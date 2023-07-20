Filmdeki rolÃ¼ uÄŸruna Ã§Ã¶ktÃ¼: Aylarca gÃ¼nde bir tane badem yiyebildi

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'BEN YAPTIM AMA SÄ°Z SAKIN DENEMEYÄ°N'

Ama bazÄ±larÄ± vardÄ±r ki onlar iÃ§in kariyerleri her ÅŸeyin Ã¶tesinde gelir. Rolleri gerektirirse tanÄ±nmayacak kadar Ã§ok kilo alÄ±r ya da bir deri bir kemik kalacak kadar zayÄ±flarlar. Bunun Ã¶rnekleri de Ã§ok Ã¼stelik.

Brigitte Jones'un GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ serisi iÃ§in kilo alan Renee Zellweger, The Monster filmindeki karakterini canlandÄ±rmak iÃ§in dillere destan gÃ¼zelliÄŸini feda edip ÅŸiÅŸmanlayan ama sonunda bir Oscar kazanan Charlize Theron.Â

American PsychoÂ filmi iÃ§in bir deri bir kemik kalan Christian Bale...Castaway iÃ§in kilo veren sonrasÄ±nda da o saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme nedeniyle diyabet hastasÄ± olduÄŸunu belirten Tom Hanks... Ã–rnekler uzar gider. Ama biz baÅŸka bir Ã¶rneÄŸe yoÄŸunlaÅŸalÄ±m istiyoruz ÅŸimdi.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ rolÃ¼ iÃ§in fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirme iÅŸini son derece ciddiye alÄ±p saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile tehlikeye atan bir Ã¼nlÃ¼ var gÃ¼ndemin odaÄŸÄ±nda. Zaten kendisi de bu konuda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kimsenin kendi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± denememesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â

AslÄ±nda bu Ã¼nlÃ¼yÃ¼ de rol aldÄ±ÄŸÄ± projelerde kÄ±lÄ±ktan kÄ±lÄ±ÄŸa girmiÅŸ halde gÃ¶rdÃ¼k daha Ã¶nce. Bu kez ise kelimenin tam anlamÄ±yla sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorladÄ±.

Hemen bakalÄ±m hangi oyuncudan sÃ¶z ettiÄŸimize... Bu oyuncu, yÃ¶netmenliÄŸini Christopher Nolan 'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi Oppenheimer adlÄ± filmin yÄ±ldÄ±zÄ± Cillian Murphy.

Ä°lk atom bombasÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi projesinde gÃ¶rev alan J Robert Oppenheimer'Ä±n hayatÄ±na odaklanan filmde bu tanÄ±nmÄ±ÅŸ fizikÃ§iyi canlandÄ±rÄ±yor 47 yaÅŸÄ±ndaki Cillian Murphy.

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ve Mahnattan Projesi adÄ± verilen bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±ndaki Oppenheimer'Ä±n en Ã§arpÄ±cÄ± fiziksel Ã¶zelliÄŸi, bir deri bir kemik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ydÃ¼.

Ä°ÅŸte Cillian Murphy de bilim adamÄ±nÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± bir ÅŸekilde canlandÄ±rmak iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meden Ã¶nce kilo verdi. Bunun iÃ§in de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atmayÄ± bile gÃ¶ze aldÄ±.

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'GÃœNDE SADECE BÄ°R TANE BADEM YEDÄ°'

Cillian Murphy'nin deÄŸiÅŸiminin sÄ±rrÄ±nÄ± da filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Emily Blunt, verdiÄŸi bir rÃ¶portajda anlattÄ±.

Blunt, Murphy'nin aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f bilim insanÄ± Oppenheimer'a benzemek uÄŸruna gÃ¼nde sadece bir tane badem yiyerek beslendiÄŸini anlattÄ±.

Filmde Oppenheimer'Ä±n karÄ±sÄ± Kitty'yi canlandÄ±ran Emily Blunt, Cillian Murphy'nin rolÃ¼ iÃ§in kilo vermesini "anÄ±tsal bir giriÅŸim" diyerek tanÄ±mladÄ±.

GÃ¼zel oyuncu rol arkadaÅŸÄ± hakkÄ±nda "Her gÃ¼n sadece bir tane badem yiyordu. Ã‡ok zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu.

