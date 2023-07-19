Ünlü model baba ocağında evlendi: Düğüne beyaz gelinlikle başladı, kırmızı elbiseyle bitirdi

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Tabii bu kadarla kalmıyor. Sonra daha gösterişli ve günlerce konuşulan bir de düğün yapıyorlar. İşte bunun en yeni örneklerinden birini de moda dünyasının ünlü yüzlerinden Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse sergiliyor.

GELİNİN MEMLEKETİNDE EVLENDİLER

29 yaşındaki Palvin ile 30 yaşındaki Sprouse, bundan bir ay önce nişanlandıklarını açıklamıştı. Bu duyurunun üzerinden çok zaman geçmeden de sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştirdiler.

Genç çift, bu özel günleri için çok özel bir yeri tercih etti: Nikah da ardından gelen eğlence de Barbara Palvin'in memleketi Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarında gerçekleşti.

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Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un nikahları genç modelin anne ve babasının bundan 34 yıl önce evlendiği kilisede kıyıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen evlilik törenine sadece 115 kişi katıldı.

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BABA EVİNDE EĞLENCE: Kıyılan nikahın ardından Palvin ile Sprouse, konuklarıyla birlikte yine özel bir yere geçti ve kutlamayı da orada yaptı. O özel yer ise Barbara Palvin'in anne ve babasının sahibi olduğu Harlekin Birtok adlı mülk oldu.





BANA ÜÇ YILDIR 'EŞİM' DİYE SESLENİYOR

Barbara Palvin, düğün töreni öncesinde Vogue dergisine verdiği röportajda "Benim için 'Bayan Sprouse' diye çağrılmaya alışmak biraz zaman alacak" diye konuştu.

Aslına bakılırsa Palvin'in anlattığına göre Dylan Sprouse, zaten üç yıldır kendisini "Eşim" diye çağırıyordu: " Dylan, beni üç yıldır eşi olarak çağırıyor. Bu yüzden onun tarafında çok fazla değişen bir şey yok" diye konuştu ünlü model.

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ABD'DE DÜĞÜN YAPACAKLAR: Barbara Palvin ile Dylan Sprouse,önümüzdeki eylül ayında yaşadıkları ABD'de de bir düğün planlıyor. Bu kez Macaristan'dakinden farklı olarak daha geniş katılımlı bir kutlama düşünüyor genç çift.





ÜLKESİNİN GELENEĞİNİ UNUTMADI

Barbara Palvin, Dylan Sprouse ile hayatını birleştirdiği törende üç farklı kıyafet giydi. Ünlü model nikah kıyılırken Vivienne Westwood imzalı beyaz bir gelinlik tercih etti.

Daha sonra da eğlence kısmında daha kısa ama yine beyaz renkte bu kez Lorenzo Serafini tasarımı başka bir elbise giydi. Palvin, bu ikinci elbise içinde kendini modern bir prenses gibi hissettiğini söyledi.

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Düğünün son kısmında ise Palvin, ülkesi Macaristan'ın bir geleneğini yerine getirdi. Geceyi kırmızı bir elbise giyerek kapattı. O kırmızı elbise ise Macar tasarımcı Mero'nun imzasını taşıyordu.

MEDENİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN SİMGESİ

Bu kırmızı elbisenin Macarca'da "menyecske ruha" olarak adlandırıldığını söyledi Palvin. Güzel modelin düğünün sonunda kırmızı elbise giymesiyle ilgili anlattıklarına bir kulak verelim: " Gece yarısından sonra gelinliğimi değiştirip bu kırmızı elbiseyi giymek zorundaydım. Çünkü o andan itibaren artık bir gelin değil bir erkeğin eşiyim."

Barbara Palvin'in anlattığına göre düğünün sonunda giydiği o kırmızı elbise onun, medeni halindeki değişimin bir simgesi. Aslında bu "menyecske ruha" sözcüğünün de Macarca'da gelinlik anlamına geldiğini buraya not düşelim.

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DAMAT: SEN SADECE ORAYA GEL DEDİLER!

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un düğün töreniyle ilgili başka ilginç ayrıntılar da var. Etkinliğin planlamasını Barbara, kız kardeşi Anita ile birlikte yaptı. Çünkü zaten Palvin'in anne ve babası da sahip oldukları bu mülkte başka çiftler için de düğün davetleri planlıyor.

Bu konuda damat Dylan Sprouse şunları söyledi: "Bir düğün organizatörü ile çalışmadık. Barbara ile Anita bana o gün yapmam gereken tek şeyin orada bulunmak olduğunu söyledi."

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Barbara Palvin, anne ve babasının 1989 yılında evlendiği kilisede hayatını Dylan Sprouse ile birleştirmenin ayrı bir önemi olduğunu gizlemedi: " Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz herkes yanımızdaydı. Hepimiz biraz ağladık. O asla unutamayacağımız harika bir andı" diye anlattı güzel model duygularını.