesi ve Bridget'in yanı sıra üvey annesi Gisele de unutmadı. Hepsi sosyal medya hesaplarından Jack için kutlama mesajları yayınladı.

Son dönemde Irina Shayk ile ilişkisiyle konuşulan 46 yaşındaki Tom Brady, ilk göz ağrısı Jack'i kutlamak için bir Instagram paylaşımı yaptı. Orada Jack"ten dünyanın en kibar oğulu diye söz etti.

Annesi Bridget Moynahan da bu kibarlık konusuna değindi oğlunun yeni yaşını kutlarken: "Kibarlık çocuklara öğretebileceğimiz en güçlü şey" diye yazdı.

ESKİ ÜVEY ANNEDEN DE MESAJ GELDİ

Bu arada Jack'in üvey annesi 43 yaşındaki Gisele Bündchen de Jack'in yni aşını unutmadı. Sosyal medyadan üvey oğluna " Jack"her zaman senin yanındayım" diye seslendi.

Fakat Tom Brady'nin yeni sevgilisi Irina Shayk bu konuda bir paylaşım yapmadı. Aslında son gelen haberlere bakılırsa bu da hiç şaşırtıcı değil. Çünkü iddialara göre Shayk, Brady ile ilişkisinden çok mutlu ve bunun üzerinde kamuoyunun çok fazla konuşmasını istemiyor.

Şimdi de neden biraz önce bir yuvanın yıkılmasından ve hamile bir kadınıngözyaşlarından söz ettiğimizi anlatalım..

DEYİMLER BOŞ YERE ÇIKMADI BELLİ Kİ

Eskilerin bir sözü vardır: "Yuva yıkanın yuvası olmaz" diye... Elbette bu söz her zaman doğru değil. Ama kimi zaman da bu sözün yaşanan tecrübelerden ortaya çıktığı görülüyor

Çünkü bazen insan aşkı ya da huzuru bulduğunu düşünüp sevdiği kişiyle yeni bir hayata başlar. Aslında yanıldığını da belli bir süre sonra fark eder.

Sonra karşısına yeni biri çıkar ve işte o sırada "Eros'un oklarından" kurtulamaz. Eski yuva yıkılır, yenisi kurulur.

Geride 'kalbi kırık' en az bir kişi kalsa da bazen işler yolunda gider. Ama bazen de gerçekten "yuva yıkanın yuvası olmaz" deyişi, hayatın ta kendisi olur! Gösteri dünyası bunun örnekleriyle dolu.

Moda ve spor dünyasının iki ünlüsünün 2009'da kurduğu, iki- hatta bazen üç- çocuklu mutlu yuva, yıkılmadan önceki son sallantıları yaşadı ve sonra da tarihe karıştı.

Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Brezilyalı model Gisele Bündchen ile spor dünyasının yıldızlarından olan eşi Tom Brady'nin evliliği sessiz sedasız bitti. İki çocukları bile onları bir arada tutmaya yetmedi.

HAMİLE SEVGİLİNİN GÖZYAŞLARI

Gisele ile Tom'un boşanma sürecinde ünlü sporcunun eski ilişkisi ve o ilişkideki gözü yaşlı taraf da akıllara geldi.

Çünkü Tom ile Gisele'in ilişkisi olaylı bir şekilde başlamıştı. Onların bu mutluluğunun geri planında da karnı burnunda terk edilen ve bebeğini kendi başına büyüten bir başka kadının, Tom Brady'nin eski sevgilisi, oyuncu Bridget Moynahan'ın gözyaşları vardı. Gelin o yılları bir hatırlayalım.

Tom Brady ile Bridget Moynahan, üç yıllık bir ilişki yaşadılar. Sonra Moynahan, sevgilisine mutlu haberi verdi: Bir bebekleri olacaktı.



Ama görünüşe göre Brady'nin başka planları vardı. Kısa bir süre önce Leonardo DiCaprio'dan ayrılan model Gisele Bündchen'e aşık olmuştu. Bu aşk da karşılıksız değildi üstelik. Moynahan hamile olmasına rağmen onu Gisele uğruna terk etti.

'OĞLUMA HAKSIZLIK ETMEK İSTEMEDİM'

2000'lerin ilk yarısında bu aşk ve kahramanları çok konuşuldu. Bündchen, sevgilisinin başka bir kadından baba olmak üzere olduğunu duyunca kendini kötü hissettiğini gizlemedi.

O sırada Bridget Moynahan hiç konuşmadı. Fakat yıllar sonra o zor dönemde hissettiklerini satırlara döktü.

Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlı kitapta hamileyken terk edilmenin nasıl bir duygu olduğunu şöyle anlattı: "Kendi başıma bir bebek sahibi olmaktan dolayı kaybolmuş gibi hissediyordum."

Sonra da o sırada neden hiç konuşmadığını "oğluma haksızlık etmek istemedim" diyerek ifade etti. Bridget Moynahan, oğluna kendi soyadını verdi.