Emily Blunt, filmde Oppenheimer'Ä±n karÄ±sÄ± Kitty'yi canlandÄ±rÄ±yor.Â

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'BEDENÄ°MLE OYNAMAYI SEVÄ°YORUM'

Murphy, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karaktere benzemek iÃ§in Ã§ekimler Ã¶ncesinde beÅŸ aylÄ±k bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci geÃ§irdi. New York Times'a konuÅŸan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, bu sÃ¼recin sadece fiziksel deÄŸil ruhsal aÃ§Ä±dan da geÃ§erli olduÄŸunu anlattÄ±.

Deneyimli oyuncu bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " Bedenimle oynamayÄ± seviyorum. Oppenheimer'Ä±n Ã§ok farklÄ± bir fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve silueti vardÄ±. Ben de iÅŸimi doÄŸru yapmak istedim."

Murphy'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Oppenheimer'Ä±n fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ doÄŸru yansÄ±tmak iÃ§in filmin kostÃ¼m bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle de Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸmalar da yapÄ±ldÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bilim insanÄ±, kemikleri sayÄ±lacak kadar zayÄ±ftÄ±. Sadece alkollÃ¼ bir iÃ§ki ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanarak yaÅŸÄ±yordu.

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Murphy "GerÃ§ekten parlak ve iri gÃ¶zleri vardÄ±. O gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ vermek istedik. Bu yÃ¼zden de Ã§ekimlere baÅŸlamadan Ã¶nce Oppenheimer'Ä±n silueti ve ifadeleri Ã¼zerinde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k" diyerek anlattÄ± o sÃ¼reci.

'YÄ°YECEK Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžELENME EÅžÄ°ÄžÄ°NÄ° AÅžTIM'

Cillian Murphy, The Guardian gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda filmdeki rolÃ¼ iÃ§in bu kadar zayÄ±flamasÄ±nÄ±n nedenini "Kendinizle rekabet eder hale geliyorsunuz" diyerek Ã¶zetledi. Ama uyguladÄ±ÄŸÄ± beslenme planÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi:"Bu saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil. Kesinlikle Ã¶nermiyorum" diye konuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ oyuncu.Â

Cillian Murphy, Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda sadece birkaÃ§ saat uyuduÄŸunu sÃ¶yleyerek ÅŸu sÃ¶zleri ekledi: "Ã‡Ä±lgÄ±n bir enerjiyle koÅŸturuyordum. Yiyecek ya da baÅŸka bir ÅŸey iÃ§in endiÅŸelenme eÅŸiÄŸini aÅŸtÄ±m."

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Filmde Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy ve Florence Pugh Ã¶nemli rolleri paylaÅŸÄ±yor.Â

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'NÃœKLEER BOMBALARIN BABASI'

Ä°sterseniz biraz da filme esin kaynaÄŸÄ± olan Julius Robert Oppenheimer'Ä±n kim olduÄŸuna bir bakalÄ±m... 1904 ile 1967 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸayan Oppenheimer, 'nÃ¼kleer bombanÄ±n babasÄ±' olarak anÄ±lan Manhattan Projesi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.

Ä°lk atom bombasÄ± denemesi 16 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Trinity tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

AÄŸustos 1945'te yarattÄ±klarÄ± nÃ¼kleer silahlar ilk kez HiroÅŸima ve Nagazaki'de kullanÄ±ldÄ±.

SavaÅŸ sonrasÄ±nda Oppenheimer, yeni oluÅŸturulan ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun etkili Genel DanÄ±ÅŸma Komitesi'nin baÅŸkanÄ± oldu.

Bu pozisyonu, nÃ¼kleer silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek, nÃ¼kleer enerjinin uluslararasÄ± kontrolÃ¼ ve Sovyetler BirliÄŸi ile nÃ¼kleer silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±nda lobi yapmak iÃ§in kullandÄ±.

Oppenheimer, 1965'in sonlarÄ±nda gÄ±rtlak kanseri teÅŸhisi aldÄ±. Sonucu baÅŸarÄ±lÄ± olmayan bir ameliyattan sonra, 1966'nÄ±n sonlarÄ±nda radyasyon ve kemoterapi tedavisi gÃ¶rdÃ¼. 15 Åžubat 1967'de komaya girdi ve 18 Åžubat'ta 62 yaÅŸÄ±nda Princeton, New Jersey'deki evinde Ã¶ldÃ¼.

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