Ünlü çift en mahrem sırlarını paylaştı: Evlilikten sonra ‘aşk’ gerçekten ölüyor!

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EZELDEN BERİ CEVABI BULUNAMAYAN SORU!

İlişkiler ve evlilikler hakkında uzmanlaşmış birçok kişinin hatta ruh sağlığı uzmanlarının yıllardır cevabını bulmaya çalıştığı o meşhur soru hepimizin malumu: Evlilik aşkı öldürür mü? Uzun süreli ilişkilerde çiftler, aralarındaki tutku ölünce ne yapmalılar?

İngiliz pop grubu Take That 90'lı yıllar boyunca dünyada fırtınalar estirmişti... Robbie williams bir süre sonra gruptan ayrılıp solo çalışmalara devam etti. 1995'te çekilen bu fotoğrafta grup üyeleri Kraliçe Elizabeth'in kardeşi Prenses Margaret ile birlikte

Bunlar uzmanlar tarafından bile cevaplanması zor, herkesin bir fikrinin ve çözüm önerisinin olduğu ama yine de tarih boyunca çözülemeyen bilmeceler gibi tıpkı. İşte herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı gerçekten de uzun yıllardır evli olan ünlü bir çiftten gelince büyük olay yarattı ve haber bir anda manşetlerin en tepesine kadar yükseldi.

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2010'da evlenen Williams - Field çifti hâlâ kraliyet ailesinin gözdesi: Fotoğraf, Prenses Eugenie'nin 2018'deki düğününden

ÜNLÜ ÇİFTTEN SES GETİRECEK AÇIKLAMALAR

Bahsi geçen ünlü çift ise yıldız İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve karısı Ayda Field’den başkası değil. Bir zamanların fırtınalar estiren grubu Take That’le ünlenen 49 yaşındaki Robbie Williams ve Türk asıllı ABD’li oyuncu 43 yaşındaki Ayda Field 2010’da evlenmişti. 13 yıldır mutlu mesut bir birliktelik yaşayan çiftin Theodora ve Colette adında iki kızı ve Charlton ve Beau adında iki de oğlu bulunuyor.

Uzun yıllar madde bağımlılığıyla mücadele eden Robbie Williams hem bu beladan hem de yıllardır vermeye çalıştığı fazla kilolardan kurtuldu

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13 yıllık evlilik ve 4 çocuktan sonra aşk hayatlarının geldiği durumla ilgili samimi açıklamalar yapan çiftin verdikleri ortak röportajdaki itirafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Gençlik dönemlerinde ve şöhretinin doruğunda olduğu yıllarda sık sık alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sorunları yaşayan Robbie Williams daha sonra da aşırı kilolarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

13 YILLIK EVLİLİK VE 4 ÇOCUKTAN SONRASI...

Şimdilerde bütün fazlalıklarından kurtulan ve yeniden fit görüntüsüne kavuşan Williams bir yandan da geçen yıl çıkardığı son albümünün konserleri için koşturuyor. Robbie Williams geçen aylarda yaptığı açıklamada verdiği son fazla kilolardan sonra nihayet mutlu olduğunu itiraf etmişti. Ancak verdiği son röportajda ünlü şarkıcı “Kilo verdim ama bu hiç benim için hiç bitmeyen bir savaş. İçimde dev bir insan var” dedi.

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"Evlilik aşkı ama her şeyden çok da tutkuyu öldürür mü?" sorusuna bu çiftin ilginç bir cevabı var!

Kendisini mutsuz eden görünümden kurtulan ve artık sağlıklı bir yaşantıya yelken açan Robbie Williams, evlilik hayatları hakkında sorulan sorulara ise şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi. “Evlilik aşkı öldürür” sözünün doğruluğunun altını çizen Williams, eşiyle artık pek de “tutkulu” bir ilişkileri olmadığını samimi şekilde itiraf etti. “Aşkı bilmem ama evlilik cinselliği kesinlikle öldürüyor” diyen yıldız şarkıcı eşiyle yatak odalarının artık eskisi gibi hareketli olmadığını hatta hayatlarının bu kısmında hiç aksiyon kalmadığını açıkladı.

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"BİRBİRİMİZE BAKIP MANDALİNA SOYMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ancak bu tuhaf açıklamayı yapmalarına rağmen Williams da eşi Ayda Field da durumdan hoşnutsuz olmadıklarının altını çizmeyi ihmal etmedi. Yani evet; artık tutku dolu bir ilişkileri yoktu ama Robbie de Ayda da bundan şikayetçi değillerdi. “Biz böyle de çok mutluyuz” diyen çift bazen kanepede yan yana otururken birbirlerine imalı şekilde baktıklarını ama hemen o imadan vazgeçerek mandalina soyup yediklerini anlattıkları röportajlarıyla hayranlarını gülümsetti. Ünlü çift evlilik hayatlarında artık cinselliğe pek yer kalmadığı itiraf etti

"KOCAMA OLAN SEVGİM BAMBAŞKA"

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43 yaşındaki Ayda Field da, yıllar boyunca yanından ayrılmadan her zor anında en büyük destekçisi olduğu eşi için “Bizim aramızdaki yakınlık, samimiyet, birbirimize olan sevgimizin boyutu bambaşka. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. halimizden çok memnunuz” diyerek eşi Robbie williams’ı onayladı ve haberin başında yıllardır cevabı bulunamayan bir soru olarak bahsettiğimiz durumun sağlam evlilikler için aslında çok da önemli olmadığının altını çizmiş oldu.