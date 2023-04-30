Lisede öğretmeninin tacizine uğramıştı… Paris Hilton: Çektiğim acıyı iyi bir amaç için kullanın

Haberin Devamı

PIRILTILI HAYATIN ARDINDAKİ ACI GERÇEK

Paris Hilton, geçen mart ayında “Paris: The Memoir” adlı anı kitabında yatılı okulda uğradığı tacizi anlatmış, tüm dünyaya o pırıltılı hayatın ardında saklı olan acıyı itiraf etmişti. Hilton, daha önce de birkaç yerde genç kızlığında başına gelen bu korkunç olaydan bahsetmişti. Ancak yaşadığı kâbus dolu günler kitabında ilk kez böylesine detaylıca yer aldı.

Paris Hilton, ABD Kongresi'nde siyasetçilerle görüşerek kendisini de ilgilendiren hayati bir konuda destek aradı

Ailesi tarafından sorunlu olduğu düşünülen çocukların yollandığı bir yatılı okula gönderilen Paris Hilton buradaki öğretmenlerinden birinin sözlü ve fiziki tacizine uğradığını anlattı. Bir takma isim verdiği ve Bay Abercrombie diye bahsederek anlattığı bu öğretmeni uzunca bir süre Paris Hilton’a aralarındaki yaş farkının sorun olmadığı anlatmış ve onu yalanlarla kandırıp kendisine inandırmaya çalışmıştı.

Haberin Devamı

DAHA 17 YAŞINDAYKEN KÂBUSU YAŞADI!

Daha reşit bile olmayan Paris Hilton’un evine anne ve babası yokken gelmeye başlayan bu tacizci öğretmen genç kızı sıkıştırıp öpmeye ve fiziki tacizde bulunmaya çalışırken Hilton ailesi tarafından suç üstünde yakalandı. Paris Hilton’sa tüm bu yaşananların ardından Fransa’ya büyükannesinin yanında yaşamaya yollandı.

Normalde hep gece klüplerinde partilerken görmeye alıştığımız sosyetik güzel bu kez oldukça ağırbaşlı bir görünüm sergiledi

Kitabında anlattığına göre Paris Hilton, yollandığı okulda kendisi gibi genç kızlara uyuşturucu ilaçlar verilip bayıltıldıklarına bile şahit olmuştu. Yıllar boyunca bir taciz kurbanı olduğunu kabul ve itiraf etmekte zorlandığını itiraf eden ünlü varis, hayatının ilerleyen dönemlerinde erkeklerle yaşadığı ilişkilerin hep sorunlu olmasını da bu kâbus dolu genç kızlık günlerine bağlıyor.

Haberin Devamı

KONGRE'YE GİDİP SİYASETÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

İşte Paris Hilton’un dışarıdan pırıltılı görünen lüks ve sefa dolu bu yaşamının ardındaki gerçeklerin bazıları böyle… Artık 42 yaşında olgun bir kadın olan ve kendisi de bir aile kurarak çocuk sahibi olan Hilton, bir süredir kendi yaşadıklarının başka kız çocuklarının başına gelmemesi için uğraşıyor. İşte koyu renk döpiyesiyle ve oldukça ağırbaşlı bir görünüm sergileyerek ABD Kongresi’nin yolunu tutmasının sebebi de aslında bu.

Paris Hilton "Kurumsallaşmış Çocuk Tacizini Önleme" yasasının Kongre'den geçmesi için lobi faaliyeti yürütüyor

Kongre üyeleriyle görüşen ve okullarda çocuk tacizinin önlenmesi için gerekli olan yasaların çıkarılması uğruna lobi faaliyetlerine katılan Paris Hilton, kendi yaşadıklarının başka çocuklar için tekrarlanmasını engellemeye çalışıyor. Hilton, yaşadığı tacizlerden ilk olarak Ağustos 2020’de bahsetmişti; o günden beridir de aslında bu amaç uğruna savaş vermeye devam ediyor.

Haberin Devamı

"BAŞKA ÇOCUKLAR AYNI ACIYI YAŞAMASIN DİYE"

Kongre ziyaretinin ardından canlı yayında “Bu çocuklar için elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum. Bu çocuklar kendilerine yardım edemeyecek ailelere sahip, kimi koruyucu ailelerde kimiyse ıslahevlerinde. Onların sesini duyuracak birilerine ihtiyacı var.” Açıklamasını yapan Paris Hilton, kendisinin de öğrencilik yıllarında sözlü ve duygusal şiddete, tacize maruz kaldığını, bunu ailesine duyurmak istediğindeyse iletişim hakkının elinden alındığını, ailesine telefon ettirilmediğini anlattı.

Paris Hilton, yatılı okulda yaşadıklarını ailesine aktaramamış ve bu kâbus dolu günler onun yetişkin bir birey olarak hayatını zehretmiş

Haberin Devamı

“Çocukların bu tür yerlerde sözde rehabilite edilmeye çalışılırken hayatlarını kaybettiğine bile şahit oldum” diyen Paris Hilton niyetini “Ben kendi yaşadığım acıyı bir amaca dönüştürmeye ve bunları başka çocukların yaşamasını engellemeye çalışıyorum. Yaşadıklarım beni ömrüm boyunca bir hayalet gibi takip edecek. Ancak başka çocuklara böyle olmasına engel olacağım” sözleriyle anlattı.

"ÇEKTİĞİM ACIYI BİR AMACA DÖNÜŞTÜRDÜM"

Paris Hilton, daha önce, yollandığı yatılı okulda ilaç verilerek uyutulduğunu, erkek okul görevlilerinin kendilerini izlerken çıplak şekilde tıbbı muayenelerden geçirildiğini ve okulda duş alırken erkek görevliler ve hocalar tarafından gözetlendiğini itiraf etmişti. Bu yaşadıkları konusunda soru sorduğunda tecrit edilmekle tahdit edildiğini anlatan Hilton, yaşadıklarının cinsel taciz olduğunun farkına uzun yıllar sonra varabildiğini de söylemişti.

Paris Hilton ve eşi Carter Reum geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek sahibi olmuştu