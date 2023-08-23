Kimse beni taciz etmesin diye yıkanmıyorum... Bir zamanların pırıl pırıl modeli sokaklara böyle düşmüş

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Sık sık da pırıltılı dünyanın merkezi sayılan Los Angeles'ın 'karanlık' arka sokaklarında kötü alışkanlıklarına teslim olmuş halde görüntüleniyor.

Kendi elleriyle kazıdığı saçları, spot ışıklarının altında geçirdiği günlerde gülüşünü güzelleştirmek için yaptırdığı ama sonra parası olmadığı için düzelttiremediği artık yerinde yeller esen dişleriyle sanki bu dünyada değilmiş gibi bakıyor kendisini takip eden objektiflere.

KAN DONDURAN BİR 'DÜŞÜŞ'ÜN KAHRAMANI OLDU

Sadece ABD ve İngiltere değil Türk basınına da sık sık konu olan eski model Loni Willison'dan söz ettiğimizi anladınız.

Aslına bakılırsa gösteri dünyasının, sıradan insanlar tarafından en çok takip edilen öykülerinden birinin kahramanı Willison. Bir zamanlar parıldayan, hatta herkesin ışığıyla daha fazla göz kamaştıracağını düşündüğü ama sonra aniden "hayatın karanlık labirentlerine düşen" yıldızlarından biri.

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Bu durum pek de sebepsiz değil aslında. Bir zamanlar, insanların bakışlarını üzerinden alamayacağı kadar güzeldi Willison da.

Üstelik o dönemde gözde olan yakışıklı bir oyuncuyla evlenmişti. Dışarıdan bakıldığında çok mutluydu yani.

Oysa belki de o evliliğin, kendisini bugünkü durumuna getirecek olan yolun başlangıcı olduğunu bilseydi belki de hala "eski eşi" olarak anıldığı Jeremy Jackson'ın hayatına girmesine izin bile vermezdi.

Son birkaç yıldır onun fotoğraflarını basında görüyorsunuz peki ya Loni Willison'ın nasıl sokaklara düştüğünü biliyor musunuz?

ARTIK HAYATTA KENDİSİNDEN BAŞKA KİMSESİ YOK

Elbette bütün bunlar sonuçta bir tercih olabilir ama yine de Willison'ın yaşadıkları, belli ki onu bu yola yöneltti. Hayatından da dünyadan da umudunu kesti. Belki de bu yüzden kendisine uzanan yardım ellerini birer birer geri çeviriyor. Hatta başının üzerinde bir çatı bile istemiyor.

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Gelin bir bakalım isterseniz "evsiz model" Loni Willison'ın bu hale nasıl düştüğüne...

Willison'ın hayat öyküsü 1983 yılında California, Hemet'te başladı. Elbette bir anne ve babası vardı. Ama onların şu an nerede olduklarını, hayatta olup olmadıklarını, kardeşleri olup olmadığını kendisinden başka kimse bilmiyor. Belli ki eğer aile üyelerinden hayatta kalan birileri varsa bile Willison'ın onlarla herhangi bir ilgisi kalmış değil.

Herkes onu bir fitnes modeli ve Baywatch dizisinin eski yıldızlarından Jeremy Jackson'ın boşandığı eşi olarak tanıyor ama Loni Willson'ın kısa bir oyunculuk geçmişi de var.

2005 yılında bir korku dizisi olan Expose'da kamera karşısına geçti. Orada eski eşi Jeremy Jackson da rol alıyordu. Bunların yanı sıra hem bir fintes modeli olarak yıldızını yükseltiyor hem de bir estetik kliniğinde çalışıyordu.

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2012 yılında Jeremy Jackson'la birbirlerine aşık olup evlendiler. Gülen yüzlerine bakılırsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'ı bugüne getiren yolun taşları da o dönemde döşenmeye başlamıştı bile.

Willison, Jeremy Jackson ile evlenmeden önce ve evlendiği sıralarda birçok ünlü dergiye kapak pozları da veriyordu.

Willison ve Jackson'ın dışarıdan bakıldığında mutlu gibi görünen evliliği pek de öyle değildi sonradan anlattığına göre.

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ESKİ EŞİ KABURGASINI KIRDI

Kırmızı halıda, kamera karşısında onunla mutluluk tablosu sergileyen eski eşi evlerinin kapalı kapıları ardında şiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yılında da sona erdi. Boşanmanın ardından Loni Willison, biten evliliği ve eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Eski eşi o sırada bir yarışmaya katılmıştı ve oradaki kadın yarışmacılardan birine şiddet gösterdiği ortaya çıkınca diskalifiye edildi.

O sırada Loni Willison, söz konusu kadın yarışmacıyı Jeremy Jackson aleyhine yasal işlem başlatması için teşvik etti. Bunu neden yaptığını da şöyle anlattı: "Keşke vaktinde bana şiddet uyguladığında ben de bunu yapsaydım:"

Loni Willison'ın söylediğine göre evlilikleri sırasında bir keresinde Jackson kendisini boğmaya çalıştığını ileri sürdü. Bira şişeleriyle TV ekranını kırdığını da ekledi.

Elinde bunları kanıtlayan görüntüler olduğunu da söyledi Willison. Zaten onun bu iddiasını Los Angeles polis kayıtları da doğruladı.

