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Ä°ÅŸte o sÄ±ralarda Pitt'in adÄ± Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan biriyle de benzer ÅŸekilde anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ama bunun nedeni basitti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ikili birbirine yakÄ±n evlerde oturuyordu. Birbirlerine ziyarete gidiyorlardÄ±. SÄ±k sÄ±k da birlikte sokakta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyorlardÄ±.Â





Ä°SÄ°MLERÄ° AÅžK SÃ–YLENTÄ°LERÄ°NE KARIÅžTI

Bir sÃ¼redir bekar olan Brad Pitt'in adÄ±nÄ±n aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± o meslektaÅŸÄ±, bir dÃ¶nemin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± olarak tanÄ±nan ve oynadÄ±ÄŸÄ± Arrested Development adlÄ± diziyle hafÄ±zalarda yer eden Alia Shawkat idi.

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ komÅŸu, sÄ±k sÄ±k Loz Feliz'de buluÅŸuyordu. Ä°kili bazen sinemaya bazen sergiye gidiyor, bazen de pizzacÄ±da vakit geÃ§iriyordu. Kimi zaman da Pitt, Shawkat'Ä±n zaten komÅŸusu olduÄŸu evine girip Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu. Hatta eve yemek sÃ¶yleyip yedikleri de paparazziler tarafÄ±ndan kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

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Elbette sÃ¶z konusu kiÅŸi Brad Pitt gibi Ã¶zel hayatÄ± Ã§ok merak edilen bir Ã¼nlÃ¼ olunca hemen dedikodu Ã§arklarÄ± da dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.

50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n ortasÄ±ndaki Pitt, henÃ¼z 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda olan Alia Shawkat ile flÃ¶rt ediyordu.





SEVGÄ°LÄ° DEÄžÄ°L ARKADAÅž OLDUKLARINI ZOR DA OLSA ANLATTILAR

Tabii ki bÃ¼tÃ¼n bunlar sÃ¶ylenti olarak kaldÄ±. Hem Pitt hem de Shawkat, yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± ve birlikte vakit geÃ§irdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu konuda da herkesi zor da olsa ikna etmeyi baÅŸardÄ±lar sonuÃ§ta.Â

Pitt elbette alÄ±ÅŸÄ±ktÄ± bÃ¶yle her adÄ±mÄ±nÄ±n takip edilmesine ama aynÄ± durum Alia Shawkat iÃ§in geÃ§erli deÄŸildi. KaldÄ± ki o dÃ¶neme kadar Snawkat Ã¶zel hayatÄ±nÄ± son derece gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde yaÅŸÄ±yordu.

Ama olan olmuÅŸtu bir kere. ArtÄ±k 34 yaÅŸÄ±ndaki Alia Shawkat da paparazzilerin peÅŸine takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir oyuncu olmuÅŸtu.

Her ne kadar Brad Pitt ile sevgili olmadÄ±klarÄ± ilk elden sÃ¶ylense de Alia Shawkat hala magazin basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¶zdelerinden biri.

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Son dÃ¶nemde bu kadar Ã§ok ilgi Ã§ekmesinin nedeni ise karnÄ± burnunda hamile olmasÄ±. GenÃ§ oyuncu Ã¶nceki gÃ¼n de yine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Los Feliz'de objektiflere takÄ±ldÄ±.

KimliÄŸini sÄ±r gibi gizlediÄŸi sevgilisinden hamile olan Shawkat, sÄ±cak gÃ¼nÃ¼ geÃ§irmek iÃ§in bir yandan soÄŸuk kahve iÃ§iyordu.

GenÃ§ oyuncunun Ã¼zerinde de rahat kÄ±yafetler vardÄ±. Bir ÅŸort ve dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giyen Shawkat gÃ¶mleÄŸinin dÃ¼ÄŸmelerini ise rahat etmek iÃ§in aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun karnÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olmasÄ± ve doÄŸumunun yakÄ±n olduÄŸu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Shawkat zaman zaman kim olduÄŸu bilinmeyen bir adamla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin sokaklarÄ±nda Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken ya da bir restoranda yemek yerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Ã–zetle, bebeÄŸinin babasÄ±nÄ± yani sevgilisini sÄ±r gibi saklÄ±yor.Â





BRAD PITT, Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°

Alia Shawkat, adÄ±nÄ±n Brad Pitt ile aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸadÄ±klarÄ±n ve Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re aralarÄ±nda ÅŸÃ¶yle bir konuÅŸma geÃ§ti.

Alia Shawkat, arkadaÅŸÄ± Pitt'e "Biliyor musun herkes bizim flÃ¶rt ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ve ben takip ediliyorum" dedi.

Bunun Ã¼zerine Pitt de arkadaÅŸÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dileyip "EÄŸer benimle vakit geÃ§irirsen bÃ¶yle oluyor" diye yanÄ±t verdi.

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Alia Shawkat, bir rÃ¶portajÄ±nda Brad Pitt'in gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ paparazzi ilgisi konusunda yapabileceÄŸi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Kendimden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir adamla flÃ¶rt etmem dikkat Ã§ekiyor, 20 yÄ±llÄ±k kariyerim deÄŸil. Bu Ã§ok ironik bir durum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

GenÃ§ oyuncu, paparazzi ilgisinden rahatsÄ±z olduÄŸunu sonunda da onlarÄ±n kendisinin peÅŸini bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bu arada Alia Shawkat'Ä±n bebeÄŸinin babasÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ise net olarak bilinmiyor. Bu durum da oyuncunun, Ã¶zel hayatÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸama isteÄŸinin bir parÃ§asÄ±. Sokakta yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten tam olarak kurtulamasa da en azÄ±ndan Ã¶zel iliÅŸkilerini gÃ¶zden uzak tutmayÄ± baÅŸarÄ±yor.

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Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m... Brad Pitt bir sÃ¼redir Ines de Ramon ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Aylar Ã¶nce ikili sÄ±k sÄ±k birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu. Fakat son dÃ¶nemde bu cepheden de fazla ses Ã§Ä±kmÄ±yor.

1978'de ABD'ye gÃ¶Ã§ eden Irak asÄ±llÄ± aktÃ¶r ve yapÄ±mcÄ± Abdul 'Tony' Shawkat ile yapÄ±mcÄ± Dina Burke'un kÄ±zÄ± olan Alia Shawkat , 34 yaÅŸÄ±nda.

BaÅŸta Arrested Development olmak Ã¼zere birÃ§ok yapÄ±mda rol alan Shawkat, aynÄ± zamanda plastik sanatlarla da ilgileniyor.



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