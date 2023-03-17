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Asker yeşilini çıkardı, prenses yeşilini giydi: Kate Middleton bir kez daha herkesi büyüledi

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#Kate Middleton#St. Patrick's Day#İngiliz Kraliyet Ailesi
Asker yeşilini çıkardı, prenses yeşilini giydi: Kate Middleton bir kez daha herkesi büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 15:55

Yıllardır adı her zaman zarafet, şıklık ve güzellikle anıldı. Üstelik çoğu zaman yoğun şekilde eleştirilen kraliyet ailesinin bir üyesi olmasına rağmen onu sevmeyen yok denecek kadar az. Kayınpederinin tahta çıkması ve kocasının da taht varisleri arasında ilk sırada olması nedeniyle artık bulunduğu pozisyon çok daha önemli ve hassas hale geldi.

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Bahsettiğimiz kişi elbette Kate Middleton. 2011 yılında İngiltere kraliyet ailesinin en önem arz eden prensi William’la evlendiği günden beri gerek sarayın, gerek İngiliz halkının gerekse dünya basının ilgili odağı ve göz bebeği olmaya devam eden bu güzel kadın attığı her adımla, girdiği her yere adeta ışıltı saçıyor.

41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından kayınpederi Charles tahta çıkınca Galler Prensesi unvanı almıştı. Charles’ın ardından kocası Galler Prensi William tahta çıkınca ülkenin kraliçesi olacak olan Middleton’ın aile içindeki ve ülkedeki konumu böylelikle daha da önemli hale geldi.

Asker yeşilini çıkardı, prenses yeşilini giydi: Kate Middleton bir kez daha herkesi büyüledi
Kate Midlleton geçen hafta artık albay rütbesiyle komutanı olduğu İrlanda Kraliyet Alayını böyle ziyaret etmişti

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Middleton zaten konumu gereği diğer kraliyet ailesi üyeleri gibi yıllardır gerek hayır işi etkinlikleri gerekse kraliyetin en önemli davetlerinde her zaman başrolde. Ve boy gösterdiği yer neresi olursa olsun şıklığı ve abartısız doğal güzelliğiyle takdiri de bakışları da üzerinde topluyor.

Giyim kuşamına gösterdiği özenle tanına geleceğin kraliçesinin stiline en çok damga vuran ve onunla neredeyse özdeşleşen şeyse üzerinde sıkça gördüğümüz renk renk paltoları. Daha geçen hafta asker giysileri içinde ortaya çıkarak herkesi şaşırtan Kate Middleton, bugünse alışık olduğumuz şekilde karşımıza çıktı.

Asker yeşilini çıkardı, prenses yeşilini giydi: Kate Middleton bir kez daha herkesi büyüledi
Güzel prenses bugün de St. Patrick Günü törenleri için aynı alayla birlikte geçit törenine katıldı

Kate Middleton geçen hafta, üzerinden göz alıcı tuvaletini, şık gündelik giysilerini çıkararak askeri kamuflajlarını giydi ve fahri albay sıfatıyla İrlanda Muhafızlarının birliğine bir ziyarette bulundu. İngiliz Ordusunun Ayak Muhafızları alaylarından biri olan İrlanda Muhafızları, ordunun Muhafızlar Tümeni'nin bir parçası ve İrlanda Kraliyet Alayı ile birlikte İngiliz Ordusu'ndaki iki İrlanda piyade alayından biridir.

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Kraliyet görevi gereği artık bu birliğin komutanı ve albayı olan Middleton bugünkü St. Patrick Günü Geçit Törenine de bu sıfatla katıldı. Ancak bu kez birlik ziyaretinde giydiği kamuflajları çıkarmış, bir prenses olarak kendisine en yakışan kombinle ortaya çıkmıştı.

Asker yeşilini çıkardı, prenses yeşilini giydi: Kate Middleton bir kez daha herkesi büyüledi
Kate Middleton bu özel gün için İrlanda'nın sembolü olan yeşil rengi hem giysisinde hem de diğer tüm aksesuarlarında kullandı

İrlanda’nın ve St. Patrick Günü’nün sembolü olan yonca yeşilinden bir palton ve bunu tamamlayan tüllerle süslü bir şapka giyinen Middleton bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. Kate Mddleton’ın üzerindeki palto yıllardır onu böyle şık giydiren modacısı Catherine Walker’ın tasarımıydı.

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Güzel prenses göğsüne de bu özel güne uygun şekilde Cartier marka bir yonca broşu takmıştı. Bin 450 poundluk bu broş İrlanda’nın sembolü olan üç yapraklı bir yonca şeklinde tasarlanmıştı. Geçen hafta sahada yaralı askerlere pansuman yapan ve askeri ilkyardım eğitimi alan Kate Middleton’ın asker yeşilinden prenses yeşiline bu dönüşümü yine sayısız fotoğrafla manşetlerin ilk sırasında yer aldı.

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#Kate Middleton#St. Patrick's Day#İngiliz Kraliyet Ailesi

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