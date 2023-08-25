Onu bu halde görenler şaşırdı kaldı: Ne oldu sana yakışıklı?

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Kraliçe'nin ölümünden sonra tahta geçen Kral Charles'ın karısı Camilla da eskisine oranla biraz daha sempati kazanmış gibi görünüyor.

Tabii bu arada Diana'yı unutmayalım. Ölümünün üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş olmasına rağmen, onu hiç hayattayken görmemiş yeni nesiller için bile bir tür ikon Diana.

Ama sadece ailenin doğrudan içine doğan ya da evlilik bağıyla katılanlar değil bazı "yan rollerdeki" kişilerin de kimi zaman öne çıktığı görülüyor. Sözgelimi Kate ile William'ın çocuklarının dadısı Marie Teresa Borrallo buna bir örnek.

Ama öyle biri var ki epey uzun zamandır,aileden olmayan ama aile için çalışanlar içinde hiç kimse onun kadar dikkat çekmiş değil. Bu durum, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde iyice görünür hale geldi. Bu kişi, başta İngiliz gazeteleri olmak üzere dünya basınında kendine yer buldu. Hem de manşetlerde!

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GEORGE CLOONEY'E BENZETİYORLAR

Kimden mi söz ediyoruz? Dünya üzerinde İngiliz kraliyet ailesini takip eden milyonların "Buckingham'daki George Clooney" diye söz ettiği Binbaşı Jonathan Thompson'dan tabii ki!

Üzerinde kilt üniformasıyla, hayattayken Kraliçe'nin şimdi de Charles'ın yanından ayrılmayan yakışıklı Binbaşı, bir anda magazin figürü haline dönüştü.

Bunda da uzun boyunun, gösterişli fiziğinin ve yüzünden eksik etmediği kibar gülümsemesinin etkisi var kuşkusuz.

Fakat Kral 3. Charles geçtiğimiz günlerde İskoçya'ya yaptığı ziyarette Binbaşı Thompson'ın hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

O DA NE! YERİNDE BAŞKASI VAR

Kral, tören kıtasını denetlerken üzerinde yine geleneksel İskoç kıyafeti vardı. Tabii ki yanında da üniforması içinde bir yaver. Ama her zaman bir adım gerisinde yürüyen yakışıklı Binbaşı'nın yerinde yeller esiyordu!

Onu görmeye alışanların yüreği bu kez ağızlarına geldi. Çünkü Kral'ın hemen arkasında, Thompson'ın olması gereken yerde başka bir yaver vardı. O da uzun boyluydu, kibarca gülümsüyordu ama hayranlarına göre "bir Binbaşı Thompson değildi."

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Birkaç dakika sonra şaşkınlık ikiye katlandı. Aslında, kısa sürede tüm dünyada kendine özgü bir hayran kitlesi oluşturan Binbaşı, hemen Charles'ın yanındaydı. Ama ilk bakışta tanınacak gibi değildi. Çünkü üzerinde üniforma değil kareli bir takım elbise vardı.

ACABA KRAL GÖLGEDE KALMAK İSTEMEDİ Mİ?

İlk dakikalarda herkesin görevinden ayrıldığını düşündüğü Thompson'ın yine Kral'ın yanında olması yüreklere su serpti ama başka bir ayrıntı daha vardı. Binbaşı Jonathan Thompson'ın üzerindeki elbise sanki kendisine bir beden büyük gelmiş gibiydi.

Bu durum da sosyal medyada bazı esprili yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar, Kral Charles'ın gençliğinden bu yana hep ön planda olmak istediğini belirtip "Belki de Binbaşı'nın kendisinden daha fazla sempati toplamasından hoşlanmayıp onu geri plana çekti. Üstelik de üzerine bol gelen kötü bir takım elbise giydirdi" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Aslında bilenler bilir ama biz tanımayanlar için Binbaşı Jonathan Thompson'ı yani Buckingham'daki George Clooney'i biraz daha yakından tanıyalım.

Thompson bu kez takım elbise giymişti. Üzerine bol gelen bu kıyafeti hayranlarından eleştiri aldı.





"KALP ATIŞLARINI HIZLANDIRDI"

Thompson, Kral 3. Charles'ın geçen mayıs ayındaki taç giyme töreninde, Westminster Abbey'de attığı her adımda yanındaydı. Bu özelliğiyle de yine sadece İngiltere'de değil dünya basınındamanşetlerde yerini buldu.

