İşte Camilla'nın köyü: Orada geçen yıllarını hiçbir zaman unutmadı

Belki de küçük oğlu Harry ailesiyle birlikte ülkeden ayrılmayacaktı. "Kraliçe Diana" iki gelini Kate ve Meghan ile birlikte dünya sahnesinin en renkli simalarından biri olarak anılmaya devam edecekti.

Ama milyonlarca kişinin "Kraliçe Diana" hayali kursağında kalalı çok uzun zaman oldu. Onun yerine Charles'ın belli ki gerçekten sevdiği, Diana gibi kendisini gölgede bırakmayan "sabırlı" Camilla artık ülkenin yeni kraliçesi.

Kısacası Camilla'dan söz edildiğinde akıllara hemen o isim geliyor: Diana.

Ama onu yakından tanıyanlar, başlarda kendisinden hiç hoşlanmayan kayınpederi Prens Philip'i bile etkilediği okuma tutkusunu bilir.

Bir de Camilla'nın doğaya olan sevgisini! Hatta ilk kocası Andrew Parker Bowles'tan boşandıktan sonra satın aldığı kendine ait kır evinde nasıl bir taşra kızı gibi yaşadığını da bilen bilir.

KIRSAL ALAN TUTKUSUNUN ALTINDA YATAN NEDEN

Peki Camilla'nın bu kırsal alan tutkusunun altında yatan asıl nedeni biliyor musunuz? Bunun nedeni çocukluğunun bir Sussex köyünde geçmesi.

Belli ki doğanın kollarında özgürce yaşadığı çocukluğu, Camilla'nın ruhunda çok derin izler bıraktı. Bu yüzden de kocasıyla birlikte sahip olduğu gösterişli konutlar yerine kendi parasıyla satın aldığı kır evinde rahat hissediyor kendini.

Her ne kadar çocukluğunu Sussex'te bir köyde geçirdiğini söylesek de bu Camilla'nın ailesinin kökenlerini değiştirmiyor.Tam adıyla Camilla Rosemary Shand, dünyaya gözlerini Londra'daki King's College Hastanesi'nde açtı.

Ama çocukluğunun çok büyük bir bölümünü Doğu Sussex'teki Plupmton adlı köyde geçirdi. Bu arada hatırlatalım ki Shand ailesi zamanını ikiye ayırmıştı. Yılın belli bir bölümünde kırsalda, belli bir bölümünde de Londra'daki konutunda kalıyordu.

Binbaşı Bruce Shand ve karısı Rosalind Cubitt'in çocuğu olarak dünyaya gelen Camilla, Plupmton adlı köydeki Laines isimli aile konutunda büyüdü.

ANNESİ ÖLÜNCE KÖYDEKİ EV SATILDI

Camilla ve kardeşlerinin çocukluğunun geçtiği bu ev, annesi Rosalind 1994 yılında ölünceye kadar Shand ailesinin elinde kaldı. Onun hayata veda etmesinden sonra da İngiliz oyuncu James Wilby bu konutun satın aldı.

Zaman geçtikçe de bugünün İngiltere Kraliçesi Camilla'nın büyüdüğü bu ev değer kazandı. Wilby, Camilla'nın ailesinden satın aldığı bu evi 2014 yılında 3. 25 milyon sterline satışa çıkardı.

Camilla'nın çocukluğunun geçtiği bu köy, tarihi değeri ve eşsiz cazibesiyle bilinen Plumpton Green'in yakınında bulunuyor.

Köy, eski kulübeler ve büyük malikanelerle süslü bir rota olarak biliniyor. Bu bölge, doğal güzelliklerle bezenmiş yeşil alanlara sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

ÜNLÜ MÜZİSYEN DE 13 YIL BU KÖYDE YAŞADI

Camilla'nın çocukluk yıllarının geçtiği bu çevre, hem tarihi değeri hem de benzersiz bir cazibeyi bir arada sunuyor. Kısacası burası bir süredir doğa tatili yapmak isteyenlerin de rotasında yer alıyor.

Bu arada Plumpton'ın tek özelliği Camilla'nın büyüdüğü yer olması değil. Aynı zamanda gösteri dünyasının ünlülerinin de kafa dinlemek için tercih ettiği ve mülk satın aldığı bir muhite dönüştü zaman içinde.

