Tatil kÄ±yafetleri bir Ã¼lke halkÄ±nÄ± Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±: Burada bÃ¶yle giyinemezsin

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Kanye West, Kardashian ile evlenmeden Ã¶nce de Ã¼nlÃ¼ydÃ¼ elbette ama bu kadar tuhaf giysilerle dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ hatÄ±rlanmÄ±yor. Ãœstelik West kendisi tuhaf giyinmekle kalmÄ±yor hayatÄ±ndaki kadÄ±nÄ± da bu yÃ¶nde teÅŸvik ediyor.

Bunun son Ã¶rneklerinden birini sergileyen kiÅŸi de ÅŸu anda evli olduÄŸu Bianca Censori. Bir zamanlar West'in moda ÅŸirketinde tasarÄ±mcÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Censori artÄ±k onun hayatÄ±ndaki kadÄ±n.

Ä°ÅŸin dikkat Ã§eken yanÄ± da Bianca Censori'nin hayatÄ±na West girdikten sonra tamamen deÄŸiÅŸmesi. Bir dÃ¶nem Kim Kardashian'a olan benzerliÄŸiyle bilinen Censori ÅŸimdi bambaÅŸka biri oldu. Ä°ddialara gÃ¶re de Kanye West'in istediÄŸi gibi bir kadÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã–zellikle de kÄ±yafetleri yÃ¼zÃ¼nden Ã§ift nereye giderlerse gitsinler bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerlerinde topluyor. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Bianca Censori'nin bÃ¶yle yarÄ± Ã§Ä±plak giyindiÄŸi iÃ§in baÅŸÄ± derde girmek Ã¼zere.

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Kanye West ve Bianca Censori bir sÃ¼redir Ä°talya'da bulunuyor. Elbette ABD'deki giyim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± orada da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor Ã§ift. Fakat ABD'de sadece magazin basÄ±nÄ±nÄ±n ilgisini Ã§eken bu giyim tarzÄ± Ä°talya'da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re polis, Censori'yi bÃ¶yle yarÄ± Ã§Ä±plak giyindiÄŸi iÃ§in ceza alabileceÄŸi konusunda uyardÄ±.

Censori'nin kÄ±yafetleri hayranlarÄ± tarafÄ±ndan bile aÄŸÄ±r eleÅŸtirilince polisin de dikkatini Ã§ekti. Bu durum Ã§ifte 5 bin ile 10 bin euro arasÄ±nda para cezasÄ± bile getirebilir.

Ä°talya'daki kanunlara gÃ¶re Censori bu giyimi yÃ¼zÃ¼nden para cezasÄ± alabileceÄŸi gibi aynÄ± zamanda reÅŸit olmayan kiÅŸilerin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bu ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in dÃ¶rt aydan dÃ¶rt yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na bile Ã§arptÄ±rÄ±labilir.

Â Censori'nin giyimi sosyal medyada da Ä°talyan kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan da eleÅŸtirildi. Bir kullanÄ±cÄ± "GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmamÄ±ÅŸ olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. Ä°talya Ã§ok daha muhafazakar bir Ã¼lke" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Bir baÅŸkasÄ± da "UmarÄ±m Ä°talya bunlarÄ± Ã¼lkeden atar" diye eleÅŸtiride bulundu. Censori'nin giyim tarzÄ± "saygÄ±sÄ±z" olarak nitelendirildi.

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KIM KARDASHIAN ONU HOR GÃ–RÃœYORDU

Bianca Censori; buna gÃ¼ndemde olmasÄ±nÄ±, medyanÄ±n bu kadar Ã§ok ilgisini Ã§ekmesini Kanye West ile birlikteliÄŸine borÃ§lu. Ama ondan da Ã¶tesi bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretini elde etmesinde etkisi olan bir kiÅŸi daha var: West'in eski eÅŸi Kim Kardashian. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Censori, son dÃ¶nemde saÃ§larÄ±nÄ± kestirip sarÄ±ya boyatsa da baÅŸlarda Kardashian'Ä±n ikiz kardeÅŸi gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Ä°ÅŸin aslÄ± o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye de bir dizi estetik operasyon sonrasÄ±nda kavuÅŸmuÅŸtu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha adÄ±nÄ± yakÄ±n Ã§evresi dÄ±ÅŸÄ±nda kimse bilmezken fiziksel olarak "yan komÅŸunun kÄ±zÄ±" gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Yani dikkat Ã§eken hiÃ§bir Ã¶zelliÄŸi yoktu. Ama Kanye West'in Yeezy firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ± onun hayatÄ±ndaki dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu.

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Peki ya Censori'nin bu yÃ¼zden Kim Kardashian'la da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz? Ãœstelik Kim Kardashian'Ä±n, kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bu Avustralya doÄŸumlu bu genÃ§ kadÄ±ndan kelimenin tam anlamÄ±yla nefret ettiÄŸini?

27 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± Bianca Censori, bir mimari tasarÄ±mcÄ±, bir sÃ¼redir de Kanye West'in firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu yÃ¼zden doÄŸal olarak da Kim Kardashian onu tanÄ±yordu. Fakat, West ve Kardashian'a yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Kim Kardashian, daha o zamanlardan itibaren Censori'den hiÃ§ hoÅŸlanmÄ±yor ve hatta onu hor gÃ¶rÃ¼yordu.

