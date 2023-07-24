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Ünlüler dünyası böylesini görmedi: Nice yıllara aşk böceğim

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#Rob Lowe#Sheryl Berkoff#Hollywood Evlilikleri
Ünlüler dünyası böylesini görmedi: Nice yıllara aşk böceğim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:48

Hollywood aşklarını genel olarak nasıl bilirsiniz? Aniden başlar, saman alevi gibi parlar ve başladığı gibi sönüp gider. Söz konusu kişilerin hayatlarına sonra yeni insanlar girer, aynı döngü tekrarlanır.

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Tabii ki bunun tersi durumlar da yaşanır. Söz gelimi hiç evlenmedikleri halde 30 yılı aşkın süredir gayet başarılı bir birliktelik sürdüren Kurt Russell ile Goldie Hawn gibi.

Ya da evliliklerinde çeyrek asrı geride bırakan Tom Hanks ile Rita Wilson da bu konuya bir örnek olarak anılabilir.

Unutmadan... Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon'ın 1980'lerden bu yana devam eden evliliği de bunlara bir örnek. 

Bu isimler ilk anda akla gelenler. Ama bunlaraekleyebileceğimiz bir çift daha var: Yıllara meydan okuma konusunda Brad Pitt'in en yakın rakibi olan Rob Lowe ile eşi Sheryl Berkoff.

Aradan geçen çeyrek yüzyılı aşkın zaman boyunca aşklarının asla sönmediğini bir kez daha gözler önüne serdi çift. 

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Ünlüler dünyası böylesini görmedi: Nice yıllara aşk böceğim

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'NİCE YILLARA BEBEĞİM'
1980'lerin en yakışıklı hatta 'bebek yüzlü' diye tanımlayabileceğimiz ünlülerinden biri olan Rob Lowe, karısı Sheryl Berkoff ile evliliklerinin 32'inci yıl dönümünü duygu dolu bir paylaşımla sosyal medya üzerinden kutladı. 

59 yaşındaki Lowe, evliliklerinin 32'inci yıl dönümü nedeniyle bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımda karısı ve iki çocuğunun annesi Sheryl Berkoff'a övgüler yağdırdı.

Rob Lowe " Bugün güzel, ilham verici, güçlü, çalışkan, seksi ve eşsiz karımla evliliğimizin 32'inci yılını kutluyoruz. Onun birlikte çıktığımız harika hayat yolculuğunda bana katılmayı kabul etmesinden dolayı minnettarım" diye yazdı. Sonra da karısına "Nice yıllara bebeğim" cümlesiyle seslendi.

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KADER ONLARI YILLAR SONRA TEKRAR BİR ARAYA GETİRDİ
1980'lerde rol aldığı dizi ve filmlerle hafızalarda yer eden Rob Lowe ile makyaj sanatçısı Sheryl Berkoff, aslında ilk olarak 1983 yılında tanıştılar.

Fakat yıllar boyunca görüşmediler. Sonra kader onları tekrar bir araya getirdi. Bu kez 1989 yılında Bad Influence adlı filmde birlikte çalıştılar. O filmde Rob Lowe oyuncu, Sheryl Berkoff ise filmin makyajcısıydı.

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İşte o ikinci karşılaşmadan sonra bir daha aralarına kimsenin ve tabii ki zamanın girmesine izin vermediler. Rob Lowe ile Sheryl Berkoff, 22 Temmuz 1991'de evlendi.

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Ünlüler dünyası böylesini görmedi: Nice yıllara aşk böceğim

Rob Lowe ile Sheryl Berkoff'un ilk çocuğu Matthew evlenmelerinden iki yıl sonra yani 1993 yılında dünyaya geldi. Ondan iki yıl sonra da bu kez ikinci erkek çocukları John ile aileleri biraz daha genişledi.

Ünlüler dünyası böylesini görmedi: Nice yıllara aşk böceğim

'SENİ SEVİYORUM AŞK BÖCEĞİM'
60 yaşına merdiven dayadığı halde fiziksel olarak yıllara meydan okuyan Rob Lowe; karısı Sheryl'e olan aşkını hem günlük hayatında hem de sosyal medyadan göstermekten hiç geri durmadı. Daha geçen ay 62 yaşına giren karısı için bir kutlama mesajı paylaştı.

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O paylaşımda da "Doğum günün kutlu olsun tanıdığım en karşı konulmaz kadın" mesajını yazdı. Sonra da "Ruh, düşünce, kalp beden... O kelimenin tam anlamıyla gerçek bir paket. Seni seviyorum, aşk böceğim" diyerek övgüler yağdırdı.

Lowe karısını geçen Anneler Günü'nde de unutmadı. O özel günde de yine bir sosyal medya paylaşımı yaparak ona olan aşkını ifade etti. "Tanıdığım en harika insan" diyerek Sheryl'i yine göklere çıkardı. 

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BAĞIŞLAYICI OLMAK ÖNEMLİ
Rob Lowe, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda mutlu evliliklerinin sırları konusunda da ipuçları vermişti: " Evlilik sadece Hollywood'da değil, her yerde zor" diyerek başladığı konuşmasında çiftlerin aynı zamanda iyi arkadaş olması gerektiğini de sözlerine eklemişti.

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Lowe "Sheryl, her zaman benim en iyi arkadaşımdı. Yani eğer her şeyin ötesinde en iyi arkadaşınız olan biriyle evlenirseniz bu sürdürebilir bir ilişki olur" dedi.

Rob Lowe'a göre başarılı bir evliliğin en önemli anahtarlarından biri bağışlayıcılık. Bu şekilde çiftler sürekli olarak birlikte ileriye doğru gidebilir.

Lowe'un bu konudaki diğer sözleri de şöyleydi: " İnsanlar evliliğin emek gerektirdiğini söyler. Ben bu konuda emin değilim. Ama bence evlilik bağışlayıcılığı gerektirir. Aynı zamanda ne uğruna çaba harcayacağın konusunda da farkındalık ister."

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'EŞLER ARASINDA SICAKLIK OLMADAN EVLİLİK YÜRÜMEZ'
Başarılı bir evlilik konusunda Rob Lowe'un "olmazsa olmaz" dediği ayrıntılardan biri de çiftler arasındaki sıcaklık.

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Bu durumu "Kimyasal bir şey" diye tanımlamıştı Lowe bir röportajında. Sonra da şu çarpıcı sözleri sarf etmişti: " Tabii ki bu sıcaklığa, ateşe inanıyorum. Ki ben hala Sheryl'e karşı bunu hissediyorum. Bu sıcaklığı korumak zorundasınız."

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#Rob Lowe#Sheryl Berkoff#Hollywood Evlilikleri