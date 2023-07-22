Johnny Depp hayranlarının yüreğini ağzına getirdi: İntihar girişiminde mi bulundu?

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Geçmişte de uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıkların pençesine düştüğü bilinen Depp, müzik gurubuyla birlikte konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kalıdğı otel odasında baygın halde bulundu.

Ünlü yıldızın aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği belirtiliyor. Depp'in hayranlarının yüreğini ağzına getiren bu ayrıntının daha da üzücü olan kısmı ise ünlü yıldızın intihar girişiminde bulunduğu iddiaları.

Durum böyle olunca da Depp ile grubu Hollywood Vampires'ın Budapeşte konseri iptal edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI

Aslında bundan iki gün önce grubun Budapeşte konserinin iptal edildiği duyurulmuştu. Fakat bunun nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Depp ile grubunun geçen asalı günü vereceği Budapeşte konserinin iptal edildiği grubun Instagram sayfasından duyuruldu. Bu haber üzerine onu sahnede görmek isteyen hayranları derin bir hayal kırıklığına uğradı.

O sırada konserin neden iptal edildiği hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Fakat Macaristan'daki bazı yayın organlarının ileri sürdüğüne göre Depp'in kaldığı otel odasında baygın bulunması buna neden oldu.

Konuyla ilgili olarak Johnny Depp cephesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Johnny Depp grubu Hollywood Vampires ile birlikte geçtiğimiz ay İstanbul'da da bir konser verdi. Konserden elde edilen gelir, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremden zarar görenlere aktarıldı.

YAKIN DOSTUNU KAYBETTİ: Johnny Depp, bu yılın başında büyük bir acı yaşamıştı. Eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı karalama davasını kazandıktan sonra moral bulmak için hemen buluştuğu ve birlikte sahneye çıktığı yakın dostu Jeff Beck, bu yılın ocak ayında geçirdiği ani bir hastalık nedeniyle hayata veda etti. Yakın dostunun 78 yaşında hayata beklenmedik vedası Depp'i çok sarsmıştı.

HENÜZ 12 YAŞINDA İLK KÖTÜ ALIŞKANLIĞINI EDİNDİ

Şu anda 60 yaşında olan Johnny Depp, geçen yıl bütün dünyanın merakla izlediği eski Amber Heard'e karşı açtığı karalama davası sırasında zorlu geçen çocukluğuna dair en özel ayrıntıları bile anlatmıştı.

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Ünlü oyuncunun o dönemde yaşadıkları nedeniyle kötü alışkanlıklara yönelmesi ve düzenli olmayan bir hayat sürmesinin nedeni de ortaya çıkmıştı. Ayrıca annesi Betty Sue'nun kendi canına kıymaya çalıştığını ve onu kendisinin bulup son anda ambulans çağırdığını da sözlerine eklemişti.

Bu tür canına kıyma eğilimi ailesinde de olduğu için Depp'in otel odasında baygın bulunması hayranlarını daha fazla endişelendirdi.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile karşı karşıya geldiği duruşmalar sırasında çocukluğuna dair belki de bugüne kadar hiç anlatmadığı ayrıntıları gözler önüne serdi. Alçak bir ses tonuyla konuştu Depp o anlarda. Anlatımıyla zorlu geçen çocukluğuna dönerken mesafeliydi ama aynı zamanda samimiydi de...

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Büyüdüğü aile ortamı nedeniyle hayatının da birçok yaşıtından farklı bir şekilde şekillendiğini hiç gizlemedi Depp.

People dergisine 1994 yılında verdiği bir röportajda 12 yaşındayken sigara içmeye başladığını, bakirliğini 13 yaşında yitirdiğini, 14 yaşına gelene kadar her tür uyuşturucuyu denediğini de saklamamıştı. Bazen annesinin psikolojik durumunu dengelemesi için doktorlar tarafından verilen ilaçları da gizlice alıp içtiğini de eklemişti.