KÖTÜ KALPLİ ÜVEY ANNE OLMADI

Bu arada şunu da hatırlatalım. Bridget Moynahan ile Tom Brady'nin oğlu John Edward Thomas, babasından uzak kalmadı.

Sık sık babası ve Bündchen ile görüştü, onlarla ve iki çocuklarıyla, yani kardeşleriyle vakit geçirdi. Gisele Bündchen de ona masallardaki kötü 'kalpli üvey anne' gibi davranmadı.

Brady ile evliliğinden Vivien ve Benjamin adında iki çocuk dünyaya getiren Gisele Bündchen, onu da "bonus çocuk" olarak adlandırdı.

Tom Brady ile boşanması kamuoyunun büyük ilgisini çeken Bündchen, işte bu üvey annelik konusu hakkında geçtiğimiz mart ayında ilk kez konuştu.

Daha doğrusu, üvey oğlu Jack'in annesi, yani boşandığı kocasının eski sevgilisi Bridget Moynahan ile ilişkisini anlattı. Top model Bündchen, Vanity Fair dergisinin nisan sayısı için hem objektif karşısına geçip çarpıcı pozlar verdi hem de özel hayatının çok bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkardı.

Bündchen, Brady ile evlilikleri sırasında zaman zaman kendileriyle birlikte kalan ve ailenin bir üyesi olan Jack'in annesi Moynahan ile ilişkisini "hız treniyle yolculuk etmeye" benzetti. Top model Bündchen, Bridget Moynahan'ı kast ederek "Onunla harika bir ilişkim var" diye konuştu. Sonra da şunları ekledi: "Bazen zorlandığınız noktalar oluyor ve sizin bununla başa çıkmanız gerekiyor."

Bridget Moynahan'ın Tom Brady'den olan oğlu Jack, Bündchen ile Brady'nin aşk yaşamaya başlamasından birkaç ay sonra dünyaya geldi. Gisele Bündchen o dönemi "Hepimiz için zorlayıcıydı" diye tanımladı.

Top model, eski eşi Brady ile tanıştığı dönemi de şu sözlerle anlattı: " Tom'la tanıştığımda ben 26 yaşındaydım. Bir ailem olsun istiyordum. Kendimi bunun için çok hazır hissediyordum."

Bündchen, Tom Brady'nin oğlu Jack'in kendisi için "Bonus çocuk" olduğunu söylese de kendisi de iki çocuk dünyaya getirdi. "Jack, hepimizin hayatına geldi ve ben kendimi kutsanmış gibi hissettim. Bu durum aynı zamanda içimdeki anne olma isteği konusunda bir aydınlanma yaşamama da neden oldu."

Aslında hayatı boyunca hep anne olmayı hayal ettiğini söyleyen Gisele Bündchen "Sanırım yine de benim düşündüğümden biraz erken oldu. Çünkü o anda benim sevgimi verebileceğim küçük bir melek vardı" sözlerini sarf etti. "Küçük melek" diye tanımladığı bebek ise üvey oğlu Jack'ti.

'İLK HEDEFİM ONA DESTEK OLMAKTI'

Röportajda Brady'nin, kendisine aşık olduğu için terk ettiği Bridget Moynahan ile ilgili olarak düşündüğü ilk ayrıntıyı şu sözlerle anlattı Bündchen " Benim hedefim her aman ona nasıl daha fazla yardım edebileceğim oldu. Kendimi onun yerine koydum ve onu nasıl destekleyebileceğimi düşündüm."

Bu tarz düşünmesinin nedenini de "Günün sonunda biz bir takımın oyuncularıyız" sözleriyle açıkladı. "Biz birbirimize karşı oynamıyoruz,biz bir takımız ve bu güzeldi. Geriye dönüp bakıyorum ve herhangi bir pişmanlığım yok. Bunun her anını sevdim."

JACK DOĞANA KADAR HİÇ GÖRÜŞMEDİLER

Her ne kadar Gisele Bündchen ile Bridget Moynahan, sonradan iyi bir ilişki sürdürmeyi başarsalar da bu her zaman böyle değildi. Zaten Jack'in dünyaya gelmesinden bir yıl sonrasına kadar da Bündchen, Bridget Moynahan ile hiç görüşmedi. Bu durumu da röportajında şu sözlerle ifade etti Bündchen "Ama aşk her şeyi fetheder. Hayatım çok daha zengin bir hale geldi ve bu durumdan çok fazla şey öğrendim. Hiçbir şey için kavga etmeye değmez."

Bündchen, Moynahan ile ilişkisinin kimi zaman zorlayıcı olduğunu saklamadı. Bunu da bir tür hız treni olarak nitelendirdi. Ama çalışarak ve çaba harcayarak hayatta her şeyin üstesinden gelinebileceğini de sözlerine ekledi.

Bu arada artık Tom Brady ile evliliklerini bitirip yollarını ayırmış olsalar da üvey oğlu Jack'e olan duygularının değişmediğini saklamadı Bu ndchen "Onu çok seviyorum" diye konuştu.