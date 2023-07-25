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Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu!

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#Tom Brady#Gisele Bündchen#Irina Shayk
Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 13:36

Gösteri dünyasında gelenektir... Hemen hemen her yıl iki ünlünün yaz aşkı gündemin ilk sıralarına yerleşir. Mevsim bitinceye kadar da konuşulur. Bazen bu yaz aşkları uzar hatta evliliğe bile uzanır. Ama bazen de tıpkı milyonlarca kişiye olduğu gibi yaz aşkı olarak kalır.

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İşte son iki gündür gösteri dünyasının iki ünlüsü, en azından şimdilik yaz aşkı diye nitelendirilen görüntülerde, son bir buçuk aydır sessiz sakin akıp giden magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti bile.

Çok değil, daha geçen yıl, yollarını ayırdıkları konuşulan ünlü çift hakkında bazı iddialar ortalarda dolanıyordu. Onlar da bu iddiaları doğrulayacak görüntüler sergiliyordu sokaklarda. Öyle ki zaten bir çocukları olan çiftin barıştığı hatta yeni bir çocuk için harekete geçtiği konuşulmaya başladı.

Herkes o cepheden yeni bir bebek haberi beklerken bambaşka bir gelişme oldu. Bu kez iddialar geçtiğimiz ay yapılan bir sosyete düğününden geliyordu. Konuşulanlara göre ünlü sevgilisinden bir çocuk daha yapmayı planladığı ileri sürülen top model bu kez bir meslektaşının eski eşini "kıskaca" almıştı.

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O düğünde ünlü modelin, bir meslektaşının, ünlü bir sporcu olan eski eşinin peşinden ayrılmadığı ileri sürüldü. Ama yine iddialara göre o ünlü sporcu, boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açmaya hazır değildi. O yüzden de güzel modelin çabaları boşa çıkmıştı.

Fakat önceki gün paparazziler bütün bu iddiaları yalanlayan görüntüleri yakaladı. Ünlü sporcuyla güzel model, bir otomobilin içinde liseli aşıklar gibi romantizm yaşıyorladı. Görünüşe göre düğündeki kovalamaca sonuçlanmış ve iki ünlü artık sevgili olmuştu. Görüntüler tam da bunu gözler önüne seriyordu.

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Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu

HERKES 'YAZ AŞKI' DİYOR
Böyle uzun uzun anlattığımız, kızının babası, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tekrar barışacağı ileri sürülen Irina Shayk ile meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady'nin hikayesi.

Geçen ay bir sosyete düğününde kovalamaca oyndıkları ileri sürülen Shayk ve Brady, öneki gün Los Angeles'ta lüks bir otomobilin içinde objektiflere takıldı. Paparazzilerin kaydettiği görüntüler de ikilinin yeni bir aşka başladığını inkar edilemeyecek şekilde gözler önüne serdi.

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Kırmızı ışıkta duran otomobilin sürücü koltuğunda Tom Brady vardı. Yanında da Irina Shayk. İkili öylesine dünyayı unutmuşlardı ki görüntülendiklerini bile fark etmeden yüzlerinde gülücüklerle uzun uzun sohbet etti.

Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu

Shayk ve Brady'nin romantik sohbeti objektiflere takıldı. Brady bir ara elini uzatıp Shayk'ın yüzünü hafifçe okşadı.

Koltuğunu geriye yatırmış olan Shayk, Brady'e dönüp konuşurken ünlü sporcunun zaman zaman Shayk'ın yüzünü okşadığı görüldü. Sonra ikili yine neşeli bir şekilde otomobilden indiler. Bu arada Shayk'ın elindeki kırmızı bir ambalaja sarılmış hediye paketi de dikkatlerden kaçmadı.

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Özetle gösteri dünyasını uzun uzun meşgul edecek yeni bir aşk ilk kez görüntülenmiş oldu böylece. Daha da açık söylersek top model Gisele Bündchen'den boşanan Tom Brady, eski karısının meslektaşı Irina Shayk ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu


ARALARINDA BİR 'KIVILCIM' VAR
Shayk ile Brady bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değil. Fakat çifte yakın kaynaklar, People, Page Six gibi basın organlarına yorum yapmaya çoktan başladı bile.

People dergisine konuşan kaynaklar 37 yaşındaki Shayk le 45 yaşındaki Tom Brady'nin birkaç haftadır iletişimde olduğunu söyledi. Bu kaynaklara göre Shayk ile Brady arasında bir kıvılcım var. Ama ilişkinin ciddiyeti konusunda bir yorum yapmak için henüz erken.

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Bir kaynak, ünlüleri bir araya getiren düğünün ardından Tom Brady'nin Irina Shayk'ı romantik bir hafta sonu tatili için Los Angeles'a davet ettiğini söyledi. Bunun üzerine Shayk da kızıyla birlikte yaşadığı New York'tan Los Angeles'a gitti.

