Eski çocuk yıldız, şimdi kulübede yaşıyor... Ne saçını boyuyor, ne makyaj yapıyor: Pis kokulu ve üzgün bir evdi, şimdi yuva oldu

PIRILTILI DÜNYAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİ... ARTIK KULÜBEDE YAŞIYOR

Saç modeli, elbiseleri o dönemin küçük kız çocuklarının giyimi için ilham kaynağı oldu. Aradan geçen yıllar içinde o dizinin yayın serüveni sona erdi ama o yapım da karakterleri de birkaç kuşağın hafızasındaki tazeliğini koruyor.

İşte o dizide canlandırdığı karakterle çocuk yıldız olarak ünlenen o oyuncu, kısa bir süre öncesine kadar kariyerini sürdürdü. Birçok filmde ve dizide kamera karşısına geçti. O arada birkaç kez evlenip çoluk çocuğa karıştı.

Elbette hep gösteri dünyasının kurallarına uygun bir şekilde yaşadı. Saçlarını boyattı, gençliğini yitirmediğini kanıtlamak için düzenli olarak botoks, dolgu gibi estetik müdahaleler yaptırdı, bozulan dişlerini implant ile yeniledi.

Bir dönemin çocuk yıldızı artık, kendisine şöhreti getiren o dizidekine benzer ahşap bir kulübede yaşamını sürdürüyor.

Fakat bundan birkaç yıl önce eşiyle birlikte kırsal bölgede, gözlerden uzak ama doğanın kollarında satın aldıkları bir kulübede yeni bir hayata başladı.

Özetlemek gerekirse artık tam da yıllar önce kendisine ün kazandıran o dizide olduğu gibi doğayla baş başa çok sakin bir hayat sürdürüyor.

Artık Holywood'un tüm pırıltısının uzağında. "Sonsuz güzelliği" için çaba harcamadan, botoks ve dolgu gibi işlemler yaptırmadan. Hatta saçlarını bile boyamadan. Tıpkı yıllar önceki o dizide olduğu gibi!

KÜÇÜK SEYİRCİLER ONA ÖZENİRDİ

Şu anda 40'lı ya da 50'li yaşlarını sürdürenler hatta biraz daha yaş almış olanlar kimden söz ettiğimizi anladı.

Daha ülkemizde TV'nin tek kanallı olduğu hatta 24 saat değil de belli saatlerde yayın yaptığı dönemlerde ekrana gelen, milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Laura Ingalls adlı karakteri canlandıran Melissa Gilbert.

Bu arada hemen hatırlatalım... Belki genç kuşaklar çok bilmez ama daha orta kuşakların hemen hatırlayacağı gibi dizinin ana karakteri Laura'yı canlandıran Melissa Gilbert, Küçük Ev'in ekran serüveninin sürdüğü 1974 ile 1983 yılları arasında küçük bir oyuncu olarak kariyerinin en parlak dönemini yaşamıştı.

ARTIK BAMBAŞKA BİR HAYATI VAR

Şu anda 59 yaşında olan Melissa Gilbert, o arada da ışıltılı dünyanın kurallarına göre oynadı oyunu. Hiç bakımsız görünmedi, botoks, implant gibi estetik müdahalelerden geri kalmadı. Ama artık onun bambaşka bir hayatı var. Yaşama bakış açısı da o dönemden çok farklı.

Melissa Gilbert verdiği bir röportajda yeni hayatı hakkında konuştu. Uzun süre önce başta botoks olmak üzere estetik müdahalelerden tamamen uzaklaştığını, Hollywood hayat tarzını elinin tersiyle bir kenara ittiğini ve yaşlanmayla barıştığını söyledi.

Gilbert, anlatmaya önce saçlarını boyatmamasından başladı: "Bu halini seviyorum. Geçmişte saçımın rengi için endişelenerek çok fazla vakit kaybettim. Ama artık bıraktım saçım uzasın ve köklerindeki asıl rengine dönsün."

Ama onun fiziksel algısıyla ilgili değişim sadece saçlarını boyatmamasıyla ilgili değil. Aynı zamanda yaş alma konusuyla da barışık olduğunu anlattı oyuncu. Buna bağlı olarak da bedeninin geçirdiği değişimi de olduğu gibi kabullendi.

Melissa Gilbert, Prevention'a verdiği röportajda " Gençken sadece sürekli bir telaş içinde değildim. Aynı zamanda kendi sağlığımla ilgili ayrıntılara da yeteri kadar odaklanamıyordum."