Â Bu kaynaÄŸÄ±n, Kanye West'in eski ve yeni eÅŸleri arasÄ±ndaki iliÅŸkiye dair sÃ¶ylediklerine bakalÄ±m bir de: "Kim, Bianca'dan nefret ediyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Bianca tatlÄ± bir kÄ±z ve Kim tatlÄ± kÄ±zlarÄ± sevmez."

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Bu kaynaklar ,Page Six'e Kanye West, Kim Kardashian ve Bianca Censori ile ilgili baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar da verdi. Buna gÃ¶re Kim, o zamanlar evli olduÄŸu Kanye West'in bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan Bianca'nÄ±n "patronundan, sadece yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan biri olmanÄ±n Ã¶tesinde bunun daha fazlasÄ±nÄ± istediÄŸini" biliyordu.

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'DEÄžÄ°ÅžMEYEN TEK YERÄ° GÃ–ÄžÃœSLERÄ°YDÄ°'

Biraz Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi Bianca Censori, Kanye West ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ABD'ye taÅŸÄ±nmadan Ã¶nce bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne uzaktan yakÄ±ndan benzemiyordu.

Hatta Melbourne'dan bir okul arkadaÅŸÄ± konuk olduÄŸu bir radyo programÄ±nda onun hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸi. "Kesinlikle bugÃ¼nkÃ¼ haline benzemiyondu. Burnu farklÄ±ydÄ±, yÃ¼zÃ¼ farklÄ±ydÄ±, kalÃ§asÄ± bile farklÄ±ydÄ±. Eskisinden farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebileceÄŸim tek ayrÄ±ntsÄ± gÃ¶ÄŸÃ¼sleri."

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Censori'nin bir baÅŸka okul arkadaÅŸÄ±na gÃ¶re genÃ§ kadÄ±n, okul yÄ±llarÄ±nda her zaman popÃ¼ler bir kÄ±zdÄ±. Bu arkadaÅŸÄ± onu ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Bianca o zamanlarda da Ã§ok tatlÄ±ydÄ±. bir baÅŸka okul arkadaÅŸÄ±na gÃ¶re de Bianca Censori, insan iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lÃ¼ biriydi. Ona gÃ¶re bir tÃ¼r sosyal kelebekti."

Â MÄ°MARÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ° ALDI

Bir anda Magazin meraklÄ±larÄ±nÄ±n dikkatini Ã§eken Bianca Censori'nin en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi gerÃ§ekten de Kim Kardashian'a olan ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± benzerliÄŸi. Fiziksel Ã¶zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra giyim kuÅŸamÄ± da Kanye West'in eski eÅŸinin kopyasÄ± gibi.

Avustralya doÄŸumlu olar Censori ile 45'ine gelen Kanye West arasÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir yaÅŸ farkÄ± var. Melbourne Ãœniversitesi'nde mimari eÄŸitimi gÃ¶ren Bianca Censori, 2017 yÄ±lÄ±nda diplomasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra 2019 ile 2020 arasÄ±nda yÃ¼ksek lisans yaptÄ±.

MÃœCEVHER FÄ°RMASI KURDU:Â Bianca Censori; okulunu bitirdikten sonra bir mÃ¼cevher firmasÄ± kurdu. Kariyeriyle ilgili olarak bilgi verdiÄŸi internet sayfasÄ±na gÃ¶re kendi kendine tasma ÅŸeklinde kolyeler tasarladÄ±. Yine kendi ifadesiyle, tasarladÄ±ÄŸÄ± bu kolyeler ilgi gÃ¶rdÃ¼, iÅŸi de usul usul bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±. Bu arada Censori; doÄŸum yeri olan Avustralya'da bir sÃ¼re de bir mimari firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Â ARTIK KARDASHIAN Ä°LE BENZERLÄ°ÄžÄ° KALMADI

Kanye West ile Bianca Censori'nin nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na da bakalÄ±m. AslÄ±nda bu iÅŸ gerÃ§ekten Ã§ok yeni gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bilinen, Censori'nin Kanye West'in firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±. Ne zaman romantik iliÅŸkiye baÅŸladÄ±klarÄ± ise bir muamma. Ä°kili, bu yÄ±lÄ±n 9 Ocak gÃ¼nÃ¼ Beverly Hills'te bir restoranda Yemek yerken objektiflere takÄ±ldÄ±. O gÃ¼n de parmaklarÄ±ndaki evlilik yÃ¼zÃ¼kleri dikkat Ã§ekti.

Bianca Censori ile ilgili bir baÅŸka bilgiye daha gelelim. GenÃ§ kadÄ±n aslÄ±nda Instagram kullanÄ±yordu. Ãœstelik burada Ã§arpÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlar da yapÄ±yordu. Fakat Kanye West ile evlilik haberi duyulduÄŸu an sayfasÄ±nÄ± kapattÄ±.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Bianca Censori bugÃ¼n magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde ilk sÄ±ralarda yer alan bir isim. Ãœstelik Kanye West ile iddialara gÃ¶re evleninceye kadar kendisini benzettiÄŸi Kim Kardashian ile ortak yanlarÄ± da neredeyse kalmadÄ±.

SaÃ§Ä±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirdi. SarÄ±ya boyattÄ±. Son dÃ¶nemde daha az makyaj yapmaya baÅŸladÄ±. Ãœstelik artÄ±k Kanye West ile uyumlu tuhaf kÄ±yafetleriyle sokaklarda geziyor.

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