Sonra bir otele yerleşti. Brady de görüntülendikleri sırada Shayk'ı almak için otele gitmişti. İkili sonra bir iddiaya göre Tom Brady'nin evine başka bir iddiaya göre de Brady'nin geçici bir süre kaldığı başka bir eve gitti. Ertesi gün de Brady, Shayk'ı tekrar oteline getirip bıraktı.

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Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu

SOSYETE DÜĞÜNÜNDE PEŞİNDEN KOŞTUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Shayk ile Brady'nin ilişkisinin temellerinin milyarder Joe Nahmad ile model Madison Headrick'in İtalya'nın Sardinya adasındaki düğününde atıldığı konuşuluyor. O dönemde de çok konuşulduğu gibi Shayk ve Brady birçok başka ünlüyle birlikte o düğüne davetliydi.

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İki gün süren düğünde Shayk, meslektaşı Bündchen'in eski kocası Tom Brady'nin dikkatini çekmek için çok uğraştı. O dönemde ünlü modelin başarılı olamadığı konuşuldu. Fakat görünüşe göre Brady ile Shayk arasındaki yakınlaşma da o düğünde başladı.

Tom Brady, geçtiğimiz hafta da Kim Kardashian ile romantik bir ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Hatta bir ara bir başka model Emilyl Ratajkowski ile birlikte adı anıldı. Ama bütün bunların sadece bir söylenti olduğu da Shayk ile Brady'nin görüntüleriyle kanıtlanmış oldu.

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Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu

'BRADY KENDİNDEN GEÇMİŞ HALDE'
Bu arada Tom Brady ve Irina Shayk ilişkisine dair başka bir iddia daha var. Her ne kadar bazı kaynaklar bu ilişkinin şu anda ciddiye alınacak bir durumu olmadığını söylese de başka bazı kaynaklara göre Brady, aslında çok ciddi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklara bakılırsa Shayk ile Brady arasındaki kimya son derece uyumlu. Hatta Brady cephesinin bu ilişkiden dolayı neredeyse "kendinde geçmiş bir halde" olduğu bile söyleniyor.

Bu iddiada bulunanlara göre hem Brady hem de Shayk, bunu sadece basit bir flört olarak görmüyor. Onlar, ilişkinin yürümesi ve uzun sürmesi arzusunda.

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Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu


BARIŞTIKLARI KONUŞULUYORDU: Irina Shayk, daha önce ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Sonra Bradley Cooper ile nişanlandı o ilişkiden şu anda 6 yaşında olan Lea adına bir kızı annesi.

Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu

ÜÇ ÇOCUK BABASI : Tom Brady ise oyuncu Bridget Moynahan ile ilişkisinden şu anda 15 yaşında olan Edward Thomas adında 15 yaşında bir erkek çocuk babası. Uğruna Moynahan'ı hamileyken terk ettiği Gisele Bündchen ile evlilğinden de 13 yaşında Benjamin ve 10 yaşında Vivian adında bir kızı bulunuyor.

Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu

YENİ YAŞINI KUTLAMAK İÇİN ARJANTİN'E GİTTİ: Bu arada Tom Brady'nin eski eşi Bündchen ise ikiz kardeşiyle doğum gününü kutlamak için Arjantin'e gitti. Çocukları ve aile üyeleri de onlara eşlik etti.

Düğünde dikkatini çekmek için çok uğraşmıştı: Aşkın ilk dokunuşu

ESKİ EŞİYLE İLGİLİ İKİ FARKLI İDDİA VAR
Bu arada eski eşi Tom Brady'nin tam da 43'üncü doğum günü öncesinde meslektaşı Irina Shayk ile görüntülenmesi konusunda Gisele Bündchen'in ne düşündüğü de merak konusu. Bununla ilgili birbirinden farklı iki iddia var.

Birincisine göre Bündchen, eski eşi Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'nin Shayk ile bir romantik ilişkiye başlamasından pek memnun değil. Görüntülerin, Bündchen için kötü bir doğum günü sürprizi olduğu belirtiliyor.

Bir diğer iddia ise bunun tam tersi. Buna göre ise Bündchen, eski eşinin yeni bir ilişkiye başlamasıyla birlikte kendini daha özgür hissetmeye başlayacak.

Tom Brady ile Gisele Bündchen 2009 yılında evlendiler. Geçen yıl da boşandılar. Üstelik de bu tür ünlü çiftlerde olduğu gibi gürültülü bir şekilde değil son derece sessizce.

Ünlü çift boşanmanın ardından birbirleri aleyhine herhangi bir açıklama yapmadı. Uzun süren sessizliği Bündchen, eski eşi için "Sadece en iyisini dileyebileceğini" söyleyerek bozdu.

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#Tom Brady#Gisele Bündchen#Irina Shayk