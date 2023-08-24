Hollywood'da bu da oldu...Ünlü oyuncu eski kocasına nafaka ödeyecek... Üç yıllık evlilik, sekiz yıllık boşanma davasıyla bitti

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Bu boşanma davaları sona erdiğinde de genellikle erkek eş, eski karısına çocuk desteği, nafaka gibi bazı ödemeler yapmak zorunda kalır. Ama bu kez tam tersi oldu.

Sadece üç yıl evli kalan ünlü çift boşandı. Tam sekiz yıl sonra da boşanma davaları sonuçlandı. Bu kez kadın eş, eski kocasına çocuk desteği yani çocuğu için nafaka ödemek zorunda kaldı. Hem de öyle az buz bir miktar değil. Tam 8 bin dolar... Üstelik bunu her ay tekrarlayacak. Eski eşine gelirinden vereceği ve yapacakları bununla da sınırlı değil.

Gelin bir bakalım bu Hollywood tarihine geçecek özelliklere sahip boşanma anlaşmasının taraflarına.

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BÜYÜK AŞKIN SONU

Evlilikleri büyük olaylarla - ki bunlara birazdan değineceğiz- ve tabii ki aşkla başlayan Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry ve eşi Fransız oyuncu Olivier Martinez olayın tarafları.

2013 yılında evlenen çift, 2016'da da yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma davası da o yıl açıldı. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen de resmi olarak boşanmaları daha yeni tamamlandı.

People dergisinin elde ettiği dava dokümanlarına göre Berry ile eski eşi Martinez, boşanma şartları konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Halle Berry, eski eşi Olivier Martinez'e, 9 yaşındaki oğulları Maceo'nun bakımı için aylık 8 bin dolar nafaka ödeyecek. Ama bu kadar değil.

Buna ek olarak Halle Berry, eski eşi Martinez'e, elde ettiği 2 milyon doların üzerindeki her gelirinin yüzde 4. 3'ünü de verecek.

Hem Berry'nin hem de Martinez'in onayladığı boşanma anlaşmasına göre güzel yıldız, aynı zamanda Maceo'nun özel okul parasını, yine okula giderken giyeceği üniforma dahil eğitimiyle ilgili bütün masraflarını karşılayacak.

BERRY ESKİ EŞİNE NAFAKA ÖDEYECEK... UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ

Olaya böyle bakınca Halle Berry'nin "eski eşinden nafaka alan değil veren anne" olarak Hollywood tarihine geçtiğini söylemek hiç yanlış olmaz. Zaten sonucu değerlendiren uzmanlara göre bu, her ne kadar alışılmadık olsa da yine de yaratıcı bir çözüm.

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Deneyimli bir boşanma avukatı olan Katherine Miller, konuyla ilgili olarak Yahoo Entertainment'e yaptığı değerlendirmede "Bu durum muhtemelen Halle Berry'nin gelecekte elde edeceği gelirle ilgili anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor" dedi.

Ardından da bu anlaşmanın, eski çiftin hem riski hem de ödülü paylaşmalarını sağladığını ekledi.Miller'a göre yapılan anlaşma, eski çifttin birini gereksiz yere cezalandırmıyor.

Berry ile Martinez'in evliliği üç yıl sürdü. Boşanma davası ise sekiz yılda sonuçlandı.



Aile hukuku konusunda uzman bir firmanın yöneticisi olan Peter Walzer de Halle Berry'nin 9 yaşındaki oğlu Maceo için eski eşi Olivier Martinez'e ödeyeceği 8 bin doların, California Çocuk Destek Programı tarafından belirlendiğine belirtti.

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Halle Berry ve Olivier Martinez 2012 yılında Dark Tide adlı filmin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu. Çift, 2013'te de evlendi. Fakat sadece üç yıl sonra yollarını ayırma kararı aldılar. Bu kadar kısa süren evliliğin ardından açılan boşanma davasının çözüme kavuşması ise tam sekiz yıl sürdü.

Şöyle bir eriye dönüp bakıldığında Halle Berry'nin aşktan yana yüzünün hiç gülmediğini görmek mümkün. Ta ki şu anda birlikte olduğu sevgilisi Van Hunt ile tanışıncaya kadar.

İLK EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ

Halle Berry, ilk evliliğini gençlik yıllarında David Justice ile yaptı. 1993 yılında başlayan bu evlilik, sadece 4 yıl sürdü.

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O dönemde Berry'nin Justice'den şiddet gördüğü haberleri basına yansımıştı. Fakat boşanmalarından çok uzun zaman sonra 2015 yılında bu iddialar hakkında konuşmuş ve "Halle'ye asla vurmadım, şiddet uygulamadım" demişti.

İKİNCİ EŞİ DE ONDAN NAFAKA İSTEMİŞTİ

Halle Berry, ikinci evliliğini 2001 ile 2005 arasında Eric Benet ile yaptı. Ödül kazandığı Oscar töreninde eşiyle mutluluk tablosu sergileyen Berry'nin hayatındaki gerçeğin ise öyle olmadığı bir süre sonra ortaya çıktı.