Ama söylediğine göre yaş aldıkça daha akılcı davranmaya başladı. Özellikle de egzersiz konusunda.

Bakın bu konuda neler anlattı Gilbert " Beni artık bir kickboks sınıfında göremezsiniz. Ama beni yürüyüş ya da yoga yaparken görebilirsiniz. Özellikle de daha kırılgan hale gelen kemiklerimin bakımına odaklanıyorum."

ARTIK GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN MÜCADELE ETMİYOR

Bu arada ünlü oyuncu botoks ya da dolgu gibi işlemler yaptırarak güzelliğini koruma konusunda mücadele etmeyi bıraktığını da söyledi.

Bir dönemin çocuk yıldızı daha önce People dergisine verdiği bir röportajda da "Bir sabah uyandım ve kendime 'Ben ne yapıyorum?' diye sordum demişti ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: " O zamanlar düşüncem şuydu: Zayıf kalmalısın. Doğru yerde görünmelisin... Doğru ayakkabıyı giymelisin... Doğru arabayı kullanmalısın... Bütün bunlar dış güçler tarafından içime öyle işlenmişti ki. Ama hiçbiri tam olarak yerine oturmadı."

Melissa Gilbert, kendisini evlat edinen ailesi tarafından oyunculuğa yönlendirildi. Küçük Ev ile de küçük yaşta şöhretin doruğuna çıktı. Ondan sonra da başka yapımlarda oynadı ama hiçbiri bu ünlü dizi kadar ses getirmedi.

Bu konuda da başka bir röportajda şunları söylemişti Gilbert: " İnsanın dış görünüşüne içinden daha fazla değer veren bir endüstrinin içinde büyüdüm. Ve hep genç kalmanın çarklarına kapıldım.

ÜÇÜNCÜ KOCASIYLA BİRLİKTE HAYATI DEĞİŞTİ

2010'lu yılların ilk yarısında hayatını Hollywood kurallarına göre yaşadı Melissa Gilbert. Ama 2013 yılında evlendiği üçüncü eşi Timothy Busfield ile birlikte hayata bakışı da değişmeye başladı.

Önce güzel kalmak uğruna çabalamak yerine kendini ve yaş alma sürecini olduğu gibi kabul etti. Ardından da kocasının 2018 yılında 98 bin dolara satın aldığı ve "Lahana" adını verdikleri kulübede yaşamaya başladılar.

Çiftin satın aldığı bu kulübe New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunuyor. Geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan bu mülk artık Melissa Gilbert, eşi Timothy Busfield ve çocuklarının yeni yuvası oldu. Gilbert, doğanın kollarındaki bu yeni hayatında çektiği fotoğrafları da sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

Melissa Gilbert, artık doğanın kollarında sakin bir hayat sürüyor. Sadece gerektiği zaman bazı etkinliklere katılıyor.

'İŞTE YENİ BEN'

Küçük Ev dizisinin Laura'sı yeni yaşam tarzıyla ilgili olarak daha önceFox News'a konuşmuştu. Hollywood'un kadın oyunculara yönelik bütün beklentilerini artık elinin tersiyle ittiğini anlattı Gilbert. Kendi doğal görüntüsüyle barışık olmanın getirdiği özgürlüğü de sonuna kadar yaşadığını söyledi.

"Bu yeni benim! Saç boyası yok, dolgu, botoks gibi estetik müdahaleler yok. Sadece kendime bakıyorum. Elimden geldiğince iyi beslenmeye çalışıyorum. Bol bol su içiyorum. Bu şekilde de yaşlanma sürecinin keyfini çıkarıyorum" diyerek yeni yaşam felsefesini gözler önüne serdi Melissa Gilbert.

Küçük Ev dizisinin Laura'sı olarak hafızalara kazınan Melissa Gilbert, Fox News'a yaptığı açıklamada bu yaşlanma sürecine de değindi.

"Yaşlanmanın" zorlu bir savaş olduğunu söyleyen Gilbert, bu konudaki görüşlerini açıklamayı şu şekilde sürdürdü: "Sonunda herkes bu savaşı kaybeder."

Melissa Gilbert, daha önceki yaşamının aslında olmak istediği kişiyle uyuşmadığını da söyledi. İnsanın, başkalarının kendisinden olmasını beklediği kişi değil de kendisinin istediği kişi olması gerektiğini de vurguladı oyuncu.

AŞKLARI DA ÇOK KONUŞULDU

Gilbert, gençlik yıllarında Hollywood serüvenini sürdürürken aralarında uyuşturucu ve alkol bağımlılığının da bulunduğu birçok problemle mücadele etmek zorunda kaldığını da gizlememişti.

