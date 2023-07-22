Milyonların gözü önünde büyümüştü: Hayatında yeni bir sayfa açıldı

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TÜM DÜNYA ONUN DOĞUMUNU BEKLEMİŞTİ

Hamileliğin duyurulmasından sonra geri sayım başladı. Ama o geri sayım dünya üzerindeki milyonlarca kişi için bitmek bilmiyordu. O ülkede yaşamıyor olsa bile o kadar çok kişi nefesini tutmuş bebeğin dünyaya gelmesini bekliyordu!

Yüzyıllardır geniş bir coğrafyaya hükmeden ailenin başındaki kişi bile bütün yaz tatili planlarını erteleyip o bebeğin gelişini beklemeye başladı. Sonunda, beklenen bebek doğdu...

Bu arada eskilerin deyimiyle 'doğan büyüyor'... O ünlü bebek için de aynı durum söz konusu oldu. Yıllar geçti, köprülerin altında çok sular aktı. Doğumunu sadece ailesinin değil tüm dünyanın beklediği o bebek büyüdü. Hatta o kadar büyüdü ki artık hayatında yeni bir sayfa bile açıldı.

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ARTIK 10 YAŞINDA: NEREDEYSE DELİKANLI OLDU

Anladınız değil mi, İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri Prens William ile Kate Middleton'ın ilk göz ağrısı Prens George'dan söz ettiğimizi.

22 Temmuz 2013 tarihinde dünyaya gözlerini açan George, artık 10 yaşına geldi. Yani tek basamaklı sayılardan oluşan yaşlarını bitirdi ve iki rakamlı yılların ilkine sıra geldi.

Babası William'ın ardından Büyük Britanya tahtının ilk sıradaki varisi olan George'un yeni yaşı için de ailesi tarafından yeni bir fotoğrafı yayınlandı.

Aslında sık sık anne ve babasıyla birlikte kamuoyu karşısına çıktığı için deyim yerindeyse milyonların gözü önünde büyümüştü George.

Ama o fotoğraftaki duruşu özellikle de giyimi ve kuşamı onun aslında sanıldığından daha çok büyüdüğünü ve neredeyse bir delikanlıya dönüştüğünü gözler önüne serdi.

GİYİMİ BABASININ KOPYASI

Prens George, 10'uncu doğum yıl dönümü nedeniyle yayınlanan bu fotoğraftaki giyim tarzıyla babası William'ın bir kopyası gibi.

Koyu yeşil renkli pantolonu, üzerine giydiği, kolları dirseklere kadar sıvanmış kareli gömleği ile artık çocukluktan çıkmaya başladığını gözler önüne serdi George.

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En çok da babasının giymeyi çok sevdiği ayakkabılara benzeyen kahverengi ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı.

Küçük Prens'in gelecekte belki de babasından daha uzun boylu olacağı da bu fotoğraftan yola çıkarak konuşulan başka bir ayrıntı.

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BU KEZ FOTOĞRAFI ANNESİ ÇEKMEDİ

Prens George'un 10'uncu yaş fotoğrafıyla ilgili başka bir ayrıntı daha var.

Genellikle çocuklarının ve hatta ailenin geri kalanının önemli günlerinde objektifin ardında bu işe amatör bir tutkuyla bağlı olan Kate Middleton olurdu. Fakat bu kez bir değişiklik yapıldı. George'un doğum günü için yayınlanan fotoğrafında Mary Pilkington'ın imzası var.

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Tam adıyla George Alexander Louis için hayatının yeni döneminin, yani iki basamaklı sayılardan oluşan yaşlarının başlangıcı da böylece yapılmış oldu.

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MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Dünyaya geldiği ülkenin gelecekteki kralı olan George, her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında.

Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

Kate ve William'ın bir bebek beklediği sol karede fotoğraf eşliğinde dünyaya duyurulmuştu. George, doğduktan sonra mavi renkte giyinmiş anne ve babasıyla birlikte kameralar karşısına çıktı.