Benet, kendisini aldattığı için bu evlilik de yıkıldı. Bu boşanma, magazin basınının ilgisini çekecek türden oldu.

Eric Benet ile evliliğini bitirmek isteyen Halle Berry, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Güzel oyuncu, evlilik süresince çok acı çektiğini ve kalp kırıklığı yüzünden birçok kez intiharı düşündüğünü öne sürdü.

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Fakat öte yandan Los Angeles’taki mahkemeye dilekçe veren Benet, da evlenmeden önce yaptıkları anlaşmanın değiştirilmesini isteyerek, Berry’den yüklü miktarda nafaka istedi. Mahkeme Benet'in istediği nafakayı vermedi. Böylece çift boşandı.

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TOKAT YÜZÜNDEN KULAK ZARI PATLADI

Aslında Halle Berry'nin eş ve sevgililerinden şiddet gördüğü iddiaları bir değil birkaç farklı şekilde basına yansımıştı.

Her ne kadar eski eşi Eric Benet, "Halle'ye hiç vurmadım" dese de onunla boşanma nedeni olarak şiddet görmesini öne sürdü Berry.

Bu arada bazı iddialara göre Berry, eski sevgilisi Wesley Snipes'tan da şiddet gördü. Hatta sağ kulağının Snipes'tan yediği tokat yüzünden iyi duymadığı bile öne sürüldü.

KANADALI MODELLE İLİŞKİSİ OLAYLI BİTTİ

Halle Berry en çok konuşulan ilişkilerinden biri de Kanadalı model Gabriel Aubry ile yaşadı. Şu anda 14 yaşında olan kızı Nahla Ariela Aubry, bu ilişkiden dünyaya geldi.

Önceleri mutlu bir şekilde ilişkilerini yürüten Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin ayrılığı ise olaylı oldu. Bu olayların bir bölümüne Berry'nin, 2013 ile 2016 arasında evli kaldığı Fransız oyuncu Olivier Martinez de dahil oldu.

2012 yılında; Gabriel Aubry ile ayrıldığı sevgilisi Halle Berry, kızları Nahla'nın velayeti nedeniyle yasal bir savaş içindeydi. Hatta Aubry'ye hem kızına hem de eski sevgilisi Berry'ye yaklaşmama cezası verilmişti.

Fakat bir Şükran Günü'nde Gabriel Aubry, Martinez ile Berry'nın yaşadığı eve gitti. İşte o sırada da iki adam arasında korkunç bir kavga çıktı. Kavganın sonunda Gabriel Aubry'nin yüzü gözü darmadağın oldu. Martinez ise gözaltına alınıp nezarete atıldı.

'AİLE ÜYELERİNDEN BİRİYLE İLİŞKİSİ VARDI'

Halle Berry, Kanadalı model Gabriel Aubry,'den ayrılmalarıyla ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya koydu.

Berry ile kızları Nahla'nın velayeti için giriştikleri yasal mücadelenin dava dosyalarında yer alan bu iddialara göre Gabriel Aubry, Halle Berry ile birlikteyken ile aile üyelerinden biriyle de bir ilişki sürdürüyordu.

Bu durum da çiftin ilişkisini bozdu. Mahkeme belgelerinde ileri sürüldüğüne göre sekiz kardeşi daha olan Gabriel Aubry, aile üyesiyle girdiği bu ilişkiye yetişme çağında başladı.

Kimliği belirtilmeyen aile üyesi sonlandırana kadar da bu ilişki devam etti. O belgelerde Gabriel Aubry'nin, Halle Berry'ye karşı ırkçı davranışlarda bulunduğu iddiası da yer alıyor.

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ÜÇÜNCÜ EVLİLİK DE KOLAY BİTMEDİ

Halle Berry, üçüncü evliliğini ise Fransız oyuncu Olivier Martinez ile yaptı. Bu evlilik 2013 ile 2016 arasında yaşandı. Eski çiftin, şu anda 9 yaşında olan Maceo adında bir oğlu bulunuyor.

Berry'nin bu boşanması da pek sakin geçmedi. Martinez'den olan oğlunun velayetini almak için büyük çaba gösterdi Berry.

Hatta o dönemde Martinez'in, Maceo'yu memleketi Fransa'ya götürmesini engellemeye çalıştı. Martinez, şimdi oğluyla Los Angeles sokaklarında gezinti yaparken görüntüleniyor.

Berry, 2002 yılında Monster's Ball adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıp tarihe geçti. Çünkü Berry, o zamana kadar bu ödüle değer görülen ilk Afro Amerikalı kadın yıldızdı.

Halle Berry, bir süredir müzisyen Van Hunt ile birlikte. Geçmişteki ilişkileri sorunlu olsa da bu kez mutluluğu bulmuş gibi görünüyor.



