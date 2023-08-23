Ünlü yıldız en zor vedaya hazırlanıyor... Film olsa milyonları ağlatırdı: Öpüştükleri yerde sonsuza kadar ayrılacaklar

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BÜYÜK AŞKINI GEÇ BULDU ÇABUK KAYBETTİ

Ama birazdan hatırlatacaklarımız ne yazık ki bir film senaryosu değildi. Ünlü oyuncu "hayatımın aşkı" diye tanımladığı sevgilisini biraz ileri bir yaşta yani "geç" bulmuştu.

Tam hayatları mutlu ve uyumlu bir şekilde devam ederken aniden ortaya çıkan bir sağlık sorunu sevgilisini elinden alıp götürdü. Ünlü oyuncu büyük aşkını beklediğinden çabuk kaybetti.

Şimdi de acısını yüreğine gömüp onu hak ettiği gibi, büyük aşkını sonsuza kadar mühürleyecek bir şekilde son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Kendileri için çok özel olan bir yerde...

Aşklarını, birbirlerinin dudaklarına sevgi dolu öpücükler kondurarak ifade ettikleri o özel yerde, bir daha fiziksel olarak hiç göremeyeceği sevgilisine son kez veda edecek.

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SON VEDA EN ÖZEL YERDE

Gösteri dünyasının, böylesine acıklı bir olayın kahramanı olan ünlüsü 59 yaşındaki Sandra Bullock. Oscar ödüllü oyuncu Bullock, "hayatımın aşkı" diye tanımladığı sevgilisi Bryan Randall'ı kısa bir süre önce kaybetti.

Bullock, ALS hastalığı sonucu henüz 57 yaşındayken hayata veda eden Randall'ı, kendileri için çok özel bir yerden son yolculuğuna uğurlayacak.

Sandra Bullock'un bu son veda için seçtiği yer Bahama Adaları'nda bulunuyor. Buranın çift için özelliğine gelirsek...

Sandra Bullock ve Bryan Randall, resmi olarak hiç evlenmediler. Ama 2017 yılında Bahamalar'daki bu plajda, arkadaşlarının ve yakınlarının huzurunda birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" seveceklerine ve sadık kalacaklarına söz verdiler.Ne yazık ki ölüm onları beklediklerinden daha erken ayırdı.

Kaderin acı bir oyunu ki Bullock ve Randall, bu mutlu günün üzerinden üç yıl geçtikten sonra da kötü haberi aldı: Randall, ALS hastalığına yakalanmıştı.

İşte Sandra Bullock, resmen değilse bile kalbi ve ruhuyla "evli olduğu" sevgilisinin küllerini o yemini ettikleri yerden okyanusa doğru savuracak.

ONLAR İÇİN BÜYÜLÜ BİR YER:Bullock ve Randall'a yakın bir kaynak ünlü yıldızın sevgilisine son veda için neden burayı seçtiğini şusözlerle anlattı: " Burası her ikisi için de özel bir yerdi. Bütün bir ada onlara aitti ve orada tamamen kendileri olabiliyorlardı. Burası, aynı zamanda çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte en mutlu anılarını paylaştıkları bir yer." Aynı kaynağın sözlerine göre burası Sandra ve Bryan için "büyülü" bir yerdi aynı zamanda.

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SANDRA'NIN ÇOCUKLARI ONA 'BABA' DİYORDU

Sandra Bullock, Jesse James ile yaptığı evliliğin olaylı ve kendisi için acı bir şekilde sona ermesinden sonra evlilik fikrine pek sıcak bakmıyordu.

Fakat, Bryan Randall hem kendisinin hem de Sandra'nın çocukları için hiç değilse sembolik bir tören yapmalarını istedi. Bullock da onu kıramayınca bu "resmi olmayan birbirine söz verme töreni" gerçekleşmiş oldu.

Bu arada Sandra Bullock'un evlat edindiği 13 yaşındaki Louis ve 11 yaşındaki Laila, Randall'a çoktandır "baba" diye hitap ediyordu.

Randall'ın da eski nişanlısından dünyaya gelen 29 yaşında Skylar Staten adında bir kızı bulunuyor. Babasının ölümünden sonra Skylar'ın en büyük destekçisi ise Sandra Bullock söylenenlere göre.

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Bu arada Bryan Randall'ın külleri geçtiğimiz hafta, 29 yaşındaki kızı tarafından teslim alındı. Hollywood Forever Cemetary'nin sözcüsü bu acı teslimatın Randall'ın ölümünden sadece üç gün sonra yapıldığını belirtti.





HERKES AYRILDIKLARINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTI Kİ ACI HABER GELDİ

Sandra Bullock ile Brlan Randall, 2015 yılından bu yana birliktelerdi. Özel hayatını meraklı gözlerden uzak yaşamayı seçen Bullock, bu mutlu ilişkisini de gizli tutuyordu.

Son birkaç yılldır hiç birlikte görüntülenmedikleri için herkes çiftin ayrıldığını düşünmeye başlamıştı. Fakat gerçek bambaşka çıktı.

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Çünkü Bryan Randall, üç yıldan bu yana kesin tedavisi olmayan ALS hastalığıyla mücadele ediyordu. Sonunda 8 Ağustos günü yapılan açıklamayla acı gerçek de ortaya çıktı Randall, mücadelesini kaybetti ve bu dünyadaki hayat serüvenini tamamladı.





ÜNLÜ YILDIZIN OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TANIŞTILAR

Eski bir model olan sonra da fotoğrafçılık yapan Bryan Randall ile Sandra Bullock, ünlü yıldızın büyük oğlu Louis'nin beşinci doğum gününde tanıştı.

İkili arasında önçe bir yakınlaşma doğru. Ardından da olay Bullock'un "o benim hayatımın aşkı" diyeceği kadar büyük bir aşka dönüştü. Elbette Bullock'un bu duyguları karşılıklıydı.

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Bu arada Bryan Randall geçmiş hayatında kendisi de büyü bir acının kurbanı olmuştu. O sırada kızı Skyler Staten'ın annesi Janine ile nişanlıydı. Çiftin bebeği henüz yeni doğmuşti ki Randall'ın nişanlısı uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi merkezine yattı. Fakat bunu başaramadı ve bu kötü alışkanlığı yüzünden hayata veda etti.





Sandra Bullock 2005 yılında Jesse James ile evlendi. Ancak bu evlilik sadece 5 yıl sürdü. Bullock, tam kazandığı Oscar ödülünün sevincini yaşarken James'in kendisini bir porno yıldızıyla aldattığını öğrendi ve boşandı.