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George son olarak geçen hafta artık kendisi için bir gelenek haline gelen Wimbledon Açık'ta final maçını izlemeye gitti. O sırada yanında anne ve babasıyla birlikte bu etkinliğe ilk kez katılan kardeşi Charlotte da vardı.

Son zamanlarda davranışlarının değiştiği ve artık konumuna alıştığı görülse de George uzun süre utangaç prens olarak bilindi.

Ailesinin kuralları gereği uzun süre kısa pantolonla gezen George, geçen yıldan itibaren küçücük yaşında takım elbise ve kravatla halkın karşısına çıkmaya başladı.

ÇARPICI İDDİALARIN ODAĞINDAYDI

Prens George her ne kadar geniş bir kesim tarafından "geleceğin kralı" olarak görülse de ortaya atılan birçok iddianın da odak noktasındaydı. Ta ki bu yıl halkın karşısında daha özgüvenli tavırlar sergileyinceye kadar.

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Bu iddiaların en önemli nedeni de George'un toplum karşısında sergilediği çekingen tavırları ve neredeyse kalabalıklara karışmaktan pek hoşlanmadığını gözler önüne sermesiydi.

George'un vaftiz töreninden tüm dünyaya bu kareler yansımıştı. Minik bebek aile geleneği olarak beyaz bir kıyafet içindeydi.

Prens George hakkında önceki yıl dudak uçuklatan bazı iddialar ortaya atılmıştı. Kraliyet ailesini takip eden bazı uzmanlara göre her ne kadar kardeşleri arasında ilk sıradaki veliaht olsa da onun tahta asla oturmayacağını ileri sürdü.

Bu görüşteki kişilere göre sıra ona gelene kadar monarşi de tarihe karışmış olacaktı. Bazı iddialara göre babası William, tahta çıkacak son kral bile olabilir. Özellikle bir anayasa uzmanı tarafından ortaya atılan bir teori dudak uçuklatacak türdendi.

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Bu teoriye göre Prens George, monarşi varlığını sürdürse bile kral olmayacak. Üstelik bunu da kendi isteğiyle yapacak.

Böyle bir durumda da tahta, kendisinden sonra gelen kardeşi Prenses Charlotte geçecek. Yani Charlotte da tıpkı şu anda Kraliçe 2. Elizabeth'in olduğu gibi etkili bir monark olarak tarihteki yerini alacak.

George tüm ailesiyle birlikteTrooping The Color etkinliğine katıldığında babasının kucağındaydı ve henüz iki yaşındaydı.

Bu yıla kadar bu ve benzer iddialar basının gündeminde uzun süre yer alsa da George son dönemde değişin davranışlarıyla bunları yalanladı desek yanılmış olmayız.

Küçük Prens artık eskisi kadar utangaç değil, daha kendine güvenli ve halktan kendisine yönelen ilgiye ailesinin diğer üyeleri gibi el sallayıp gülümseyerek karşılık veriyor.

George, dedesi Charles'ın taç giyme töreninde de ailedeki diğer bazı yaşıtlarıyla birlikte görev aldı. Ön saflardaki görevini de anne ve babasını gururlandıran bir şekilde yerine getirdi.

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BEBEKKEN ULUSLARARASI GEZİYE ÇIKTI

George aslında daha doğduğu andan itibaren gelecekteki görevine hazırlanacak şekilde yetiştiril

meye başlandı. Öyle ki anne ve babasının kucağında bir uluslararası tura bile çıktı.

Geleceğin kralı olduğu için de küçük yaşlarından itibaren belli sorumluluklar veriliyor George'a. Charlotte adında bir kız, Louis adında bir de erkek kardeşi olan George, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte ilk Noel ayinine katıldı.

Küçücük yaşında takım elbise giyen George, o zaman sıkılmış görüntüsüyle dikkat çekti. Ama geçen yıllar içinde bu duruma alıştı.

