Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensington'daki çocuklara en büyük yasak

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Bahsi geçen bu çocuklar Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton’ın üç çocuğu. Onlar da elbette İngiliz kraliyet ailesine üye olarak doğdukları için prens ve prenseslik unvanlarına sahipler. Kraliyet çocuklarının en önemlileri olan Prens George 9, Prenses Charlotte 7 ve Prens Louis ise 4 yaşında. Onları ‘en önemli çocuklar’ yapansa elbette babalarının konumu.
Gerçi artık bu özelliği ‘doğuştan kraliçe’ diye değiştirmekte fayda var. Çünkü Kraliçe Elizabeth öldüğünde her şey değişti ve bu değişim aslında William ve Kate’in üç çocuğunun konumunu da değiştirdi. Artık onları ‘en önemli çocuklar’ yapan şey dedeleri Kral III. Charles tahttan indikten sonra babalarının kral olacak olması. Yani George, Charlotte ve Louis artık taht sırasında yükselmiş ve daha önemli bir hale gelmiş durumdalar.
Bu kuralların en başında gelen ve Kate Middleton’ın Kensington Sarayı sınırları içinde asla izin vermediği tek şeyin ne olduğu ise İngiliz gazetelerine konuşan bir saray kaynağının sözleriyle ortaya çıktı. Saray koridorlarından gelen habere göre George, Charlotte ve Louis’in evin içinde seslerini yükseltmeleri ve bağırmaları katiyen yasak.
Çocukların bu konuda ‘imalı’ davranmalarının bile önüne geçtiği söylenen William ve Kate’in bu konuda disiplin sağlamak için ekstra çaba harcadığı biliniyor. Çocuklar kavga ederlerse asla odalarına gönderilmek gibi cezalarla karşılaşmıyorlar. Tersine her biri anne ya da babaları tarafından alınıp, özel konuşmalar yapılıyor ve bu disiplini tek başlarına, yanlarında kardeşleri yokken, anne ya da babalarıyla baş başa ediniyorlar.
Herhalde sık sık kraliyet görevleri için saray dışında olmaları gereken William ve Kate, aynı sistemi çocukların dadılarına da uygulatıyor olmalı. Sarayda yasak olan tek şey elbette bu değil. Çocuklarının zihinsel gelişimi konusunda çok hassas olduğu bilinen Kate’in 'ekran süresi’ konusunda da çok katı olduğu söyleniyor. Yani modern çağda maalesef çocukları uzak tutmakta zorlandığımız cep telefonu ya da tablet gibi araçlar…
William ve Kate'in evlerinde IPad'leri yasakladığı, çocuklarının asla kendilerine ait telefon ya da başka cihazları olmadığı ve bir başkasının bu tür cihazlarına da ‘bakamadığı’ biliniyor. Britanya’nın bu en önemli çocukları bunun yerine monarşi kurallarını, ileride yetişkin birer prens ya da prenses olduklarında bilmeleri gerek şeyleri ve elbette her çocuk gibi okul eğitimlerini alıyorlar.