Kraliyet çocukları yine büyüklerden rol çaldı... Haşarı Louis ablası Charlotte'a emanet: Onda Diana'yı görenlerin gözleri doldu

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Ailesine küsüp karısı Meghan Markle'la birlikte Amerika'ya giden Sussex Dükü, Prens Harry, babasının taç giyme törenine tek başına geldi. Yanında ne karısı ne de çocukları olan Harry'ye inat, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton ise 3 çocuklarıyla Charles'ın taç giyme törenini deyim yerindeyse domine etti ve gövde gösterisi yaptı.

Kraliyet tarihinin bu en önemli günlerinden bir olan Charles'ın taç giyme töreninde minikler büyüklerden rol çaldı

Bu tarihi günde kraliyet ailesine mensup çocuklara, Kraliçe Camilla’nın torunları da dahil olmaz üzere görevlendirildiler ve kraliyet yaveri olarak yetişkin yaverlerle birlikte üniformalarıyla görev yaptılar. William’ın en büyük çocuğu ve ondan sonra tahta geçecek olan Prens George da bu yaverler arasında yer aldı.

Babası William'dan sonra tahtı devralacak geleceğin kralı Prens George yaverlik görevini başarıyla yerine getirdi ancak yaşı gereği ara sıra o da muziplik yaptı

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Haşarı Prens Louis daha atlı arabada muzurluğa başladı, Prenses Charlotte ise heyecanlı ama soğukkanlıydı

Törende ne yapacağı, nerede, ne şekilde duracağı konusunda haftalar öncesinden talimatlarını alan geleceğin kralı George görevini başarıyla tamamladı ancak gelecekte kral olacak olsa da George sadece 9 yaşında ve yaşının gereği olarak o da kameralara zaman zaman haşarılık anlarında yakalanmaktan kaçamadı.

Taç giyme töreni gibi kritik önemdeki kraliyet törenlerinde 5 yaşından küçük çocuklar yer almıyor. William ve Kate’in en küçük çocuğu, haşarılıklarıyla bilinen Prens Louis, yaşını doldurarak törene kıl payı da olsa kazanma hakkı kazanmıştı.

Charlotte ve Louis, anne ve babalarının arkasında adımlarını dikkatle atarak yürüdü ve birbirlerinin elini hiç bırakmadı

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Daha önceki özel günlerde yaptığı yaramazlıklar ve sevimliliklerle tüm dünyanın sempatisini kazanan küçük Louis her zamanki gibi bu törende de tüm büyüklerden rol çaldı ve en çok fotoğraflanan kraliyet üyelerinin başında geldi.

Sadece kendi çocuklarıyla değil tüm çocuklarla çok iyi anlaştığı bilinen ve kraliyet görevleri arasında özellikle çocuklarla ilgili görevlerinde hep öne çıkan Galler Prensesi Kate’in, tüm sevecenliğine rağmen anne olarak çok katı kuralları olduğu öteden beri biliniyor.

Kate, çocuklarını olabildiğince özgür bıraktı ama hep belli bir mesafeden onları kontrol etmeyi elden bırakmadı

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Oldukça soğukkanlı olan Kate, sadece bir prenses değil üç küçük çocuk annesi bir kadın olarak yıllardır kraliyet görevleri gereği katıldığı tören ve davetlerde çocuklarını kontrol altında tutmak konusunda da çok başarılı. Ancak yine de yaşları birbirine yakın 3 çocuğu idare etmek her zaman kolay değil ve bu da ortaya bu özel günlerde hem sıcak hem de komik fotoğraflar çıkmasına neden olabiliyor.

Ağabeyleri George tahta çıkarken Charlotte ve Louis de amcaları Harry gibi "yedek" olacak: Bu elbette her şeyin yolunda gittiği ve tahttan feragat ya da ölüm gibi durumların olmadığı bir senaryo... Bu yüzden ikisinin de taht şansı diğer aile üyelerine göre çok daha yüksek

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İngiltere tarihinin en önemli günlerinden biri olan kayınpederi Charles’ın taç giyme töreninde Kate en büyük oğlu George’u yaverlik görevine yollayınca törene kızı Prenses Charlotte ve küçük oğlu Prens Louis’le geldi. Kate ve kızı Charlotte bir örnek elbiseleri ve başlarındaki taçla çok beğenildi. Louis ise hakim yakalı, ve işlemeli lacivert takımının içinde çok göz alıcı görünüyordu.

Küçük prens törende yorulup sık sık esnedi ama yine de uslu durmayı büyük ölçüde başardı

Sıcak tavırları, muzip halleri, tören ve davetlerdeki soğukkanlı tavırlarıyla tanınan 7 yaşındaki Prenses Charlotte törende resmi olmayan ama çok önemli bir görev üstlendi. Annesi Kate, haşarı Louis’i tören boyunca ablası Charlotte’a emanet etmişti ve neredeyse tüm kontrolü ona bırakmıştı. Charlotte, annesinin ona olan güvenini boşa çıkarmadı ve tören boyunca küçük kardeşinin elini bırakmadan onu yönlendirdi, sürekli parmağıyla bir yerleri işaret ederek sorduğu soruları cevapladı ve kontrolü hiç kaybetmedi.

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Louis, balkondan bakarlarken de sürekli ablasına bir şeyler işaret edip sorular sordu

Her ne kadar sarayda çok katı kurallarla ve kraliyet geleneklerine uygun şekilde ağır bir prenslik ve prenseslik eğitiminden geçerek yetişseler de 7 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis, yaşları gereği tören sırasınca kâh sıkılıp kâh muziplikler yaptı, ara ara dikkatleri dağıldı ve törenden kopup çocuklarına daldılar.

Doğum günleri, jübileler, kraliyet törenlerinde 3-4 yaşından beri kameralara bağırırken, kulaklarını kapatırken, ağzını yüzünü eğip muziplikler yaparak etrafındakileri güldürmeye çalışırken yakalanan Prens Louis bunu dedesi Charles’ın taç giyme törenin de yaptı elbette. Ortaya çıkan görüntülerse katı kurallar ve ciddi suratlar eşliğinde gerçekleşen töreni sempatik hale getiren baş sebeplerden biri oldu.

Prenses Charlotte’un saatler boyunca süren zorlu tören serüveni boyunca hem kardeşine göz kulak olup hem de kendi davranışlarını kontrol altında tutması büyük takdir topladı. Ve törenin gözlerden kaçmayan bir detayını da kraliyet sever İngilizler sosyal medyaya taşıdı.

Prenses Charotte, hiç tanımadığı babaannesi Prenses Diana'ya çok benzetildi

7 yaşındaki Charlotte hiç tanıyamadığı, genç yaşında trajik bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybeden Lady Diana’ya, tüm dünyanın gözünde hâlâ gönüllerin prensesi olarak anılan Lady Diana Spencer’a benzetildi. İngilizler gün boyunca Diana’nın siyah beyaz çocukluk fotoğraflarıyla Prenses Charlotte’un fotoğraflarını yan yana koyarak sosyal medyada yayınladı ve Diana’ya duydukları sevgi ve özlemi dile getirerek duygusal paylaşımlar yaptı.

Louis yine kameralara bağırırken yakalandı, bu anlar Louis'in geçen senelerdeki pozlarına benzetildi