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Willison'ın söylediğine göre o itişme sırasında iki tane kaburgası kırıldı, boynu incindi, vücudunda ve yüzünde bereler meydana geldi. Ama Willison dava açmadığı için olay kapandı. Jackson bütün bu yaptıkları yüzünden ceza almadı.

'KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

Loni Willison, 2015 yılında İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte "Ondan şikayeçi olmadım çünkü korktum. Duygusal olarak kötü bir noktadaydım ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" diye konuştu.

Ama sonra Jackson, katıldığı yarışmada rakibi olan kadına da şiddet uygulayınca onu şikayetçi olması için teşvik ettiğini böylece eski eşinin bu davranışlarının bir ceza almasını umduğunu sözlerine ekledi.

Loni Willison'ın anlattığına göre eski eşi boğazını sıkıp kendisini boğmaya çalışmasından bir gün önce bir elektronik posta gönderdi. Oradaki rap şarkısının içeriğinde "Jackson'ın Willison'ı öldürmek istediğine" dair sözler yer alıyordu.

Willison, eski eşi Jeremy Jackson hakkındaki bu şoke eden açıklamalarının ardından kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu. Ta ki üç yıl sonra bir market arabasına doldurduğu eşyalarıyla Los Angeles'ın arka sokaklarında ortaya çıkana kadar.

Onu o şekilde görenler bir kere daha şoke oldu: Çünkü eski halinden eser yoktu. Pislik içindeydi, çöpten beleniyordu ve en kötüsü de evsizdi!

RUH SAĞLIĞI BOZULDU, İŞİNİ KAYBETTİ VE EVSİZ KALDI

Aslında onu o noktaya getiren, kocasından boşanması olmamıştı sadece. 2016 yılına kadar bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak çalışıyordu.

Bir ara emlakçılık da yaptı. Fakat usul usul ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Hatta bu sorunlar kelimenin tam anlamıyla onu esir aldı. Üstelik kötü alışkanlıklar da bir yandan. Sonunda da 2016 ylıında tamamen çöküş geldi.

Sonradan anlattığına göre yaşadığı apartman dairesine girdiğinde kendisine elektrikle işkence edliyor gibi hissediyordu. Bunu da yaşadoğı sorunlara bağlıyordu Willison.

"Evimde işkenceye uğruyordum. Yalnız yaşıyordum ama sanki evime girince biri bana elektrik veriyodu" diye anlattı. Bu durumu da "Gerçekten son derece korkunçtu" diye tanımladı.

Belli ki o sırada gerçeklerle bağı tamamen kopmamıştı Willison'ın. O döneme dair anlattığı bir başka ayrıntı var ki o da eski modelin ruh sağlığını gözler önüne seriyor: " Bir gün ensemde kırmızı bir iz fark ettim. Bunun bana verilen elektrikten kaynaklandığını düşündüm."

İşte o noktadan sonra da işini kaybetti Loni Willison, Evinin kirasını ödeyemediğ iiçin sokağa atıldı. Artık sokaklarda yaşayan bir evsizdi! .

TACİZE VE SOYGUNA UĞRAMAMAK İÇİN YIKANMIYOR'

Uzun bir aranın ardından ilk kez bir evsiz olarak kameralara takıldığında Loni Wilison, durumu hakkında ilginç açıklamalar yapmıştı: " Bir yıldır yıkanmadım. Ama bunu isteyerek yaptım. Çünkü böylece insanların beni taciz etmesini ve sahip olduklarımı çalmasını önlüyorum" dedi.

Sokaklarda yaşamanın ne kadar zor olduğunu da şu sözlerle ifade etti Willison: " Soyuluyorum. Sürekli soyuluyorum. İnsanlar eşyalarımı alıyor. Temel olarak sokaklarda geçinmek için her şeyi yapan insanlarla birliktesiniz. Eğer sizde kendi işlerine yarayan bir şey görürlerse hemen elinizden alıyorlar:"

İşte bu yüzden de insanlar kendisine yaklaşmasın, kendisini soyup taciz etmesin diye kirli gezmeyi tercih etiğini söyledi. "Ne kadar kirliysem o kadar iyi. kötü kokuyaymak da önemli. Eğer kirli olur ve kötü kokarsanız, bu işe yarar. "

'BEN KİMSENİN UMURUNDA DEĞİLİM'

Peki ya kimse Loni Willison'a yardım etmeye çalışmıyor mu? Elbette bunun için uğraşanlar var. Ama o her seferinde bütün bu yardım önerilerinigeri çeviriyor. Söyledikleri işe şöyle: "Ben kendi başıma yaşayabiliyorum. İhtiyacım olan her şey burada (Market arabasında) "

Loni Willison,yiyecek içecek konusunu nasıl çözdüğünü de şöyle ifade etti bir keresinde: "Orada burada param var. Mağazaların yakınındaki çöp kutularında da yiyecek var. Oralarda her şeyi bulabilirsiniz."

Sonra da duyanın içini sızlatan şu sözlerle sürdürdü konuşmasını "Ben kimsenin umurunda değilim. Onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyorlar. "

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Küçük bir not... Bütün dünyanın ilgisini çeken böyle bir trajedinin kahramanı olmadan önce Willison'ın bir milyon doların üzerinde serveti olduğu konuşuluyor.