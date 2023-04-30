İki yıldız oyuncu aşklarını yıllarca gizli yaşamıştı… 6 yılın sonunda nişan yüzüğü nihayet göründü!

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Böyle hızlı ve yoğun paylaşımlı göze sokulan aşkların ömrüyse çoğunlukla diğerlerinden biraz kısa sürüyor. İlişkilerini kendilerine saklayan, aşkın olgunlaşma dönemini sakince ve ayakları yere basar şekilde atlatan ve özel hayatlarına saygı ve gizlilik isteyen ünlü çiftler de yok değil elbette. İşte 6 senedir birlikte olmalarına rağmen kırmızı halıda bile yan yana gelmeyi çok tercih etmemiş Hollywood yıldızı çiftimiz de buna en güzel örneklerden biri.

İngiliz yıldız Naomi Watts, sinema dünyasının en güzel ve zarif isimlerinden... 2000'lerin başında geldiği Hollywood'da artık sarsılmaz bir kariyeri var

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2017’de aynı dizide başrol oynayan ve sette tanışan ABD’li oyuncu Billy Crudup ve İngiliz yıldız Naomi Watts, sessiz sedasız sürdürdükleri bu büyük aşkta altıncı yıllarını geride bıraktılar. Billy Crudup, 1996’dan 2003’e kadar tek çocuğunun annesi Mary-Louise Parker’la, 2004’ten 2006’ya kadar da güzel yıldız Claire Danes’le birlikteydi.

Naomi Watss ise yine bir başka meslektaşı olan karizmatik aktör Liev Schreiber’la 2005’ten 2016’ya kadar süren uzun bir birliktelik yaşadı. İki erkek çocuk sahibi olan çift yollarını ayırdı ancak evlatlarını birlikte büyütmeye devam etti. İkisi de uzun süreli ilişkilerinden çocuk sahibi olan Naomi Watts ve Billy Crudup, yine de bu aşkları nikah masasına taşımamayı tercih etmişti.

Yıldız çift sosyal medyadan da çok az ve ölçülü paylaşımlar yapmaya özen gösteriyor

Naomi Watts’ın özel hayatı konusundaki ketumluğu zaten Hollywood’da nam salmış ve herkes tarafından bilinen bir gerçek. Sadece sinema ve ekranda değil tiyatroda da çok başarılı performanslar gösteren ödüllü oyuncu Billy Crudup da Watts’a bu konuda çok benzer fikirlere sahip olunca bu büyük aşk bugüne kadar hep saklı gizli yaşanmıştı.

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6 yıldır birlikte olmalarına rağmen Naomi Watss ve Billy Crudup, sık sık yürüdükleri kırmızı halı davetlerine bile tek başlarına katıldılar. Çiftin ilk kez tüm dünyanın karşısına el ele çıkışları ise ancak geçen yılki Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri’nde oldu.

Billy Crudup ve Naomi Watts, ilk kez geçen yıl böyle bir poz verdiler ve aşklarını gözlerden uzak yaşamak için çok çaba harcadılar

Billy Crudup, neden özel hayatı konusunda bu kadar gizlilik içinde hareket ettiği ve Naomi Watss’la ilişkisinden hiç bahsetmediği sorusuna “Özel hayatımla ilgili olarak kamu önünde konuşmamak konusunda bir çabam var. Mademki oyuncuyum ve insanları sürekli olarak başka biri olduğum konusunda ikna etmeye çalıştığım bir mesleğim var neden ‘gerçek ben’ konusunda onlara fikir vereyim?” diyerek cevap vermişti.

Billy Crudup, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bir gün Ay'a gidecek olsa yanına sadece oğlunu ve Naomi Watts'ı alacağını söylemişti

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Ancak herkesin önüne Watss’la el ele çıkmadan önce Billy Crudup, 2020’de, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ödül kazandığı Film Eleştirmenleri Ödülleri gecesinde yaptığı konuşmada, rol arkadaşlarına ve ekibine teşekkür ederken “Hepsine, oğluma, aileme, arkadaşlarıma ve Naomi’ye teşekkür ederim” diyerek ilişkisi hakkında ilk kez bir ipucu vermişti.

Çift geçen yıl ilk kez toplum önüne çıktıktan sonra nadir de olsa el ele dolaşırken birkaç fotoğrafları çekildi. Kimi zaman da sosyal medya aracılığıyla birkaç aşk fotoğrafı paylaştılar. Ancak yine de kimse onları sarmaş dolaş bir halde, herkesin içinde aşklarını sergilerken göremedi. Oysa çift çoktan birbirlerinin çocuklarının okullarında, antrenmanlarında ve daha birçok yerde artık bir aradaydılar.

Billy Crudup ve Naomi Watts çifti birlikte kamera karşısına geçtikleri Gipsy dizisinin setinde tanışmıştı

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Geçtiğimiz gün New York sokaklarında köpeğini gezdirirken görüntülenen Naomi Watss’ın yanında bu kez Billy Crudup yoktu ancak dikkatli gözler aslında yetenekli aktörün sadece fiziken oradan olmadığını hemen fark etti: Naomi Watts’ın parmağındaki pırıltı kocaman bir pırlanta taşla süslü ve bir nişan yüzüğüne çok benzeyen yüzükten geliyordu! İkisi de henüz evlenmemiş iki yıldız oyuncunun nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı haberi böylece herkesin dilinde dolaşmaya başladı.

Bu fotoğrafların çekildiği günden hemen sonra NBC kanalındaki bir sabah şovuna katılan Naomi Watts, burada da bu yüzük ve muhtemel nişan haberiyle ilgili olarak soru yağmuruna tutuldu. Sunucu Watts’ın parmağındaki yüzüğü göstererek “Aman tanrım! Tam da şu yakınımdan gelen büyük bir parıltı gözlerimi acıttı. Epey büyükçe bir yüzüğe benziyor” diyerek konuyu açmaya çalışsa da utangaçça gülümseyen Naomi Watss sadece “Gözlerinizi muayene ettirin” demekle yetindi ve nişan haberini doğrulayacak bir yorum yapmaktan kaçındı.