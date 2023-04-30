Kate Middleton’ın nişan yüzüğü bir kez daha olay oldu… Kayınvalidesi Diana hakkındaki sözleri herkesi duygulandırdı!

Haberin Devamı

İngiliz kraliyetinin en sevilen iki yüzü olan Prens William ve Kate Middleton son birkaç gündür Galler’de resmi temaslarda bulunuyor, anma programlarına katılıyor ve hakla sohbet ederek tüm hayranlarını ve büyük bir gazeteci ve fotoğrafçı ordusunu peşlerine takıyorlar.

WILLIAM VE KATE GALLER'DE YİNE KALPLERİ FETHETTİ!

Charles’ın ardından tahta geçecek varis Prens William ve geleceğin kraliçesi Kate, Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından unvanları yükselince her zamankinden de fazla kraliyet görevi üstlendiler ve deyim yerindeyse sürekli bir koşuşturmaca içine girdiler.

Kate ve William arama kurtarma görevlilerine elleriyle pizza dağıttı

Haberin Devamı

Galler’in Merthyr Tydfil bölgesindeki dağlarda arama kurtarma çalışması yapan ekibi ziyaret eden çift bu ziyaretin ardından cesur kurtarmacılara civarda bulunan bir pizzacıdan pizza alıp kendi elleriyle dağıtım yapıp sempati puanlarını artırırken bir yandan da sürekli kendilerini görmek için toplanan halka bir araya gelip bol bol fotoğraf çektirdiler.

Bu tatlı minik Kate'in çantasını elinden kapınca ortaya bu görüntüler çıktı

ARTIK HER GÖREVE TAHT VARİSİ OLARAK KOŞUYORLAR

Bu anlardan birinde bir kadının kucağında tuttuğu sevimli bebek Kate Middleton’ın elinden çantasını kapıp geri de vermeyince ortaya çıkan eğlenceli fotoğraflar tüm gazetelerin manşetlerini süsledi. Galler’in madencilik yapılan Aberfan köyünde 1966’da yaşanan korkunç heyelan faciasında hayatını kaybedenler için yapılan anıtı da ziyaret eden William ve Kate, anıta çiçekler bıraktı ve bu felakette hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Oldukça neşeli gözüken ve yanına gelen herkesle sohbet eden Kate Middleton her zamanki gibi parmağından meşhur nişan yüzüğünü çıkarmamıştı. 1981’de, o zamanlar Galler Prensi olan Charles tarafından Lady Diana’ya nişan yüzüğü olarak hediye edilen bu kıymetli mücevher 18 ayar beyaz altından yapılma ve 14 tektaş pırlantayla çevrelenmiş 12 karatlık bir Seylan safirinden oluşuyor.

Kate'in meşhur nişan yüzüğü Galler'de de herkesin gözüne takıldı

Haberin Devamı

DIANA'NIN O MEŞHUR YÜZÜĞÜ...

Yüzük Diana’nın hayatta olduğu günlerde bile göz alıcılığıyla herkesi büyülüyordu ve hakkında bitçok söylenti yayılmıştı. Charles’ın Diana’ya aile yadigarı yüzüklerden birini önerdiği ancak Diana’nın nişan yüzüğünü 1843'ten 2007’ye kadar kraliyet mücevheratçılığını yapan Garrard adlı kuyumcudan seçtiği biliniyor.

Göz alıcı safir yüzük ilk kez Charles tarafından Diana'ya nişan hediyesi olarak verilmişti

O zamanlar Diana’nın bunu, seçtiği yüzük daha pahalı olduğu için yaptığı ortaya atılmıştı. Ancak bizzat Garrard kuyumculuğun yaptığı açıklamaya göre Diana bu yüzüğü hem annesine ait bir yüzüğe benzediği için istemiş hem de mavi gözleriyle aynı renkte olduğu için seçmişti. İşte bu ünlü yüzük artık Kate Middleton’ın parmağında.

