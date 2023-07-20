Her şey böyle başlamıştı: 'Peri masalı'nda maddi sorunlar çıktı: Harry ile Meghan artık ayrı kıtalarda

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'PERİ MASALI'NDA BİR SORUN ÇIKTI

İlk kez el ele kamera karşısına geçtikleri o etkinliğin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki nişanları açıklandı.

Yine fotoğrafçıların karşısına çıktılar ve gelin adayı genç kadın, parmağındaki nişan yüzüğünü tüm dünyaya gösterdi Bir yıl sonra yani 2018'de de evlendiler. Tabii ki düğünlerini bütün dünya izledi. Tören bittikten sonra bile aylarca konuşuldu.

Prens Harry ve Meghan Markle ilk kez 2017 yılında Invictus Games sırasında el ele kamuoyu karşısına çıktılar. Kısa süre sonra da nişanları açıklandı.

Bütün bu olup bitenler uzaktan bakanlar tarafından "peri masalı" olarak nitelendirildi. Hatta evlendikleri gün de "onlar erdi muradına" diye yeni bir hayata doğru adım attıkları ifade edildi.

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Ama görünüşe göre şu sıralar "cennette" bazı sorunlar var. Örneğine peri masallarında pek rastlanmayan sorunlar bunlar üstelik.

SON DÖNEMDE İŞLERİ PEK YOLUNDA GİTMİYOR

Anladınız büyük olasılıkla İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan söz ettiğimizi.

2020 yılında Londra'dan ayrılıp ABD'de yen bir hayata başlayan çift, evlendikleri 2018 yılından bu yana biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

Finansal açıdan bağımsız olmak için ayrılık kararı aldıklarını açıklayan çift bazı dijital platformlarla milyon dolarlık anlaşmalar imzaladı bu süreçte.

Harry, ailesini eleştiri bombardımanına tuttuğu Spare (Yedek) adlı bir kitap yazdı. Bütün bunlar ilk anda büyük ses getirse de gerisi gelmedi. Özetle Harry ile Meghan'ın işleri son dönemde pek yolunda gitmiyor.

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EVLİLİKLERİNDE SORUN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Üstelik Sussex çifti son dönemde evliliklerinin de yolunda gitmediğine dair söylentilerle gündemde. Son iddiaya göre Harry ile Meghan aralarındaki gerilimi düzeltmek için bir süreliğine ayrı kıtalarda kalmaya bile razı oldular.

Bu iddialara göre ikisi de birbirlerinden vazgeçmiş değil. Evliliklerini kurtarmaya çabalıyorlar. Yaşadıkları son Spotify talihsizliğinden yani oradaki işlerini kaybetmelerinden sonra toparlanmaya çalışıyorlar.

Bu iddialadra göre Harry, aslında Meghan Markle'ın "koşarak geri döndüğü" Holllywood dünyasında yaşamaktan çok da memnun değil. Şu sıralarda tek amacı "kendini bulmak."

Son bir iddiaya göre Harry, bir dijital yayın platformu için belgesel çekmek üzere Afrika'da bulunuyor, Radar Online adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Harry,Afrika'da "kendini buluyor." Orayı da zaten ikinci evi olarak nitelendiriyor.

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Bir başka iddiaya göre Sussex çifti Moncecito'daki lüks hayatlarını sürdürebilmek için olağanüstü bir finansal baskı hissediyor.

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EKONOMİK SORUNLAR ARALARINDA GERİLİM YARATTI

Bu ekonomik sorunlar da Harry ile Meghan'ınevliliğinde sarsıntıya neden oluyor. Bunu ileri sürenler Harry'nin Afrika'da Meghan'ın ise ABD'de kalmasının yani farklı kıtalarda yaşamalarının aralarını düzeltme konusunda faydası olacağı görüşünde.

Yine Radar Online'in ileri sürdüğüne göre Harry ile Meghan Markel'ın Spotify ile sözleşmelerinin yenilenmemesi onlar açısından "oyun değiştirici" bir acı gerçek oldu. Çift ciddi bir maddi kayıp yaşadı. Bunun etkilerinden de kurtulabilmiş değil.

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İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

Bu arada çift hakkında aslında çok az kişinin inandığı başka bir iddia daha var. Buna göre Harry ile Meghan, Montecito'aki milyon dolarlık malikaneyi sattılar. Hatta Harry ek başına başka bir yerde yaşıyor.

Bundan bir süre önce de çiftin malikaneyi satmadığı ancak Harry'nin yakınlarda bir otelde kendine oda tutuğu ve arada oraya gidip kafa dinlediği konuşuluyordu.