Defalarca estetik operasyon geçiren Gilbert, aralarında Tom Cruise'un da bulunduğu birçok Hollywood ünlüsüyle yaşadığı ilişkilerde de mutluluğu ve huzuru bir türlü bulamamıştı. Gilbert'ın o dönemde aşk yaşadığı ünlülerden biri de Rob Lowe oldu.

ARADIĞI HUZURU ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE BULDU

Melissa Gilbert, aralarında Rob Lowe ve Tom Cruise'un da bulunduğu döneminin birçok ünlü erkek oyuncusuyla aşk yaşadı. Hayatı boyunca da üç kez evlendi. İlk evliliğini 1988 ile 1994 arasında Bo Brinkman ile yapan Gilbert 1995 ile 2001 arasında Bruce Boxleitner ile hayatını birleştirdi.

2013 yılından bu yana da Timothy Busfield ile evlendi. Gilbert'ın ilk iki evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor.

PİS KOKULU VE ÜZGÜN BİR EVDİ

Melissa Gilbert'ın kocasıyla birlikte yaşadığı, çocuklarının ve torunlarının da sık sık ziyaret ettiği evle ilgili başka çarpıcı ayrıntılar da var. Ki bunları oyuncu kendisi söylemişti.

Gilbert, geçen yıl verdiği bir röportajda evi ilk gezdiklerinde 'ezik' ve 'pis' bir koku hissettiklerini söylemişti. Hatta evin 'üzgün' göründüğünü bile belirtmişti.

Ama Gilbert'in o sırada söylediği başka bir nokta da vardı. Ev, kendine özgüydü ve inanılmaz bir potansiyali vardı. Bu yüzden de fiyatı 100 bin doları bile bulmayan bu evi satın aldılar.

Gilbert ve kocası Busfield, satın aldıktan sonra evi bir güzel temizleyip elden geçirdiler. Sonrasında da aileri için bir yuva haline getirdiler.

Bir zamanların böylesine ünlü çocuk yıldızı ve kocası için bu durum tuhaf gelebilir. Çünkü genelde Hollywood ünlüleri, artık kariyerlerine veda etmiş bile olsalar daha gösterişli evlerde ve daha pahalı hayatlar sürüyorlar.

Ama Gilbert'ın o röportajda söylediğine göre Küçük Ev dizisinden kazandığı para çoktan bitmişti. Ayrıca oyuncunun söylediği bir başka şey de hem kendisinin hem de kocasının daha hesaplı bir hayat sürmek zorunda olduğuydu.

DİZİNİN UNUTULMAZ KADROSU

Küçük Ev ya da orijinal adıyla Little House on the Prairie (Çayırdaki Küçük Ev) 1974-1983 yılları arasında yayınlandı. Dizi Laura Ingalls Wilder adlı bir yazarın hayat öyküsü üzerine kurulu.

Yönetmenliğini William F. Claxton, Maury Dexter, Victor French, Michael Landon ve Leo Penn'in yaptığı dizinin başrollerinde Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldı. Türkiye'de ilk olarak 70'li yılların sonunda TRT'de yayınlanan dizi daha sonra 2000-2002 yılları arasında ise özel bir kanalda tekrar ekrana geldi.





Gilbert'in canlandırdığı Laura karakterinin giyimi ve özellikle de iki yandan örgülü saçları bir dönemin çocuk modasına yön vermişti.





Küçük Ev'in yaratıcısına gelirsek... 19'uncu yüzyılda yaşamış olan Amerikalı Laura Ingalls Wilder yazar en çok diziye de ilhan veren Little House on the Prairie adlı seriyle tanınıyor. Wilder yazarlığın yanı sıra gazeteci ve öğretmen olarak da çalışmıştı. Yazar, 1867 ile 1957 yılları arasında yaşadı.





ÜNLÜ MODELİN DE O BÖLGEDE BİR KIR EVİ VAR

Melisa Gilbert ile 66 yaşındaki kocası Timothy Busfield'in yeni bir hayata başladığı Catskill Dağları, New York'un güneydoğusunda yer alıyor.

Bu bölgede kır evi olan ünlülerden biri de ünlü model Helena Christensen. Aynı zamanda New York'un merkezinde de bir evi bulunan Christensen, zamanının büyük bir bölümünü Catskill Dağları'ndaki kır evinde geçiriyor. Plaj giyimi koleksiyonlarını da burada hazırlıyor.