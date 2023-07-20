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Büyük aÅŸk iki yÄ±lda bitti: KocasÄ± bekâr gibi yaÅŸÄ±yormuÅŸ!

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#Ariana Grande#Dalton Gomez#Dalton Gomez
BÃ¼yÃ¼k aÅŸk iki yÄ±lda bitti: KocasÄ± bekÃ¢r gibi yaÅŸÄ±yormuÅŸ
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 12:58

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri iÃ§in hiÃ§ de ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸil. Genel olarak aÅŸklar da evlilikler de Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmuyor. Elbette bunun istisnasalarÄ± var, ama genel durum bu yÃ¶nde.

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BÃœYÃœK AÅžK Ä°KÄ° YILDA BÄ°TTÄ°
BÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla, nice heyecanla ve tabii ki gÃ¶rkemli dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renleriyle baÅŸlayan evlilikler, bazen kavgalÄ± ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ bir ÅŸekilde bazen de sessizce sona eriyor.

Bunun nedeni de genellikle aldatma oluyor. EÅŸlerden biri diÄŸerinin iÅŸleri nedeniyle yokluÄŸunu fÄ±rsat biliyor ve Ã¶zetle olanlar oluyor.

BÃ¼yÃ¼k aÅŸk iki yÄ±lda bitti: KocasÄ± bekÃ¢r gibi yaÅŸÄ±yormuÅŸ

ÃœNLÃœ YILDIZIN EVÄ°NDE GÄ°ZLÄ°CE EVLENMÄ°ÅžLERDÄ°
Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden biri daha yaÅŸandÄ± geÃ§en hafta iÃ§inde. Ã‡ok deÄŸil, bundan sadece iki yÄ±l Ã¶nce Ã§ok konuÅŸulan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenen Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ariana Grande ile emlakÃ§Ä± Dalton Gomez'in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bunun nedeni de ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Gomez'in genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± bir sÃ¼redir aldatÄ±yor olmasÄ±.Bir iddiaya gÃ¶re bundan Grande'nin de haberi vardÄ± ve ses Ã§Ä±karmÄ±yordu.Â 

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BÃ¼yÃ¼k aÅŸk iki yÄ±lda bitti: KocasÄ± bekÃ¢r gibi yaÅŸÄ±yormuÅŸ

DÃœÄžÃœNDE Ã‡EKÄ°LEN TÃœM FOTOÄžRAFLARINI SOSYAL MEDYADAN YOK ETTÄ°
GenÃ§ yaÅŸÄ±nda iki tane Grammy Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanan 30 yaÅŸÄ±ndaki Ariana Grande, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± hiÃ§ zaman geÃ§irmeden ortadan kaldÄ±rdÄ±, yani sildi.

Ariana Grande, 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n son dÃ¶neminden bu yana Ä°ngiltere'de yaÅŸÄ±yordu. Bunun nedeni de gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Wicke adlÄ± mÃ¼zikalin Ã§ekimleriydi.

Page Six'e konuÅŸan kaynaklar, Grande'nin emlakÃ§Ä± kocasÄ± Gomez'in, evliliklerindeki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in dÃ¶nemde Londra'ya Ariana Grande'nin yanÄ±na gittiÄŸini anlattÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu konuÅŸmalar bir iÅŸe yaramadÄ± ve evlilik son noktaya geldi

Yine Ã§ifte yakÄ±n kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ariana ile Dalton arkadaÅŸ kalmaya karar verdiler.

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BÃ¼yÃ¼k aÅŸk iki yÄ±lda bitti: KocasÄ± bekÃ¢r gibi yaÅŸÄ±yormuÅŸ

BEKÃ‚R GÄ°BÄ° DAVRANIYORDU
Bu arada... Ä°ÅŸin o kÄ±smÄ± biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Dalton Gomez'in karÄ±sÄ± Ariana Grande'yi aldattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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ABD ve Ä°ngiliz magazin basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Dalton Gomez, zaten birkaÃ§ aydÄ±r baÅŸka kadÄ±nlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Yani bekar gibi davranÄ±yordu.

Hatta TMZ adlÄ± internet sitesinde yer alan bir baÅŸka iddiaya gÃ¶re Ariana Grande'nin de bu durumdan haberi vardÄ±. Ama yine de umursamÄ±yordu.

Ariana Grande ile emlakÃ§Ä± Dalton Gomez'in iliÅŸkisi 2020 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Bundan bir yÄ±l sonra mayÄ±s ayÄ±nda genÃ§ Ã§ift resmi ÅŸekilde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Grande'nin bol bol sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n Montecito'daki evinde gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°liÅŸkilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde ikisi de birbirlerini "her ÅŸeyim" diye tanÄ±mlÄ±yordu. Fakat genÃ§ Ã§iftin iliÅŸkisi sonunda ayrÄ±lÄ±ÄŸa uzandÄ±.Â 

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BÃ¼yÃ¼k aÅŸk iki yÄ±lda bitti: KocasÄ± bekÃ¢r gibi yaÅŸÄ±yormuÅŸ

GRANDE Ä°ÅžÄ° GEREÄžÄ° SIK SIK EVDEN UZAÄžA GÄ°DÄ°YORDU
GenÃ§ Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸulan iddialardan biri de Ariana Grande'nin mesleÄŸi. GenÃ§ yaÅŸÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu olarak Ã¼nlenen Grande'ye yÃ¶nelik hayran ve paparazzi ilgisini Dalton Gomez taÅŸÄ±yamadÄ±. Bunun sonucu olarak da aralarÄ± bozuldu.

Grande'nin iÅŸleri gereÄŸi sÄ±k sÄ±k yaÅŸadÄ±klarÄ± Los Angeles'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±na gitmesi ve uzun zaman kalmasÄ± da evliliÄŸi sarsan bir etken oldu.

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#Ariana Grande#Dalton Gomez#Dalton Gomez