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Depp'in duruşmalarda altını çizdiği ayrıntı, üç kardeşinin de babasının da annesinin zorbalığı altında olmasıydı. "Evimizde güvenliğin hiçbir türü yoktu. Yapabileceğimiz tek şey "ateş hattının dışında" durmaktı" diye konuştu.

Annesinin, önceden tahmin edilemeyecek davranışlar sergilediğini anlattı Depp sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Aramızdan hiçbirinin olamayacağı kadar zalim olma yeteneğine sahipti." Johnny Depp'in duruşmada ilgi çeken başka bir ilginç nokta da şuydu: Aktör, belli bir yaşa gelinceye kadar annesinin bu davranışlarının normal olduğuna inandığını söyledi.

Tam adı John Christopher Depp II olan ünlü oyuncu. Betty Sue Palmer ve John Christopher Depp'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Dört çocuklu Depp çiftinin en küçük evladıydı oyuncu. Annesi garson olarak çalışıyordu, babası ise inşaat mühendisiydi. Aile, Depp'in dünyaya geldiği Owensboro, Kentucky'de çok uzun süre yaşamadı. Johnny Depp henüz 7 yaşındayken Florida'ya taşındılar.

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Depp işte o yıllardaki yaşam biçimlerini de duruşmada anlattı. Annesi Betty Sue Palmer'ın huzursuz kişiliği nedeniyle sık sık taşındıklarını söyledi. "Sürekli taşınırdık... Etrafımızda her zaman yeni çocuklar olurdu. Ve bu memnuniyet verici bir durum değildi" diye konuştu Johnny Depp.

Aktör, henüz 7 yaşındayken annesi ve kardeşleriyle birlikte Kentucky'den Florida'ya taşındılar. O süreçte de neredeyse bir yıl boyunca bir motelde hayatlarını sürdürdüler. Bu durum, Johnny Depp bir iş buluncaya kadar böyle devam etti. Aktörün anlattığına göre o süreçte de çok rahat bir hayatları olmadı. Annesinin beklenmedik tacizlerinden ailedeki herkes nasibini alıyordu, buna babası da dahil.

Annesinin ev içinde kendilerine karşı tavırlarını da şöyle anlattı Johnny Depp: "Fiziksel şiddet, duygusal taciz. Bu sürekliydi... Annem yürür giderdi ve siz de kendinizi korurdunuz. Çünkü neler olduğunu bilemezdiniz." Onun annesini tanımladığı iki kelime ise şöyle: "Şiddetliydi ve acımasızdı."

Aktörün anlattığına göre annesinin uyguladığı fiziksel şiddetin sınırları ya da içeriği de her seferinde farklı olurdu. Bunun boyutunun da "kendisine kül tablası fırlatılmasından, kafasına topuklu ayakkabıyla ya da telefonla vurulmasına" kadar uzandığını gizlemedi duruşma sırasında.

Johnny Depp geçmişte kalan yıllarını anlatırken fiziksel şiddetin, anneleri tarafından uygulanan sözlü ya da duygusal tacizin yanında hiç önemi olmadığını vurguladı. Oyuncu "O tokatlar yada vurmalar sadece kabullenmeyi ve başa çıkmayı öğrendiğiniz fiziksel acılardı" dedi. Fakat kendisini en çok sözlü tacizlerin etkilediğini sözlerine ekledi: "Bu sözlü ve psikolojik şidddet bize vurmasından daha kötüydü.

Depp doğduğunda bir gözünde "göz tembelliği" sorunu olduğunu da söyledi. Bu yüzden annesinin kendisiyle dalga geçtiğini de saklamadı: "Beni bazen tek gözlü diye çağırırdı. Ya da küçük düşürüp aşağılayacak başka bir kelimeyle."

'BABAMIN NASIL DAYANDIĞINI MERAK EDERDİM'

"Betty Sue" diyerek yani adıyla söz ettiği annesinin, babasına karşı da nazik olmadığını ve sert davrandığını anlattı Johnny Depp. Üstelik de çocuklarının önünde. Fakat babasının, annesinin bu tavırlarına karşı inanılmaz şekilde sakin ve sabırlı kaldığını sözlerine ekledi. Annesi canını yakarken babasının sadece karşısında durup bakışlarını karısına diktiğini anlattı ünlü oyuncu.