Artık söyleyelim bazı sosyal medya platformlarında Brad Pitt ya da George Clooney ile kıyaslanan bu adamın kim olduğunu: Binbaşı Jonathan Thompson. Büyük olasılıkla aileyle ilgili törenlerde sizin de gözünüze takılmıştır kilt adı verilen İskoçlara özgü eteğin yer aldığı üniformasıyla "salınan" bu genç adam.

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Binbaşı Jonathan Thompson, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde aile üyeleri dışında en çok dikkat çeken kişi oldu. Yakışıklı Binbaşı'nın, törenin yapılacağı Westmister Abbey'e koyu renk takım elbiseyle gittiği, kimliğini göstererek güvenlik şeridinden geçtiği anlar sosyal medyada haftalarca konuşuldu.

İngiliz gazetelerinde Binbaşı Thompson ile ilgili olarak yapılan yorumların özeti şöyle: "Charles'ın cazibeli kişisel emir subayı, kalp atışlarını yine hızlandırdı."

HARRY VE MEGHAN, ENSELERİNDE ONUN NEFESİNİ HİSSETTİ

Aslında Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen Platin Jübile sırasında 'başrole yükselen', monarşi hayranları arasında bir film yıldızı kadar popüler olan Binbaşı Jonathan Thompson'ı biraz daha yakından tanıyalım mı?

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Aslında Binbaşı Thompson, yakışıklı olmasına yakışıklı, gösterişli olmasına gösterişli. Ama onun ilk kez, Harry ile Meghan'ın da katıldığı Platin Jübile etkinliklerinden birinde her zamankinden fazla dikkat çektiğini biliyor musunuz?

St. Paul's Katedrali'ndeki törende Sussex çiftinin hemen arkasında yer aldı Thompson. Neredeyse "bir nefes alımı" kadar uzakta.

Bu yüzden de sosyal medyada, sağlık sorunları yüzünden o etkinliğe katılamayan Kraliçe'nin ajanı olabileceği söylentileri çıktı. Bir başka iddia da yakışıklı binbaşının, Kraliçe değil o sırada veliaht prens olan Charles tarafından, aynı amaçla görevlendirildiği ileri sürüldü.

Bir süredir kraliyet gözlemcilerinin mercek altına aldığı39 yaşındaki Jonathan Thompson ölümüne kadar Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel hizmetinde çalıştı. O dönemde Charles ile Camilla'nın çıktığı Yunanistan gezisinde de onların yanından ayrılmadı.

Arkadaşlarının "Johnny" diye çağırdığı Jonathan Thompson, Kral 3. Charles'ın bu unvanla kamuoyu karşısına çıktığı ilk etkinlikte de onun yanı başındaydı. Bu tören yürüyüşünden bir gün sonra Başbakan Liz Truss'ı, Thompson Kral'a takdim etti.

Charles, St. James's Sarayı'nda tarihi imzasını atarken de hemen onun yanı başındaydı. Hatta Charles'ın, sinirli hareketlerle masadaki kalemliğin kaldırılmasını istediği o anlarda da sakin bir şekilde onun isteğini yerine getirdi. Özetle Jonathan Thompson, bir anda kendini tarihi olayların en yakın tanıklarından biri olarak buldu.

İskoçya 5'inci Tabur Kraliyet Alayı'ndan Binbaşı Jonathan Thompson'ı bugüne kadar bütün dünya üniformasıyla gördü. Yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken Thompson'ın medeni durumu da bir o kadar merak konusuydu.

İşte bu noktada kadın hayranlarının yüreğini burkacak bir ayrıntı var: Binbaşı,n 2010 yılından bu yana pazarlama müdürü olarak çalışan Caroline Thompson ile evli.

Bu arada eşinin kendisinden birkaç yaş büyük olduğunu da hatırlatalım. Thopmson ile 44 yaşındaki eşinin dört yaşında bir oğlu var. Aynı zamanda hayvan sever olan çiftin aile üyeleri arasında Odin ve Piper adında iki tane de labrador cinsi köpek bulunuyor.

EKONOMİ VE POLİTİKA ÖĞRENİMİ GÖRDÜ

Jonathan Thompson, 2004 yılında Aberystwyth Üniversitesi'nden ekonomi ve politika diploması alarak mezun oldu. 2006 yılında da orduya katıldı.

Herkes onun İskoçya doğumlu olduğunu düşünse de Thompson, Northumberland'da dünyaya geldi ve ailesiyle birlikte Surrey de yaşıyor. Yakışıklı Binbaşı'nın önde gelen hobileri ise ruby oynamak ve dağcılık.