Haberin Devamı

WILLIAM, ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ KATE'E VERDİ

Geçtiğimiz günlerde 12. Evlilik yıldönümlerini kutlayan William ve Kate için de bu yüzük büyük bir önem taşıyor. Çift 2010 yılında nişanlandığında genç prens William, annesinden yadigar kalan bu yüzüğü Kate Middleton’a tıpkı babası Charles gibi nişan hediyesi olarak vermişti. Kate Middleton da o günden beri bu kıymetli hazineyi parmağından çıkarmıyor. Hatta çok nadir birkaç fotoğrafta parmağında bu yüzük olmadan görüntülenirse çiftin ayrılığıyla ilgili söylentiler bir anda ortalığı sarıyor.

William ve Kate 2010 yılında, Buckingham Sarayı'nda, nişanlandıklarını dünyaya böyle duyurmuştu... Kate'in parmağındaki yüzüğe baktığı bu anlar hâlâ paylaşılmaya devam ediyor

Haberin Devamı

YÜZÜĞÜNÜ HİÇ ÇIKARMIYOR, ÇIKARIRSA AYRILIK SÖYLENTİLERİ BAŞLIYOR!

Galler’de Kate Middleton’ı görmek için toplanan ve onunla sohbet edebilmek için bekleyen hayranlarından birinin Instagram’a yüklediği video hem bu yüzük hem de Kate Middleton’ın yıllar önce ölen kayınvalidesiyle ilgili sözleri nedeniyle bir anda sosyal medyada viral hale geldi. Yağmur altında elinde şemsiyesiyle kendini bekleyen sevenlerini kırmayan Kate Middleton, onlarla sohbet ederken ilginç diyaloglar yaşandı.

Kate Middleton'ın parmağında ünlü yüzüğü görünmüyorsa çiftin ayrıldığı yolunda söylentiler ortaya atılıyor

Genç bir kadın Kate Middleton’a yanaşarak parmağındaki yüzükle ilgili sorular sormaya başladı ve hiç beklemediği kadar samimi cevaplarla karşılaştı. Genelde Diana hakkında, özellikle de kamu önünde konuşmaktan ya da yorum yapmaktan kaçınan Kate Middleton’ın sözleri bu yüzden epey ses getirdi.

Haberin Devamı

"YÜZÜK ORİJİNAL, ÜSTELİK HİÇ AYAR BİLE GEREKTİRMEDİ"

Genç kadın parmağındaki yüzüğün Prenses Diana’ya ait yüzüğün aynısı olup olmadığı sorunca Kate Middleton “Evet, bu yüzük tam da o yüzük.” diye cevap verdi ve ilginç bir bilgiyi daha herkese duyurmuş oldu: “Yüzük parmağıma tam oldu, onu takmak için hiçbir ayarlama yapmak zorunda kalmadım. Bununla yıllardır gurur duyuyorum.”

Kate Middleton kendisine soru soran hayranını kırmadı ve hem meşhur nişan yüzüğü hem de Prenses Diana hakkında çarpıcı sözler sarf etti

"DIANA HAYATTA OLSA ÇOK İYİ BİR BÜYÜKANNE OLACAKTI"

Kate, bununla da kalmayıp Diana hakkında konuşmaya devam edince etrafındaki herkes bir anda kulak kesildi; sevgili prenseslerinin ağzından pek böyle sözler duymayan İngilizler bu sözlerin yer aldığı videoyu her platformdan defalarca paylaştı. Kate Middleton kalabalıktan birinin “Prenses Diana’yı hatırlıyor musunuz?” (Kate Middleton, Diana 1997 yılında hayatını kaybettiğinde henüz 15 yaşındaydı) sorusuna “Maalesef onunla tanışma şansım olmadı. Bunun için çok üzülüyorum. Eğer hayatta olsaydı harika bir büyükanne olacağına eminim” cevabını verdi. Kate, “Kraliyet ailesi Diana’yı özlüyor mu?” sorusunu ise “Onu her gün çok özlüyoruz ve anıyoruz” diyerek cevaplandırdı.