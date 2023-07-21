Herkes kardeşinden korkuyor ama asıl 'baş ağrısı' buradaymış

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En ciddi ortamlarda bile yaptığı hareketlerle ya da hiçbir şey yapamasa yüz ifadesiyle bütün bakışları üzerinde topluyor.

Öylesine yerinde duramayan bir çocuk ki Louis, birçok kişi onu Harry amcasına bile benzetiyor. İddialara göre de William ile Kate'in en büyük korkusu Louis'nin gerçekten de büyüdüğü zaman Harry amcasına benzemesi. Özetle, herkes küçük prensin ailenin baş ağrısı olabileceğinden korkuyor.

Ama daha Louis büyümeden Kate ile William'ın 'gerçek' bir baş ağrısı var iddialara göre. O da ablası Charlotte.

Birçok kraliyet uzmanının öne sürdüğüne göre 8 yaşındaki Charlotte'un durumu bir süredir Kate ile William'ı düşündürüyor.

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Yaşı küçük olmasına rağmen böylesine kurallara uyan, hatta büyük kardeşi George'a bile kimi törenlerde ne yapması gerektiğini söyleyen, küçük kardeşi Louis'yi zapt etmeyi başaran, belli ki baskın kişilikli Charlotte nasıl olur da annesine ve babasına sorun çıkarır diye merak ettiniz büyük olasılıkla.

Zaten bu durum Charlotte'un yaptığı ya da yapmadığı bir şeylerden kaynaklanmıyor. Sorun onun hayranlarında. Ama bu hayranların davranışları tüm aileyi etkiliyor. Gelin neler olup bittiğini bir anlatalım.

Hatırlarsanız Wimbledon Açık finaline babası William ve annesi Kate ile birlikte Charlotte da izleyici olarak katıldı. Yanlarında büyük ağabeyi George da vardı.

Tenise ilgisi olduğu bilinen iki çocuk, büyük bir heyecanla final maçını izledi. İşte orada annesi Kate gibi Charlotte da giysileriyle dikkat çekti. Küçük kızın, özellikle de açık renk çerçeveli güneş gözlüğü bütün bakışları üzerinde topladı.

Sonra ne oldu biliyor musunuz? Charlotte'un o gün giydiği çiçekli elbise, üzerindeki beyaz hırka ve güneş gözlükleri internet üzerinden çok kısa bir sürede satıldı. Üstelik stoklarda ürün bile kalmadı.

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İşte iddialara göre Kate ile William'ı rahatsız eden ve onlar için baş ağrısı olan durum da bu. Charlotte her ne kadar yaşına uygun ve olabildiğince sade giyinse de küçücük yaşında bir moda ikonuna dönüşmesi.

Annesi Kate için bu, zaten bilindik bir durum. O aileye katıldığından bu yana ne giyse, ne taksa internet üzerinden birkaç saat içinde "yok satıyor."

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Aslına bakılırsa Charlotte daha şimdiden çocuk modasına yön verir bir hale gelmiş bile. İşte annesi ve babası da bu durumdan rahatsız oluyor iddialara göre.

Çünkü her ikisinin de amacı her ne kadar ayrıcalıklı bir aileye mensup olsalar da çocuklarına olabildiğince normal bir atmosfer yaratmak.

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Zorunlu katıldıkları etkinlikler dışında onların da yaşıtları gibi "gerçek" birer çocuk olarak büyümesini ve bu süreçten zevk almasını sağlamak.

Kraliyet uzmanlarına göre kızı Charlotte'un bir moda ikonuna dönüşmesi Kate'in en son istediği şey. Ama doğdukları ailenin konumu gereği bundan kaçış yok gibi de görünüyor.

George klasik hatta kendisi yaşındaki bir çocuk için fazla olgun giyindiğinden onun kıyafetleri konusunda böyle bir durum yok.

Ancak Charlotte kız çocuğu olduğu ve kimi zaman dikkat çekici giyindiği için de milyonlarca annenin,kızını onun gibi giydirmek istemesi de anlaşılır bir durum.

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Üstelik bu durum Charlotte, daha dünyaya gelir gelmez başladı. Doğduktan birkaç gün sonra annesinin kollarında ve babası da yanındayken ilk kez kamera karşısına çıktığında Charlotte, beyaz bir battaniyeye sarılıydı.

İşte o battaniye online alışverişlerde bir çılgınlık yarattı. Markanın internet sitesine dünyanın 183 ülkesinden yüzbinlerce kişi akın etti ve site çöktü.

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Aynı durum Charlotte'un annesi, babası ve ağabeyiyle birlikte gittiği Wimbledon finalinde de gerçekleşti.

Küçük kız o gün dolabında bolca bulunan çiçekli ve kendisiyle özdeşleşen elbiselerden birini giyiyordu. Üzerinde beyaz bir hırka vardı. Görünümünü de açık renk çerçeveli güneş gözlükleriyle tamamladı.

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O günkü görüntüsünün en can alıcı ayrıntısı o gözlükleri oldu. Charlotte'un kullandığı gözlüklerin satıldığı sitenin trafiği o gün içinde yüzde 450 arttı kayıtlara göre.

Aynı durum üzerindeki çiçekli elbise ve beyaz hırka için de geçerli.

Aslına bakılırsa Charlotte bugüne kadar anne ve babasıyla nereye gitse üzerine giydiği her şey kelimenin tam anlamıyla yok satıldı.

Prenses'in, Kate ve William ile geçen yıl gittiği bir spor etkinliğinde giydiği çizgili elbisenin kaderi de buna benzer.

Söz konusu elbise markanın en hızlı satılan ürünlerinden biri olarak tarihe geçti. Charlotte aynı elbiseyi geçen hafta ailece gittikleri bir fuarda da giydi.

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Charlotte'un Anneler Günü için yapılan Instagram paylaşımında giydiği tulum da o birkaç saat içinde yok sattı.

Küçük Prenses'in, Kraliçe 2. Elizabeth'in son kez katıldığı geçen yılki Trooping the Color etkinliğinde giydiği mavi elbisenin kaderi de diğerleri gibi oldu.

Özetle Charlotte kendisi bunun için özel bir çaba harcamasa da hatta onun böyle milyonlarca takipçisi olan bir moda ikonuna dönüşmesi anne ve babasını rahatsız etse de durum böyle.

Büyük olasılıkla yaşı büyüdükçe giydikleri, taktığı aksesuarlar ve belki saç modeli bile bugünkünden çok daha fazla ilgi çekecek.