KATI KURALLAR İÇİNDE BÜYÜYORLAR

Bu arada George ve kardeşlerinin yetiştirilme tarzına dair bazı iddialar da ortalarda dolaşıyor uzun süredir. Bunlara göre her ne kadar sınırsız olanaklara sahip bir ailede doğup büyüseler de üç kardeşin uyması gereken katı kurallar var.

US Weekly dergisinin iddiasına göre Kate Middleton ve Prens William, her ne kadar çocuklarına büyük değer verseler de onların gözyaşlarına bile aldırmadan bazı şeyleri yasaklıyor. Hem de katı bir biçimde.

Bunlardan biri de Prens George ve Prenses Charlotte'a getirilen "elektronik yasaklar". Yani bir başka deyişle, her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki yaşıtları zararlı olduğunu bile bile saatlerini tabletler, cep telefonları karşısında geçirse de iki küçük kraliyet ailesi üyesinin bu teknolojik aletlere el sürmesi bile yasak.

Ailesi George ve diğer iki kardeşinin çocukluklarını teknolojiden uzak doğada ya da bahçede oynayarak yaşamasını istiyor.

Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre Middleton ve Prens William, çocuklarının odalarında teknolojik aletlerin esiri olarak değil de bahçede kendilerine daha uygun oyunlar oynayarak büyümesini istiyor.

İşte bu yüzden de Prens George ve Prenses Charlotte'un teknolojik aletleri ellemesine bile izin vermiyorlar. Çift, özellikle de gelecekte kral olması beklenen George'un şımarık yetişmemesi için asla taviz vermiyor. İşte kraliyet çiftinin çocuklarına uyguladığı o kurallardan bazıları.

BABA WILLIAM, ÇOCUKLARININ ŞIMARMASINI İSTEMİYOR

İnternetteki radar online sitesi, Middleton ve Prens William'ın oğulları George'u nasıl terbiye ettiğini Saray içinden kaynaklara dayanarak anlattı.

Kate Middleton'ın çocuk gelişimi konusunda modern yöntemler öneren kitapları elinden düşürmediği de anlatılanlar arasında. Prens George'un babası Prens William'ın birkaç yıl önceki doğum günü kutlamalarının ardından oğlunun çok fazla şeye sahip olduğunu ve bu yüzden şımardığını" söylediği iddia ediliyor.

İddialara göre daha küçük yaşlardayken Prens George bazen yemek yemeyi reddediyordu. Kendisine verilen yemeği yere fırlatıp etrafı da kirletiyordu.

George ve diğer kardeşlerini İspanyol kökenli dadıları Maria Teresa Borrallo büyütüyor.

İşte böyle zamanlarda eğer çevre onun yemeyi reddedip saçtığı yemekler yüzünden kirlenmişse temizlenmesine de yardım etmek zorunda kalıyordu.Prens George'un yemek yemediği öğünlerde kimse ona başka bir yiyecek vermiyor ve o gece yatağa aç giriyordu.

Her ne kadar sonsuz imkânları olsa da ailesi şımarık birer çocuk olarak yetişmemeleri için üç kardeşe her istediklerini almıyor.

EN KÜÇÜK KARDEŞ DAHA FARKLI

William ve Kate'in çocuk yetiştirme tarzı konusunda bütün bunlar konuşuluyor ama başka bir ayrıntı daha var. Daha doğrusu kafalarda soru işaretleri yaratan bir durum.

Görünüşegöre çiftin büyük çocukları George ve Charlotte küçük yaşlarından beri olgun davranışlarıyla dikkat çekiyor. Kurallara uyuyorlar, toplum içinde abartılı hatta çocukça davranışlar sergilediklerini birkaç kez dışında gören olmadı.

Oysa en küçük kardeşleri Louis, onların tam tersi. Kişiliği gereği daha hareketli olan Louis, halk arasında bile yerinde duramayan hatta kimi zaman şımarıklık sınırlarını zorlayan tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bu durum da William ile Kate'in ün küçük oğullarını diğer iki büyük çocuğa kıyasla daha özgür ve rahat büyüttüğü iddialarını gündeme getiriyor.