Bu köyün ünlü sakinlerinden biri de efsane müzik grubu Led Zeppelin'in ünlü yıldızı Jimmy Page oldu. Page, 1970'ler ile 80'ler arasında Plumpton köyünde 13 yıl boyunca yaşadı.

Camilla okul yıllarında da çocukluğunu geçirdiği bu atmosferden uzak kalmadı. Gittiği Rumbrells adlı yatılı okul da köye uzak olmayan bir bölgedeydi.

Günümüzün İngiltere Kraliçesi Camilla, bir yandan okula giderken diğer yandan da Plumpton'da bir daha asla unutamadığı anılar biriktirdi.

Shand ailesinin Londra meskeni ise Plumpton köyündeki geniş kırsal mülklerinden oldukça farklı, daha mütevazi üç katlı bir ev olarak biliniyor.

KENDİ PARASIYLA YİNE BİR KIR EVİ SATIN ALDI

Her ne kadar Camilla'nın ailesi bu evi anne Rosalind'in ölümünden sonra satmış olsa da onun içindeki doğa tutkusu hiçbir zaman ölmedi.

Camilla da elindeki olanakları değerlendirerek bu tutkusunu besleyecek adımlar attı. İşte bunlardan biri de ilk kocası Andrew Parker Bowles'tan boşandıktan sonra satın aldığı Wiltshire'da bulunan Ray Mill adlı konut.

Camilla'nın doğanın kollarına sığınıp kafa dinlediği bu mülkten eşi Charles'ın hiç hoşlanmadığını da not düşelim bir kenara. Camilla ise burayı çok seviyor. Çünkü bu konut kendi deyimiyle "içindeki taşra kızını ortaya çıkaran" bir yer.

Aslında Camilla'nın kendisine ait olan bu mülk, aileyi yakından takip edenlere hiç yabancı değil. Geçen yılın son yarısında bir dergi için gelini Kate Middleton'ın objektifi karşısına geçti Camilla. Bunun için de çok sevdiği Ray Mill konutunun bahçesini seçti.

BOŞANDIKTAN SONRA İKİ ÇOCUĞUYLA BURADA OTURDU

Bu mülkü Camilla, henüz Charles ile evlenmeden önce yani 1994 yılında satın aldı. O dönemde de çok geniş bir arazi içinde yer alan bu mülk için 850 bin sterlin ödedi Camilla. İlk eşi Andrew Parker Bowles'tan boşandığı 1996 yılından başlayarak 2003'e kadar da burada yaşadı.

Camilla bu evi böylesine sevdiği ve değer verdiği halde, kocası Charles bu evden de ortamından da çevresinden de hiç hoşlanmıyor. Onun tercihi, eşinin sahip olduğu bu mülkün 15 dakika uzağındaki Cotswold'da bulunan evi.

Ayrıca bu mülkün Camilla için başka güzel anıları da var. Andrew Parker Bowles ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Laura 2006 yılında Harry Lopes ile evlenirken düğün resepsiyonu bu evde verildi. Camilla; boşandıktan sonra bir süre iki çocuğuyla bu evde yaşadı.

KOCASININ HUYSUZLUKLARINDAN UZAKTA

İngiliz kraliyet uzmanlarının anlattığına göre Camilla, Ray Mill'deki eve geldiğinde bütün unvanlarından ve zorunluluklarından sıyrılıyor. Ayakkabılarını fırlatıp atıyor ve kocasının hiç sevmediği TV dizilerini seyrediyor.

Kraliçe Camilla bu konuta geldiğinde Charles ile yaşarken dikkat ettiği ne varsa hepsini bir kenara bırakma özgürlüğüne sahip. Evi dağıtmak da bunlardan biri. Çünkü Charles'ın, evin her zaman derli toplu olmasını istediği biliniyor. Hatta bazen bu konuda gerilim bile yaratabiliyor.

AÇIK HAVA YÜZME HAVUZU VAR

Her ne kadar Camilla'nın içindeki köylü kızını ortaya çıkardığı söylense de buna ek olarak tarihi özelliklerini korusa da Ray Mill, sahiplerine dönümlerce geniş bahçeler, özel düzenlenmiş bir teras ve bir açık hava yüzme havuzu gibi rahatlatıcı özellikler de sunuyor. Yani doğada olmayı seven Camilla'nın sahip olduğu her şeyi.