En ünlü "ev kadını" aşk ateşini hiç söndürmedi

KİMSEYE ALDIRMADILAR

Bunu sadece laf olsun diye söylemiyoruz elbette. Çünkü rol aldığı diziyle hafızalara kazınan oyuncu, evliliğinde yedinci yıla girdiği kocasıyla çıktığı tatilde kelimenin tam anlamıyla liseli aşıklar gibi görüntülendi.

Kameralara ve yakınlardaki kalabalığa aldırmadan tutkulu bir şekilde birbirlerini öpücüklere boğdu ünlü çift.

UMUTSUZ EV KADINLARI İLE HAFIZALARA KAZINDI

Hangi ünlü çiftten söz ettiğimizi hemen söyleyelim. Rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide canlandırdığı Gabrielle Sollis karakteriyle hafızalara kazınan Eva Longoria ile kocası Jose Baston'dan elbette.

2016 yılında evlenen Longoria ile Baston şu sıralar İspanya'nın Marbella kentinde bulunuyor. Tabii ki yanlarında tek çocukları Santiago Enrique Baston da var.

48 yaşındaki Longoria için bu seyahat hem tatil hem de iş anlamına geliyor.

Güzel oyuncu, bir yandan onursal başkanı olduğu Global Gift Foundation'ın etkinliğine hazırlanırken diğer yandan da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Longoria ile 2016 yılında evlendiği Jose Baston, önceki gün gittikleri plajda görüntülendi. Aslında ünlü oyuncunun kocası Baston genel olarak kamera karşısına çıkmayı pek sevmese de o gün kendilerini adım adım takip eden paparazzilere bile aldırmadı.





ROMANTİK ANLAR

Yapımcı Baston ile Longoria, kumsaldaki barda bir ara karşı karşıya durup neşeli bir sohbete daldılar.

Sonra da birbirlerini tutkulu bir öpücük yağmuruna tuttular. Öpüşmeleri bittikten sonra Baston karısına şefkatli bir şekilde sarıldı. Çift, o anlarda da neşeli sohbetlerini sürdürdü.

Eva Longoria ile Jose Baston, 2015 yılında çıktıkları Dubai tatilinde nişanlandılar. Bundan bir yıl sonra da Meksika'da evlendiler. Düğünden iki yıl sonra da tek çocukları dünyaya geldi.

Bu arada Eva Longoria'nin, Baston'un eski evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun üvey annesi olduğunu da hatırlatalım.

MUTLULUĞU ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE BULDU

Eva Longoria, aşkta aradığı huzuru ve mutluluğu üçüncü evliliğinde yani Baston'da buldu. Güzel oyuncu, ilk evliliğini 2002 ile 2004 arasında Tyler Christopher ile yaptı.

Ardından 2007'de basketbolcu Tony Parker ile gösterişli bir şekilde hayatını birleştirdi. Fakat bu evlilik sadece 4 yıl sürdü.

Görünüşe göre de özel hayatında aradığı her şeyi 2016'da hayatını birleştirdiği Jose Baston'da buldu.





YARI ZAMANLI İŞLERDEN HOLLYWOOD YILDIZLIĞINA

Eva Longoria bugün Hollywood'un çok kazanan çok ünlü oyuncu ve hatta yönetmenlerinden biri. Ama onun çok küçük yaşta para kazanmak ve ailesine destek olmak için çalışmaya başladığını biliyor musunuz? Üstelik bu konuda söylediğine göre çok da istekliydi.

Meksika kökenli bir ailenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi Longoria. Kardeşlerinden biri özel bakıma ihtiyaç duyuyordu. Annesinin bu konuda ne kadar zorlandığını yıllar sonra verdiği bir röportajda anlattı Longoria.

Longoria, henüz bir yeni yetmeyken bir fast food restoranında yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Söylediğine göre küçük yaşta çalışması onun ilerideki iş ahlakını şekillendirdi.

Bu arada gençlik yıllarında yerel bir güzellik yarışmasına katıldı ve onu kazandı. Liseyi bitirdikten sonra bir yetenek yarışmasına katıldı ve işte orada da geleceğini şekillendiren yola girmiş oldu.

Bir tiyatro ajanının dikkatini çeken Longoria, oyunculuğa giden yola çıktı.

Longoria bir yandan eğitimini de aksatmadı. California Devlet Üniversitesi'ni bitirdi.





KONUK OYUNCU OLARAK BAŞLADI

Longoria kariyerinin ilk yıllarında bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla yayınlanan The Young and the Restless adlı dizide 2001'den 2003' kadar Isabella Brana karakterini canlandırdı.

Bu onun için iyi bir adım oldu. Ardından da 2003 yılından itibaren rol aldığı Desperate Housewives (UMUTSUZ EV KADINLARI) için kamera karşısına geçti. Bugün sahip olduğu ününü de bu diziye borçlu Longoria.

Bu arada Longoria'nın, gelişim bozukluğu gösteren kız kardeşinden ilham alarak bir vakıf kurduğunu da yeri gelmişken hatırlatalım. 2006 yılında kurduğu bu vakfın amacı gelişim bozukluğu gösteren çocuklara destek olmak.