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Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensington'daki çocuklara en büyük yasak

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#Kate Middleton#Prens William#Prens George
Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensingtondaki çocuklara en büyük yasak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 11:28

Öyle bir ailenin içine doğdular ki daha gözlerini bu dünyaya açtıkları ilk andan itibaren herkesin gözü önünde oldular. Bu üç küçük çocuk bir yandan yaşıtlarıyla kıyaslanamaz imkanlara sahip olma ayrıcalığına sahip, bir yandan da aslında onların sahip olduğu özgürlüklerin birçoğundan uzakta yaşamak zorunda.

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Bahsi geçen bu çocuklar Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton’ın üç çocuğu. Onlar da elbette İngiliz kraliyet ailesine üye olarak doğdukları için prens ve prenseslik unvanlarına sahipler. Kraliyet çocuklarının en önemlileri olan Prens George 9, Prenses Charlotte 7 ve Prens Louis ise 4 yaşında. Onları ‘en önemli çocuklar’ yapansa elbette babalarının konumu.

Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensingtondaki çocuklara en büyük yasak
Bu üç sevimli çocuk zaten doğduklarından beri halk tarafından çok seviliyorlar. Çünkü babaları Prens William hali, tavrı ve taşıdığı unvanın gereğini kusursuz idare edişiyle en sevilen kraliyet üyelerinin başında geliyor. Anneleri Kate Middleton da aileye girdiğinden beri hep en sevilen gelin ve doğuştan prenses tavrıyla monarşinin en popüler ismi.

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Gerçi artık bu özelliği ‘doğuştan kraliçe’ diye değiştirmekte fayda var. Çünkü Kraliçe Elizabeth öldüğünde her şey değişti ve bu değişim aslında William ve Kate’in üç çocuğunun konumunu da değiştirdi. Artık onları ‘en önemli çocuklar’ yapan şey dedeleri Kral III. Charles tahttan indikten sonra babalarının kral olacak olması. Yani George, Charlotte ve Louis artık taht sırasında yükselmiş ve daha önemli bir hale gelmiş durumdalar.

Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensingtondaki çocuklara en büyük yasak
William geleceğin kralı olacak ve onun ardından tahta çıkma hakkı ilk doğan çocuğuna yani şimdi 9 yaşında olan George’a geçecek. Ve zaten hal böyle olmasa bile sarayda katı kurallara bağlı olarak büyütülecek olan bu çocukların aile içindeki ve dışındaki eğitimleri çok daha önemli hale geliyor. Bu yüzden de bu üç haşarı çocuğun anneleri Kate Middleton onlara evde bazı katı kurallar uyguluyor.

Bu kuralların en başında gelen ve Kate Middleton’ın Kensington Sarayı sınırları içinde asla izin vermediği tek şeyin ne olduğu ise İngiliz gazetelerine konuşan bir saray kaynağının sözleriyle ortaya çıktı. Saray koridorlarından gelen habere göre George, Charlotte ve Louis’in evin içinde seslerini yükseltmeleri ve bağırmaları katiyen yasak.

Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensingtondaki çocuklara en büyük yasak
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Çocukların bu konuda ‘imalı’ davranmalarının bile önüne geçtiği söylenen William ve Kate’in bu konuda disiplin sağlamak için ekstra çaba harcadığı biliniyor. Çocuklar kavga ederlerse asla odalarına gönderilmek gibi cezalarla karşılaşmıyorlar. Tersine her biri anne ya da babaları tarafından alınıp, özel konuşmalar yapılıyor ve bu disiplini tek başlarına, yanlarında kardeşleri yokken, anne ya da babalarıyla baş başa ediniyorlar.

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Herhalde sık sık kraliyet görevleri için saray dışında olmaları gereken William ve Kate, aynı sistemi çocukların dadılarına da uygulatıyor olmalı. Sarayda yasak olan tek şey elbette bu değil. Çocuklarının zihinsel gelişimi konusunda çok hassas olduğu bilinen Kate’in 'ekran süresi’ konusunda da çok katı olduğu söyleniyor. Yani modern çağda maalesef çocukları uzak tutmakta zorlandığımız cep telefonu ya da tablet gibi araçlar…

Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensingtondaki çocuklara en büyük yasak
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William ve Kate'in evlerinde IPad'leri yasakladığı, çocuklarının asla kendilerine ait telefon ya da başka cihazları olmadığı ve bir başkasının bu tür cihazlarına da ‘bakamadığı’ biliniyor. Britanya’nın bu en önemli çocukları bunun yerine monarşi kurallarını, ileride yetişkin birer prens ya da prenses olduklarında bilmeleri gerek şeyleri ve elbette her çocuk gibi okul eğitimlerini alıyorlar.

Kate Middleton sarayda böyle çocuk yetiştiriyor: Kensingtondaki çocuklara en büyük yasak

Ama yine de yaşları gereği doğal olarak sahip oldukları haylazlık haklarını da kullanmıyor değiller. Atmaları gereken enerjiyi ve ailelerinin sahip olduğu geniş arazilerde, şato bahçelerinde ve kendilerine her an tahsis edilebilecek istedikleri her türlü açık alanda koşturarak atıyorlar.

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#Kate Middleton#Prens William#Prens George

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