Depp "Babamın, kontrolünü kaybedip anneme bağırdığı, saldırdığı ya da vurduğu hiçbir an olmadı" diyerek sözlerini sürdürdü. Sonra da şunları ekledi: "Babam beyefendiliğini hiçbir zaman bozmadı. En fazla duvarı yumruklardı.

Johnny Depp, annesinin tüm ailesine uyguladığı şiddetle ilgili olarak henüz beş yaşında bir çocukken bile düşündüğünü söyledi duruşmada: "Beş yaşında bir çocuk olarak babamın buna nasıl dayandığını merak ederdim. Onun neden annemi terk etmediğini de. Babam sakinliğini ve soğukkanlılığını koruyabiliyordu. Çocuklarıyla ilişkisini koruyabiliyordu."

Johnny Depp, bu sözlerinin ardından babasını "İyi bir adam" olarak tanımladı.

'ANNEMİ TERK EDEREK EN DOĞRU OLANI YAPTI'

Çocukluk ve yetişkinlik çağlarında annesinin yaptıklarını ayrıntısıyla anlatan Johhny Depp, sonunda ebeveyninin, 1978 yılında, kendisi 15 yaşındayken boşandıklarını sözlerine ekledi.

O sırada babasının artık bu şekilde yaşayamayacağını söylediğini de belirtti. Depp, adını taşıdığı babasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda da bulundu duruşmadaki tanıklığı sırasında. Her ne kadar babasını "kibar, sakin ve utangaç bir adam" olarak tanımlasa da ailesini terk ettiği için onun bir yanının "korkak" olduğunu düşündüğünü de gizlemedi. Oyuncu, ilerleyen yıllarda bu fikrini değiştirdiğini de saklamadı. "Babam, annemi terk ederek kendisi için en doğru olanı yapmıştı" dedi.

ANNESİ DE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Babasının kendisinden ayrılmasından sonra annesinin çok derin bir depresyona girdiğini de saklamadı duruşmalar sırasında Johnny Depp... O dönemde yaşadıkları korkunç bir olayı da şöyle anlattı: "Bir öğleden sonra uyuyakaldım. Sonra uyandım ve oturma odasına gittim. Annemi, sanki ağır çekimde sürünürken gördüm. Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. Ağzından salyalar akıyordu."

Annesini öyle gördükten sonra hemen ambulans çağırdığını da sözlerine ekledi Depp. Sonuç olarak annesinin kendi canına kıymak için bir sürü hap yuttuğunu ve midesi yıkanarak kurtarıldığını söyledi. Ama hayatının geri kalanında asla eskisi gibi olmadığını da belirtti. Depp'in annesi Betty Sue Palmer, 2016 yılında hayata veda etti.

OKULU BIRAKIP MÜZİK GRUBUNA KATILDI

Depp, 1978 yılında 19 yaşındayken The Kids adlı müzik grubuna katılmak için okulu bıraktı. Bazı ünlü grupların ön grubu olarak sahneye çıkan The Kids kendi çapında yıldızını da parlattı. Fakat Depp o sırada maddi olarak zor durumdaydı. Bu yüzden birkaç ay bir arkadaşının arabasında yaşadı. Bir pazarlama firması adına tükenmez kalem sattı.

1983 yılında müzik grubuyla birlikte Los Angeles'a taşındı. O sırada Depp, grubun basçısı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile evliydi. Onun sayesinde, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage ile tanıştı.

Cage de Johnny Depp'i, Wes Craven ile tanıştırdı. Böylece Elm Sokağı'nda Kabus adlı kült filme giden yol açıldı. Depp bir şekilde filmde küçük bir rol üstlendiğinde 20 yaşındaydı. O küçük rolün ardından da bugünlere geldi. Amber Heard'ün kendisine şiddet uyguladığı iddialarıyla sarsıntıya uğrayan kariyeri 1980'lerin ilk yarısında bu şekilde başlamış oldu.